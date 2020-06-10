Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|60.920,00
|101,85
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,59
|-19,97
|İş Bankası (Kur.)
|503.999,90
|0,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,94
|0,77
|3,68
|İş Girişim
|7,44
|0,68
|95,79
|İş GMYO
|1,94
|6,59
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|5,99
|0,50
|48,75
|İş Yat. Ort.
|2,57
|1,98
|59,50
|İşbir Holding
|976,60
|9,99
|127,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,67
|3,08
|8,06
|İttifak Holding
|2,87
|1,77
|-22,85
|İz Hayvancılık Tarım
|6,20
|2,48
|136,96
|İzmir Demir Çelik
|13,32
|0,76
|62,64
|İzmir Fırça
|2,25
|1,35
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|73,75
|-0,67
|38,66
|Kafein Yazılım
|16,22
|0,62
|46,05
|Kapital Yat. Holding
|3,28
|3,14
|35,54
|Kaplamin
|8,18
|1,61
|47,39
|Kardemir (A)
|2,80
|1,82
|5,66
|Kardemir (B)
|2,63
|0,77
|-0,38
|Kardemir (D)
|2,64
|1,54
|-0,75
|Karel Elektronik
|15,27
|1,06
|5,09
|Karsan Otomotiv
|2,05
|0,99
|29,75
|Karsu Tekstil
|3,50
|1,45
|8,02
|Kartonsan
|461,90
|0,74
|19,56
|Katmerciler Ekipman
|3,92
|1,29
|2,08
|Kent Gıda
|502,00
|0,80
|185,55
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|1,48
|26,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,02
|0,25
|6,07
|Klimasan Klima
|16,32
|-0,49
|-26,09
|Koç Holding
|17,39
|-0,63
|-13,09
|Konfrut Gıda
|9,92
|0,81
|26,85
|Konya Çimento
|272,90
|1,94
|0,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,85
|0,94
|-6,81
|Koza Altın
|76,10
|2,01
|2,77
|Koza Madencilik
|12,36
|2,40
|23,23
|Körfez GMYO
|3,26
|-3,83
|36,40
|Kristal Kola
|1,97
|1,55
|30,46
|Kron Telekomünikasyon
|23,76
|1,54
|86,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|37,00
|0,54
|56,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,05
|6,22
|24,24
|Kütahya Porselen
|27,08
|-2,10
|309,06
|Lider Faktoring
|2,26
|1,35
|23,16
|Link Bilgisayar
|25,34
|0,08
|39,61
|Logo Yazılım
|71,95
|-0,76
|18,34
|Lokman Hekim Sağlık
|7,14
|-0,70
|23,53
|Lüks Kadife
|17,99
|9,96
|108,22
|Makina Takım
|2,02
|1,51
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|1,94
|9,60
|64,41
|Marmaris Altınyunus
|85,50
|6,88
|20,42
|Marshall
|82,10
|-1,68
|72,70
|Martı GMYO
|1,46
|2,82
|44,55
|Martı Otel
|1,12
|4,67
|23,08
|Mavi Giyim
|45,48
|0,26
|-21,45
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|4,00
|-1,72
|81,82
|Menderes Tekstil
|3,71
|9,76
|183,21
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,22
|1,35
|4,01
|Merko Gıda
|1,37
|0,00
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,25
|-0,79
|37,36
|Metemtur Otelcilik
|2,10
|0,96
|17,98
|Metro Holding
|1,46
|0,69
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|-1,96
|27,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,86
|-56,12
|Migros Ticaret
|34,44
|1,47
|42,20
|Milpa
|4,27
|3,64
|94,98
|Mistral GMYO
|2,41
|3,88
|27,51
|MLP Sağlık
|16,94
|0,06
|5,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,78
|-5,82
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,88
|0,44
|66,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,98
|1,01
|41,35
|Net Holding
|2,32
|2,20
|-10,77
|Netaş Telekom.
|14,27
|1,93
|9,26
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|14,34
|5,67
|30,54
|Nurol GMYO
|4,41
|2,32
|23,53
|Odaş Elektrik
|2,03
|0,50
|40,42
|Olmuksan-IP
|4,46
|0,45
|74,15
|Orge Enerji Elektrik
|5,84
|0,86
|17,74
|Orma Orman Mahsulleri
|4,98
|0,61
|80,43
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,00
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,48
|2,06
|47,62
|Otokar
|138,10
|1,10
|-6,08
|Oyak Çimento
|6,04
|1,17
|9,87
|Oyak Yat. Ort.
|5,96
|-0,17
|158,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|0,33
|-0,93
|Özak GMYO
|3,41
|4,28
|32,68
|Özbal Çelik Boru
|2,24
|-1,75
|38,97
|Özderici GMYO
|1,78
|3,49
|13,38
|Özerden Plastik
|2,41
|5,70
|5,70
|Panora GMYO
|5,34
|2,10
|-4,67
|Papilon Savunma
|16,37
|0,86
|112,42
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|0,85
|16,72
|Parsan
|18,55
|2,54
|9,50
|Pegasus
|57,50
|0,70
|-33,45
|Peker GMYO
|6,10
|-0,81
|94,89
|Penguen Gıda
|4,60
|-0,22
|122,22
|Pera GMYO
|1,09
|0,00
|15,96
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|0,00
|17,35
|Petkim
|3,77
|0,53
|-1,05
|Petrokent Turizm
|180,00
|2,74
|40,52
|Pınar Et Ve Un
|18,70
|0,27
|103,93
|Pınar Su
|6,00
|1,69
|158,62
|Pınar Süt
|18,59
|1,09
|46,72
|Plastikkart
|10,95
|0,83
|18,12
|Polisan Holding
|2,97
|1,37
|-1,58
|Politeknik Metal
|130,00
|-0,76
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|1,04
|-10,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.188,40
|0,10
|7,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,30
|0,68
|-19,21
|QNB Finansbank
|47,48
|2,73
|26,61
|Ral Yatırım Holding
|13,20
|0,15
|94,12
|Ray Sigorta
|6,06
|0,83
|77,19
|Reysaş GMYO
|5,17
|0,98
|12,64
|Reysaş Lojistik
|6,25
|1,46
|42,69
|Rhea Girişim
|2,36
|-0,84
|98,32
|Rodrigo Tekstil
|2,79
|8,56
|54,14
|Royal Halı
|2,43
|9,46
|77,37
|RTA Laboratuvarları
|24,92
|9,97
|974,14
|Sabancı Holding
|9,02
|-0,22
|-1,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|0,21
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|11,07
|-9,93
|53,54
|Sanel Mühendislik
|5,39
|2,47
|33,09
|Sanifoam Sünger
|5,91
|0,17
|18,20
|Sanko Pazarlama
|7,82
|0,77
|1,03
|Saray Matbaacılık
|1,95
|3,72
|50,84
|Sarkuysan
|5,85
|0,69
|21,12
|Sasa Polyester
|10,45
|3,36
|35,19
|Say Reklamcılık
|3,78
|0,53
|68,75
|Sekuro Plastik
|5,43
|0,56
|1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|0,85
|39,49
|Selçuk Gıda
|3,12
|2,97
|81,40
|Senkron Güvenlik
|3,74
|-1,58
|37,00
|Serve Film Prodüksiyon
|4,73
|3,50
|197,48
|Servet GMYO
|17,00
|-0,23
|100,00
|Seyitler Kimya
|8,95
|0,90
|31,81
|Silverline Endüstri
|2,86
|0,70
|32,41
|Sinpaş GMYO
|1,24
|-2,36
|6,90
|Smartiks Yazılım
|9,09
|1,00
|-7,34
|Soda Sanayii
|5,76
|0,52
|-2,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,48
|-0,79
|224,48
|Söktaş
|2,51
|3,48
|47,60
|Sönmez Filament
|6,55
|0,46
|34,22
|Sönmez Pamuklu
|6,63
|1,22
|34,76
|Sumaş Suni Tahta
|12,10
|0,83
|22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|0,00
|0,00
|Şekerbank
|1,27
|3,25
|-3,05
|Şişe Cam
|5,05
|1,81
|-1,40
|Şok Marketler
|12,45
|0,08
|15,71
|T. Halk Bankası
|5,53
|0,91
|-6,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,50
|0,40
|-7,11
|T.S.K.B.
|1,15
|0,88
|-4,96
|T.Tuborg
|15,35
|-0,97
|28,99
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|115,38
|Tat Gıda
|9,07
|1,68
|49,09
|TAV Havalimanları
|20,08
|0,45
|-26,08
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|-2,86
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,55
|4,73
|23,02
|Tekfen Holding
|15,09
|0,60
|-18,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|1,40
|72,14
|Temapol Polimer Plastik
|6,79
|-1,45
|30,08
|TGS Dış Ticaret
|5,00
|0,60
|7,07
|Tofaş Oto. Fab.
|23,18
|1,58
|-0,53
|Torunlar GMYO
|2,91
|1,04
|5,82
|Trabzon Liman
|15,48
|7,05
|45,22
|Trabzonspor Sportif
|5,63
|3,87
|161,86
|Trakya Cam
|3,35
|0,90
|-1,21
|Trend GMYO
|4,00
|0,76
|81,82
|TSKB GMYO
|3,49
|4,49
|160,45
|Tuğçelik
|4,72
|1,51
|19,49
|Tukaş
|9,28
|-1,49
|-24,86
|Turcas Petrol
|3,04
|-0,98
|13,86
|Turkcell
|14,26
|0,28
|3,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,50
|1,25
|1,40
|Tüpraş
|88,65
|0,06
|-30,09
|Türk Hava Yolları
|12,71
|0,79
|-12,10
|Türk Prysmian Kablo
|4,06
|1,50
|57,05
|Türk Telekom
|7,53
|0,13
|2,17
|Türk Traktör
|68,15
|1,87
|28,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,38
|0,74
|3,29
|Ufuk Yatırım
|4,89
|-1,21
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,01
|-1,31
|41,98
|Ulusoy Elektrik
|34,12
|-0,41
|28,27
|Ulusoy Un Sanayi
|9,96
|2,15
|160,73
|Umpaş Holding
|0,81
|6,58
|30,65
|Uşak Seramik
|1,41
|2,81
|16,20
|Utopya Turizm
|5,84
|0,00
|18,70
|Uzertaş Boya
|4,00
|-2,91
|80,18
|Ülker Bisküvi
|23,40
|0,43
|4,65
|Vakıf Fin. Kir.
|3,02
|3,42
|24,79
|Vakıf GMYO
|2,43
|0,83
|40,38
|Vakıf Yat. Ort.
|2,74
|0,74
|17,60
|Vakıflar Bankası
|4,80
|0,21
|-12,89
|Vakko Tekstil
|4,94
|0,61
|8,81
|Vanet Gıda
|1,61
|1,90
|12,59
|Verusa Holding
|21,74
|2,16
|17,19
|Verusaturk Girisim
|5,12
|-0,97
|-2,64
|Vestel
|14,92
|7,49
|18,23
|Vestel Beyaz Eşya
|24,12
|4,15
|11,67
|Viking Kağıt
|4,44
|1,60
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,23
|1,57
|33,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,39
|8,68
|65,71
|Yataş
|7,46
|3,32
|1,63
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,18
|2,83
|35,40
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|0,00
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,73
|2,82
|14,06
|Yeşil Yapı
|0,79
|3,95
|19,70
|Yeşil Yatırım Holding
|14,01
|1,52
|24,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.100,00
|1,25
|175,04
|Yonga Mobilya
|32,32
|9,63
|249,78
|Yükselen Çelik
|9,28
|1,75
|51,39
|Yünsa
|13,01
|1,17
|29,22
|Zorlu Enerji
|1,60
|-0,62
|-1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)