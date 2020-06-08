Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|59.998,90
|-1,80
|98,80
|İş Bankası (C)
|5,19
|0,97
|-19,03
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,92
|0,77
|3,16
|İş Girişim
|6,95
|1,76
|82,89
|İş GMYO
|1,80
|2,86
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|6,03
|0,67
|49,75
|İş Yat. Ort.
|2,53
|1,61
|57,01
|İşbir Holding
|800,00
|8,99
|86,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,66
|3,13
|6,45
|İttifak Holding
|2,87
|2,87
|-22,85
|İz Hayvancılık Tarım
|5,49
|7,65
|109,82
|İzmir Demir Çelik
|13,29
|-2,28
|62,27
|İzmir Fırça
|2,27
|-1,30
|26,11
|Jantsa Jant Sanayi
|74,60
|-0,93
|40,26
|Kafein Yazılım
|16,62
|0,73
|49,65
|Kapital Yat. Holding
|3,48
|0,87
|43,80
|Kaplamin
|8,18
|9,65
|47,39
|Kardemir (A)
|2,75
|0,73
|3,77
|Kardemir (B)
|2,65
|1,92
|0,38
|Kardemir (D)
|2,64
|1,15
|-0,75
|Karel Elektronik
|15,60
|0,78
|7,36
|Karsan Otomotiv
|1,91
|0,53
|20,89
|Karsu Tekstil
|3,45
|0,88
|6,48
|Kartonsan
|486,80
|-1,36
|26,00
|Katmerciler Ekipman
|3,97
|1,53
|3,39
|Kent Gıda
|494,90
|-2,37
|181,51
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|0,96
|28,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|0,00
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,06
|4,64
|7,12
|Klimasan Klima
|17,06
|1,55
|-22,74
|Koç Holding
|18,16
|1,74
|-9,24
|Konfrut Gıda
|9,89
|0,41
|26,47
|Konya Çimento
|275,00
|0,26
|1,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,03
|1,01
|-5,39
|Koza Altın
|73,95
|-0,74
|-0,14
|Koza Madencilik
|12,05
|-0,08
|20,14
|Körfez GMYO
|3,53
|-7,11
|47,70
|Kristal Kola
|1,98
|0,00
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|24,60
|-1,36
|93,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|37,00
|2,78
|56,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,80
|1,12
|9,09
|Kütahya Porselen
|25,00
|3,82
|277,64
|Lider Faktoring
|2,28
|-1,30
|24,25
|Link Bilgisayar
|26,40
|1,46
|45,45
|Logo Yazılım
|74,40
|0,34
|22,37
|Lokman Hekim Sağlık
|7,06
|-0,56
|22,15
|Lüks Kadife
|14,88
|9,98
|72,22
|Makina Takım
|2,06
|-0,48
|9,57
|Marka Yatırım Holding
|1,78
|0,00
|50,85
|Marmaris Altınyunus
|87,70
|9,97
|23,52
|Marshall
|92,05
|2,28
|93,63
|Martı GMYO
|1,49
|2,76
|47,52
|Martı Otel
|1,06
|1,92
|16,48
|Mavi Giyim
|45,50
|0,57
|-21,42
|Mazhar Zorlu Holding
|17,35
|-1,98
|43,51
|Mega Polietilen
|4,29
|-0,69
|95,00
|Menderes Tekstil
|3,08
|10,00
|135,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,30
|2,66
|-0,72
|Merko Gıda
|1,33
|0,00
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|2,61
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|0,00
|15,73
|Metro Holding
|1,45
|2,11
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|3,67
|15,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,23
|0,90
|-58,18
|Migros Ticaret
|34,06
|0,89
|40,63
|Milpa
|4,16
|0,97
|89,95
|Mistral GMYO
|2,32
|-0,43
|22,75
|MLP Sağlık
|17,05
|0,12
|6,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,90
|3,26
|66,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,99
|2,04
|68,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,31
|-1,82
|43,95
|Net Holding
|2,38
|1,28
|-8,46
|Netaş Telekom.
|14,60
|0,62
|11,79
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|2,27
|45,16
|Nuh Çimento
|13,70
|2,85
|24,72
|Nurol GMYO
|4,38
|1,86
|22,69
|Odaş Elektrik
|2,05
|0,99
|41,80
|Olmuksan-IP
|4,43
|1,14
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|5,98
|1,36
|20,56
|Orma Orman Mahsulleri
|4,98
|5,73
|80,43
|Osmanlı Menkul
|7,65
|2,00
|82,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|0,00
|46,43
|Otokar
|133,50
|0,00
|-9,21
|Oyak Çimento
|6,13
|0,99
|11,50
|Oyak Yat. Ort.
|5,98
|0,17
|159,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|0,32
|0,36
|Özak GMYO
|3,24
|2,21
|26,07
|Özbal Çelik Boru
|2,09
|-0,95
|29,66
|Özderici GMYO
|1,76
|2,33
|12,10
|Özerden Plastik
|2,30
|0,00
|0,88
|Panora GMYO
|5,34
|-0,56
|-4,67
|Papilon Savunma
|15,46
|2,93
|100,61
|Park Elek.Madencilik
|3,69
|0,54
|20,98
|Parsan
|18,59
|7,77
|9,74
|Pegasus
|59,00
|0,00
|-31,71
|Peker GMYO
|6,24
|-0,95
|99,36
|Penguen Gıda
|4,79
|7,40
|131,40
|Pera GMYO
|1,04
|2,97
|10,64
|Pergamon Dış Ticaret
|9,12
|0,22
|17,86
|Petkim
|3,82
|1,33
|0,26
|Petrokent Turizm
|175,10
|-0,74
|36,69
|Pınar Et Ve Un
|18,64
|0,16
|103,27
|Pınar Su
|6,07
|0,33
|161,64
|Pınar Süt
|18,79
|0,16
|48,30
|Plastikkart
|10,44
|1,36
|12,62
|Polisan Holding
|2,97
|2,06
|-1,58
|Politeknik Metal
|130,10
|0,15
|71,02
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,00
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,60
|0,10
|7,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,50
|0,86
|-18,28
|QNB Finansbank
|47,70
|0,42
|27,20
|Ral Yatırım Holding
|13,22
|-0,45
|94,41
|Ray Sigorta
|6,19
|2,48
|80,99
|Reysaş GMYO
|5,44
|0,55
|18,52
|Reysaş Lojistik
|6,43
|0,00
|46,80
|Rhea Girişim
|2,27
|2,71
|90,76
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|1,54
|45,30
|Royal Halı
|2,28
|3,64
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|20,60
|9,98
|787,93
|Sabancı Holding
|9,08
|-0,44
|-0,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,73
|1,72
|116,97
|Salix Yatırım Holding
|12,61
|6,41
|74,90
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-0,57
|28,89
|Sanifoam Sünger
|5,95
|-0,83
|19,00
|Sanko Pazarlama
|7,96
|-1,12
|2,84
|Saray Matbaacılık
|1,72
|1,78
|33,05
|Sarkuysan
|5,88
|1,03
|21,74
|Sasa Polyester
|10,23
|0,69
|32,34
|Say Reklamcılık
|3,75
|1,08
|67,41
|Sekuro Plastik
|5,54
|0,73
|3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|1,08
|40,66
|Selçuk Gıda
|3,22
|0,94
|87,21
|Senkron Güvenlik
|3,67
|9,88
|34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|4,51
|-0,22
|183,65
|Servet GMYO
|17,36
|2,00
|104,24
|Seyitler Kimya
|9,10
|0,44
|34,02
|Silverline Endüstri
|2,88
|0,00
|33,33
|Sinpaş GMYO
|1,23
|4,24
|6,03
|Smartiks Yazılım
|9,38
|1,08
|-4,38
|Soda Sanayii
|5,82
|0,69
|-1,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,40
|3,16
|248,40
|Söktaş
|3,83
|1,59
|44,53
|Sönmez Filament
|6,56
|-0,15
|34,43
|Sönmez Pamuklu
|6,62
|0,15
|34,55
|Sumaş Suni Tahta
|12,35
|2,07
|24,75
|Şeker Fin. Kir.
|4,82
|1,69
|0,84
|Şekerbank
|1,26
|1,61
|-3,82
|Şişe Cam
|5,14
|0,59
|0,35
|Şok Marketler
|11,93
|0,85
|10,87
|T. Halk Bankası
|5,64
|1,08
|-4,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,00
|1,43
|-5,96
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|-4,96
|T.Tuborg
|15,67
|0,64
|31,68
|Taç Tarım Ürünleri
|6,11
|9,89
|95,83
|Tat Gıda
|8,96
|-0,33
|47,28
|TAV Havalimanları
|20,40
|0,99
|-24,90
|Taze Kuru Gıda
|18,64
|9,65
|157,46
|Tek-Art Turizm
|1,51
|2,72
|19,84
|Tekfen Holding
|15,39
|2,19
|-17,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,26
|1,11
|72,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,15
|-0,56
|36,97
|TGS Dış Ticaret
|5,20
|1,36
|11,35
|Tofaş Oto. Fab.
|23,52
|-0,59
|0,93
|Torunlar GMYO
|2,94
|3,52
|6,91
|Trabzon Liman
|14,42
|1,34
|35,27
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|9,80
|129,30
|Trakya Cam
|3,39
|1,19
|-0,03
|Trend GMYO
|3,92
|0,26
|78,18
|TSKB GMYO
|3,37
|0,90
|151,49
|Tuğçelik
|4,82
|0,84
|22,03
|Tukaş
|8,83
|-1,78
|-28,50
|Turcas Petrol
|3,05
|3,04
|14,23
|Turkcell
|14,50
|-0,48
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,59
|1,23
|2,81
|Tüpraş
|91,10
|1,96
|-28,15
|Türk Hava Yolları
|12,78
|0,47
|-11,62
|Türk Prysmian Kablo
|4,12
|1,23
|59,37
|Türk Telekom
|7,72
|0,39
|4,75
|Türk Traktör
|67,35
|5,73
|27,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,26
|0,93
|3,00
|Ufuk Yatırım
|5,25
|4,79
|103,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,85
|4,40
|34,43
|Ulusoy Elektrik
|34,84
|0,17
|30,98
|Ulusoy Un Sanayi
|8,78
|2,21
|129,84
|Umpaş Holding
|0,71
|2,90
|14,52
|Uşak Seramik
|1,85
|2,21
|9,47
|Utopya Turizm
|5,91
|0,00
|20,12
|Uzertaş Boya
|4,26
|2,65
|91,89
|Ülker Bisküvi
|23,62
|1,81
|5,64
|Vakıf Fin. Kir.
|2,52
|4,13
|4,13
|Vakıf GMYO
|2,37
|2,60
|36,92
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|0,83
|4,72
|Vakıflar Bankası
|4,93
|1,02
|-10,53
|Vakko Tekstil
|5,03
|1,00
|10,79
|Vanet Gıda
|1,61
|1,26
|12,59
|Verusa Holding
|20,42
|1,09
|10,08
|Verusaturk Girisim
|5,04
|1,41
|-4,16
|Vestel
|13,94
|2,12
|10,46
|Vestel Beyaz Eşya
|23,70
|1,46
|9,72
|Viking Kağıt
|4,49
|1,81
|140,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,31
|2,16
|36,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|0,41
|-1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,52
|-0,52
|51,83
|Yataş
|7,40
|0,95
|0,82
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,16
|-0,46
|34,16
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|0,50
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,69
|7,81
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,72
|9,09
|9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|13,95
|4,73
|24,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.020,00
|2,82
|172,33
|Yonga Mobilya
|26,80
|9,93
|190,04
|Yükselen Çelik
|9,12
|0,22
|48,78
|Yünsa
|13,38
|0,90
|32,90
|Zorlu Enerji
|1,58
|2,60
|-3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)