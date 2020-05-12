Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|37.700,00
|-1,05
|24,92
|İş Bankası (C)
|4,88
|0,21
|-23,87
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-3,33
|-0,79
|İş Girişim
|6,02
|-2,75
|58,42
|İş GMYO
|1,59
|0,00
|-9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,52
|0,18
|37,08
|İş Yat. Ort.
|2,31
|-0,86
|43,36
|İşbir Holding
|560,00
|1,82
|30,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|7,02
|-1,61
|İttifak Holding
|2,69
|-0,37
|-27,69
|İz Hayvancılık Tarım
|7,60
|9,99
|190,47
|İzmir Demir Çelik
|9,20
|1,10
|12,33
|İzmir Fırça
|2,59
|9,75
|43,89
|Jantsa Jant Sanayi
|57,80
|0,70
|8,67
|Kafein Yazılım
|16,89
|0,54
|51,62
|Kapital Yat. Holding
|2,75
|2,23
|13,64
|Kaplamin
|6,18
|0,82
|11,35
|Kardemir (A)
|2,75
|-5,50
|3,77
|Kardemir (B)
|2,44
|-0,41
|-7,58
|Kardemir (D)
|2,39
|1,70
|-10,15
|Karel Elektronik
|15,56
|2,84
|7,09
|Karsan Otomotiv
|1,77
|-2,21
|12,03
|Karsu Tekstil
|3,32
|8,85
|2,47
|Kartonsan
|455,60
|2,54
|17,93
|Katmerciler Ekipman
|3,79
|9,86
|-1,30
|Kent Gıda
|246,90
|-2,80
|40,44
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|1,76
|23,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|8,16
|-3,64
|Kiler GMYO
|2,75
|1,10
|-27,44
|Klimasan Klima
|16,42
|1,61
|-25,63
|Koç Holding
|14,93
|0,20
|-25,38
|Konfrut Gıda
|10,43
|0,68
|33,38
|Konya Çimento
|245,80
|1,07
|-9,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,54
|1,64
|-17,11
|Koza Altın
|72,35
|1,76
|-2,30
|Koza Madencilik
|11,77
|5,09
|17,35
|Körfez GMYO
|2,53
|2,43
|5,86
|Kristal Kola
|1,82
|1,11
|20,53
|Kron Telekomünikasyon
|22,44
|0,63
|76,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|39,50
|7,22
|66,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|1,85
|0,00
|Kütahya Porselen
|19,31
|9,97
|191,69
|Lider Faktoring
|2,14
|-3,17
|16,62
|Link Bilgisayar
|26,36
|1,85
|45,23
|Logo Yazılım
|74,15
|2,77
|21,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,00
|-1,13
|21,11
|Lüks Kadife
|10,28
|-4,19
|18,98
|Makina Takım
|1,61
|1,26
|-14,36
|Mardin Çimento
|5,59
|0,18
|-5,57
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|0,00
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|71,35
|1,71
|0,49
|Marshall
|48,30
|-0,37
|1,60
|Martı GMYO
|1,35
|8,00
|33,66
|Martı Otel
|0,98
|4,26
|7,69
|Mavi Giyim
|41,08
|0,83
|-29,05
|Mazhar Zorlu Holding
|13,21
|-1,42
|9,26
|Mega Polietilen
|4,19
|9,97
|90,45
|Menderes Tekstil
|1,59
|2,58
|21,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,34
|-1,39
|9,77
|Merko Gıda
|1,39
|2,96
|32,38
|Metal Gayrimenkul
|1,38
|9,52
|51,65
|Metemtur Otelcilik
|1,93
|3,21
|8,43
|Metro Holding
|1,33
|0,00
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|0,00
|-10,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,14
|3,38
|-59,87
|Migros Ticaret
|33,16
|4,94
|36,91
|Milpa
|3,13
|4,33
|42,92
|Mistral GMYO
|2,06
|-3,29
|8,99
|MLP Sağlık
|15,64
|-0,51
|-2,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|-5,03
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|-0,45
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,96
|-0,17
|41,19
|Net Holding
|2,00
|1,52
|-23,08
|Netaş Telekom.
|12,91
|1,10
|-1,15
|Niğbaş Niğde Beton
|8,60
|-1,71
|38,71
|Nuh Çimento
|10,70
|-1,47
|-2,59
|Nurol GMYO
|3,55
|2,01
|-0,56
|Odaş Elektrik
|1,85
|2,21
|27,96
|Olmuksan-IP
|4,55
|2,25
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,30
|2,32
|6,85
|Orma Orman Mahsulleri
|4,69
|0,00
|69,93
|Osmanlı Menkul
|7,80
|0,13
|86,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,12
|2,91
|26,19
|Otokar
|124,30
|1,06
|-15,47
|Oyak Yat. Ort.
|5,33
|-1,11
|128,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|0,99
|-0,61
|Özak GMYO
|2,89
|1,05
|12,45
|Özbal Çelik Boru
|1,87
|6,86
|16,01
|Özderici GMYO
|1,53
|1,32
|-2,55
|Özerden Plastik
|2,72
|7,09
|19,30
|Panora GMYO
|5,15
|1,98
|-8,06
|Papilon Savunma
|13,70
|-1,79
|77,77
|Park Elek.Madencilik
|3,32
|4,08
|8,85
|Parsan
|15,30
|0,13
|-9,68
|Pegasus
|50,05
|-1,86
|-42,07
|Peker GMYO
|4,60
|0,00
|46,96
|Penguen Gıda
|3,17
|0,63
|53,14
|Pera GMYO
|1,01
|5,21
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,06
|0,12
|4,16
|Petkim
|3,66
|-2,14
|-3,94
|Petrokent Turizm
|159,00
|0,00
|24,12
|Pınar Et Ve Un
|19,46
|-2,60
|112,21
|Pınar Su
|6,09
|-2,56
|162,50
|Pınar Süt
|16,10
|3,34
|27,07
|Plastikkart
|9,39
|0,97
|1,29
|Polisan Holding
|2,50
|2,46
|-17,15
|Politeknik Metal
|151,00
|7,93
|98,50
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|1,85
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.188,30
|-0,10
|7,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,10
|-1,67
|-17,82
|QNB Finansbank
|48,86
|-2,08
|30,29
|Ral Yatırım Holding
|8,78
|-2,77
|29,12
|Ray Sigorta
|7,10
|-3,66
|107,60
|Reysaş GMYO
|4,75
|-0,21
|3,49
|Reysaş Lojistik
|6,11
|-0,97
|39,50
|Rhea Girişim
|2,03
|3,05
|70,59
|Rodrigo Tekstil
|2,26
|-3,83
|24,86
|Royal Halı
|2,06
|6,74
|50,36
|RTA Laboratuvarları
|43,50
|9,96
|1775,00
|Sabancı Holding
|8,22
|1,36
|-9,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,15
|-4,82
|90,37
|Salix Yatırım Holding
|7,41
|-0,27
|2,77
|Sanel Mühendislik
|5,17
|-2,64
|27,65
|Sanifoam Sünger
|6,19
|1,31
|23,80
|Sanko Pazarlama
|6,73
|0,30
|-13,05
|Saray Matbaacılık
|2,12
|-3,20
|18,44
|Sarkuysan
|5,43
|0,56
|12,42
|Sasa Polyester
|8,96
|0,67
|15,91
|Say Reklamcılık
|3,12
|2,30
|39,29
|Sekuro Plastik
|5,15
|3,21
|-3,92
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|9,94
|46,53
|Selçuk Gıda
|3,72
|9,73
|116,28
|Senkron Güvenlik
|2,82
|0,36
|3,30
|Serve Film Prodüksiyon
|5,20
|-7,14
|227,04
|Servet GMYO
|16,50
|3,06
|94,12
|Seyitler Kimya
|11,01
|-4,51
|62,15
|Silverline Endüstri
|2,53
|3,27
|17,13
|Sinpaş GMYO
|1,03
|0,98
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|9,91
|0,00
|1,02
|Soda Sanayii
|5,69
|2,71
|-7,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,05
|9,94
|265,30
|Söktaş
|3,00
|0,33
|13,21
|Sönmez Filament
|6,49
|1,56
|32,99
|Sönmez Pamuklu
|6,40
|0,63
|30,08
|Sumaş Suni Tahta
|12,00
|1,95
|21,21
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|0,62
|1,88
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-19,85
|Şişe Cam
|4,86
|2,10
|-7,78
|Şok Marketler
|10,78
|1,60
|0,19
|T. Halk Bankası
|5,35
|-0,19
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,56
|-2,83
|-6,97
|T.S.K.B.
|1,02
|0,99
|-15,70
|T.Tuborg
|14,27
|2,07
|19,92
|Taç Tarım Ürünleri
|9,08
|9,93
|191,03
|Tat Gıda
|7,39
|1,09
|21,47
|TAV Havalimanları
|16,91
|-1,00
|-37,75
|Taze Kuru Gıda
|17,60
|10,00
|143,09
|Tek-Art Turizm
|1,31
|3,97
|3,97
|Tekfen Holding
|13,13
|0,69
|-29,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,12
|-1,66
|69,52
|Temapol Polimer Plastik
|5,80
|1,05
|11,11
|TGS Dış Ticaret
|4,52
|2,73
|-3,21
|Tofaş Oto. Fab.
|19,27
|0,89
|-17,30
|Torunlar GMYO
|2,39
|1,70
|-13,09
|Trabzon Liman
|10,63
|1,33
|-0,28
|Trabzonspor Sportif
|5,07
|-0,39
|135,81
|Trakya Cam
|3,21
|1,90
|-8,29
|Trend GMYO
|3,03
|0,00
|37,73
|TSKB GMYO
|1,72
|0,58
|28,36
|Tuğçelik
|4,57
|0,66
|15,70
|Tukaş
|14,78
|1,23
|19,68
|Turcas Petrol
|2,66
|1,53
|-0,37
|Turkcell
|13,52
|2,27
|-2,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,80
|-0,17
|-9,52
|Tüpraş
|84,95
|0,18
|-33,00
|Türk Hava Yolları
|10,58
|-0,38
|-26,83
|Türk Prysmian Kablo
|3,98
|3,11
|53,95
|Türk Telekom
|7,17
|1,70
|-2,71
|Türk Traktör
|57,55
|1,32
|8,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,20
|0,81
|-11,43
|Ufuk Yatırım
|4,76
|-5,37
|84,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,10
|4,38
|46,23
|Ulusoy Elektrik
|31,10
|0,00
|16,92
|Ulusoy Un Sanayi
|10,59
|-2,84
|177,23
|Umpaş Holding
|0,73
|8,96
|17,74
|Uşak Seramik
|1,73
|1,76
|2,37
|Utopya Turizm
|5,51
|9,98
|11,99
|Uzertaş Boya
|4,85
|9,98
|118,47
|Ülker Bisküvi
|22,86
|2,88
|2,24
|Ünye Çimento
|5,20
|0,58
|-3,35
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|0,47
|-10,74
|Vakıf GMYO
|1,97
|1,03
|13,81
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-0,47
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,62
|1,09
|-16,15
|Vakko Tekstil
|4,67
|1,74
|2,86
|Vanet Gıda
|1,65
|-3,51
|15,38
|Verusa Holding
|18,53
|-2,22
|-0,16
|Verusaturk Girisim
|4,70
|0,43
|-10,63
|Vestel
|12,55
|0,56
|-0,55
|Vestel Beyaz Eşya
|18,93
|3,61
|-12,36
|Viking Kağıt
|4,26
|0,00
|127,81
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,82
|4,44
|16,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|0,93
|-12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,34
|0,00
|48,96
|Yataş
|6,57
|1,08
|-10,49
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,01
|0,00
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|-0,33
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,53
|0,00
|-17,19
|Yeşil Yapı
|0,54
|1,89
|-18,18
|Yeşil Yatırım Holding
|12,46
|0,00
|10,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,00
|3,09
|127,50
|Yonga Mobilya
|23,00
|9,94
|148,92
|Yükselen Çelik
|8,04
|1,39
|31,16
|Yünsa
|12,51
|0,24
|24,26
|Zorlu Enerji
|1,32
|0,00
|-19,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)