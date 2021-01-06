Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,77
|-2,14
|0,39
|Acıpayam Selüloz
|16,94
|0,24
|-1,05
|Adel Kalemcilik
|27,94
|-0,78
|-18,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|0,00
|-0,71
|Afyon Çimento
|5,50
|-0,54
|7,63
|Ak Enerji
|2,23
|0,90
|0,90
|Akbank
|7,17
|1,99
|3,46
|Akçansa
|18,39
|-2,23
|11,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,13
|1,38
|-0,77
|Akfen GMYO
|4,88
|-1,21
|0,41
|Akın Tekstil
|31,22
|0,97
|-1,70
|Akiş GMYO
|3,53
|0,28
|0,00
|Akmerkez GMYO
|72,00
|-2,81
|11,82
|Aksa
|14,13
|0,36
|-3,15
|Aksa Enerji
|8,02
|4,29
|7,80
|Aksigorta
|9,60
|-0,52
|3,23
|Aksu Enerji
|14,18
|-0,07
|0,42
|Alarko Carrıer
|410,00
|8,72
|12,36
|Alarko GMYO
|25,94
|1,33
|-0,84
|Alarko Holding
|9,26
|2,89
|7,18
|Albaraka Türk
|1,98
|0,51
|2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,90
|1,11
|4,18
|Alkim Kağıt
|14,25
|3,64
|5,18
|Alkim Kimya
|15,85
|6,04
|9,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,12
|-0,93
|-3,20
|Altınyunus Çeşme
|48,20
|2,55
|-3,52
|Anadolu Efes
|24,82
|1,64
|7,08
|Anadolu Grubu Holding
|27,40
|2,24
|3,71
|Anadolu Hayat Emek.
|9,13
|0,88
|5,31
|Anadolu Isuzu
|18,24
|0,39
|1,33
|Anadolu Sigorta
|7,55
|-1,05
|0,00
|Anel Elektrik
|3,10
|-0,32
|-2,21
|Arçelik
|30,74
|1,12
|1,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,88
|1,79
|-0,42
|Arena Bilgisayar
|35,48
|1,31
|3,14
|Armada Bilgisayar
|49,58
|-1,82
|1,02
|Arsan Tekstil
|7,09
|-0,42
|-2,74
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|0,00
|6,03
|Arzum Ev Aletleri
|22,64
|1,89
|-8,04
|Aselsan
|18,83
|2,62
|3,18
|Ata GMYO
|5,92
|-0,34
|7,44
|Atakule GMYO
|2,49
|0,40
|-1,19
|Atlantis Yatırım Holding
|7,39
|9,97
|32,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|0,56
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,29
|0,07
|1,49
|Avrasya GMYO
|3,97
|-0,25
|-2,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,14
|-0,32
|-1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,99
|0,17
|-0,17
|Ayen Enerji
|5,54
|2,03
|2,40
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,40
|4,59
|0,44
|Aygaz
|15,05
|0,33
|2,73
|Bagfaş
|20,54
|2,70
|2,70
|Bak Ambalaj
|21,30
|1,33
|5,45
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|0,00
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|4,88
|2,09
|4,05
|Banvit
|47,30
|-3,47
|-9,04
|Baştaş Başkent Çimento
|18,00
|-5,26
|3,63
|Batı Çimento
|4,83
|0,42
|2,55
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|10,30
|0,29
|-2,92
|Bera Holding
|20,58
|-2,00
|1,48
|Berkosan Yalıtım
|9,12
|0,00
|2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|2,76
|1,49
|Beyaz Filo
|11,47
|-0,69
|12,67
|Bilici Yatırım
|6,75
|1,05
|1,66
|Bim Mağazalar
|76,05
|-1,17
|0,73
|Birko Mensucat
|1,09
|1,87
|-1,80
|Birlik Mensucat
|3,08
|-9,94
|-10,98
|Bizim Mağazaları
|15,70
|0,58
|2,21
|Borusan Mannesmann
|29,92
|10,00
|7,63
|Borusan Yat. Paz.
|473,50
|9,99
|3,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.230,00
|0,60
|-0,72
|Bossa
|17,86
|0,06
|0,06
|Brisa
|22,08
|9,96
|10,73
|Burçelik
|22,90
|6,41
|8,94
|Burçelik Vana
|47,44
|4,26
|-4,47
|Bursa Çimento
|11,48
|-1,88
|-4,65
|Carrefoursa
|66,75
|-0,37
|-7,03
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|1,89
|Ceo Event Medya
|6,67
|-2,63
|3,73
|Coca Cola İçecek
|66,00
|-0,08
|0,30
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|0,00
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|-0,18
|-3,24
|Çelebi
|166,40
|1,53
|-8,83
|Çelik Halat
|21,74
|-0,18
|1,49
|Çemaş Döküm
|2,23
|0,90
|3,72
|Çemtaş
|15,74
|0,51
|-1,25
|Çimbeton
|313,20
|-2,09
|5,63
|Çimentaş
|48,08
|9,97
|32,96
|Çimsa
|18,74
|0,54
|5,28
|Çuhadaroğlu Metal
|8,08
|3,06
|4,53
|Dagi Giyim
|8,07
|0,75
|0,00
|Dagi Yatırım Holding
|13,85
|-1,00
|7,36
|Dardanel
|33,62
|0,06
|0,36
|Datagate Bilgisayar
|15,74
|0,45
|-2,30
|Demısaş Döküm
|6,37
|0,47
|-3,63
|Denge Holding
|6,47
|9,85
|18,07
|Deniz GMYO
|3,91
|1,82
|14,33
|Derimod
|9,81
|-0,10
|0,72
|Derlüks Deri
|8,59
|-0,35
|-2,61
|Desa Deri
|10,08
|1,10
|3,49
|Despec Bilgisayar
|12,78
|-0,70
|-2,14
|Deva Holding
|25,22
|3,36
|4,47
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,93
|0,28
|0,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|9,95
|18,50
|Ditaş Doğan
|32,18
|0,69
|-1,53
|DO-CO
|598,10
|0,23
|-5,06
|Doğan Burda
|23,68
|1,54
|5,53
|Doğan Holding
|3,17
|2,92
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|0,38
|-3,64
|Doğusan
|5,20
|9,94
|18,72
|Doğuş GMYO
|9,17
|-0,76
|12,24
|Doğuş Otomotiv
|27,98
|0,94
|-2,64
|Döktaş Dökümcülük
|33,38
|1,15
|9,01
|Duran Doğan Basım
|10,57
|1,44
|0,76
|Dyo Boya
|12,08
|2,20
|6,34
|Eczacıbaşı İlaç
|7,54
|1,34
|1,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|29,34
|0,96
|5,77
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|-0,60
|0,00
|Ege Endüstri
|1.703,80
|0,22
|-1,36
|Ege Gübre
|155,20
|7,03
|6,89
|Ege Profil
|37,42
|0,43
|-2,14
|Ege Seramik
|11,35
|-0,70
|10,30
|Egeplast
|36,00
|4,83
|8,11
|Ekiz Kimya
|6,99
|0,00
|-1,96
|Emek Elektrik
|5,74
|3,42
|-3,04
|Eminiş Ambalaj
|33,00
|-0,90
|-10,42
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|0,00
|11,21
|Enerjisa Enerji
|13,33
|-1,11
|6,55
|Enka İnşaat
|8,12
|4,37
|10,18
|Erbosan
|41,82
|2,00
|2,00
|Ereğli Demir Çelik
|14,75
|1,24
|-1,21
|Ersu Gıda
|5,10
|0,59
|3,24
|Escort Teknoloji
|6,40
|0,31
|-2,59
|Esenboğa Elektrik
|19,26
|1,53
|1,21
|Etiler Gıda
|3,98
|-0,50
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|0,82
|-3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-0,88
|-6,11
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-0,46
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,11
|2,30
|9,51
|Fade Gıda
|6,12
|0,00
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|31,14
|1,76
|5,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,54
|0,62
|2,67
|F-M İzmit Piston
|142,80
|-0,70
|14,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,79
|0,00
|-1,84
|Ford Otosan
|140,60
|5,00
|11,59
|Formet Çelik Kapı
|4,87
|1,04
|2,53
|Frigo Pak Gıda
|22,04
|2,99
|5,05
|Galatasaray Sportif
|3,82
|-1,55
|-5,68
|Garanti Bankası
|10,16
|0,59
|-2,03
|Garanti Faktoring
|11,19
|-0,62
|0,54
|Garanti Yat. Ort.
|3,32
|0,91
|2,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,35
|0,16
|-1,98
|Gediz Ambalaj
|27,64
|2,75
|3,13
|Gentaş
|6,01
|0,50
|1,18
|Gersan Elektrik
|6,15
|0,82
|0,16
|Global Men. Değ.
|5,86
|0,51
|-2,50
|Global Yat. Holding
|5,12
|2,40
|9,40
|Good-Year
|9,11
|6,67
|8,97
|Göltaş Çimento
|40,68
|1,45
|-1,41
|Gözde Girişim
|7,33
|-5,42
|-8,15
|GSD Denizcilik
|5,24
|-0,38
|3,97
|GSD Holding
|2,62
|-0,38
|4,38
|Gübre Fabrik.
|67,80
|-2,80
|-21,21
|Güler Yat. Holding
|10,90
|-1,36
|0,28
|Halk GMYO
|3,28
|0,61
|2,18
|Hatay Tekstil
|14,35
|1,41
|2,87
|Hedef Girişim
|8,03
|2,95
|-3,72
|Hektaş
|20,22
|0,80
|6,03
|HUB Girişim
|18,36
|0,55
|0,88
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|2,74
|7,14
|ICBC Turkey Bank
|6,81
|-0,58
|4,77
|İdealist Danışmanlık
|13,05
|0,85
|-3,05
|İdealist GMYO
|9,04
|9,98
|32,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|0,77
|4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|0,00
|-2,22
|İhlas Holding
|1,24
|0,81
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,00
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,38
|0,10
|1,31
|Info Yatırım
|6,33
|0,96
|-1,86
|İntema
|35,70
|-3,51
|-10,53
|Inveo Yatırım Holding
|48,84
|-1,77
|10,45
|İpek Doğal Enerji
|13,28
|-0,15
|1,53
|İskenderun Demir Çelik
|10,08
|0,60
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)