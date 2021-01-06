  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:41:14 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım7,77-2,140,39
Acıpayam Selüloz16,940,24-1,05
Adel Kalemcilik27,94-0,78-18,39
Adese Alışveriş Ticaret2,780,00-0,71
Afyon Çimento5,50-0,547,63
Ak Enerji2,230,900,90
Akbank7,171,993,46
Akçansa18,39-2,2311,19
Akdeniz Yatırım Hold.5,131,38-0,77
Akfen GMYO4,88-1,210,41
Akın Tekstil31,220,97-1,70
Akiş GMYO3,530,280,00
Akmerkez GMYO72,00-2,8111,82
Aksa14,130,36-3,15
Aksa Enerji8,024,297,80
Aksigorta9,60-0,523,23
Aksu Enerji14,18-0,070,42
Alarko Carrıer410,008,7212,36
Alarko GMYO25,941,33-0,84
Alarko Holding9,262,897,18
Albaraka Türk1,980,512,06
Alcatel Lucent Teletaş30,901,114,18
Alkim Kağıt14,253,645,18
Alkim Kimya15,856,049,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,12-0,93-3,20
Altınyunus Çeşme48,202,55-3,52
Anadolu Efes24,821,647,08
Anadolu Grubu Holding27,402,243,71
Anadolu Hayat Emek.9,130,885,31
Anadolu Isuzu18,240,391,33
Anadolu Sigorta7,55-1,050,00
Anel Elektrik3,10-0,32-2,21
Arçelik30,741,121,12
ARD Bilişim Teknolojileri47,881,79-0,42
Arena Bilgisayar35,481,313,14
Armada Bilgisayar49,58-1,821,02
Arsan Tekstil7,09-0,42-2,74
Artı Yatırım Holding6,150,006,03
Arzum Ev Aletleri22,641,89-8,04
Aselsan18,832,623,18
Ata GMYO5,92-0,347,44
Atakule GMYO2,490,40-1,19
Atlantis Yatırım Holding7,399,9732,91
Atlas Yat. Ort.1,800,562,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,290,071,49
Avrasya GMYO3,97-0,25-2,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,14-0,32-1,88
Avrupa Yatırım Holding5,990,17-0,17
Ayen Enerji5,542,032,40
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,404,590,44
Aygaz15,050,332,73
Bagfaş20,542,702,70
Bak Ambalaj21,301,335,45
Balatacılar Balatacılık9,000,009,22
Bantaş Ambalaj4,882,094,05
Banvit47,30-3,47-9,04
Baştaş Başkent Çimento18,00-5,263,63
Batı Çimento4,830,422,55
Batısöke Çimento2,450,410,41
Bayrak Taban Sanayi10,300,29-2,92
Bera Holding20,58-2,001,48
Berkosan Yalıtım9,120,002,24
Beşiktaş Futbol Yat.4,102,761,49
Beyaz Filo11,47-0,6912,67
Bilici Yatırım6,751,051,66
Bim Mağazalar76,05-1,170,73
Birko Mensucat1,091,87-1,80
Birlik Mensucat3,08-9,94-10,98
Bizim Mağazaları15,700,582,21
Borusan Mannesmann29,9210,007,63
Borusan Yat. Paz.473,509,993,63
Bosch Fren Sistemleri1.230,000,60-0,72
Bossa17,860,060,06
Brisa22,089,9610,73
Burçelik22,906,418,94
Burçelik Vana47,444,26-4,47
Bursa Çimento11,48-1,88-4,65
Carrefoursa66,75-0,37-7,03
Casa Emtia Petrol108,00
1,89
Ceo Event Medya6,67-2,633,73
Coca Cola İçecek66,00-0,080,30
Cosmos Yat. Holding9,300,0015,38
Credıtwest Faktorıng5,68-0,18-3,24
Çelebi166,401,53-8,83
Çelik Halat21,74-0,181,49
Çemaş Döküm2,230,903,72
Çemtaş15,740,51-1,25
Çimbeton313,20-2,095,63
Çimentaş48,089,9732,96
Çimsa18,740,545,28
Çuhadaroğlu Metal8,083,064,53
Dagi Giyim8,070,750,00
Dagi Yatırım Holding13,85-1,007,36
Dardanel33,620,060,36
Datagate Bilgisayar15,740,45-2,30
Demısaş Döküm6,370,47-3,63
Denge Holding6,479,8518,07
Deniz GMYO3,911,8214,33
Derimod9,81-0,100,72
Derlüks Deri8,59-0,35-2,61
Desa Deri10,081,103,49
Despec Bilgisayar12,78-0,70-2,14
Deva Holding25,223,364,47
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,930,280,74
Diriteks Diriliş Tekstil4,429,9518,50
Ditaş Doğan32,180,69-1,53
DO-CO598,100,23-5,06
Doğan Burda23,681,545,53
Doğan Holding3,172,923,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,650,38-3,64
Doğusan5,209,9418,72
Doğuş GMYO9,17-0,7612,24
Doğuş Otomotiv27,980,94-2,64
Döktaş Dökümcülük33,381,159,01
Duran Doğan Basım10,571,440,76
Dyo Boya12,082,206,34
Eczacıbaşı İlaç7,541,341,07
Eczacıbaşı Yatırım29,340,965,77
Edip Gayrimenkul3,32-0,600,00
Ege Endüstri1.703,800,22-1,36
Ege Gübre155,207,036,89
Ege Profil37,420,43-2,14
Ege Seramik11,35-0,7010,30
Egeplast36,004,838,11
Ekiz Kimya6,990,00-1,96
Emek Elektrik5,743,42-3,04
Eminiş Ambalaj33,00-0,90-10,42
Emlak Konut GMYO2,380,0011,21
Enerjisa Enerji13,33-1,116,55
Enka İnşaat8,124,3710,18
Erbosan41,822,002,00
Ereğli Demir Çelik14,751,24-1,21
Ersu Gıda5,100,593,24
Escort Teknoloji6,400,31-2,59
Esenboğa Elektrik19,261,531,21
Etiler Gıda3,98-0,500,00
Euro Kapital Yat. Ort.3,700,82-3,90
Euro Trend Yat. Ort.3,38-0,88-6,11
Euro Yat. Ort.4,30-0,46-4,66
Euro Yatırım Holding3,112,309,51
Fade Gıda6,120,00-1,13
Fenerbahçe Futbol31,141,765,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,540,622,67
F-M İzmit Piston142,80-0,7014,88
Fonet Bilgi Teknolojileri12,790,00-1,84
Ford Otosan140,605,0011,59
Formet Çelik Kapı4,871,042,53
Frigo Pak Gıda22,042,995,05
Galatasaray Sportif3,82-1,55-5,68
Garanti Bankası10,160,59-2,03
Garanti Faktoring11,19-0,620,54
Garanti Yat. Ort.3,320,912,79
Gedik Y. Men. Değ.12,350,16-1,98
Gediz Ambalaj27,642,753,13
Gentaş6,010,501,18
Gersan Elektrik6,150,820,16
Global Men. Değ.5,860,51-2,50
Global Yat. Holding5,122,409,40
Good-Year9,116,678,97
Göltaş Çimento40,681,45-1,41
Gözde Girişim7,33-5,42-8,15
GSD Denizcilik5,24-0,383,97
GSD Holding2,62-0,384,38
Gübre Fabrik.67,80-2,80-21,21
Güler Yat. Holding10,90-1,360,28
Halk GMYO3,280,612,18
Hatay Tekstil14,351,412,87
Hedef Girişim8,032,95-3,72
Hektaş20,220,806,03
HUB Girişim18,360,550,88
Hürriyet Gzt.2,252,747,14
ICBC Turkey Bank6,81-0,584,77
İdealist Danışmanlık13,050,85-3,05
İdealist GMYO9,049,9832,94
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,310,774,80
İhlas Gazetecilik3,970,00-2,22
İhlas Holding1,240,810,00
İhlas Yayın Holding1,130,00-0,88
İndeks Bilgisayar19,380,101,31
Info Yatırım6,330,96-1,86
İntema35,70-3,51-10,53
Inveo Yatırım Holding48,84-1,7710,45
İpek Doğal Enerji13,28-0,151,53
İskenderun Demir Çelik10,080,60-0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm
Dünya

Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diplomatik kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Peskov, "Devlet görevine ilk başladığım zamanlard..
Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları ile terör örgütü marşları eşliğinde yapılan 'rektör' protestosuna destek veren İstanbul B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay