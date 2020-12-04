Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,04
|-0,77
|386,02
|Acıpayam Selüloz
|16,81
|-0,59
|166,21
|Adel Kalemcilik
|21,38
|0,94
|36,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|-0,96
|115,64
|Afyon Çimento
|4,47
|0,00
|96,20
|Ak Enerji
|2,18
|0,00
|100,00
|Akbank
|6,19
|-0,64
|-23,67
|Akçansa
|15,02
|-1,31
|54,94
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,06
|-1,30
|187,20
|Akfen GMYO
|4,18
|-0,24
|3,21
|Akın Tekstil
|25,70
|1,58
|86,37
|Akiş GMYO
|3,78
|3,56
|20,67
|Akmerkez GMYO
|63,00
|-4,83
|181,19
|Aksa
|10,72
|0,56
|53,07
|Aksa Enerji
|7,37
|-0,54
|93,95
|Aksigorta
|8,01
|0,00
|47,84
|Aksu Enerji
|12,82
|-2,66
|-13,79
|Alarko Carrıer
|234,60
|-3,30
|292,80
|Alarko GMYO
|20,14
|1,31
|37,03
|Alarko Holding
|6,72
|-0,44
|14,39
|Albaraka Türk
|1,71
|0,00
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,86
|1,26
|139,70
|Alkim Kağıt
|13,21
|0,46
|143,74
|Alkim Kimya
|14,31
|-0,14
|130,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,63
|0,00
|541,46
|Altınyunus Çeşme
|47,30
|-0,59
|373,47
|Anadolu Efes
|22,34
|-0,71
|4,99
|Anadolu Grubu Holding
|22,28
|-0,18
|26,66
|Anadolu Hayat Emek.
|7,99
|0,63
|31,30
|Anadolu Isuzu
|16,15
|-0,25
|32,70
|Anadolu Sigorta
|7,03
|0,72
|69,25
|Anel Elektrik
|3,30
|0,92
|87,19
|Arçelik
|28,60
|-0,63
|37,24
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,40
|0,74
|Arena Bilgisayar
|33,62
|0,36
|361,50
|Armada Bilgisayar
|52,70
|6,64
|221,54
|Arsan Tekstil
|7,00
|-0,43
|95,53
|Artı Yatırım Holding
|5,93
|-9,88
|632,10
|Aselsan
|17,76
|-0,39
|70,59
|Ata GMYO
|5,60
|-0,71
|23,62
|Atakule GMYO
|2,56
|0,00
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,60
|2,22
|360,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,06
|2,49
|113,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,71
|4,45
|17,19
|Avrasya GMYO
|3,77
|-1,05
|149,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|-0,64
|70,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,17
|0,58
|235,71
|Ayen Enerji
|5,56
|-2,46
|60,23
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,99
|2,48
|447,49
|Aygaz
|12,85
|-0,77
|5,80
|Bagfaş
|20,10
|-0,79
|19,50
|Bak Ambalaj
|19,98
|-0,79
|174,28
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-2,91
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|5,87
|-2,17
|132,94
|Banvit
|34,96
|2,70
|88,26
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|-1,07
|401,93
|Batı Çimento
|4,40
|0,69
|32,93
|Batısöke Çimento
|2,40
|-0,41
|83,21
|Bayrak Taban Sanayi
|9,63
|1,90
|Bera Holding
|13,62
|1,72
|253,77
|Berkosan Yalıtım
|6,56
|3,80
|139,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,74
|-1,58
|52,65
|Beyaz Filo
|10,82
|8,31
|245,71
|Bilici Yatırım
|6,14
|-0,81
|114,20
|Bim Mağazalar
|70,15
|-1,34
|51,81
|Birko Mensucat
|1,19
|0,00
|283,87
|Birlik Mensucat
|2,64
|-0,38
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,44
|-1,02
|48,47
|Borusan Mannesmann
|16,26
|-0,18
|42,01
|Borusan Yat. Paz.
|222,00
|-0,63
|270,53
|Bosch Fren Sistemleri
|1.318,10
|-3,08
|358,02
|Bossa
|13,10
|-1,06
|62,53
|Brisa
|18,85
|0,21
|100,98
|Burçelik
|22,06
|-0,54
|279,69
|Burçelik Vana
|59,55
|-0,42
|513,29
|Bursa Çimento
|9,08
|0,44
|126,81
|Carrefoursa
|109,90
|2,42
|315,54
|Casa Emtia Petrol
|86,00
|-0,69
|815,87
|Ceo Event Medya
|7,00
|-1,13
|91,14
|Coca Cola İçecek
|61,35
|0,74
|62,05
|Cosmos Yat. Holding
|8,00
|292,16
|Credıtwest Faktorıng
|5,39
|-0,55
|87,15
|Çelebi
|97,00
|0,41
|-2,36
|Çelik Halat
|19,50
|-3,37
|200,00
|Çemaş Döküm
|2,41
|-3,60
|92,26
|Çemtaş
|14,80
|0,14
|82,06
|Çimbeton
|177,40
|-3,11
|329,96
|Çimentaş
|34,64
|3,46
|130,93
|Çimsa
|16,00
|-0,74
|76,21
|Çuhadaroğlu Metal
|6,70
|1,21
|110,03
|Dagi Giyim
|8,59
|-0,69
|243,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,25
|0,38
|486,28
|Dardanel
|25,44
|-1,01
|571,24
|Datagate Bilgisayar
|15,51
|1,70
|98,59
|Demısaş Döküm
|6,49
|-0,76
|86,49
|Denge Holding
|5,81
|-1,53
|324,09
|Deniz GMYO
|3,32
|0,00
|57,78
|Derimod
|9,76
|-0,10
|36,69
|Derlüks Deri
|9,59
|1,48
|137,04
|Desa Deri
|8,22
|0,00
|81,06
|Despec Bilgisayar
|11,64
|-0,51
|174,53
|Deva Holding
|24,28
|2,10
|171,96
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,35
|1,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,54
|9,93
|482,05
|Ditaş Doğan
|32,42
|-0,86
|240,72
|DO-CO
|510,50
|1,79
|-9,49
|Doğan Burda
|23,88
|293,41
|Doğan Holding
|2,66
|0,38
|48,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|0,37
|62,42
|Doğusan
|3,53
|-0,28
|69,71
|Doğuş GMYO
|9,27
|-0,86
|104,64
|Doğuş Otomotiv
|28,10
|3,46
|195,17
|Döktaş Dökümcülük
|32,18
|-1,05
|1,69
|Duran Doğan Basım
|11,04
|-1,25
|66,03
|Dyo Boya
|12,96
|8,36
|164,49
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|0,85
|94,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,30
|-0,10
|110,75
|Edip Gayrimenkul
|3,09
|2,32
|122,30
|Ege Endüstri
|1.678,30
|-2,43
|198,33
|Ege Gübre
|133,20
|-0,37
|170,21
|Ege Profil
|29,50
|5,81
|146,45
|Ege Seramik
|9,45
|0,53
|156,90
|Egeplast
|18,60
|0,54
|48,80
|Ekiz Kimya
|7,98
|0,00
|1208,20
|Emek Elektrik
|3,62
|1,69
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|23,20
|-3,33
|1426,32
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|0,00
|49,90
|Enerjisa Enerji
|10,83
|0,56
|60,78
|Enka İnşaat
|7,21
|-0,55
|29,17
|Erbosan
|35,56
|9,96
|42,35
|Ereğli Demir Çelik
|11,67
|0,43
|32,49
|Ersu Gıda
|5,25
|0,38
|153,62
|Escort Teknoloji
|6,38
|-0,62
|358,99
|Esenboğa Elektrik
|18,52
|-0,70
|Etiler Gıda
|4,40
|-0,45
|276,84
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,45
|-7,48
|177,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,21
|-2,55
|252,65
|Euro Yat. Ort.
|5,49
|0,00
|387,68
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|0,00
|96,67
|Fade Gıda
|6,41
|0,47
|Fenerbahçe Futbol
|33,66
|-0,53
|132,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,50
|0,94
|64,11
|F-M İzmit Piston
|126,50
|-0,63
|167,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,47
|0,00
|49,15
|Ford Otosan
|124,10
|7,63
|87,70
|Formet Çelik Kapı
|4,52
|-0,22
|50,67
|Frigo Pak Gıda
|23,32
|-1,44
|232,89
|Galatasaray Sportif
|4,01
|-1,96
|97,54
|Garanti Bankası
|9,16
|-0,43
|-17,77
|Garanti Faktoring
|10,72
|-0,28
|177,00
|Garanti Yat. Ort.
|2,99
|-1,64
|199,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,34
|-2,54
|228,78
|Gediz Ambalaj
|20,72
|-0,77
|206,51
|Gentaş
|5,07
|0,40
|145,88
|Gersan Elektrik
|6,18
|0,32
|93,73
|Global Men. Değ.
|5,91
|4,23
|214,36
|Global Yat. Holding
|4,78
|0,63
|-1,85
|Good-Year
|7,62
|0,00
|88,15
|Göltaş Çimento
|33,06
|0,55
|85,83
|Gözde Girişim
|6,82
|-1,30
|32,68
|GSD Denizcilik
|4,95
|0,00
|93,36
|GSD Holding
|2,31
|-0,86
|55,03
|Gübre Fabrik.
|50,20
|0,76
|455,31
|Güler Yat. Holding
|14,35
|0,35
|606,90
|Halk GMYO
|3,31
|0,91
|184,21
|Hatay Tekstil
|13,09
|-0,98
|94,39
|Hedef Girişim
|6,43
|1,42
|169,46
|Hektaş
|13,11
|-0,38
|63,47
|HUB Girişim
|18,71
|-0,37
|99,28
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-0,44
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,59
|-0,15
|25,05
|İdealist Danışmanlık
|10,87
|6,57
|227,41
|İdealist GMYO
|6,35
|-0,63
|107,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-0,53
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|0,00
|28,24
|İhlas Gazetecilik
|4,53
|1,12
|-0,22
|İhlas Holding
|1,19
|-3,25
|30,77
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-0,83
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,33
|-0,37
|74,10
|Info Yatırım
|5,67
|3,09
|196,12
|İntema
|20,70
|3,09
|123,54
|Inveo Yatırım Holding
|37,10
|6,06
|382,44
|İpek Doğal Enerji
|12,02
|0,00
|55,70
|İskenderun Demir Çelik
|8,56
|-0,12
|9,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)