Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,45
|-1,87
|408,06
|Acıpayam Selüloz
|17,20
|1,47
|172,38
|Adel Kalemcilik
|21,56
|1,41
|37,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,00
|1,01
|110,04
|Afyon Çimento
|4,45
|3,01
|95,32
|Ak Enerji
|2,19
|0,92
|100,92
|Akbank
|6,14
|1,99
|-24,29
|Akçansa
|16,26
|9,94
|67,73
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,07
|0,66
|187,68
|Akfen GMYO
|4,28
|1,90
|5,68
|Akın Tekstil
|26,14
|5,40
|89,56
|Akiş GMYO
|3,54
|0,57
|13,01
|Akmerkez GMYO
|54,85
|-0,81
|144,81
|Aksa
|10,80
|1,03
|54,21
|Aksa Enerji
|7,03
|0,43
|85,00
|Aksigorta
|7,72
|3,90
|42,49
|Aksu Enerji
|13,57
|3,43
|-8,74
|Alarko Carrıer
|230,20
|8,38
|285,43
|Alarko GMYO
|20,12
|2,18
|36,89
|Alarko Holding
|6,48
|2,53
|10,30
|Albaraka Türk
|1,70
|0,00
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,98
|1,75
|132,39
|Alkim Kağıt
|13,11
|0,61
|141,89
|Alkim Kimya
|13,73
|0,59
|121,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,43
|-0,41
|492,68
|Altınyunus Çeşme
|46,54
|0,52
|365,87
|Anadolu Efes
|21,60
|3,15
|1,51
|Anadolu Grubu Holding
|21,44
|3,38
|21,89
|Anadolu Hayat Emek.
|7,94
|1,15
|30,48
|Anadolu Isuzu
|15,90
|1,86
|30,65
|Anadolu Sigorta
|7,08
|-1,39
|70,46
|Anel Elektrik
|3,22
|0,63
|82,65
|Arçelik
|27,42
|0,59
|31,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,52
|1,53
|Arena Bilgisayar
|33,80
|1,44
|363,97
|Armada Bilgisayar
|49,54
|0,53
|202,26
|Arsan Tekstil
|6,91
|2,07
|93,02
|Artı Yatırım Holding
|6,65
|9,92
|720,99
|Aselsan
|17,55
|1,50
|68,57
|Ata GMYO
|4,95
|2,27
|9,27
|Atakule GMYO
|2,47
|0,41
|28,65
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|0,00
|330,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|1,13
|85,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,23
|0,92
|6,15
|Avrasya GMYO
|3,82
|0,53
|152,98
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,10
|1,64
|70,33
|Avrupa Yatırım Holding
|5,05
|0,60
|227,92
|Ayen Enerji
|5,46
|1,11
|57,35
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,99
|6,70
|401,83
|Aygaz
|12,62
|3,44
|3,90
|Bagfaş
|19,73
|1,65
|17,30
|Bak Ambalaj
|19,75
|4,50
|171,12
|Balatacılar Balatacılık
|7,50
|-5,30
|504,84
|Bantaş Ambalaj
|5,64
|1,44
|123,81
|Banvit
|29,24
|0,14
|57,46
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|-4,99
|363,32
|Batı Çimento
|4,42
|2,79
|33,53
|Batısöke Çimento
|2,39
|2,58
|82,44
|Bayrak Taban Sanayi
|9,50
|-0,21
|Bera Holding
|13,42
|1,05
|248,57
|Berkosan Yalıtım
|6,27
|1,13
|128,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,28
|0,00
|33,88
|Beyaz Filo
|9,07
|3,42
|189,79
|Bilici Yatırım
|6,04
|0,00
|110,71
|Bim Mağazalar
|70,50
|0,71
|52,57
|Birko Mensucat
|1,20
|2,56
|287,10
|Birlik Mensucat
|2,60
|-2,62
|128,07
|Bizim Mağazaları
|16,51
|-2,60
|49,10
|Borusan Mannesmann
|16,32
|0,74
|42,53
|Borusan Yat. Paz.
|219,50
|6,30
|266,36
|Bosch Fren Sistemleri
|1.250,50
|6,34
|334,53
|Bossa
|12,73
|2,09
|57,94
|Brisa
|19,02
|1,60
|102,79
|Burçelik
|21,96
|0,92
|277,97
|Burçelik Vana
|60,30
|1,52
|521,01
|Bursa Çimento
|9,24
|3,47
|130,80
|Carrefoursa
|119,20
|4,93
|350,71
|Casa Emtia Petrol
|71,10
|-9,94
|657,19
|Ceo Event Medya
|6,55
|1,39
|78,85
|Coca Cola İçecek
|58,40
|4,19
|54,25
|Cosmos Yat. Holding
|7,85
|-1,26
|284,80
|Credıtwest Faktorıng
|5,47
|-0,18
|89,93
|Çelebi
|95,00
|3,04
|-4,38
|Çelik Halat
|21,48
|-0,65
|230,46
|Çemaş Döküm
|2,26
|1,35
|80,29
|Çemtaş
|14,81
|1,37
|82,19
|Çimbeton
|172,50
|6,28
|318,08
|Çimentaş
|33,00
|0,61
|120,00
|Çimsa
|16,05
|8,15
|76,76
|Çuhadaroğlu Metal
|6,75
|2,27
|111,60
|Dagi Giyim
|8,63
|2,86
|245,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,93
|-2,78
|472,12
|Dardanel
|25,68
|1,26
|577,57
|Datagate Bilgisayar
|15,44
|2,05
|97,70
|Demısaş Döküm
|6,14
|1,15
|76,44
|Denge Holding
|5,70
|-1,72
|316,06
|Deniz GMYO
|3,26
|0,62
|54,93
|Derimod
|9,93
|1,22
|39,08
|Derlüks Deri
|9,83
|0,82
|142,97
|Desa Deri
|8,31
|5,06
|83,04
|Despec Bilgisayar
|11,82
|1,11
|178,77
|Deva Holding
|24,62
|-3,07
|175,77
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,27
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,49
|-0,22
|475,64
|Ditaş Doğan
|33,30
|2,15
|249,97
|DO-CO
|493,00
|4,94
|-12,59
|Doğan Burda
|22,50
|0,00
|270,68
|Doğan Holding
|2,42
|0,83
|34,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|1,94
|59,39
|Doğusan
|3,55
|1,43
|70,67
|Doğuş GMYO
|9,52
|0,00
|110,15
|Doğuş Otomotiv
|27,32
|2,32
|186,97
|Döktaş Dökümcülük
|32,48
|1,12
|2,64
|Duran Doğan Basım
|23,64
|0,25
|68,38
|Dyo Boya
|10,76
|1,13
|119,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,20
|0,56
|97,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,88
|-0,57
|116,77
|Edip Gayrimenkul
|2,97
|1,02
|113,67
|Ege Endüstri
|1.612,80
|6,67
|186,69
|Ege Gübre
|133,00
|1,29
|169,80
|Ege Profil
|26,16
|1,71
|118,55
|Ege Seramik
|9,28
|2,20
|152,28
|Egeplast
|17,80
|0,00
|42,40
|Ekiz Kimya
|8,20
|2,37
|1244,26
|Emek Elektrik
|3,71
|4,51
|133,33
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-2,27
|1314,47
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|0,46
|49,90
|Enerjisa Enerji
|10,89
|0,83
|61,67
|Enka İnşaat
|7,10
|0,00
|27,20
|Erbosan
|31,90
|2,31
|27,70
|Ereğli Demir Çelik
|11,08
|0,73
|25,79
|Ersu Gıda
|5,27
|-2,23
|154,59
|Escort Teknoloji
|6,47
|3,03
|365,47
|Esenboğa Elektrik
|17,15
|0,88
|Etiler Gıda
|4,65
|2,20
|298,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|9,92
|148,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,08
|9,97
|241,76
|Euro Yat. Ort.
|5,98
|9,93
|431,20
|Euro Yatırım Holding
|2,98
|4,20
|98,67
|Fade Gıda
|6,20
|-2,82
|Fenerbahçe Futbol
|32,66
|-1,21
|125,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,31
|1,25
|59,96
|F-M İzmit Piston
|129,10
|3,86
|172,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,30
|0,00
|46,94
|Ford Otosan
|111,00
|2,97
|67,89
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|2,57
|46,33
|Frigo Pak Gıda
|24,10
|-0,82
|244,02
|Galatasaray Sportif
|3,79
|0,53
|86,70
|Garanti Bankası
|8,89
|1,60
|-20,20
|Garanti Faktoring
|10,80
|-0,64
|179,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,96
|-1,33
|196,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,20
|0,44
|192,53
|Gediz Ambalaj
|20,12
|1,87
|197,63
|Gentaş
|4,97
|1,43
|141,03
|Gersan Elektrik
|6,08
|0,83
|90,60
|Global Men. Değ.
|4,80
|-0,62
|155,32
|Global Yat. Holding
|4,61
|0,88
|-5,34
|Good-Year
|7,66
|2,13
|89,14
|Göltaş Çimento
|29,70
|8,79
|66,95
|Gözde Girişim
|6,71
|0,75
|30,54
|GSD Denizcilik
|4,97
|1,02
|94,14
|GSD Holding
|2,19
|0,46
|46,98
|Gübre Fabrik.
|51,20
|-0,97
|466,37
|Güler Yat. Holding
|14,72
|-3,16
|625,12
|Halk GMYO
|3,09
|-0,64
|165,32
|Hatay Tekstil
|13,10
|2,34
|94,54
|Hedef Girişim
|6,03
|1,34
|152,69
|Hektaş
|12,68
|0,71
|58,10
|HUB Girişim
|16,86
|1,26
|79,58
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,90
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,60
|0,76
|25,24
|İdealist Danışmanlık
|10,32
|1,57
|210,84
|İdealist GMYO
|6,37
|2,58
|108,17
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|1,09
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,56
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|2,06
|-1,98
|İhlas Holding
|1,19
|2,59
|30,77
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|1,71
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,01
|1,33
|70,69
|Info Yatırım
|5,01
|3,09
|161,65
|İntema
|19,76
|1,65
|113,39
|Inveo Yatırım Holding
|28,14
|1,96
|265,93
|İpek Doğal Enerji
|11,71
|1,56
|51,68
|İskenderun Demir Çelik
|8,24
|0,73
|5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)