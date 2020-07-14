Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,65
|0,00
|96,24
|Acıpayam Selüloz
|9,64
|0,00
|52,66
|Adel Kalemcilik
|16,31
|0,93
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,33
|5,91
|63,13
|Afyon Çimento
|4,13
|1,47
|81,28
|Ak Enerji
|2,14
|0,47
|96,33
|Akbank
|5,84
|-0,34
|-27,99
|Akçansa
|13,84
|-1,00
|42,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,31
|2,48
|56,87
|Akfen GMYO
|3,89
|-1,02
|-3,95
|Akın Tekstil
|13,70
|-0,58
|-0,65
|Akiş GMYO
|3,24
|-0,61
|3,43
|Akmerkez GMYO
|36,20
|0,00
|61,57
|Aksa
|7,33
|-0,68
|4,66
|Aksa Enerji
|5,75
|-1,37
|51,32
|Aksigorta
|7,73
|-0,77
|42,68
|Aksu Enerji
|11,34
|-1,48
|-23,74
|Alarko Carrıer
|80,05
|1,97
|33,42
|Alarko GMYO
|18,60
|1,36
|22,51
|Alarko Holding
|5,75
|-0,86
|-3,36
|Albaraka Türk
|1,85
|2,78
|20,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,14
|-1,75
|58,97
|Alkim Kağıt
|11,33
|0,27
|109,05
|Alkim Kimya
|12,89
|0,31
|107,84
|Altınyağ
|1,40
|4,48
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|40,00
|-1,23
|300,40
|Anadolu Cam
|5,44
|1,12
|27,57
|Anadolu Efes
|20,84
|-8,27
|-9,71
|Anadolu Grubu Holding
|21,54
|-0,19
|22,46
|Anadolu Hayat Emek.
|8,38
|-0,83
|37,71
|Anadolu Isuzu
|15,23
|3,39
|25,14
|Anadolu Sigorta
|6,50
|0,46
|56,49
|Anel Elektrik
|5,02
|0,00
|56,39
|Arçelik
|20,66
|0,78
|-0,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,74
|-1,03
|Arena Bilgisayar
|17,08
|-0,70
|134,45
|Armada Bilgisayar
|23,86
|0,25
|45,58
|Arsan Tekstil
|5,31
|-1,30
|48,32
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|0,00
|140,74
|Aselsan
|32,24
|-0,31
|53,96
|Ata GMYO
|3,63
|-1,09
|-19,87
|Atakule GMYO
|2,33
|-0,85
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|1,88
|-6,00
|88,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,94
|3,19
|34,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,60
|0,65
|16,37
|Avrasya GMYO
|2,74
|1,11
|81,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-0,95
|14,29
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,00
|0,01
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-0,59
|9,74
|Ayen Enerji
|6,87
|-1,15
|97,98
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,20
|0,00
|91,78
|Aygaz
|11,75
|-1,67
|-3,26
|Bagfaş
|17,52
|1,57
|4,16
|Bak Ambalaj
|9,40
|1,18
|27,89
|Balatacılar Balatacılık
|2,05
|0,99
|65,32
|Bantaş Ambalaj
|4,02
|-1,47
|59,52
|Banvit
|24,82
|0,65
|33,66
|Baştaş Başkent Çimento
|4,50
|0,00
|73,75
|Batı Çimento
|3,68
|-0,54
|11,18
|Batısöke Çimento
|1,73
|0,00
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|7,23
|-1,23
|Bera Holding
|5,38
|-0,92
|39,74
|Berkosan Yalıtım
|4,56
|2,47
|66,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,01
|1,35
|22,86
|Beyaz Filo
|4,05
|-1,22
|29,40
|Bilici Yatırım
|8,10
|0,00
|88,39
|Bim Mağazalar
|70,75
|0,35
|53,11
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,83
|5,17
|60,53
|Bizim Mağazaları
|20,02
|0,00
|79,23
|Bomonti Elektrik
|5,50
|0,00
|329,69
|Borusan Mannesmann
|12,15
|1,17
|6,11
|Borusan Yat. Paz.
|80,10
|3,02
|33,69
|Bosch Fren Sistemleri
|455,80
|9,99
|58,39
|Bossa
|9,83
|-0,61
|21,96
|Brisa
|12,56
|-1,02
|33,92
|Burçelik
|11,06
|-2,98
|90,36
|Burçelik Vana
|29,80
|-1,72
|206,90
|Bursa Çimento
|4,87
|0,41
|21,65
|Carrefoursa
|7,41
|-0,80
|57,32
|Casa Emtia Petrol
|21,00
|0,67
|123,64
|Ceo Event Medya
|4,24
|-1,17
|15,78
|Coca Cola İçecek
|44,78
|-0,84
|18,28
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|-0,70
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,60
|-0,43
|59,72
|Çelebi
|77,40
|0,06
|-24,19
|Çelik Halat
|12,58
|6,88
|93,54
|Çemaş Döküm
|1,75
|2,34
|39,61
|Çemtaş
|8,60
|-0,81
|5,79
|Çimbeton
|62,25
|-0,56
|50,87
|Çimentaş
|24,08
|0,08
|60,53
|Çimsa
|10,97
|-0,72
|20,81
|Çuhadaroğlu Metal
|3,95
|0,25
|23,82
|Dagi Giyim
|6,40
|0,63
|156,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,31
|-1,22
|223,45
|Dardanel
|11,57
|-0,17
|205,28
|Datagate Bilgisayar
|9,38
|-0,53
|20,10
|Demısaş Döküm
|6,14
|-0,32
|76,44
|Denge Holding
|1,93
|5,46
|40,88
|Deniz GMYO
|5,69
|-0,18
|12,67
|Denizli Cam
|8,25
|-0,72
|-1,08
|Derimod
|6,87
|-1,29
|-3,78
|Derlüks Deri
|7,21
|2,41
|78,21
|Desa Deri
|5,15
|0,78
|13,44
|Despec Bilgisayar
|7,99
|0,88
|88,44
|Deva Holding
|19,75
|0,25
|121,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,00
|61,54
|Ditaş Doğan
|29,48
|8,22
|209,82
|DO-CO
|344,60
|1,06
|-38,90
|Doğan Burda
|19,48
|9,62
|220,92
|Doğan Holding
|2,26
|-0,44
|25,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,82
|5,22
|70,91
|Doğusan
|3,09
|2,32
|48,56
|Doğuş GMYO
|5,83
|0,34
|28,70
|Doğuş Otomotiv
|15,91
|-0,13
|67,12
|Döktaş Dökümcülük
|24,94
|0,24
|-21,19
|Duran Doğan Basım
|17,88
|0,17
|27,35
|Dyo Boya
|6,63
|-0,75
|35,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,63
|1,22
|81,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,35
|1,12
|59,36
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|-1,22
|74,10
|Ege Endüstri
|684,00
|2,40
|21,59
|Ege Gübre
|90,60
|4,56
|81,93
|Ege Profil
|14,73
|-0,47
|23,06
|Ege Seramik
|5,50
|1,66
|49,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|3,31
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,12
|-0,88
|187,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|300,00
|Egeplast
|16,19
|-0,06
|29,52
|Ekiz Kimya
|9,49
|0,00
|1455,74
|Emek Elektrik
|2,79
|-2,11
|75,47
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|0,00
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,64
|59,59
|Enerjisa Enerji
|8,78
|-1,01
|30,34
|Enka İnşaat
|6,13
|0,49
|9,82
|Erbosan
|23,04
|3,41
|-7,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|0,45
|-1,11
|Ersu Gıda
|4,42
|-0,90
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,88
|-1,77
|179,14
|Etiler Gıda
|2,90
|1,75
|18,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,01
|-1,47
|25,33
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|52,45
|Euro Yat. Ort.
|1,81
|-1,09
|60,78
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|0,00
|21,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,33
|0,90
|-14,79
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,36
|0,46
|-4,60
|F-M İzmit Piston
|60,55
|9,99
|27,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,65
|-1,30
|38,49
|Ford Otosan
|73,90
|-0,74
|11,78
|Formet Çelik Kapı
|3,15
|0,64
|5,00
|Frigo Pak Gıda
|18,50
|1,93
|42,75
|Galatasaray Sportif
|2,55
|-1,16
|25,62
|Garanti Bankası
|7,97
|0,00
|-28,46
|Garanti Faktoring
|5,28
|0,96
|36,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|2,34
|102,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,17
|-0,86
|191,58
|Gedik Yatırım Holding
|22,28
|0,36
|189,73
|Gediz Ambalaj
|11,36
|0,53
|68,05
|Gentaş
|3,00
|0,67
|45,49
|Gersan Elektrik
|5,85
|5,03
|83,39
|Global Men. Değ.
|4,90
|-2,00
|160,64
|Global Yat. Holding
|4,23
|-0,47
|-13,14
|Good-Year
|5,79
|1,05
|42,96
|Göltaş Çimento
|21,00
|4,69
|18,04
|Gözde Girişim
|5,02
|2,24
|-2,33
|GSD Denizcilik
|4,08
|-0,73
|59,38
|GSD Holding
|2,20
|0,46
|47,65
|Gübre Fabrik.
|27,14
|0,22
|200,22
|Güler Yat. Holding
|14,06
|-3,03
|592,61
|Güneş Sigorta
|4,65
|2,42
|113,30
|Halk GMYO
|2,37
|0,42
|94,69
|Halk Sigorta
|3,68
|6,67
|119,88
|Hatay Tekstil
|9,66
|0,21
|43,45
|Hedef Girişim
|3,13
|-0,32
|19,92
|Hektaş
|14,07
|-0,64
|75,44
|HUB Girişim
|19,92
|-0,99
|112,17
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-1,35
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|0,18
|6,26
|İdealist Danışmanlık
|3,87
|-3,01
|16,57
|İdealist GMYO
|4,26
|-0,93
|39,22
|İhlas Ev Aletleri
|2,30
|-1,71
|-26,52
|İhlas Gayrimenkul
|1,81
|0,00
|50,83
|İhlas Gazetecilik
|3,94
|-1,50
|-42,14
|İhlas Holding
|0,90
|-2,17
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-2,48
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|11,01
|-0,63
|17,38
|Info Yatırım
|5,35
|-0,93
|10,02
|İntema
|12,53
|-1,57
|35,31
|İpek Doğal Enerji
|14,21
|-0,77
|84,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,42
|-0,27
|-7,37
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)