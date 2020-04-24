Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,12
|4,95
|13,98
|Acıpayam Selüloz
|6,24
|3,83
|-2,04
|Adana Çimento (A)
|9,04
|0,00
|-6,90
|Adana Çimento (B)
|6,34
|-0,47
|-11,08
|Adana Çimento (C)
|1,82
|0,55
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|12,53
|3,21
|-20,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,27
|1,60
|-11,08
|Afyon Çimento
|2,52
|0,80
|10,61
|Ak Enerji
|0,96
|0,00
|-11,93
|Akbank
|5,75
|1,23
|-29,10
|Akçansa
|7,29
|0,41
|-24,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,62
|0,00
|-23,22
|Akfen GMYO
|2,94
|0,68
|-27,41
|Akın Tekstil
|10,11
|-1,65
|-26,69
|Akiş GMYO
|3,06
|2,68
|-24,26
|Akmerkez GMYO
|23,00
|0,26
|2,66
|Aksa
|6,21
|1,64
|-11,33
|Aksa Enerji
|3,68
|0,82
|-3,16
|Aksigorta
|6,03
|9,44
|11,30
|Aksu Enerji
|9,07
|3,42
|-39,00
|Alarko Carrıer
|48,64
|0,75
|-18,93
|Alarko GMYO
|13,77
|3,30
|-9,30
|Alarko Holding
|4,39
|1,86
|-26,22
|Albaraka Türk
|1,21
|0,00
|-20,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,18
|6,21
|67,61
|Alkim Kağıt
|7,22
|6,65
|29,39
|Alkim Kimya
|55,95
|9,92
|46,01
|Altınyağ
|0,72
|9,09
|75,61
|Altınyunus Çeşme
|19,02
|0,16
|90,39
|Anadolu Cam
|3,79
|1,07
|-13,07
|Anadolu Efes
|18,12
|-0,22
|-21,49
|Anadolu Grubu Holding
|15,09
|0,27
|-14,21
|Anadolu Hayat Emek.
|6,28
|0,96
|3,20
|Anadolu Isuzu
|12,17
|5,55
|0,00
|Anadolu Sigorta
|4,91
|4,47
|18,21
|Anel Elektrik
|3,74
|-1,32
|16,51
|Arçelik
|15,33
|-0,07
|-26,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,50
|6,59
|Arena Bilgisayar
|12,18
|2,35
|67,19
|Armada Bilgisayar
|25,44
|3,67
|55,22
|Arsan Tekstil
|3,45
|2,37
|-3,63
|Artı Yatırım Holding
|1,48
|9,63
|82,72
|Aselsan
|26,44
|-1,27
|26,27
|Aslan Çimento
|34,68
|0,41
|-13,21
|Ata GMYO
|3,81
|0,26
|-15,89
|Atakule GMYO
|1,57
|-0,63
|-18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|1,57
|4,67
|57,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|1,54
|-8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,70
|4,01
|-5,26
|Avrasya GMYO
|1,65
|2,48
|9,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,84
|-2,65
|1,10
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,32
|0,76
|-14,29
|Ayen Enerji
|2,98
|2,76
|-14,12
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,10
|0,00
|-4,11
|Aygaz
|10,21
|-0,39
|-15,94
|Bagfaş
|15,79
|1,81
|-6,12
|Bak Ambalaj
|8,70
|9,99
|18,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,48
|3,33
|100,00
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|4,11
|20,63
|Banvit
|20,94
|4,70
|12,76
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|2,79
|13,90
|Batı Çimento
|2,63
|1,54
|-20,54
|Batısöke Çimento
|1,09
|0,93
|-16,79
|Bera Holding
|3,34
|3,09
|-13,25
|Berkosan Yalıtım
|3,24
|-0,61
|18,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|-2,31
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,19
|0,63
|0,95
|Bilici Yatırım
|6,77
|-2,45
|54,92
|Bim Mağazalar
|55,60
|1,00
|19,16
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,46
|6,57
|28,07
|Bizim Mağazaları
|14,18
|0,00
|26,95
|Bolu Çimento
|4,16
|-0,24
|-11,49
|Bomonti Elektrik
|3,45
|4,55
|169,53
|Borusan Mannesmann
|9,12
|0,66
|-20,35
|Borusan Yat. Paz.
|58,25
|2,01
|-2,78
|Bosch Fren Sistemleri
|259,50
|-0,95
|-10,49
|Bossa
|8,28
|2,73
|2,73
|Brisa
|8,04
|0,50
|-14,28
|Burçelik
|6,37
|-0,78
|9,64
|Burçelik Vana
|17,50
|-3,05
|80,23
|Bursa Çimento
|3,50
|0,57
|-12,57
|Carrefoursa
|8,00
|0,00
|69,85
|Casa Emtia Petrol
|18,29
|9,98
|94,78
|Ceo Event Medya
|3,17
|-3,35
|-13,44
|Coca Cola İçecek
|37,54
|1,30
|-3,00
|Cosmos Yat. Holding
|2,52
|-3,82
|23,53
|Credıtwest Faktorıng
|2,29
|-2,14
|-20,49
|Çelebi
|83,35
|2,84
|-18,36
|Çelik Halat
|8,60
|1,06
|32,31
|Çemaş Döküm
|1,02
|0,00
|-18,63
|Çemtaş
|6,77
|0,30
|-18,24
|Çimbeton
|34,84
|1,04
|-15,56
|Çimentaş
|14,09
|1,00
|-6,07
|Çimsa
|7,26
|0,55
|-20,04
|Çuhadaroğlu Metal
|2,63
|-0,38
|-17,55
|Dagi Giyim
|2,49
|1,63
|-0,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,13
|0,97
|38,50
|Dardanel
|8,20
|0,12
|116,36
|Datagate Bilgisayar
|8,83
|3,76
|13,06
|Demısaş Döküm
|3,10
|1,64
|-10,92
|Denge Holding
|1,18
|-7,09
|-13,87
|Deniz GMYO
|4,02
|1,77
|-20,40
|Denizli Cam
|7,14
|-0,14
|-14,39
|Derimod
|6,51
|-0,15
|-8,82
|Derlüks Deri
|3,25
|1,88
|-20,34
|Desa Deri
|4,23
|0,24
|-6,83
|Despec Bilgisayar
|5,66
|4,04
|33,49
|Deva Holding
|14,44
|9,98
|60,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,82
|0,00
|5,13
|Ditaş Doğan
|17,14
|-0,52
|80,13
|DO-CO
|344,90
|-2,38
|-38,85
|Doğan Burda
|6,45
|-3,59
|6,26
|Doğan Holding
|1,80
|0,00
|0,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,51
|-0,66
|-8,48
|Doğusan
|2,02
|9,78
|-2,88
|Doğuş GMYO
|4,60
|1,10
|1,55
|Doğuş Otomotiv
|8,57
|3,13
|-9,98
|Döktaş Dökümcülük
|26,90
|-4,41
|-15,00
|Duran Doğan Basım
|19,08
|0,90
|35,90
|Dyo Boya
|4,29
|0,94
|-12,45
|Eczacıbaşı İlaç
|4,87
|4,51
|33,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,37
|2,17
|7,66
|Edip Gayrimenkul
|1,95
|-0,51
|40,29
|Ege Endüstri
|563,00
|0,34
|0,08
|Ege Gübre
|53,65
|3,47
|7,73
|Ege Profil
|11,18
|-0,45
|-6,60
|Ege Seramik
|3,83
|5,51
|3,23
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,50
|8,70
|56,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|-3,92
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|-9,09
|50,00
|Egeplast
|14,21
|4,49
|13,68
|Ekiz Kimya
|6,69
|9,85
|996,72
|Emek Elektrik
|1,70
|0,00
|6,92
|Eminiş Ambalaj
|2,52
|1,61
|65,79
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|1,64
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|6,95
|7,42
|3,18
|Enka İnşaat
|6,38
|-0,16
|2,05
|Erbosan
|17,74
|3,38
|-28,98
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|-1,73
|-11,95
|Ersu Gıda
|4,92
|9,82
|137,68
|Escort Teknoloji
|3,64
|9,31
|161,87
|Etiler Gıda
|2,08
|5,05
|-15,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|5,23
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|-5,59
|28,81
|Euro Yatırım Holding
|1,34
|0,00
|-10,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,23
|-2,11
|-29,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,41
|2,71
|-25,38
|F-M İzmit Piston
|44,84
|1,82
|-5,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,65
|2,66
|25,49
|Ford Otosan
|58,20
|-1,52
|-11,97
|Formet Çelik Kapı
|3,55
|9,91
|18,33
|Frigo Pak Gıda
|15,00
|3,45
|15,74
|Galatasaray Sportif
|2,57
|-1,53
|26,60
|Garanti Bankası
|8,12
|0,62
|-27,11
|Garanti Faktoring
|4,31
|-0,92
|11,37
|Garanti Yat. Ort.
|1,46
|2,82
|35,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,20
|0,29
|207,14
|Gedik Yatırım Holding
|17,30
|-0,17
|124,97
|Gediz Ambalaj
|7,98
|2,70
|18,05
|Gentaş
|2,07
|0,98
|-5,48
|Gersan Elektrik
|3,20
|2,24
|0,31
|Global Men. Değ.
|2,19
|0,00
|16,49
|Global Yat. Holding
|3,08
|1,65
|-36,76
|Good-Year
|4,12
|-0,72
|1,73
|Göltaş Çimento
|13,19
|1,23
|-25,86
|Gözde Girişim
|4,04
|4,66
|-21,40
|GSD Denizcilik
|2,48
|4,20
|-3,13
|GSD Holding
|1,46
|0,00
|-2,01
|Gübre Fabrik.
|15,11
|2,09
|67,15
|Güler Yat. Holding
|7,11
|9,89
|250,25
|Güneş Sigorta
|3,08
|9,22
|41,28
|Halk GMYO
|1,28
|0,00
|4,92
|Halk Sigorta
|3,78
|8,00
|90,91
|Hatay Tekstil
|7,73
|1,58
|12,52
|Hedef Girişim
|2,14
|1,42
|-18,01
|Hektaş
|12,54
|-0,63
|56,36
|HUB Girişim
|19,09
|0,05
|103,33
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|0,00
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|4,23
|1,68
|-19,73
|İdealist Danışmanlık
|2,95
|8,46
|-11,14
|İdealist GMYO
|3,23
|-0,62
|5,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|0,00
|-45,05
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|0,95
|-11,67
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|0,00
|-26,58
|İhlas Holding
|0,67
|1,52
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|0,00
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,25
|1,38
|5,67
|Info Yatırım
|5,50
|-3,00
|-38,20
|İntema
|8,63
|1,65
|-6,80
|İpek Doğal Enerji
|11,09
|4,92
|43,65
|İskenderun Demir Çelik
|6,78
|-0,88
|-15,36
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)