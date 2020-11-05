Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|11,85
|0,59
|537,10
|Acıpayam Selüloz
|15,48
|6,54
|145,14
|Adel Kalemcilik
|19,00
|0,74
|21,02
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,64
|-0,75
|84,84
|Afyon Çimento
|4,27
|1,18
|87,42
|Ak Enerji
|2,33
|2,64
|113,76
|Akbank
|5,01
|0,20
|-38,22
|Akçansa
|13,12
|1,31
|35,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,63
|-0,75
|214,22
|Akfen GMYO
|4,00
|2,56
|-1,23
|Akın Tekstil
|19,59
|7,11
|42,06
|Akiş GMYO
|4,06
|-0,25
|29,61
|Akmerkez GMYO
|64,00
|-2,22
|185,65
|Aksa
|8,76
|4,16
|25,08
|Aksa Enerji
|6,83
|0,74
|79,74
|Aksigorta
|7,44
|2,34
|37,32
|Aksu Enerji
|12,18
|0,33
|-18,09
|Alarko Carrıer
|132,20
|-0,08
|121,35
|Alarko GMYO
|17,17
|0,76
|16,82
|Alarko Holding
|6,20
|0,49
|5,54
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.161,00
|-0,77
|Albaraka Türk
|1,69
|3,05
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,86
|4,64
|181,23
|Alkim Kağıt
|13,45
|0,75
|148,17
|Alkim Kimya
|14,53
|2,25
|134,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|0,00
|521,95
|Altınyunus Çeşme
|45,76
|0,62
|358,06
|Anadolu Efes
|21,14
|1,44
|-0,65
|Anadolu Grubu Holding
|18,94
|2,38
|7,67
|Anadolu Hayat Emek.
|8,45
|-0,35
|38,86
|Anadolu Isuzu
|16,27
|1,56
|33,69
|Anadolu Sigorta
|6,75
|1,35
|62,51
|Anel Elektrik
|3,45
|1,77
|95,70
|Arçelik
|27,46
|2,69
|31,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,84
|0,69
|Arena Bilgisayar
|37,60
|1,24
|416,13
|Armada Bilgisayar
|50,85
|-0,29
|210,25
|Arsan Tekstil
|5,72
|0,88
|59,78
|Artı Yatırım Holding
|5,59
|-9,98
|590,12
|Aselsan
|17,42
|0,23
|67,32
|Ata GMYO
|3,86
|1,58
|-14,79
|Atakule GMYO
|2,36
|0,43
|22,92
|Atlantis Yatırım Holding
|5,80
|-3,81
|480,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|2,92
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,36
|0,38
|-0,34
|Avrasya GMYO
|3,18
|2,58
|110,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|-1,72
|56,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,00
|0,03
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|5,53
|9,94
|259,09
|Ayen Enerji
|5,63
|1,99
|62,25
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,98
|0,00
|355,71
|Aygaz
|11,45
|0,79
|-5,73
|Bagfaş
|17,23
|1,12
|2,44
|Bak Ambalaj
|17,03
|0,35
|133,78
|Balatacılar Balatacılık
|9,17
|9,95
|639,52
|Bantaş Ambalaj
|5,13
|0,98
|103,57
|Banvit
|25,02
|0,40
|34,73
|Baştaş Başkent Çimento
|8,98
|8,19
|246,72
|Batı Çimento
|3,99
|1,53
|20,54
|Batısöke Çimento
|2,30
|3,60
|75,57
|Bayrak Taban Sanayi
|8,00
|2,17
|Bera Holding
|9,84
|0,41
|155,58
|Berkosan Yalıtım
|6,16
|-0,81
|124,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|0,34
|18,78
|Beyaz Filo
|11,00
|1,29
|251,46
|Bilici Yatırım
|6,60
|10,00
|130,25
|Bim Mağazalar
|68,85
|-0,22
|49,00
|Birko Mensucat
|1,30
|-9,72
|319,35
|Birlik Mensucat
|2,61
|0,77
|128,95
|Bizim Mağazaları
|14,94
|1,22
|34,92
|Bomonti Elektrik
|11,70
|-4,88
|814,06
|Borusan Mannesmann
|14,89
|4,34
|30,04
|Borusan Yat. Paz.
|177,00
|3,87
|195,43
|Bosch Fren Sistemleri
|879,00
|-1,24
|205,44
|Bossa
|13,49
|-0,15
|67,37
|Brisa
|15,80
|-0,06
|68,46
|Burçelik
|24,54
|3,63
|322,38
|Burçelik Vana
|75,00
|5,93
|672,40
|Bursa Çimento
|6,82
|3,33
|70,36
|Carrefoursa
|23,00
|0,35
|388,32
|Casa Emtia Petrol
|38,50
|1,32
|310,01
|Ceo Event Medya
|6,90
|-1,15
|88,41
|Coca Cola İçecek
|49,78
|0,24
|31,49
|Cosmos Yat. Holding
|6,99
|9,39
|242,65
|Credıtwest Faktorıng
|4,92
|1,44
|70,83
|Çelebi
|71,15
|-0,35
|-28,38
|Çelik Halat
|15,08
|-0,13
|132,00
|Çemaş Döküm
|2,10
|1,45
|67,53
|Çemtaş
|13,83
|-0,14
|70,13
|Çimbeton
|137,50
|3,62
|233,25
|Çimentaş
|31,06
|0,84
|107,07
|Çimsa
|13,49
|0,37
|48,57
|Çuhadaroğlu Metal
|6,63
|0,61
|107,84
|Dagi Giyim
|8,29
|-5,04
|231,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,50
|-10,00
|497,35
|Dardanel
|26,40
|0,00
|596,57
|Datagate Bilgisayar
|16,28
|2,78
|108,45
|Demısaş Döküm
|6,25
|3,65
|79,60
|Denge Holding
|5,15
|3,00
|275,91
|Deniz GMYO
|3,34
|1,21
|58,73
|Derimod
|10,03
|-0,10
|40,48
|Derlüks Deri
|8,73
|-0,46
|115,78
|Desa Deri
|6,96
|-2,25
|53,30
|Despec Bilgisayar
|12,45
|1,38
|193,63
|Deva Holding
|23,86
|-0,25
|167,26
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,30
|-1,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,32
|9,93
|325,64
|Ditaş Doğan
|29,84
|7,26
|213,61
|DO-CO
|310,50
|1,07
|-44,95
|Doğan Burda
|23,00
|0,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,52
|2,02
|40,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|1,90
|62,42
|Doğusan
|3,52
|1,15
|69,23
|Doğuş GMYO
|8,80
|1,15
|94,26
|Doğuş Otomotiv
|20,18
|3,17
|111,97
|Döktaş Dökümcülük
|32,60
|-1,51
|3,02
|Duran Doğan Basım
|21,80
|0,46
|55,27
|Dyo Boya
|11,16
|-1,67
|127,76
|Eczacıbaşı İlaç
|7,04
|-0,28
|92,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,82
|0,59
|95,38
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,66
|119,42
|Ege Endüstri
|1.140,00
|-6,79
|102,64
|Ege Gübre
|122,70
|0,16
|148,91
|Ege Profil
|21,68
|1,98
|81,12
|Ege Seramik
|8,14
|3,04
|121,29
|Egeplast
|18,05
|0,06
|44,40
|Ekiz Kimya
|8,21
|0,74
|1245,90
|Emek Elektrik
|3,65
|3,69
|129,56
|Eminiş Ambalaj
|15,11
|-9,95
|894,08
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|0,57
|21,57
|Enerjisa Enerji
|9,59
|0,00
|42,37
|Enka İnşaat
|7,46
|3,04
|33,64
|Erbosan
|26,82
|0,00
|7,37
|Ereğli Demir Çelik
|10,29
|-0,68
|16,82
|Ersu Gıda
|5,10
|0,59
|146,38
|Escort Teknoloji
|6,18
|0,49
|344,60
|Esenboğa Elektrik
|18,15
|-3,15
|Etiler Gıda
|3,95
|0,00
|238,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,81
|9,82
|199,92
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,68
|-9,98
|375,78
|Euro Yat. Ort.
|10,44
|-10,00
|827,38
|Euro Yatırım Holding
|3,41
|10,00
|127,33
|Fade Gıda
|5,87
|0,51
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|0,70
|137,18
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.160,30
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,29
|5,35
|59,52
|F-M İzmit Piston
|112,60
|1,99
|137,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,70
|3,27
|52,15
|Ford Otosan
|113,00
|0,09
|70,92
|Formet Çelik Kapı
|5,31
|0,38
|77,00
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|2,34
|199,77
|Galatasaray Sportif
|3,39
|1,50
|67,00
|Garanti Bankası
|6,94
|0,14
|-37,70
|Garanti Faktoring
|10,33
|-0,67
|166,93
|Garanti Yat. Ort.
|3,04
|0,66
|204,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|-0,32
|193,49
|Gediz Ambalaj
|17,23
|2,44
|154,88
|Gentaş
|4,11
|1,73
|99,32
|Gersan Elektrik
|6,43
|4,55
|101,57
|Global Men. Değ.
|4,90
|3,38
|160,64
|Global Yat. Holding
|4,51
|-2,38
|-7,39
|Good-Year
|6,54
|0,77
|61,48
|Göltaş Çimento
|23,12
|1,94
|29,96
|Gözde Girişim
|6,45
|1,57
|25,49
|GSD Denizcilik
|4,74
|0,21
|85,16
|GSD Holding
|2,20
|1,38
|47,65
|Gübre Fabrik.
|36,44
|3,52
|303,10
|Güler Yat. Holding
|14,37
|2,06
|607,88
|Halk GMYO
|2,60
|2,36
|123,25
|Hatay Tekstil
|12,73
|-0,55
|89,04
|Hedef Girişim
|6,16
|0,33
|158,14
|Hektaş
|12,47
|0,89
|55,49
|HUB Girişim
|16,61
|0,73
|76,92
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|1,81
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,86
|1,03
|30,17
|İdealist Danışmanlık
|11,32
|7,40
|240,96
|İdealist GMYO
|6,32
|0,80
|106,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|0,55
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|20,47
|İhlas Gazetecilik
|4,51
|0,22
|-0,66
|İhlas Holding
|1,13
|0,89
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|0,81
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|17,34
|3,40
|84,87
|Info Yatırım
|11,22
|0,18
|130,74
|İntema
|21,70
|4,53
|134,34
|Inveo Yatırım Holding
|28,18
|0,28
|266,45
|İpek Doğal Enerji
|11,34
|1,52
|46,89
|İskenderun Demir Çelik
|7,77
|0,39
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)