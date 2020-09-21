Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|4,09
|1,74
|119,89
|Acıpayam Selüloz
|12,23
|1,33
|93,68
|Adel Kalemcilik
|19,45
|-0,51
|23,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,14
|-0,93
|49,83
|Afyon Çimento
|4,14
|-0,48
|81,72
|Ak Enerji
|2,03
|-0,98
|86,24
|Akbank
|4,79
|-1,64
|-40,94
|Akçansa
|12,71
|-0,70
|31,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,55
|-2,12
|163,03
|Akfen GMYO
|3,75
|9,97
|-7,41
|Akın Tekstil
|16,64
|-0,89
|20,67
|Akiş GMYO
|2,86
|0,35
|-8,70
|Akmerkez GMYO
|45,98
|-4,53
|105,22
|Aksa
|6,88
|0,44
|-1,76
|Aksa Enerji
|5,95
|1,36
|56,58
|Aksigorta
|7,20
|-1,50
|32,89
|Aksu Enerji
|10,59
|-0,09
|-28,78
|Alarko Carrıer
|112,10
|2,47
|87,69
|Alarko GMYO
|16,30
|0,68
|10,90
|Alarko Holding
|5,59
|-0,71
|-6,05
|Albaraka Türk
|1,48
|-1,99
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,96
|-0,76
|115,61
|Alkim Kağıt
|14,70
|4,11
|171,23
|Alkim Kimya
|14,82
|5,71
|138,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|2,86
|251,22
|Altınyunus Çeşme
|85,30
|9,99
|753,85
|Anadolu Cam
|5,59
|0,54
|32,06
|Anadolu Efes
|20,68
|-1,52
|-2,81
|Anadolu Grubu Holding
|17,88
|-0,94
|1,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,46
|-0,13
|22,59
|Anadolu Isuzu
|13,98
|-1,13
|14,87
|Anadolu Sigorta
|6,40
|-0,62
|54,09
|Anel Elektrik
|5,37
|-2,19
|67,54
|Arçelik
|23,70
|-1,17
|13,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,12
|5,54
|Arena Bilgisayar
|36,18
|1,06
|396,64
|Armada Bilgisayar
|92,00
|0,77
|461,32
|Arsan Tekstil
|5,70
|1,60
|59,22
|Artı Yatırım Holding
|7,99
|9,90
|886,42
|Aselsan
|16,47
|-0,60
|57,77
|Ata GMYO
|3,47
|-1,14
|-23,40
|Atakule GMYO
|2,34
|0,86
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|2,29
|1,33
|129,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-1,33
|53,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,31
|0,38
|-0,71
|Avrasya GMYO
|2,29
|0,00
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,45
|-0,41
|34,62
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,90
|0,01
|12,44
|Avrupa Yatırım Holding
|2,91
|9,40
|88,96
|Ayen Enerji
|5,45
|0,55
|57,06
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,50
|1,31
|288,13
|Aygaz
|11,17
|-0,98
|-8,04
|Bagfaş
|16,34
|0,99
|-2,85
|Bak Ambalaj
|13,13
|3,47
|80,24
|Balatacılar Balatacılık
|4,76
|9,93
|283,87
|Bantaş Ambalaj
|3,95
|-1,25
|56,75
|Banvit
|24,96
|-1,42
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|5,53
|9,94
|113,51
|Batı Çimento
|3,80
|1,60
|14,80
|Batısöke Çimento
|1,74
|-1,14
|32,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,23
|0,42
|Bera Holding
|9,38
|-0,85
|143,64
|Berkosan Yalıtım
|5,97
|1,36
|117,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,61
|-0,82
|47,35
|Beyaz Filo
|8,54
|9,91
|172,86
|Bilici Yatırım
|5,21
|1,36
|81,76
|Bim Mağazalar
|69,60
|-0,78
|50,62
|Birko Mensucat
|0,60
|5,26
|93,55
|Birlik Mensucat
|2,64
|-3,30
|131,58
|Bizim Mağazaları
|15,47
|-0,32
|38,50
|Bomonti Elektrik
|6,90
|8,83
|439,06
|Borusan Mannesmann
|13,28
|-0,08
|15,98
|Borusan Yat. Paz.
|111,20
|-0,80
|85,60
|Bosch Fren Sistemleri
|855,50
|-1,72
|197,28
|Bossa
|10,04
|-1,76
|24,57
|Brisa
|11,34
|-1,39
|20,91
|Burçelik
|20,92
|-1,78
|260,07
|Burçelik Vana
|57,00
|0,00
|487,02
|Bursa Çimento
|5,81
|-0,68
|45,13
|Carrefoursa
|18,02
|9,95
|282,59
|Casa Emtia Petrol
|30,48
|1,53
|224,60
|Ceo Event Medya
|4,24
|-0,24
|15,78
|Coca Cola İçecek
|44,78
|-1,24
|18,28
|Cosmos Yat. Holding
|6,65
|9,92
|225,98
|Credıtwest Faktorıng
|4,44
|-1,11
|54,17
|Çelebi
|68,10
|-1,59
|-31,45
|Çelik Halat
|12,15
|-0,82
|86,92
|Çemaş Döküm
|1,60
|0,00
|27,64
|Çemtaş
|12,11
|-0,16
|48,97
|Çimbeton
|104,60
|3,46
|153,51
|Çimentaş
|35,06
|-1,41
|133,73
|Çimsa
|12,34
|0,65
|35,90
|Çuhadaroğlu Metal
|5,47
|-0,91
|71,47
|Dagi Giyim
|12,26
|6,15
|390,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,47
|-0,66
|230,53
|Dardanel
|12,16
|-0,49
|220,84
|Datagate Bilgisayar
|11,23
|1,17
|43,79
|Demısaş Döküm
|7,38
|0,96
|112,07
|Denge Holding
|3,56
|2,01
|159,85
|Deniz GMYO
|3,17
|-0,31
|50,65
|Denizli Cam
|7,04
|-1,68
|-15,59
|Derimod
|8,24
|0,49
|15,41
|Derlüks Deri
|8,30
|0,00
|105,15
|Desa Deri
|6,36
|-0,63
|40,09
|Despec Bilgisayar
|10,12
|2,53
|138,68
|Deva Holding
|19,32
|-0,10
|116,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,91
|10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,80
|-3,74
|130,77
|Ditaş Doğan
|32,00
|1,20
|236,31
|DO-CO
|319,80
|-0,84
|-43,30
|Doğan Burda
|20,34
|0,00
|235,09
|Doğan Holding
|2,34
|0,86
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,53
|-3,07
|53,33
|Doğusan
|3,61
|-1,37
|73,56
|Doğuş GMYO
|10,54
|-2,41
|132,67
|Doğuş Otomotiv
|14,81
|-1,27
|55,57
|Döktaş Dökümcülük
|32,86
|2,24
|3,84
|Duran Doğan Basım
|18,75
|-0,05
|33,55
|Dyo Boya
|6,70
|-1,47
|36,73
|Eczacıbaşı İlaç
|6,64
|0,30
|81,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,50
|1,83
|102,44
|Edip Gayrimenkul
|3,30
|1,23
|137,41
|Ege Endüstri
|731,90
|-1,49
|30,10
|Ege Gübre
|118,00
|-0,67
|139,37
|Ege Profil
|21,34
|10,00
|78,28
|Ege Seramik
|6,25
|-2,80
|69,91
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|7,69
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,09
|9,00
|179,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|5,41
|290,00
|Egeplast
|17,05
|0,00
|36,40
|Ekiz Kimya
|9,70
|0,00
|1490,16
|Emek Elektrik
|3,70
|2,78
|132,70
|Eminiş Ambalaj
|20,64
|9,96
|1257,89
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|-1,12
|21,57
|Enerjisa Enerji
|8,76
|0,69
|30,05
|Enka İnşaat
|6,99
|-2,92
|25,22
|Erbosan
|23,46
|-1,01
|-6,08
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|-0,87
|3,76
|Ersu Gıda
|4,89
|6,07
|136,23
|Escort Teknoloji
|3,79
|1,07
|172,66
|Etiler Gıda
|3,30
|0,00
|182,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,35
|3,52
|46,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,06
|9,68
|156,32
|Euro Yat. Ort.
|2,13
|1,43
|89,21
|Euro Yatırım Holding
|2,19
|5,29
|46,00
|Fade Gıda
|6,96
|-1,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,06
|7,31
|135,38
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,40
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,57
|3,86
|0,00
|F-M İzmit Piston
|134,40
|9,98
|183,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,16
|-2,41
|58,13
|Ford Otosan
|89,15
|-0,83
|34,84
|Formet Çelik Kapı
|3,24
|-1,22
|8,00
|Frigo Pak Gıda
|21,94
|-1,26
|213,19
|Galatasaray Sportif
|4,20
|5,53
|106,90
|Garanti Bankası
|6,59
|-1,05
|-40,84
|Garanti Faktoring
|10,85
|-0,46
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|-3,16
|129,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,92
|-0,22
|183,63
|Gedik Yatırım Holding
|24,20
|-0,41
|214,69
|Gediz Ambalaj
|18,43
|0,38
|172,63
|Gentaş
|2,88
|-2,04
|39,67
|Gersan Elektrik
|6,83
|0,44
|114,11
|Global Men. Değ.
|4,71
|-3,09
|150,53
|Global Yat. Holding
|4,36
|0,23
|-10,47
|Good-Year
|4,89
|-1,81
|20,74
|Göltaş Çimento
|25,14
|-1,80
|41,32
|Gözde Girişim
|5,35
|-1,11
|4,09
|GSD Denizcilik
|4,34
|-1,14
|69,53
|GSD Holding
|2,09
|-0,95
|40,27
|Gübre Fabrik.
|29,62
|1,93
|227,65
|Güler Yat. Holding
|16,03
|-0,56
|689,66
|Halk GMYO
|2,54
|1,60
|118,10
|Hatay Tekstil
|11,66
|-0,26
|73,15
|Hedef Girişim
|3,94
|1,03
|65,11
|Hektaş
|12,70
|-1,55
|58,35
|HUB Girişim
|18,12
|-1,74
|93,00
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|0,55
|60,53
|ICBC Turkey Bank
|7,12
|-1,52
|35,10
|İdealist Danışmanlık
|8,19
|9,93
|146,69
|İdealist GMYO
|5,66
|0,00
|84,97
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|0,00
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-0,69
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|5,20
|0,58
|14,54
|İhlas Holding
|1,06
|0,95
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|2,50
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|15,53
|4,37
|65,57
|Info Yatırım
|9,52
|4,62
|95,78
|İntema
|20,94
|9,98
|126,13
|İpek Doğal Enerji
|12,10
|-0,58
|56,74
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|-0,82
|-7,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)