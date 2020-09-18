Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|4,23
|-4,73
|127,42
|Acıpayam Selüloz
|12,04
|-0,82
|90,67
|Adel Kalemcilik
|19,79
|-5,04
|26,05
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|1,40
|52,63
|Afyon Çimento
|4,22
|0,00
|85,23
|Ak Enerji
|2,06
|1,48
|88,99
|Akbank
|4,89
|0,41
|-39,70
|Akçansa
|12,91
|-1,15
|33,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,89
|-4,54
|179,15
|Akfen GMYO
|3,31
|0,00
|-18,27
|Akın Tekstil
|17,24
|-1,77
|25,02
|Akiş GMYO
|2,86
|-0,69
|-8,70
|Akmerkez GMYO
|49,70
|-2,64
|121,83
|Aksa
|6,86
|0,29
|-2,05
|Aksa Enerji
|5,91
|0,68
|55,53
|Aksigorta
|7,34
|-0,81
|35,48
|Aksu Enerji
|10,69
|-0,93
|-28,11
|Alarko Carrıer
|104,00
|-3,53
|74,13
|Alarko GMYO
|16,52
|2,55
|12,40
|Alarko Holding
|5,63
|1,81
|-5,38
|Albaraka Türk
|1,53
|1,32
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,28
|-0,15
|118,27
|Alkim Kağıt
|14,13
|-1,26
|160,71
|Alkim Kimya
|14,03
|0,57
|126,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|2,17
|243,90
|Altınyunus Çeşme
|70,60
|0,14
|606,71
|Anadolu Cam
|5,57
|0,18
|31,59
|Anadolu Efes
|20,90
|1,16
|-1,78
|Anadolu Grubu Holding
|18,32
|-0,97
|4,15
|Anadolu Hayat Emek.
|7,44
|0,13
|22,27
|Anadolu Isuzu
|14,34
|-1,31
|17,83
|Anadolu Sigorta
|6,40
|0,16
|54,09
|Anel Elektrik
|5,55
|0,18
|73,15
|Arçelik
|23,82
|1,10
|14,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,84
|7,06
|Arena Bilgisayar
|35,90
|-2,55
|392,79
|Armada Bilgisayar
|90,50
|5,11
|452,17
|Arsan Tekstil
|5,35
|-0,74
|49,44
|Artı Yatırım Holding
|7,27
|9,98
|797,53
|Aselsan
|16,69
|0,24
|59,88
|Ata GMYO
|3,56
|0,85
|-21,41
|Atakule GMYO
|2,39
|0,42
|24,48
|Atlantis Yatırım Holding
|2,34
|0,00
|134,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,40
|0,75
|-0,04
|Avrasya GMYO
|2,35
|0,00
|55,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,55
|2,41
|40,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,70
|0,00
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,65
|9,50
|72,08
|Ayen Enerji
|5,45
|0,18
|57,06
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,39
|9,67
|283,11
|Aygaz
|11,34
|0,35
|-6,64
|Bagfaş
|16,27
|3,76
|-3,27
|Bak Ambalaj
|12,70
|3,25
|74,34
|Balatacılar Balatacılık
|4,32
|9,09
|248,39
|Bantaş Ambalaj
|4,10
|-1,20
|62,70
|Banvit
|25,24
|-0,79
|35,92
|Baştaş Başkent Çimento
|4,80
|4,80
|85,33
|Batı Çimento
|3,75
|1,08
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,79
|0,56
|36,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,21
|-0,41
|Bera Holding
|9,34
|-0,85
|142,60
|Berkosan Yalıtım
|5,80
|-3,33
|111,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,39
|0,00
|38,37
|Beyaz Filo
|7,50
|6,08
|139,63
|Bilici Yatırım
|5,08
|0,20
|77,22
|Bim Mağazalar
|69,90
|-0,43
|51,27
|Birko Mensucat
|0,55
|-9,84
|77,42
|Birlik Mensucat
|2,74
|-6,80
|140,35
|Bizim Mağazaları
|15,54
|0,19
|39,12
|Bomonti Elektrik
|6,34
|9,88
|395,31
|Borusan Mannesmann
|13,35
|-1,84
|16,59
|Borusan Yat. Paz.
|106,50
|-5,59
|77,76
|Bosch Fren Sistemleri
|877,50
|-1,18
|204,92
|Bossa
|10,37
|-0,58
|28,66
|Brisa
|11,71
|0,77
|24,85
|Burçelik
|21,04
|-0,47
|262,13
|Burçelik Vana
|58,75
|0,00
|505,05
|Bursa Çimento
|5,87
|0,51
|46,63
|Carrefoursa
|16,23
|8,93
|244,59
|Casa Emtia Petrol
|31,20
|-0,13
|232,27
|Ceo Event Medya
|4,28
|-0,47
|16,87
|Coca Cola İçecek
|45,30
|1,52
|19,65
|Cosmos Yat. Holding
|6,05
|10,00
|196,57
|Credıtwest Faktorıng
|4,58
|-3,78
|59,03
|Çelebi
|69,45
|-0,64
|-30,09
|Çelik Halat
|12,31
|0,00
|89,38
|Çemaş Döküm
|1,62
|-1,82
|29,24
|Çemtaş
|12,32
|1,57
|51,56
|Çimbeton
|105,00
|-6,50
|154,48
|Çimentaş
|35,64
|-9,77
|137,60
|Çimsa
|12,52
|0,16
|37,89
|Çuhadaroğlu Metal
|6,13
|4,43
|92,16
|Dagi Giyim
|11,33
|-1,48
|353,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,41
|-3,14
|227,88
|Dardanel
|12,34
|-0,32
|225,59
|Datagate Bilgisayar
|11,33
|1,52
|45,07
|Demısaş Döküm
|7,31
|9,92
|110,06
|Denge Holding
|3,69
|9,82
|169,34
|Deniz GMYO
|3,28
|5,81
|55,88
|Denizli Cam
|7,18
|-3,23
|-13,91
|Derimod
|8,07
|-4,16
|13,03
|Derlüks Deri
|8,15
|0,62
|101,44
|Desa Deri
|6,41
|-2,73
|41,19
|Despec Bilgisayar
|9,86
|0,72
|132,55
|Deva Holding
|19,30
|-0,67
|116,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,85
|6,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,81
|-9,95
|132,05
|Ditaş Doğan
|31,94
|-3,21
|235,68
|DO-CO
|323,50
|-0,09
|-42,64
|Doğan Burda
|20,34
|0,00
|235,09
|Doğan Holding
|2,29
|1,33
|27,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,78
|-3,14
|68,48
|Doğusan
|3,67
|-0,54
|76,44
|Doğuş GMYO
|10,93
|-1,53
|141,28
|Doğuş Otomotiv
|15,07
|-0,66
|58,30
|Döktaş Dökümcülük
|34,06
|-4,59
|7,63
|Duran Doğan Basım
|18,90
|-1,31
|34,62
|Dyo Boya
|6,83
|1,49
|39,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|-0,74
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,13
|-0,83
|98,60
|Edip Gayrimenkul
|3,45
|0,58
|148,20
|Ege Endüstri
|746,60
|-0,59
|32,71
|Ege Gübre
|117,80
|3,70
|138,97
|Ege Profil
|18,43
|-1,18
|53,97
|Ege Seramik
|6,49
|3,02
|76,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,05
|-7,08
|228,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,01
|-5,61
|158,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,75
|-6,25
|275,00
|Egeplast
|17,06
|6,29
|36,48
|Ekiz Kimya
|9,43
|-9,93
|1445,90
|Emek Elektrik
|3,55
|0,57
|123,27
|Eminiş Ambalaj
|18,77
|9,96
|1134,87
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,56
|23,65
|Enerjisa Enerji
|8,68
|0,12
|28,86
|Enka İnşaat
|6,75
|0,75
|20,93
|Erbosan
|23,90
|-0,08
|-4,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,23
|-0,86
|4,79
|Ersu Gıda
|4,53
|0,00
|118,84
|Escort Teknoloji
|3,77
|-0,26
|171,22
|Etiler Gıda
|3,45
|0,00
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,37
|1,28
|47,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|133,70
|Euro Yat. Ort.
|2,18
|1,40
|93,65
|Euro Yatırım Holding
|2,17
|-0,46
|44,67
|Fade Gıda
|7,16
|5,29
|Fenerbahçe Futbol
|29,56
|2,43
|104,28
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,70
|0,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,32
|-1,59
|-5,47
|F-M İzmit Piston
|114,60
|3,15
|141,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,17
|0,84
|71,26
|Ford Otosan
|89,95
|-1,69
|36,05
|Formet Çelik Kapı
|3,23
|0,31
|7,67
|Frigo Pak Gıda
|22,50
|-4,17
|221,18
|Galatasaray Sportif
|3,74
|-0,80
|84,24
|Garanti Bankası
|6,70
|0,15
|-39,86
|Garanti Faktoring
|10,96
|0,09
|183,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|-1,16
|138,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,96
|-0,22
|184,90
|Gedik Yatırım Holding
|24,68
|2,07
|220,94
|Gediz Ambalaj
|18,50
|6,94
|173,67
|Gentaş
|2,95
|0,68
|43,06
|Gersan Elektrik
|6,82
|-0,15
|113,79
|Global Men. Değ.
|4,85
|-5,83
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,39
|0,23
|-9,86
|Good-Year
|5,00
|0,60
|23,46
|Göltaş Çimento
|26,58
|-0,45
|49,41
|Gözde Girişim
|5,48
|1,11
|6,61
|GSD Denizcilik
|4,36
|-0,23
|70,31
|GSD Holding
|2,11
|0,48
|41,61
|Gübre Fabrik.
|28,30
|0,86
|213,05
|Güler Yat. Holding
|16,14
|0,19
|695,07
|Halk GMYO
|2,52
|4,13
|116,38
|Hatay Tekstil
|11,86
|-0,42
|76,12
|Hedef Girişim
|3,96
|-1,25
|65,95
|Hektaş
|12,91
|2,46
|60,97
|HUB Girişim
|18,52
|0,11
|97,26
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|-1,08
|60,53
|ICBC Turkey Bank
|7,32
|-3,56
|38,90
|İdealist Danışmanlık
|7,77
|9,44
|134,04
|İdealist GMYO
|5,65
|-0,18
|84,64
|İhlas Ev Aletleri
|2,25
|0,90
|-28,12
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|0,69
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|5,39
|0,56
|18,72
|İhlas Holding
|1,07
|0,94
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|3,39
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|15,06
|4,08
|60,56
|Info Yatırım
|9,38
|-3,60
|92,90
|İntema
|18,94
|0,42
|104,54
|İpek Doğal Enerji
|12,24
|2,34
|58,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,21
|-0,83
|-7,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)