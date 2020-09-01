Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,53
|-2,49
|89,78
|Acıpayam Selüloz
|8,72
|-0,80
|38,09
|Adel Kalemcilik
|17,39
|-4,76
|10,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-0,52
|34,43
|Afyon Çimento
|3,88
|-0,77
|70,30
|Ak Enerji
|1,82
|-0,55
|66,97
|Akbank
|4,87
|-0,41
|-39,95
|Akçansa
|11,51
|-0,60
|18,73
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,60
|-1,71
|118,01
|Akfen GMYO
|3,04
|-1,30
|-24,94
|Akın Tekstil
|13,81
|-0,65
|0,15
|Akiş GMYO
|2,63
|-1,50
|-16,04
|Akmerkez GMYO
|42,80
|-2,68
|91,03
|Aksa
|6,66
|-0,60
|-4,90
|Aksa Enerji
|5,12
|-0,19
|34,74
|Aksigorta
|7,17
|-1,65
|32,34
|Aksu Enerji
|9,82
|-1,41
|-33,96
|Alarko Carrıer
|80,35
|-2,31
|34,53
|Alarko GMYO
|14,05
|-0,14
|-4,41
|Alarko Holding
|4,84
|-2,02
|-18,66
|Albaraka Türk
|1,46
|0,00
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,68
|-2,19
|129,90
|Alkim Kağıt
|13,49
|1,58
|148,90
|Alkim Kimya
|12,60
|0,40
|103,16
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,33
|3,10
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|45,50
|-9,90
|355,46
|Anadolu Cam
|5,10
|0,00
|20,49
|Anadolu Efes
|18,86
|-2,93
|-11,36
|Anadolu Grubu Holding
|16,00
|-0,44
|-9,04
|Anadolu Hayat Emek.
|7,27
|-2,55
|19,47
|Anadolu Isuzu
|12,84
|-1,15
|5,51
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,00
|53,85
|Anel Elektrik
|5,47
|-7,29
|70,66
|Arçelik
|20,72
|-1,61
|-0,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,98
|2,53
|Arena Bilgisayar
|31,42
|3,36
|331,30
|Armada Bilgisayar
|41,00
|2,14
|150,15
|Arsan Tekstil
|4,86
|-1,22
|35,75
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-1,79
|171,60
|Aselsan
|15,99
|-1,54
|53,17
|Ata GMYO
|3,41
|1,79
|-24,72
|Atakule GMYO
|2,21
|0,45
|15,10
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|1,90
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-2,72
|47,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,72
|-0,70
|-5,11
|Avrasya GMYO
|2,06
|-0,96
|36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|-4,17
|26,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,40
|0,01
|12,95
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|3,25
|Ayen Enerji
|5,01
|-2,15
|44,38
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,86
|0,00
|167,58
|Aygaz
|11,14
|-2,37
|-8,28
|Bagfaş
|14,35
|1,56
|-14,68
|Bak Ambalaj
|10,00
|-1,48
|37,28
|Balatacılar Balatacılık
|1,91
|0,00
|54,03
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-0,28
|43,65
|Banvit
|24,70
|5,11
|33,01
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|0,24
|62,16
|Batı Çimento
|3,50
|-1,69
|5,74
|Batısöke Çimento
|1,57
|-1,88
|19,85
|Bayrak Taban Sanayi
|6,46
|-2,42
|Bera Holding
|8,40
|-1,64
|118,18
|Berkosan Yalıtım
|4,66
|-4,90
|70,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|-0,67
|20,41
|Beyaz Filo
|3,60
|2,86
|15,02
|Bilici Yatırım
|4,92
|-2,19
|71,64
|Bim Mağazalar
|68,05
|0,29
|47,27
|Birko Mensucat
|0,46
|0,00
|48,39
|Birlik Mensucat
|2,42
|-0,41
|112,28
|Bizim Mağazaları
|15,97
|-0,75
|42,97
|Bomonti Elektrik
|5,00
|0,00
|290,63
|Borusan Mannesmann
|12,26
|-0,65
|7,07
|Borusan Yat. Paz.
|81,35
|-1,57
|35,78
|Bosch Fren Sistemleri
|829,90
|-4,98
|188,38
|Bossa
|8,81
|-1,01
|9,31
|Brisa
|11,03
|-3,16
|17,60
|Burçelik
|25,00
|-3,40
|330,29
|Burçelik Vana
|69,55
|0,00
|616,27
|Bursa Çimento
|5,34
|0,75
|33,39
|Carrefoursa
|7,64
|-3,05
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|30,10
|6,36
|220,55
|Ceo Event Medya
|4,16
|0,97
|13,59
|Coca Cola İçecek
|42,68
|-1,25
|12,73
|Cosmos Yat. Holding
|2,97
|-0,34
|45,59
|Credıtwest Faktorıng
|8,22
|3,53
|185,42
|Çelebi
|68,85
|-1,57
|-30,70
|Çelik Halat
|12,53
|-0,63
|92,77
|Çemaş Döküm
|1,47
|-2,00
|17,27
|Çemtaş
|11,50
|4,17
|41,47
|Çimbeton
|68,80
|2,61
|66,75
|Çimentaş
|24,00
|0,08
|60,00
|Çimsa
|11,28
|-1,40
|24,23
|Çuhadaroğlu Metal
|5,68
|-2,41
|78,06
|Dagi Giyim
|9,57
|0,53
|282,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,34
|-2,61
|180,53
|Dardanel
|12,28
|-0,16
|224,01
|Datagate Bilgisayar
|8,80
|1,15
|12,68
|Demısaş Döküm
|5,23
|-0,95
|50,29
|Denge Holding
|2,57
|2,80
|87,59
|Deniz GMYO
|3,22
|-1,53
|53,03
|Denizli Cam
|6,77
|-0,88
|-18,82
|Derimod
|6,22
|-0,80
|-12,89
|Derlüks Deri
|9,00
|-1,10
|122,45
|Desa Deri
|5,85
|-0,17
|28,85
|Despec Bilgisayar
|7,54
|-2,20
|77,83
|Deva Holding
|19,98
|1,42
|123,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,10
|5,00
|169,23
|Ditaş Doğan
|27,34
|0,51
|187,33
|DO-CO
|317,20
|-0,66
|-43,76
|Doğan Burda
|30,80
|-1,85
|407,41
|Doğan Holding
|2,09
|-0,48
|16,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|-2,33
|52,73
|Doğusan
|4,73
|10,00
|127,40
|Doğuş GMYO
|10,74
|-6,61
|137,09
|Doğuş Otomotiv
|14,37
|-2,24
|50,95
|Döktaş Dökümcülük
|29,42
|-7,48
|-7,03
|Duran Doğan Basım
|16,06
|-1,47
|14,39
|Dyo Boya
|5,80
|-2,03
|18,37
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|1,18
|64,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,00
|-0,40
|55,72
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|4,26
|76,26
|Ege Endüstri
|707,60
|-0,06
|25,78
|Ege Gübre
|96,95
|-0,51
|96,67
|Ege Profil
|15,70
|1,75
|31,16
|Ege Seramik
|5,22
|-1,32
|41,91
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,92
|1,10
|187,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|0,00
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|230,00
|Egeplast
|15,21
|-0,26
|21,68
|Ekiz Kimya
|7,99
|-8,16
|1209,84
|Emek Elektrik
|2,89
|-3,02
|81,76
|Eminiş Ambalaj
|5,47
|9,84
|259,87
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|-1,14
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,07
|-1,10
|19,80
|Enka İnşaat
|6,43
|0,63
|15,19
|Erbosan
|21,58
|0,19
|-13,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|-2,52
|-3,50
|Ersu Gıda
|4,81
|6,42
|132,37
|Escort Teknoloji
|3,38
|1,81
|143,17
|Etiler Gıda
|2,59
|9,75
|121,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|-3,76
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,63
|-1,21
|36,54
|Euro Yat. Ort.
|1,78
|-1,11
|58,12
|Euro Yatırım Holding
|1,63
|-1,21
|8,67
|Fade Gıda
|4,90
|-0,20
|Fenerbahçe Futbol
|27,16
|5,93
|87,70
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.149,70
|-0,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,57
|-2,72
|-21,88
|F-M İzmit Piston
|82,85
|-1,37
|74,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,80
|-3,14
|40,44
|Ford Otosan
|82,10
|-2,84
|24,18
|Formet Çelik Kapı
|3,50
|5,11
|16,67
|Frigo Pak Gıda
|38,96
|9,99
|200,62
|Galatasaray Sportif
|3,12
|0,65
|53,69
|Garanti Bankası
|6,75
|-0,15
|-39,41
|Garanti Faktoring
|10,99
|-0,54
|183,98
|Garanti Yat. Ort.
|2,08
|-3,26
|94,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,09
|-3,40
|189,03
|Gedik Yatırım Holding
|24,30
|-2,41
|215,99
|Gediz Ambalaj
|12,79
|-2,07
|89,20
|Gentaş
|2,64
|-1,86
|28,03
|Gersan Elektrik
|6,28
|0,00
|96,87
|Global Men. Değ.
|4,82
|-0,62
|156,38
|Global Yat. Holding
|4,47
|-0,89
|-8,21
|Good-Year
|4,74
|0,42
|17,04
|Göltaş Çimento
|20,62
|-3,91
|15,91
|Gözde Girişim
|5,59
|-4,28
|8,75
|GSD Denizcilik
|3,91
|-2,25
|52,73
|GSD Holding
|2,05
|-2,38
|37,58
|Gübre Fabrik.
|29,42
|-0,88
|225,44
|Güler Yat. Holding
|19,38
|-0,62
|854,68
|Halk GMYO
|2,02
|-0,49
|73,45
|Halk Sigorta
|3,47
|-0,57
|107,33
|Hatay Tekstil
|9,69
|-0,62
|43,90
|Hedef Girişim
|3,71
|-1,85
|42,15
|Hektaş
|11,75
|-0,17
|46,51
|HUB Girişim
|20,00
|-5,57
|113,02
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|0,55
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|8,09
|3,85
|53,51
|İdealist Danışmanlık
|4,13
|-0,48
|24,40
|İdealist GMYO
|4,83
|0,63
|57,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|-0,56
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|-2,82
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|3,16
|-0,32
|-30,40
|İhlas Holding
|0,84
|1,20
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|0,88
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|12,88
|0,94
|37,32
|Info Yatırım
|6,44
|-3,74
|32,44
|İntema
|21,78
|10,00
|135,21
|İpek Doğal Enerji
|11,69
|0,78
|51,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,61
|-2,51
|-15,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)