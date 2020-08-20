Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,35
|1,52
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|8,77
|1,15
|38,88
|Adel Kalemcilik
|16,23
|-0,06
|3,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|-0,98
|42,13
|Afyon Çimento
|4,06
|0,25
|78,21
|Ak Enerji
|2,04
|5,15
|87,16
|Akbank
|5,10
|-1,16
|-37,11
|Akçansa
|12,42
|0,73
|28,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,72
|-4,65
|123,70
|Akfen GMYO
|3,10
|-1,27
|-23,46
|Akın Tekstil
|14,64
|-1,74
|6,16
|Akiş GMYO
|2,71
|-1,45
|-13,49
|Akmerkez GMYO
|43,02
|0,00
|92,01
|Aksa
|6,99
|0,00
|-0,19
|Aksa Enerji
|5,61
|3,31
|47,63
|Aksigorta
|7,04
|-0,42
|29,94
|Aksu Enerji
|11,05
|3,85
|-25,69
|Alarko Carrıer
|88,50
|-2,37
|48,18
|Alarko GMYO
|14,85
|-0,27
|1,03
|Alarko Holding
|4,85
|-1,22
|-18,49
|Albaraka Türk
|1,55
|0,00
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,16
|3,03
|108,97
|Alkim Kağıt
|13,40
|-2,12
|147,24
|Alkim Kimya
|12,80
|-0,54
|106,39
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,24
|-0,80
|202,44
|Altınyunus Çeşme
|45,00
|0,00
|350,45
|Anadolu Cam
|5,30
|-0,56
|24,29
|Anadolu Efes
|19,50
|-0,91
|-8,36
|Anadolu Grubu Holding
|16,81
|-0,47
|-4,43
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|-0,13
|21,61
|Anadolu Isuzu
|13,24
|0,68
|8,79
|Anadolu Sigorta
|6,29
|-0,94
|51,44
|Anel Elektrik
|5,25
|0,57
|63,79
|Arçelik
|22,52
|-1,66
|8,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,26
|-0,63
|Arena Bilgisayar
|22,36
|2,10
|206,93
|Armada Bilgisayar
|34,00
|6,45
|107,44
|Arsan Tekstil
|4,96
|-0,40
|38,55
|Artı Yatırım Holding
|2,97
|0,00
|266,67
|Aselsan
|17,65
|-1,34
|69,08
|Ata GMYO
|3,21
|-0,62
|-29,14
|Atakule GMYO
|2,52
|3,70
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|2,20
|2,80
|120,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-1,28
|59,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,10
|0,23
|-2,28
|Avrasya GMYO
|2,13
|0,47
|41,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,53
|-2,32
|39,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,00
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-1,22
|5,19
|Ayen Enerji
|6,31
|-2,32
|81,84
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,85
|0,00
|167,12
|Aygaz
|12,60
|1,12
|3,74
|Bagfaş
|14,20
|-1,39
|-15,58
|Bak Ambalaj
|9,61
|-1,74
|31,92
|Balatacılar Balatacılık
|1,95
|1,04
|57,26
|Bantaş Ambalaj
|3,68
|1,38
|46,03
|Banvit
|23,96
|-1,32
|29,03
|Baştaş Başkent Çimento
|3,66
|-1,35
|41,31
|Batı Çimento
|3,43
|-3,11
|3,63
|Batısöke Çimento
|1,65
|-2,37
|25,95
|Bayrak Taban Sanayi
|6,56
|-1,35
|Bera Holding
|8,26
|7,27
|114,55
|Berkosan Yalıtım
|4,09
|1,49
|49,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,82
|1,44
|15,10
|Beyaz Filo
|3,60
|1,41
|15,02
|Bilici Yatırım
|7,53
|-1,18
|75,13
|Bim Mağazalar
|69,00
|-1,50
|49,32
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,32
|-5,31
|103,51
|Bizim Mağazaları
|15,03
|-1,31
|34,56
|Bomonti Elektrik
|6,56
|0,00
|412,50
|Borusan Mannesmann
|12,98
|4,01
|13,36
|Borusan Yat. Paz.
|90,55
|0,61
|51,13
|Bosch Fren Sistemleri
|813,10
|4,24
|182,54
|Bossa
|9,05
|-1,42
|12,28
|Brisa
|11,31
|-0,62
|20,59
|Burçelik
|23,66
|-4,90
|307,23
|Burçelik Vana
|59,75
|0,00
|515,35
|Bursa Çimento
|5,57
|-1,42
|39,13
|Carrefoursa
|6,26
|-1,26
|32,91
|Casa Emtia Petrol
|31,26
|9,99
|232,91
|Ceo Event Medya
|4,01
|-2,20
|9,50
|Coca Cola İçecek
|44,28
|-1,51
|16,96
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|0,32
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|6,24
|-2,65
|116,67
|Çelebi
|71,50
|-0,97
|-29,97
|Çelik Halat
|12,30
|-0,40
|89,23
|Çemaş Döküm
|1,61
|-0,62
|28,44
|Çemtaş
|9,87
|-0,90
|21,42
|Çimbeton
|72,35
|1,83
|75,35
|Çimentaş
|25,40
|2,17
|69,33
|Çimsa
|11,87
|0,59
|30,73
|Çuhadaroğlu Metal
|3,75
|-3,10
|17,55
|Dagi Giyim
|9,60
|-2,14
|284,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,90
|-0,43
|205,31
|Dardanel
|12,00
|-4,00
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|8,70
|-0,57
|11,40
|Demısaş Döküm
|4,98
|-0,60
|43,10
|Denge Holding
|2,30
|3,14
|67,88
|Deniz GMYO
|3,35
|0,50
|59,21
|Denizli Cam
|7,09
|-1,94
|-14,99
|Derimod
|6,13
|-0,49
|-14,15
|Derlüks Deri
|8,04
|2,03
|98,72
|Desa Deri
|5,97
|1,70
|31,50
|Despec Bilgisayar
|6,97
|-1,13
|64,39
|Deva Holding
|19,79
|-1,35
|121,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,93
|-8,96
|147,44
|Ditaş Doğan
|28,68
|-1,58
|201,42
|DO-CO
|326,70
|-0,97
|-42,07
|Doğan Burda
|28,28
|0,00
|365,90
|Doğan Holding
|2,09
|0,48
|16,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,51
|-2,71
|52,12
|Doğusan
|2,65
|0,76
|27,40
|Doğuş GMYO
|10,55
|8,76
|132,89
|Doğuş Otomotiv
|16,02
|-1,29
|68,28
|Döktaş Dökümcülük
|27,44
|2,01
|-13,29
|Duran Doğan Basım
|16,45
|0,30
|17,17
|Dyo Boya
|5,52
|-1,43
|12,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,69
|-0,70
|55,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,30
|-0,28
|48,46
|Edip Gayrimenkul
|2,28
|-1,30
|64,03
|Ege Endüstri
|690,70
|-0,76
|22,78
|Ege Gübre
|100,60
|0,95
|104,07
|Ege Profil
|16,42
|-3,41
|37,18
|Ege Seramik
|5,48
|2,43
|48,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,98
|0,00
|206,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|9,09
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|250,00
|Egeplast
|16,00
|0,25
|28,00
|Ekiz Kimya
|8,89
|0,00
|1357,38
|Emek Elektrik
|2,71
|-3,21
|70,44
|Eminiş Ambalaj
|3,50
|1,16
|130,26
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|-1,94
|39,53
|Enerjisa Enerji
|8,69
|-0,46
|29,01
|Enka İnşaat
|6,73
|1,36
|20,57
|Erbosan
|21,36
|1,62
|-14,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,71
|-1,47
|-1,12
|Ersu Gıda
|3,95
|-0,75
|90,82
|Escort Teknoloji
|3,18
|-0,31
|128,78
|Etiler Gıda
|3,71
|-4,87
|51,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|0,00
|10,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|35,02
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|-1,16
|14,00
|Fade Gıda
|6,17
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,90
|2,67
|16,79
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,73
|4,48
|-18,38
|F-M İzmit Piston
|86,75
|3,27
|83,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|0,78
|33,94
|Ford Otosan
|91,55
|-0,11
|38,47
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|0,00
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|30,00
|-3,85
|131,48
|Galatasaray Sportif
|2,61
|0,77
|28,57
|Garanti Bankası
|7,21
|-0,96
|-35,28
|Garanti Faktoring
|11,20
|-3,45
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-1,29
|112,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,24
|-1,70
|193,80
|Gedik Yatırım Holding
|22,58
|-1,40
|193,63
|Gediz Ambalaj
|13,36
|-0,96
|97,63
|Gentaş
|2,64
|1,54
|28,03
|Gersan Elektrik
|6,12
|-0,65
|91,85
|Global Men. Değ.
|4,71
|1,07
|150,53
|Global Yat. Holding
|4,55
|6,81
|-6,57
|Good-Year
|4,53
|-1,09
|11,85
|Göltaş Çimento
|20,14
|0,50
|13,21
|Gözde Girişim
|5,25
|-0,38
|2,14
|GSD Denizcilik
|4,00
|-2,44
|56,25
|GSD Holding
|2,31
|-2,12
|55,03
|Gübre Fabrik.
|28,60
|0,00
|216,37
|Güler Yat. Holding
|19,25
|-0,82
|848,28
|Güneş Sigorta
|6,16
|1,65
|182,57
|Halk GMYO
|2,07
|0,49
|70,04
|Halk Sigorta
|3,50
|0,00
|109,12
|Hatay Tekstil
|9,12
|-1,30
|35,43
|Hedef Girişim
|3,85
|-3,75
|47,51
|Hektaş
|12,12
|2,97
|51,12
|HUB Girişim
|18,10
|-4,99
|92,79
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-0,65
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,64
|4,06
|7,02
|İdealist Danışmanlık
|4,21
|-0,94
|26,81
|İdealist GMYO
|4,76
|2,15
|55,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-0,55
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|-1,88
|30,83
|İhlas Gazetecilik
|2,39
|1,27
|-47,36
|İhlas Holding
|0,82
|-1,20
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-1,46
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|12,16
|-0,25
|29,64
|Info Yatırım
|6,09
|-0,98
|25,24
|İntema
|12,00
|-1,40
|29,59
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|5,02
|68,01
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|-0,43
|-11,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)