Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,28
|-0,91
|76,34
|Acıpayam Selüloz
|8,34
|-1,07
|32,07
|Adel Kalemcilik
|16,44
|0,80
|4,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,88
|-1,05
|31,63
|Afyon Çimento
|3,98
|-1,00
|74,69
|Ak Enerji
|1,65
|-3,51
|51,38
|Akbank
|4,93
|0,00
|-39,21
|Akçansa
|12,08
|-0,41
|24,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,37
|0,37
|154,50
|Akfen GMYO
|3,17
|-1,86
|-21,73
|Akın Tekstil
|14,67
|-1,81
|6,38
|Akiş GMYO
|2,69
|-3,93
|-14,12
|Akmerkez GMYO
|41,02
|0,00
|83,09
|Aksa
|6,96
|-5,43
|-0,62
|Aksa Enerji
|5,06
|-0,59
|33,16
|Aksigorta
|6,79
|0,30
|25,33
|Aksu Enerji
|9,92
|0,20
|-33,29
|Alarko Carrıer
|83,50
|-2,17
|39,81
|Alarko GMYO
|14,42
|-0,69
|-1,89
|Alarko Holding
|4,91
|-0,20
|-17,48
|Albaraka Türk
|1,56
|-0,64
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,02
|9,99
|82,89
|Alkim Kağıt
|13,13
|1,47
|142,26
|Alkim Kimya
|13,18
|2,41
|112,51
|Altınyağ
|1,26
|5,88
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|45,70
|0,00
|357,46
|Anadolu Cam
|5,08
|0,20
|19,13
|Anadolu Efes
|20,10
|-0,30
|-5,54
|Anadolu Grubu Holding
|16,99
|-2,36
|-3,41
|Anadolu Hayat Emek.
|7,43
|-1,85
|22,10
|Anadolu Isuzu
|12,65
|-3,14
|3,94
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-0,33
|46,62
|Anel Elektrik
|5,38
|-0,19
|67,85
|Arçelik
|21,20
|-1,85
|1,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,50
|0,75
|Arena Bilgisayar
|22,34
|1,18
|206,66
|Armada Bilgisayar
|26,40
|10,00
|61,07
|Arsan Tekstil
|4,56
|-0,87
|27,37
|Artı Yatırım Holding
|2,46
|9,82
|203,70
|Aselsan
|17,32
|0,29
|65,92
|Ata GMYO
|3,11
|-0,96
|-31,35
|Atakule GMYO
|2,05
|0,00
|6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,17
|3,83
|117,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|-4,27
|62,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,11
|-0,30
|-2,20
|Avrasya GMYO
|1,98
|-1,00
|31,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|1,82
|23,08
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,50
|0,00
|12,88
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|0,63
|3,90
|Ayen Enerji
|5,44
|9,90
|56,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,87
|-2,33
|168,04
|Aygaz
|11,78
|-0,93
|-3,01
|Bagfaş
|15,30
|-0,26
|-9,04
|Bak Ambalaj
|9,42
|-0,11
|28,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,06
|-3,29
|66,13
|Bantaş Ambalaj
|3,49
|-1,69
|38,49
|Banvit
|24,16
|-1,71
|30,10
|Baştaş Başkent Çimento
|3,85
|0,00
|48,65
|Batı Çimento
|3,20
|-2,44
|-3,32
|Batısöke Çimento
|1,57
|0,64
|19,85
|Bayrak Taban Sanayi
|6,85
|-5,78
|Bera Holding
|7,60
|-0,65
|97,40
|Berkosan Yalıtım
|4,00
|1,01
|45,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,71
|-2,87
|10,61
|Beyaz Filo
|3,48
|-0,57
|11,19
|Bilici Yatırım
|7,54
|-3,33
|75,36
|Bim Mağazalar
|67,10
|-0,15
|45,21
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,03
|9,73
|78,07
|Bizim Mağazaları
|15,01
|1,15
|34,38
|Bomonti Elektrik
|6,99
|1,30
|446,09
|Borusan Mannesmann
|12,39
|2,40
|8,21
|Borusan Yat. Paz.
|88,15
|4,07
|47,13
|Bosch Fren Sistemleri
|1.059,80
|4,53
|268,27
|Bossa
|8,64
|-0,23
|7,20
|Brisa
|11,26
|0,00
|20,06
|Burçelik
|21,36
|-4,64
|267,64
|Burçelik Vana
|49,42
|-9,98
|408,96
|Bursa Çimento
|5,84
|2,46
|45,88
|Carrefoursa
|6,08
|-4,85
|29,09
|Casa Emtia Petrol
|27,50
|7,84
|192,86
|Ceo Event Medya
|3,86
|2,12
|5,40
|Coca Cola İçecek
|44,30
|-1,99
|17,01
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|0,00
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|6,56
|-1,35
|127,78
|Çelebi
|71,90
|0,28
|-29,58
|Çelik Halat
|12,07
|-0,49
|85,69
|Çemaş Döküm
|1,53
|-1,29
|22,06
|Çemtaş
|10,00
|5,93
|23,02
|Çimbeton
|68,65
|0,44
|66,38
|Çimentaş
|24,80
|-1,82
|65,33
|Çimsa
|11,52
|-2,62
|26,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,74
|-2,60
|17,24
|Dagi Giyim
|9,05
|1,69
|262,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,53
|0,62
|188,94
|Dardanel
|13,10
|0,85
|245,65
|Datagate Bilgisayar
|8,81
|2,20
|12,80
|Demısaş Döküm
|5,09
|-2,30
|46,26
|Denge Holding
|1,95
|-1,02
|42,34
|Deniz GMYO
|8,47
|-3,42
|67,72
|Denizli Cam
|7,00
|-0,14
|-16,07
|Derimod
|6,05
|-0,17
|-15,27
|Derlüks Deri
|8,06
|6,75
|99,22
|Desa Deri
|5,64
|-1,74
|24,23
|Despec Bilgisayar
|7,16
|1,27
|68,87
|Deva Holding
|21,38
|-5,73
|139,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,06
|5,64
|164,10
|Ditaş Doğan
|31,06
|-1,40
|226,43
|DO-CO
|334,00
|-0,12
|-40,78
|Doğan Burda
|24,54
|3,63
|304,28
|Doğan Holding
|2,04
|0,00
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-3,31
|59,39
|Doğusan
|2,51
|-1,18
|20,67
|Doğuş GMYO
|7,40
|-2,89
|63,36
|Doğuş Otomotiv
|15,75
|-0,88
|65,44
|Döktaş Dökümcülük
|27,50
|-3,98
|-13,10
|Duran Doğan Basım
|16,39
|-0,36
|16,74
|Dyo Boya
|5,43
|-1,63
|10,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,67
|-1,39
|55,32
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,29
|-0,76
|48,35
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|-4,24
|62,59
|Ege Endüstri
|679,50
|-0,48
|20,79
|Ege Gübre
|95,15
|-1,04
|93,02
|Ege Profil
|18,05
|0,45
|50,79
|Ege Seramik
|5,20
|1,56
|41,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,02
|2,00
|218,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,95
|0,00
|143,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,73
|4,29
|265,00
|Egeplast
|14,50
|-3,33
|16,00
|Ekiz Kimya
|10,00
|-0,70
|1539,34
|Emek Elektrik
|2,53
|0,00
|59,12
|Eminiş Ambalaj
|3,30
|-5,44
|117,11
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,00
|33,32
|Enerjisa Enerji
|8,49
|-1,62
|26,04
|Enka İnşaat
|6,47
|0,31
|15,91
|Erbosan
|20,22
|-0,88
|-19,06
|Ereğli Demir Çelik
|8,51
|-0,58
|-3,39
|Ersu Gıda
|3,96
|-1,00
|91,30
|Escort Teknoloji
|3,10
|-0,64
|123,02
|Etiler Gıda
|4,10
|7,89
|67,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,69
|0,00
|5,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,55
|0,00
|29,84
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|-1,92
|35,91
|Euro Yatırım Holding
|1,67
|-1,18
|11,33
|FADE GIDA
|5,11
|9,89
|Fenerbahçe Futbol
|14,36
|-2,18
|-0,76
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,36
|-3,17
|-26,48
|F-M İzmit Piston
|83,50
|4,11
|76,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,16
|-0,10
|32,12
|Ford Otosan
|87,45
|-0,74
|32,27
|Formet Çelik Kapı
|2,97
|-1,00
|-1,00
|Frigo Pak Gıda
|30,30
|5,57
|133,80
|Galatasaray Sportif
|2,53
|-2,32
|24,63
|Garanti Bankası
|6,81
|0,44
|-38,87
|Garanti Faktoring
|10,31
|9,91
|166,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|3,31
|131,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,05
|0,11
|187,76
|Gedik Yatırım Holding
|22,58
|-0,96
|193,63
|Gediz Ambalaj
|13,39
|-4,90
|98,08
|Gentaş
|2,53
|0,00
|22,70
|Gersan Elektrik
|5,92
|-0,84
|85,58
|Global Men. Değ.
|4,62
|-3,35
|145,74
|Global Yat. Holding
|4,13
|2,48
|-15,20
|Good-Year
|4,58
|-1,51
|13,09
|Göltaş Çimento
|19,84
|1,12
|11,52
|Gözde Girişim
|4,86
|-0,21
|-5,45
|GSD Denizcilik
|3,92
|-0,25
|53,13
|GSD Holding
|2,27
|-1,30
|52,35
|Gübre Fabrik.
|29,56
|1,79
|226,99
|Güler Yat. Holding
|18,29
|9,98
|800,99
|Güneş Sigorta
|5,67
|-2,07
|160,09
|Halk GMYO
|2,03
|-0,98
|66,76
|Halk Sigorta
|3,40
|0,00
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,03
|-0,11
|34,10
|Hedef Girişim
|3,62
|-0,28
|38,70
|Hektaş
|11,82
|-4,45
|47,38
|HUB Girişim
|15,61
|1,36
|66,27
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-0,65
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,18
|-0,38
|-1,71
|İdealist Danışmanlık
|4,15
|-4,38
|25,00
|İdealist GMYO
|4,59
|3,85
|50,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-0,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|-0,67
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|2,36
|-0,42
|-48,02
|İhlas Holding
|0,78
|1,30
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,50
|-3,85
|47,06
|İndeks Bilgisayar
|12,00
|-1,64
|27,94
|Info Yatırım
|6,10
|-0,49
|25,44
|İntema
|11,88
|-1,49
|28,29
|İpek Doğal Enerji
|10,79
|-1,37
|39,77
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|-0,74
|-13,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)