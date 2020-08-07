Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,07
|-8,36
|65,05
|Acıpayam Selüloz
|7,61
|-9,94
|20,51
|Adel Kalemcilik
|13,69
|-7,81
|-12,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,60
|-9,60
|12,02
|Afyon Çimento
|3,24
|-9,75
|42,21
|Ak Enerji
|1,38
|-9,80
|26,61
|Akbank
|4,57
|-2,77
|-43,65
|Akçansa
|9,55
|-7,73
|-1,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,22
|-9,84
|147,39
|Akfen GMYO
|2,61
|-10,00
|-35,56
|Akın Tekstil
|14,50
|-7,99
|5,15
|Akiş GMYO
|2,47
|-9,52
|-21,15
|Akmerkez GMYO
|35,16
|-9,85
|56,93
|Aksa
|6,72
|-1,75
|-4,05
|Aksa Enerji
|4,41
|-2,22
|16,05
|Aksigorta
|6,56
|-4,65
|21,08
|Aksu Enerji
|8,37
|-8,52
|-43,71
|Alarko Carrıer
|64,35
|-9,49
|7,74
|Alarko GMYO
|13,16
|-5,19
|-10,46
|Alarko Holding
|4,39
|-5,79
|-26,22
|Albaraka Türk
|1,25
|-7,41
|-18,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,50
|-4,95
|37,04
|Alkim Kağıt
|10,97
|-4,36
|102,41
|Alkim Kimya
|11,84
|-2,39
|90,91
|Altınyağ
|1,02
|-6,42
|148,78
|Altınyunus Çeşme
|37,34
|-0,27
|273,77
|Anadolu Cam
|4,76
|-1,45
|11,63
|Anadolu Efes
|17,33
|-3,56
|-18,55
|Anadolu Grubu Holding
|15,97
|-6,06
|-9,21
|Anadolu Hayat Emek.
|7,23
|-1,09
|18,81
|Anadolu Isuzu
|11,39
|-7,92
|-6,41
|Anadolu Sigorta
|5,79
|-4,14
|39,40
|Anel Elektrik
|4,84
|-4,72
|51,00
|Arçelik
|19,30
|-4,93
|-7,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|25,94
|-7,09
|Arena Bilgisayar
|19,20
|-8,83
|163,56
|Armada Bilgisayar
|18,50
|-8,05
|12,87
|Arsan Tekstil
|4,37
|-8,00
|22,07
|Artı Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|90,12
|Aselsan
|14,44
|-5,44
|38,33
|Ata GMYO
|2,86
|-8,33
|-36,87
|Atakule GMYO
|1,86
|-9,71
|-3,12
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|3,57
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-9,60
|65,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,20
|-9,63
|-8,99
|Avrasya GMYO
|1,76
|-9,74
|16,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|-9,23
|-2,75
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,00
|0,01
|12,84
|Avrupa Yatırım Holding
|1,49
|-6,88
|-3,25
|Ayen Enerji
|4,01
|-9,89
|15,56
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,36
|-9,92
|99,09
|Aygaz
|11,64
|-5,21
|-4,17
|Bagfaş
|13,70
|-8,12
|-18,55
|Bak Ambalaj
|8,08
|-8,91
|9,93
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|0,00
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|-9,94
|29,37
|Banvit
|22,80
|-8,73
|22,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,81
|-1,04
|47,10
|Batı Çimento
|2,98
|-9,97
|-9,97
|Batısöke Çimento
|1,42
|-9,55
|8,40
|Bayrak Taban Sanayi
|5,59
|-7,76
|Bera Holding
|6,45
|-6,52
|67,53
|Berkosan Yalıtım
|3,17
|-9,69
|15,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,35
|-9,96
|-4,08
|Beyaz Filo
|3,15
|-4,55
|0,64
|Bilici Yatırım
|6,81
|-8,96
|58,38
|Bim Mağazalar
|61,60
|-1,44
|33,31
|Birko Mensucat
|0,37
|-9,76
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,75
|-9,79
|53,51
|Bizim Mağazaları
|12,69
|-9,42
|13,61
|Bomonti Elektrik
|6,14
|-5,25
|379,69
|Borusan Mannesmann
|10,43
|-8,59
|-8,91
|Borusan Yat. Paz.
|70,30
|-5,89
|17,34
|Bosch Fren Sistemleri
|695,70
|-10,00
|141,75
|Bossa
|7,62
|-8,96
|-5,46
|Brisa
|9,18
|-4,77
|-2,12
|Burçelik
|21,60
|-9,92
|271,77
|Burçelik Vana
|64,40
|-9,99
|563,23
|Bursa Çimento
|5,05
|-8,01
|26,14
|Carrefoursa
|6,19
|-7,34
|31,42
|Casa Emtia Petrol
|21,88
|-9,96
|133,01
|Ceo Event Medya
|3,61
|-9,98
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|36,94
|-4,55
|-2,43
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|4,38
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|-9,86
|84,03
|Çelebi
|62,25
|-8,12
|-39,03
|Çelik Halat
|11,99
|-5,07
|84,46
|Çemaş Döküm
|1,35
|-10,00
|7,70
|Çemtaş
|9,12
|-5,98
|12,19
|Çimbeton
|54,15
|-9,67
|31,24
|Çimentaş
|19,93
|-9,98
|32,87
|Çimsa
|8,77
|-6,80
|-3,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,20
|-9,86
|0,31
|Dagi Giyim
|7,34
|2,37
|193,60
|Dagi Yatırım Holding
|5,78
|-9,97
|155,75
|Dardanel
|12,20
|0,83
|221,90
|Datagate Bilgisayar
|7,50
|-9,09
|-3,97
|Demısaş Döküm
|4,85
|-3,96
|39,37
|Denge Holding
|1,67
|-7,22
|21,90
|Deniz GMYO
|7,54
|-9,92
|49,31
|Denizli Cam
|6,58
|-5,32
|-21,10
|Derimod
|5,62
|-9,94
|-21,29
|Derlüks Deri
|7,20
|-10,00
|77,96
|Desa Deri
|6,35
|-9,93
|39,87
|Despec Bilgisayar
|7,32
|-3,94
|72,64
|Deva Holding
|20,44
|-4,84
|128,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,40
|0,00
|79,49
|Ditaş Doğan
|25,50
|0,00
|167,99
|DO-CO
|309,70
|-7,36
|-45,09
|Doğan Burda
|25,20
|-10,00
|315,16
|Doğan Holding
|1,80
|-4,76
|0,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|-8,43
|44,85
|Doğusan
|2,25
|-9,64
|8,17
|Doğuş GMYO
|6,73
|-9,91
|48,57
|Doğuş Otomotiv
|13,86
|-4,68
|45,59
|Döktaş Dökümcülük
|24,10
|-9,94
|-23,84
|Duran Doğan Basım
|15,65
|-1,57
|11,47
|Dyo Boya
|4,81
|-9,93
|-1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|-4,84
|56,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,23
|-5,16
|37,35
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|-9,86
|38,13
|Ege Endüstri
|581,60
|-7,00
|3,38
|Ege Gübre
|81,70
|-5,55
|65,73
|Ege Profil
|14,25
|-5,88
|19,05
|Ege Seramik
|4,24
|-7,63
|15,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,81
|-8,99
|153,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,88
|-1,12
|125,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,62
|-1,59
|210,00
|Egeplast
|13,53
|-0,15
|8,24
|Ekiz Kimya
|10,29
|9,94
|1586,89
|Emek Elektrik
|2,18
|-9,92
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|3,74
|6,25
|146,05
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-8,99
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,30
|-1,31
|23,22
|Enka İnşaat
|5,92
|-6,03
|6,06
|Erbosan
|18,87
|-7,86
|-24,46
|Ereğli Demir Çelik
|7,88
|-1,25
|-10,54
|Ersu Gıda
|4,41
|-0,23
|113,04
|Escort Teknoloji
|2,76
|-9,80
|98,56
|Etiler Gıda
|3,00
|-9,91
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,59
|-9,66
|-0,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,37
|-9,87
|14,76
|Euro Yat. Ort.
|1,33
|-9,52
|18,14
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|-8,88
|2,67
|FADE GIDA
|2,90
|9,85
|Fenerbahçe Futbol
|12,16
|-4,18
|-15,96
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,16
|-9,97
|-30,85
|F-M İzmit Piston
|77,85
|-9,95
|64,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,57
|-6,95
|11,44
|Ford Otosan
|71,95
|-4,51
|8,83
|Formet Çelik Kapı
|2,87
|1,77
|-4,33
|Frigo Pak Gıda
|32,44
|-1,58
|150,31
|Galatasaray Sportif
|2,09
|-8,33
|2,96
|Garanti Bankası
|6,29
|-2,78
|-43,54
|Garanti Faktoring
|7,79
|-9,94
|101,29
|Garanti Yat. Ort.
|1,87
|-9,66
|73,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,07
|-5,06
|156,60
|Gedik Yatırım Holding
|19,30
|-4,93
|150,98
|Gediz Ambalaj
|11,89
|-5,48
|75,89
|Gentaş
|2,21
|-4,74
|7,18
|Gersan Elektrik
|4,96
|-8,66
|55,49
|Global Men. Değ.
|4,13
|-9,83
|119,68
|Global Yat. Holding
|3,70
|-9,31
|-24,02
|Good-Year
|4,13
|-9,23
|1,98
|Göltaş Çimento
|15,49
|-9,99
|-12,93
|Gözde Girişim
|4,11
|-9,47
|-20,04
|GSD Denizcilik
|3,31
|-9,81
|29,30
|GSD Holding
|2,04
|-9,73
|36,91
|Gübre Fabrik.
|26,82
|-3,18
|196,68
|Güler Yat. Holding
|17,99
|8,50
|786,21
|Güneş Sigorta
|4,79
|-6,45
|119,72
|Halk GMYO
|1,96
|-9,26
|61,01
|Halk Sigorta
|2,97
|0,00
|77,45
|Hatay Tekstil
|7,94
|-7,57
|17,91
|Hedef Girişim
|3,69
|-10,00
|41,38
|Hektaş
|12,70
|-7,23
|58,35
|HUB Girişim
|14,09
|-8,33
|50,08
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|-6,71
|21,93
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|2,69
|1,33
|İdealist Danışmanlık
|3,93
|-9,86
|18,37
|İdealist GMYO
|4,15
|-9,98
|35,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,58
|-9,71
|-49,52
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-9,86
|6,67
|İhlas Gazetecilik
|2,16
|-10,00
|-52,42
|İhlas Holding
|0,70
|-7,89
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-9,85
|16,67
|İndeks Bilgisayar
|10,33
|-9,39
|10,13
|Info Yatırım
|6,05
|-9,84
|24,42
|İntema
|10,65
|-9,90
|15,01
|İpek Doğal Enerji
|10,77
|-8,34
|39,51
|İskenderun Demir Çelik
|6,31
|-1,71
|-19,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)