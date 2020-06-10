Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,36
|-2,61
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,30
|-0,32
|46,00
|Adel Kalemcilik
|13,69
|0,74
|-12,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,70
|1,80
|19,02
|Afyon Çimento
|2,94
|2,08
|29,05
|Ak Enerji
|1,23
|1,65
|12,84
|Akbank
|5,88
|0,34
|-27,50
|Akçansa
|11,26
|9,96
|16,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,23
|-0,45
|5,69
|Akfen GMYO
|3,63
|0,00
|-10,37
|Akın Tekstil
|14,58
|-0,14
|5,73
|Akiş GMYO
|3,64
|1,68
|-9,90
|Akmerkez GMYO
|27,00
|1,20
|20,51
|Aksa
|6,72
|1,36
|-4,05
|Aksa Enerji
|4,68
|1,52
|23,16
|Aksigorta
|6,61
|1,38
|22,00
|Aksu Enerji
|9,88
|0,82
|-33,56
|Alarko Carrıer
|70,90
|4,04
|18,17
|Alarko GMYO
|14,90
|1,02
|-1,86
|Alarko Holding
|5,31
|0,95
|-10,76
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,11
|2,19
|58,72
|Alkim Kağıt
|10,01
|0,70
|84,69
|Alkim Kimya
|12,58
|2,11
|102,84
|Altınyağ
|1,45
|8,21
|253,66
|Altınyunus Çeşme
|37,80
|9,95
|278,38
|Anadolu Cam
|4,33
|0,46
|1,54
|Anadolu Efes
|19,62
|1,13
|-14,99
|Anadolu Grubu Holding
|18,94
|0,80
|7,67
|Anadolu Hayat Emek.
|6,59
|1,23
|8,30
|Anadolu Isuzu
|12,81
|4,15
|5,26
|Anadolu Sigorta
|6,25
|2,46
|50,47
|Anel Elektrik
|4,06
|-0,73
|26,48
|Arçelik
|17,12
|0,53
|-17,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,38
|1,87
|Arena Bilgisayar
|14,59
|-0,21
|100,27
|Armada Bilgisayar
|22,08
|0,55
|34,72
|Arsan Tekstil
|4,98
|-1,39
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|2,21
|0,00
|172,84
|Aselsan
|32,34
|2,21
|54,44
|Ata GMYO
|3,42
|0,88
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,82
|2,82
|-5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,74
|1,16
|74,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|2,10
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|0,00
|-3,77
|Avrasya GMYO
|2,17
|1,40
|43,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|-0,51
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,60
|-0,01
|11,10
|Avrupa Yatırım Holding
|1,66
|-0,60
|7,79
|Ayen Enerji
|3,47
|-0,29
|0,00
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,98
|-0,67
|36,07
|Aygaz
|11,19
|-0,09
|-7,87
|Bagfaş
|17,19
|1,90
|2,20
|Bak Ambalaj
|8,54
|-0,35
|16,19
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|3,98
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|3,70
|0,27
|46,83
|Banvit
|24,40
|1,24
|31,39
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,00
|35,14
|Batı Çimento
|3,18
|0,63
|-3,93
|Batısöke Çimento
|1,34
|1,52
|2,29
|Bayrak Taban Sanayi
|5,25
|9,83
|Bera Holding
|4,50
|3,21
|16,88
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|2,39
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,61
|0,38
|6,53
|Beyaz Filo
|3,84
|1,32
|21,52
|Bilici Yatırım
|7,43
|0,81
|70,02
|Bim Mağazalar
|64,45
|-0,85
|39,47
|Birko Mensucat
|0,46
|2,22
|48,39
|Birlik Mensucat
|1,59
|-4,22
|39,47
|Bizim Mağazaları
|19,03
|5,60
|70,37
|Bomonti Elektrik
|4,51
|-2,80
|252,34
|Borusan Mannesmann
|10,49
|1,25
|-8,38
|Borusan Yat. Paz.
|70,55
|1,51
|17,75
|Bosch Fren Sistemleri
|307,50
|3,29
|6,85
|Bossa
|9,62
|1,80
|19,35
|Brisa
|11,10
|1,65
|18,35
|Burçelik
|8,74
|3,07
|50,43
|Burçelik Vana
|18,98
|4,40
|95,47
|Bursa Çimento
|4,20
|1,94
|4,91
|Carrefoursa
|7,18
|0,42
|52,44
|Casa Emtia Petrol
|21,98
|-0,09
|134,08
|Ceo Event Medya
|3,55
|1,43
|-3,06
|Coca Cola İçecek
|41,36
|-0,19
|9,25
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|1,03
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,19
|-0,24
|45,49
|Çelebi
|83,70
|-0,18
|-18,02
|Çelik Halat
|10,02
|1,01
|54,15
|Çemaş Döküm
|1,25
|1,63
|-0,28
|Çemtaş
|8,51
|2,41
|4,69
|Çimbeton
|62,10
|-1,19
|50,51
|Çimentaş
|24,06
|0,67
|60,40
|Çimsa
|9,45
|6,90
|4,07
|Çuhadaroğlu Metal
|3,46
|-0,29
|8,46
|Dagi Giyim
|4,35
|3,57
|74,00
|Dagi Yatırım Holding
|9,60
|9,97
|324,78
|Dardanel
|10,95
|-4,28
|188,92
|Datagate Bilgisayar
|8,99
|1,24
|15,11
|Demısaş Döküm
|4,07
|2,26
|16,95
|Denge Holding
|1,47
|0,00
|7,30
|Deniz GMYO
|4,87
|3,18
|-3,56
|Denizli Cam
|7,79
|0,78
|-6,59
|Derimod
|6,86
|1,03
|-3,92
|Derlüks Deri
|5,72
|4,57
|41,38
|Desa Deri
|4,57
|1,78
|0,66
|Despec Bilgisayar
|7,09
|0,57
|67,22
|Deva Holding
|18,27
|1,22
|104,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,30
|6,56
|66,67
|Ditaş Doğan
|16,20
|-1,16
|70,26
|DO-CO
|399,30
|-1,43
|-29,20
|Doğan Burda
|11,81
|1,81
|94,56
|Doğan Holding
|1,97
|1,03
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|3,48
|26,06
|Doğusan
|2,37
|0,42
|13,94
|Doğuş GMYO
|5,68
|4,22
|25,39
|Doğuş Otomotiv
|12,15
|9,95
|27,63
|Döktaş Dökümcülük
|25,46
|0,08
|-19,55
|Duran Doğan Basım
|16,37
|0,74
|16,60
|Dyo Boya
|5,73
|1,60
|16,94
|Eczacıbaşı İlaç
|5,73
|0,88
|56,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,84
|1,99
|33,30
|Edip Gayrimenkul
|2,10
|-0,94
|51,08
|Ege Endüstri
|577,40
|0,16
|2,64
|Ege Gübre
|79,30
|-1,00
|59,24
|Ege Profil
|14,91
|-0,13
|24,56
|Ege Seramik
|4,86
|2,10
|31,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,65
|10,00
|415,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,47
|9,70
|276,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,97
|8,99
|385,00
|Egeplast
|17,95
|-0,28
|43,60
|Ekiz Kimya
|8,88
|9,90
|1355,74
|Emek Elektrik
|2,26
|-0,88
|42,14
|Eminiş Ambalaj
|4,34
|9,05
|185,53
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|5,35
|34,93
|Enerjisa Enerji
|8,16
|-1,09
|21,14
|Enka İnşaat
|5,61
|0,54
|0,50
|Erbosan
|21,52
|0,56
|-13,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,63
|0,00
|-4,54
|Ersu Gıda
|4,67
|1,08
|125,60
|Escort Teknoloji
|3,83
|1,06
|175,54
|Etiler Gıda
|2,95
|0,00
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,53
|2,68
|22,40
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|30,51
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|1,74
|16,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,03
|-0,31
|-9,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,09
|1,24
|-10,50
|F-M İzmit Piston
|49,50
|0,65
|4,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,73
|-1,01
|39,53
|Ford Otosan
|67,75
|0,30
|2,47
|Formet Çelik Kapı
|3,97
|-9,98
|32,33
|Frigo Pak Gıda
|18,49
|-3,09
|42,67
|Galatasaray Sportif
|3,83
|0,26
|88,67
|Garanti Bankası
|8,21
|0,37
|-26,30
|Garanti Faktoring
|4,77
|0,42
|23,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|1,64
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,75
|1,04
|210,02
|Gedik Yatırım Holding
|24,56
|0,66
|219,38
|Gediz Ambalaj
|10,35
|1,67
|53,11
|Gentaş
|2,47
|1,65
|12,79
|Gersan Elektrik
|4,61
|0,44
|44,51
|Global Men. Değ.
|4,79
|4,13
|154,79
|Global Yat. Holding
|3,52
|3,83
|-27,72
|Good-Year
|5,02
|1,62
|23,95
|Göltaş Çimento
|17,10
|1,54
|-3,88
|Gözde Girişim
|4,54
|1,34
|-11,67
|GSD Denizcilik
|4,88
|0,21
|90,62
|GSD Holding
|1,73
|-1,70
|16,11
|Gübre Fabrik.
|25,16
|-1,56
|178,32
|Güler Yat. Holding
|10,73
|9,94
|428,57
|Güneş Sigorta
|3,94
|7,36
|80,73
|Halk GMYO
|1,97
|1,03
|61,48
|Halk Sigorta
|4,32
|8,00
|118,18
|Hatay Tekstil
|9,73
|-1,22
|41,63
|Hedef Girişim
|2,74
|2,62
|4,98
|Hektaş
|14,62
|0,34
|82,29
|HUB Girişim
|21,24
|0,09
|126,23
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-9,52
|33,33
|ICBC Turkey Bank
|4,90
|1,24
|-7,02
|İdealist Danışmanlık
|3,37
|3,06
|1,51
|İdealist GMYO
|4,30
|-1,60
|40,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|0,00
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|9,35
|26,67
|İhlas Gazetecilik
|4,25
|-1,16
|-37,59
|İhlas Holding
|0,80
|6,67
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|5,26
|17,65
|İndeks Bilgisayar
|11,03
|0,09
|13,71
|Info Yatırım
|8,75
|7,49
|-1,69
|İntema
|11,07
|0,64
|19,55
|İpek Doğal Enerji
|14,59
|-0,55
|88,99
|İskenderun Demir Çelik
|7,06
|0,57
|-11,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)