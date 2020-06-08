Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,33
|-3,20
|79,03
|Acıpayam Selüloz
|9,58
|-1,44
|50,39
|Adel Kalemcilik
|13,75
|5,04
|-12,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,66
|2,47
|16,22
|Afyon Çimento
|2,91
|1,04
|27,73
|Ak Enerji
|1,24
|-1,59
|13,76
|Akbank
|5,97
|0,84
|-26,39
|Akçansa
|10,23
|1,69
|5,53
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,31
|7,94
|9,48
|Akfen GMYO
|3,29
|0,61
|-18,77
|Akın Tekstil
|14,94
|-0,53
|8,34
|Akiş GMYO
|3,69
|-0,54
|-8,66
|Akmerkez GMYO
|27,00
|0,15
|20,51
|Aksa
|6,78
|0,00
|-3,19
|Aksa Enerji
|4,79
|0,63
|26,05
|Aksigorta
|6,70
|-0,30
|23,67
|Aksu Enerji
|10,00
|0,10
|-32,75
|Alarko Carrıer
|68,70
|1,03
|14,50
|Alarko GMYO
|15,16
|0,40
|-0,15
|Alarko Holding
|5,37
|0,56
|-9,75
|Albaraka Türk
|1,47
|1,38
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,22
|0,21
|59,63
|Alkim Kağıt
|10,24
|1,29
|88,94
|Alkim Kimya
|12,72
|1,35
|105,10
|Altınyağ
|1,22
|-9,63
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|34,54
|10,00
|245,75
|Anadolu Cam
|4,37
|0,92
|2,48
|Anadolu Efes
|20,02
|0,55
|-13,26
|Anadolu Grubu Holding
|18,62
|0,81
|5,86
|Anadolu Hayat Emek.
|6,69
|-0,74
|9,94
|Anadolu Isuzu
|12,12
|1,34
|-0,41
|Anadolu Sigorta
|5,97
|1,19
|43,73
|Anel Elektrik
|4,05
|1,50
|26,17
|Arçelik
|17,11
|2,52
|-17,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,00
|-0,28
|Arena Bilgisayar
|15,10
|-1,05
|107,28
|Armada Bilgisayar
|22,62
|1,07
|38,01
|Arsan Tekstil
|5,11
|2,00
|42,74
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-4,35
|171,60
|Aselsan
|32,10
|0,69
|53,30
|Ata GMYO
|3,42
|0,00
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,78
|0,00
|-7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,74
|-1,14
|74,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|1,39
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|0,70
|-3,03
|Avrasya GMYO
|2,19
|3,79
|45,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|3,09
|9,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-0,57
|12,99
|Ayen Enerji
|3,49
|0,29
|0,58
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,91
|-1,36
|32,88
|Aygaz
|11,44
|0,53
|-5,81
|Bagfaş
|17,29
|1,41
|2,79
|Bak Ambalaj
|8,66
|6,00
|17,82
|Balatacılar Balatacılık
|2,23
|-5,51
|79,84
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|6,00
|47,22
|Banvit
|24,12
|0,50
|29,89
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,57
|35,14
|Batı Çimento
|3,18
|0,32
|-3,93
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,75
|2,29
|Bayrak Taban Sanayi
|4,35
|9,85
|Bera Holding
|4,40
|1,38
|14,29
|Berkosan Yalıtım
|3,75
|0,81
|36,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|3,59
|6,12
|Beyaz Filo
|3,85
|0,00
|21,84
|Bilici Yatırım
|7,49
|-0,27
|71,40
|Bim Mağazalar
|65,65
|-1,13
|42,07
|Birko Mensucat
|0,45
|-2,17
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,55
|1,97
|35,96
|Bizim Mağazaları
|15,75
|5,70
|41,00
|Bomonti Elektrik
|4,62
|0,00
|260,94
|Borusan Mannesmann
|10,80
|1,31
|-5,68
|Borusan Yat. Paz.
|71,90
|2,28
|20,01
|Bosch Fren Sistemleri
|300,00
|4,90
|4,25
|Bossa
|9,72
|1,04
|20,60
|Brisa
|11,32
|1,98
|20,70
|Burçelik
|8,62
|0,94
|48,36
|Burçelik Vana
|19,18
|-2,64
|97,53
|Bursa Çimento
|4,22
|0,72
|5,41
|Carrefoursa
|7,28
|2,25
|54,56
|Casa Emtia Petrol
|23,34
|1,13
|148,56
|Ceo Event Medya
|3,58
|0,28
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|41,30
|0,15
|9,09
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|-2,95
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|4,14
|6,70
|43,75
|Çelebi
|86,95
|-0,11
|-14,84
|Çelik Halat
|10,12
|2,22
|55,69
|Çemaş Döküm
|1,22
|-0,81
|-2,67
|Çemtaş
|8,08
|3,72
|-0,60
|Çimbeton
|70,00
|5,58
|69,66
|Çimentaş
|27,30
|9,20
|82,00
|Çimsa
|9,02
|1,92
|-0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|3,44
|2,08
|7,84
|Dagi Giyim
|3,93
|1,29
|57,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,23
|-1,90
|219,91
|Dardanel
|11,84
|-1,33
|212,40
|Datagate Bilgisayar
|9,09
|1,34
|16,39
|Demısaş Döküm
|3,88
|2,65
|11,49
|Denge Holding
|1,48
|-0,67
|8,03
|Deniz GMYO
|4,68
|0,65
|-7,33
|Denizli Cam
|7,85
|1,29
|-5,88
|Derimod
|6,97
|0,58
|-2,38
|Derlüks Deri
|5,19
|0,97
|28,28
|Desa Deri
|4,71
|-0,84
|3,74
|Despec Bilgisayar
|6,80
|3,19
|60,38
|Deva Holding
|18,49
|0,76
|107,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-3,10
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,31
|-1,03
|71,41
|DO-CO
|399,60
|3,07
|-29,15
|Doğan Burda
|12,35
|-3,36
|103,46
|Doğan Holding
|1,97
|0,00
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|0,50
|22,42
|Doğusan
|2,37
|1,72
|13,94
|Doğuş GMYO
|5,50
|1,10
|21,41
|Doğuş Otomotiv
|11,22
|0,36
|17,86
|Döktaş Dökümcülük
|26,12
|2,03
|-17,46
|Duran Doğan Basım
|16,12
|0,25
|14,81
|Dyo Boya
|5,87
|0,17
|19,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|0,88
|56,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,48
|0,81
|29,56
|Edip Gayrimenkul
|2,06
|2,49
|48,20
|Ege Endüstri
|585,30
|2,15
|4,04
|Ege Gübre
|85,60
|-1,04
|71,89
|Ege Profil
|15,15
|1,68
|26,57
|Ege Seramik
|4,84
|0,41
|30,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,33
|6,40
|315,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,22
|9,91
|212,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,81
|9,46
|305,00
|Egeplast
|17,40
|2,05
|39,20
|Ekiz Kimya
|7,20
|7,62
|1080,33
|Emek Elektrik
|2,25
|-0,44
|41,51
|Eminiş Ambalaj
|3,61
|-6,72
|137,50
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|7,93
|21,23
|Enerjisa Enerji
|8,33
|-0,24
|23,66
|Enka İnşaat
|5,53
|0,36
|-0,93
|Erbosan
|21,80
|1,40
|-12,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,83
|1,85
|-2,32
|Ersu Gıda
|4,75
|-0,42
|129,47
|Escort Teknoloji
|3,87
|1,57
|178,42
|Etiler Gıda
|2,99
|0,00
|22,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|-0,53
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|0,67
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|1,57
|0,64
|33,05
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|-0,58
|14,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,26
|2,55
|-8,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,17
|1,46
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|50,60
|1,24
|6,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,36
|2,34
|47,72
|Ford Otosan
|67,15
|-0,22
|1,57
|Formet Çelik Kapı
|4,78
|3,02
|59,33
|Frigo Pak Gıda
|19,40
|9,30
|49,69
|Galatasaray Sportif
|3,68
|5,44
|81,28
|Garanti Bankası
|8,37
|0,97
|-24,87
|Garanti Faktoring
|4,81
|0,84
|24,29
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|0,54
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,09
|-2,13
|220,83
|Gedik Yatırım Holding
|25,46
|-2,82
|231,08
|Gediz Ambalaj
|10,39
|6,13
|53,70
|Gentaş
|2,47
|-2,76
|12,79
|Gersan Elektrik
|4,72
|1,94
|47,96
|Global Men. Değ.
|5,15
|-0,19
|173,94
|Global Yat. Holding
|3,50
|-1,13
|-28,13
|Good-Year
|4,94
|1,44
|21,98
|Göltaş Çimento
|16,91
|2,73
|-4,95
|Gözde Girişim
|4,60
|2,68
|-10,51
|GSD Denizcilik
|4,56
|-3,18
|78,12
|GSD Holding
|1,82
|1,11
|22,15
|Gübre Fabrik.
|25,86
|4,19
|186,06
|Güler Yat. Holding
|8,88
|9,90
|337,44
|Güneş Sigorta
|3,63
|3,12
|66,51
|Halk GMYO
|1,99
|2,05
|63,11
|Halk Sigorta
|3,89
|-0,26
|96,46
|Hatay Tekstil
|10,25
|4,59
|49,20
|Hedef Girişim
|2,68
|1,13
|2,68
|Hektaş
|14,85
|0,07
|85,16
|HUB Girişim
|22,14
|0,00
|135,82
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|2,45
|46,49
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|0,84
|-8,54
|İdealist Danışmanlık
|3,37
|-0,88
|1,51
|İdealist GMYO
|4,71
|3,29
|53,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|1,14
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|1,53
|10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,76
|1,08
|-44,79
|İhlas Holding
|0,75
|2,74
|-17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|0,91
|8,82
|İndeks Bilgisayar
|11,70
|2,18
|20,62
|Info Yatırım
|8,19
|-0,61
|-7,98
|İntema
|11,60
|9,64
|25,27
|İpek Doğal Enerji
|14,49
|-0,48
|87,69
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|2,30
|-11,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)