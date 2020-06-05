  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:16:50 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,47 -3,88 86,56
Acıpayam Selüloz 9,70 6,48 52,28
Adel Kalemcilik 13,16 2,02 -16,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,64 -1,20 14,82
Afyon Çimento 2,90 -0,68 27,29
Ak Enerji 1,23 -1,60 12,84
Akbank 5,84 0,17 -27,99
Akçansa 10,44 -0,10 7,69
Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 0,97 -1,42
Akfen GMYO 3,21 -1,83 -20,74
Akın Tekstil 15,00 -1,19 8,77
Akiş GMYO 3,69 -0,27 -8,66
Akmerkez GMYO 27,10 -0,73 20,96
Aksa 6,82 0,74 -2,62
Aksa Enerji 4,82 0,63 26,84
Aksigorta 6,63 -1,63 22,37
Aksu Enerji 9,97 -0,80 -32,95
Alarko Carrıer 66,95 1,29 11,58
Alarko GMYO 15,06 -0,40 -0,81
Alarko Holding 5,31 -0,38 -10,76
Albaraka Türk 1,45 -1,36 -5,23
Alcatel Lucent Teletaş 19,13 -0,57 58,89
Alkim Kağıt 10,00 1,21 84,51
Alkim Kimya 12,46 3,75 100,90
Altınyağ 1,36 0,00 231,71
Altınyunus Çeşme 31,40 9,94 214,31
Anadolu Cam 4,37 0,69 2,48
Anadolu Efes 19,78 -0,75 -14,30
Anadolu Grubu Holding 18,41 -1,87 4,66
Anadolu Hayat Emek. 6,58 -0,30 8,13
Anadolu Isuzu 11,97 -0,50 -1,64
Anadolu Sigorta 5,90 1,90 42,05
Anel Elektrik 3,91 -0,76 21,81
Arçelik 16,53 0,24 -20,68
ARD Bilişim Teknolojileri 29,82 -0,93
Arena Bilgisayar 15,27 -0,13 109,61
Armada Bilgisayar 22,30 -0,45 36,06
Arsan Tekstil 4,99 -0,80 39,39
Artı Yatırım Holding 2,32 8,41 186,42
Aselsan 31,86 0,57 52,15
Ata GMYO 3,42 0,00 -24,50
Atakule GMYO 1,79 -2,19 -6,77
Atlantis Yatırım Holding 1,82 8,98 82,00
Atlas Yat. Ort. 1,42 0,00 -1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,88 0,55 -3,92
Avrasya GMYO 2,12 -1,85 40,40
Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 -0,51 6,59
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,76 0,57 14,29
Ayen Enerji 3,47 -1,14 0,00
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,91 -3,00 32,88
Aygaz 11,10 0,09 -8,61
Bagfaş 17,04 -0,81 1,31
Bak Ambalaj 8,17 0,25 11,16
Balatacılar Balatacılık 2,37 -1,25 91,13
Bantaş Ambalaj 3,25 -0,61 28,97
Banvit 23,78 -0,92 28,06
Baştaş Başkent Çimento 3,33 -2,63 28,57
Batı Çimento 3,13 0,97 -5,44
Batısöke Çimento 1,29 0,00 -1,53
Bayrak Taban Sanayi 3,96 10,00
Bera Holding 4,35 -2,47 12,99
Berkosan Yalıtım 3,70 -0,54 35,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 -1,18 2,45
Beyaz Filo 3,80 -0,52 20,25
Bilici Yatırım 7,48 -1,19 71,17
Bim Mağazalar 68,15 -1,23 47,48
Birko Mensucat 0,45 -2,17 45,16
Birlik Mensucat 1,46 0,00 28,07
Bizim Mağazaları 14,64 0,62 31,07
Bomonti Elektrik 4,36 -3,11 240,63
Borusan Mannesmann 10,69 -0,65 -6,64
Borusan Yat. Paz. 69,05 0,58 15,25
Bosch Fren Sistemleri 274,20 0,44 -4,72
Bossa 9,79 0,51 21,46
Brisa 10,98 -0,45 17,07
Burçelik 8,51 -2,52 46,47
Burçelik Vana 19,41 -4,67 99,90
Bursa Çimento 4,21 -0,47 5,16
Carrefoursa 7,13 -0,14 51,38
Casa Emtia Petrol 22,90 -3,38 143,88
Ceo Event Medya 3,58 -0,83 -2,25
Coca Cola İçecek 41,06 0,24 8,45
Cosmos Yat. Holding 3,11 1,97 52,45
Credıtwest Faktorıng 3,88 9,92 34,72
Çelebi 86,55 -0,29 -15,23
Çelik Halat 9,90 -0,60 52,31
Çemaş Döküm 1,24 0,81 -1,08
Çemtaş 7,75 -1,27 -4,66
Çimbeton 64,70 -1,52 56,81
Çimentaş 25,50 -1,16 70,00
Çimsa 8,91 -1,87 -1,87
Çuhadaroğlu Metal 3,37 -0,30 5,64
Dagi Giyim 3,76 0,00 50,40
Dagi Yatırım Holding 7,15 -2,85 216,37
Dardanel 11,95 1,01 215,30
Datagate Bilgisayar 9,02 0,11 15,49
Demısaş Döküm 3,78 -0,26 8,62
Denge Holding 1,48 -1,33 8,03
Deniz GMYO 4,70 1,08 -6,93
Denizli Cam 7,77 -1,89 -6,83
Derimod 6,97 0,14 -2,38
Derlüks Deri 5,20 4,00 28,53
Desa Deri 4,75 -1,25 4,63
Despec Bilgisayar 6,61 -2,07 55,90
Deva Holding 18,61 -0,48 108,45
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 2,46 60,26
Ditaş Doğan 16,36 -1,68 71,94
DO-CO 379,70 1,25 -32,68
Doğan Burda 13,07 0,38 115,32
Doğan Holding 1,98 0,51 10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,01 -0,99 21,82
Doğusan 2,30 0,00 10,58
Doğuş GMYO 5,45 -0,18 20,31
Doğuş Otomotiv 11,16 0,09 17,23
Döktaş Dökümcülük 25,72 -0,31 -18,72
Duran Doğan Basım 16,23 -0,43 15,60
Dyo Boya 6,01 3,44 22,65
Eczacıbaşı İlaç 5,63 -0,53 54,22
Eczacıbaşı Yatırım 12,33 -0,56 28,01
Edip Gayrimenkul 2,03 0,00 46,04
Ege Endüstri 567,80 -0,14 0,93
Ege Gübre 88,60 6,36 77,91
Ege Profil 14,94 -0,93 24,81
Ege Seramik 4,80 0,00 29,38
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 0,00 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,11 9,90 184,62
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 8,82 270,00
Egeplast 17,75 0,85 42,00
Ekiz Kimya 6,39 0,00 947,54
Emek Elektrik 2,27 0,00 42,77
Eminiş Ambalaj 3,87 -3,97 154,61
Emlak Konut GMYO 1,65 -0,60 13,01
Enerjisa Enerji 8,32 0,24 23,52
Enka İnşaat 5,52 0,91 -1,11
Erbosan 21,26 3,51 -14,89
Ereğli Demir Çelik 8,64 1,53 -4,42
Ersu Gıda 4,76 -0,42 129,95
Escort Teknoloji 3,81 0,00 174,10
Etiler Gıda 2,70 -10,00 10,20
Euro Kapital Yat. Ort. 1,90 1,06 13,77
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 -0,67 19,20
Euro Yat. Ort. 1,56 -1,27 32,20
Euro Yatırım Holding 1,74 -4,92 16,00
Fenerbahçe Futbol 13,00 0,15 -10,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,10 0,24 -10,28
F-M İzmit Piston 49,68 1,18 4,89
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,21 4,77 45,77
Ford Otosan 66,65 -1,26 0,81
Formet Çelik Kapı 4,80 8,11 60,00
Frigo Pak Gıda 17,75 9,98 36,96
Galatasaray Sportif 3,51 -0,28 72,91
Garanti Bankası 8,16 0,25 -26,75
Garanti Faktoring 4,81 -0,82 24,29
Garanti Yat. Ort. 1,85 2,21 71,30
Gedik Y. Men. Değ. 10,81 6,29 243,72
Gedik Yatırım Holding 27,30 8,51 255,01
Gediz Ambalaj 9,79 -0,31 44,82
Gentaş 2,54 9,96 15,98
Gersan Elektrik 4,33 2,85 35,74
Global Men. Değ. 4,82 -1,23 156,38
Global Yat. Holding 3,59 -1,64 -26,28
Good-Year 4,84 -1,02 19,51
Göltaş Çimento 16,36 -0,06 -8,04
Gözde Girişim 4,50 0,67 -12,45
GSD Denizcilik 4,40 -5,38 71,88
GSD Holding 1,76 1,15 18,12
Gübre Fabrik. 25,48 0,24 181,86
Güler Yat. Holding 8,08 9,93 298,03
Güneş Sigorta 3,54 -0,28 62,39
Halk GMYO 1,97 0,00 61,48
Halk Sigorta 3,93 -0,51 98,48
Hatay Tekstil 9,76 0,00 42,07
Hedef Girişim 2,68 0,37 2,68
Hektaş 14,87 -0,87 85,41
HUB Girişim 22,14 0,36 135,82
Hürriyet Gzt. 1,60 -0,62 40,35
ICBC Turkey Bank 4,78 -0,21 -9,30
İdealist Danışmanlık 3,39 -0,29 2,11
İdealist GMYO 4,46 1,13 45,75
İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77
İhlas Gayrimenkul 1,33 -1,48 10,83
İhlas Gazetecilik 3,73 -2,36 -45,23
İhlas Holding 0,72 0,00 -20,88
İhlas Yayın Holding 1,10 -1,79 7,84
İndeks Bilgisayar 11,47 0,00 18,25
Info Yatırım 8,29 6,56 -6,85
İntema 10,60 0,47 14,47
İpek Doğal Enerji 14,60 0,00 89,12
İskenderun Demir Çelik 6,99 0,58 -12,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı