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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:19:08 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,47 -0,80 32,80
Acıpayam Selüloz 9,60 -4,67 50,71
Adana Çimento (A) 9,93 -1,19 2,27
Adana Çimento (B) 7,04 -0,98 -1,26
Adana Çimento (C) 1,96 -2,00 -12,11
Adel Kalemcilik 11,73 -0,42 -25,29
Adese Alışveriş Ticaret 1,47 -2,00 2,92
Afyon Çimento 2,75 -0,36 20,71
Ak Enerji 1,03 0,00 -5,50
Akbank 5,48 -1,62 -32,43
Akçansa 7,64 -1,16 -21,19
Akdenız Güvenlık Hız. 1,83 -1,61 -13,27
Akfen GMYO 3,04 -0,65 -24,94
Akın Tekstil 13,20 -1,71 -4,28
Akiş GMYO 3,30 -2,65 -18,32
Akmerkez GMYO 28,20 -2,42 25,87
Aksa 6,41 0,16 -8,47
Aksa Enerji 4,56 -5,00 20,00
Aksigorta 5,84 0,34 7,79
Aksu Enerji 9,48 -0,21 -36,25
Alarko Carrıer 53,15 -4,06 -11,42
Alarko GMYO 14,41 -2,57 -5,09
Alarko Holding 4,71 1,73 -20,84
Albaraka Türk 1,32 -2,22 -13,73
Alcatel Lucent Teletaş 19,06 -0,68 58,31
Alkim Kağıt 11,30 -9,96 108,50
Alkim Kimya 15,77 -9,99 154,27
Altınyağ 1,60 -9,60 290,24
Altınyunus Çeşme 25,00 -0,40 150,25
Anadolu Cam 4,00 -1,96 -8,26
Anadolu Efes 16,95 -2,02 -26,56
Anadolu Grubu Holding 15,72 -1,32 -10,63
Anadolu Hayat Emek. 6,48 1,25 6,49
Anadolu Isuzu 11,28 -0,35 -7,31
Anadolu Sigorta 5,05 0,00 21,58
Anel Elektrik 3,54 0,28 10,28
Arçelik 15,13 -0,72 -27,40
ARD Bilişim Teknolojileri 31,76 -3,99
Arena Bilgisayar 15,00 -3,23 105,90
Armada Bilgisayar 22,04 -0,09 34,47
Arsan Tekstil 4,09 -2,62 14,25
Artı Yatırım Holding 3,18 -9,92 292,59
Aselsan 28,94 0,98 38,20
Aslan Çimento 36,78 -0,59 -7,96
Ata GMYO 3,54 -1,12 -21,85
Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,71 4,27 71,00
Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,57 -1,10 -6,23
Avrasya GMYO 1,81 -1,63 19,87
Avrasya Petrol ve Tur. 2,01 -1,47 10,44
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,74 -9,84 12,99
Ayen Enerji 3,23 -1,22 -6,92
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,45 8,15 57,53
Aygaz 10,15 -0,20 -16,43
Bagfaş 17,11 -0,18 1,72
Bak Ambalaj 8,38 -0,12 14,01
Balatacılar Balatacılık 2,65 -9,86 113,71
Bantaş Ambalaj 3,07 -1,29 21,83
Banvit 23,76 -1,82 27,95
Baştaş Başkent Çimento 3,62 7,10 39,77
Batı Çimento 2,78 -0,36 -16,01
Batısöke Çimento 1,18 -1,67 -9,92
Bera Holding 3,68 -1,60 -4,42
Berkosan Yalıtım 3,45 -4,96 25,91
Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -0,96 -15,51
Beyaz Filo 3,94 -5,29 24,68
Bilici Yatırım 7,03 -2,23 60,87
Bim Mağazalar 53,60 2,29 15,99
Birko Mensucat 0,53 -8,62 70,97
Birlik Mensucat 1,45 -4,61 27,19
Bizim Mağazaları 12,58 -1,41 12,62
Bolu Çimento 4,59 -1,92 -2,34
Bomonti Elektrik 3,74 -9,88 192,19
Borusan Mannesmann 9,70 -2,61 -15,28
Borusan Yat. Paz. 61,70 -3,44 2,98
Bosch Fren Sistemleri 269,20 -2,29 -6,46
Bossa 9,05 -1,63 12,28
Brisa 8,70 -1,92 -7,24
Burçelik 7,30 2,53 25,65
Burçelik Vana 17,10 -0,87 76,11
Bursa Çimento 3,90 -0,76 -2,58
Carrefoursa 7,62 0,26 61,78
Casa Emtia Petrol 18,06 9,99 92,33
Ceo Event Medya 3,48 -0,29 -4,98
Coca Cola İçecek 36,70 0,27 -5,17
Cosmos Yat. Holding 3,16 0,64 54,90
Credıtwest Faktorıng 2,51 3,29 -12,85
Çelebi 85,40 -0,81 -16,36
Çelik Halat 10,10 -1,56 55,38
Çemaş Döküm 1,06 -1,85 -15,44
Çemtaş 7,10 -2,74 -12,66
Çimbeton 65,55 0,85 58,87
Çimentaş 24,30 3,05 62,00
Çimsa 7,51 -0,79 -17,29
Çuhadaroğlu Metal 2,99 -0,99 -6,27
Dagi Giyim 3,42 -4,47 36,80
Dagi Yatırım Holding 4,57 1,11 102,21
Dardanel 8,49 9,97 124,01
Datagate Bilgisayar 8,67 2,36 11,01
Demısaş Döküm 3,70 -1,86 6,32
Denge Holding 1,69 -9,63 23,36
Deniz GMYO 3,93 -2,72 -22,18
Denizli Cam 7,33 -1,87 -12,11
Derimod 6,95 -1,56 -2,66
Derlüks Deri 4,77 3,70 17,90
Desa Deri 4,32 -1,82 -4,85
Despec Bilgisayar 5,53 1,47 30,42
Deva Holding 18,05 -5,79 102,18
Diriteks Diriliş Tekstil 1,21 -9,70 55,13
Ditaş Doğan 16,10 -1,41 69,20
DO-CO 319,50 -2,14 -43,35
Doğan Burda 11,66 -7,53 92,09
Doğan Holding 1,89 0,00 5,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,83 -1,61 10,91
Doğusan 2,08 -3,70 0,00
Doğuş GMYO 5,10 -1,16 12,58
Doğuş Otomotiv 9,41 -1,67 -1,16
Döktaş Dökümcülük 24,68 -1,67 -22,01
Duran Doğan Basım 17,40 -2,25 23,93
Dyo Boya 4,79 -1,64 -2,24
Eczacıbaşı İlaç 5,80 -2,68 58,88
Eczacıbaşı Yatırım 12,17 -4,85 26,34
Edip Gayrimenkul 1,85 -3,14 33,09
Ege Endüstri 561,00 -3,36 -0,28
Ege Gübre 55,00 -0,81 10,44
Ege Profil 14,75 -1,60 23,22
Ege Seramik 4,07 -3,55 9,70
Egeli & Co Tarım Girişim 1,63 9,40 409,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -9,35 223,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,97 8,99 385,00
Egeplast 15,73 10,00 25,84
Ekiz Kimya 18,78 -9,97 2978,69
Emek Elektrik 1,89 -3,57 18,87
Eminiş Ambalaj 3,71 9,76 144,08
Emlak Konut GMYO 1,26 -0,79 -13,70
Enerjisa Enerji 7,52 0,80 11,64
Enka İnşaat 6,24 -0,95 -0,19
Erbosan 19,33 -5,25 -22,62
Ereğli Demir Çelik 7,98 -2,09 -11,73
Ersu Gıda 4,85 -3,39 134,30
Escort Teknoloji 3,89 -1,77 179,86
Etiler Gıda 3,50 -9,79 42,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,76 -4,86 5,39
Euro Trend Yat. Ort. 1,44 -3,36 15,20
Euro Yat. Ort. 1,60 -3,03 35,59
Euro Yatırım Holding 1,47 0,00 -2,00
Fenerbahçe Futbol 10,00 -0,89 -30,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,83 -1,03 -16,19
F-M İzmit Piston 54,35 -1,90 14,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,14 1,81 31,86
Ford Otosan 57,10 -1,47 -13,63
Formet Çelik Kapı 4,50 2,51 50,00
Frigo Pak Gıda 12,48 -3,78 -3,70
Galatasaray Sportif 2,51 0,40 23,65
Garanti Bankası 7,79 -1,39 -30,07
Garanti Faktoring 4,49 -1,97 16,02
Garanti Yat. Ort. 1,49 -3,25 37,96
Gedik Y. Men. Değ. 17,85 -4,80 218,75
Gedik Yatırım Holding 27,10 -6,62 252,41
Gediz Ambalaj 8,84 -0,79 30,77
Gentaş 2,16 -0,46 -1,37
Gersan Elektrik 4,02 3,34 26,02
Global Men. Değ. 2,85 0,00 51,60
Global Yat. Holding 3,29 0,00 -32,44
Good-Year 4,71 -0,21 16,30
Göltaş Çimento 15,30 -0,97 -14,00
Gözde Girişim 3,83 -1,79 -25,49
GSD Denizcilik 2,70 -1,10 5,47
GSD Holding 1,65 -2,94 10,74
Gübre Fabrik. 17,88 1,30 97,79
Güler Yat. Holding 20,04 -9,97 887,19
Güneş Sigorta 3,02 -0,66 38,53
Halk GMYO 1,46 -1,35 19,67
Halk Sigorta 3,91 0,00 97,47
Hatay Tekstil 9,88 -6,62 43,81
Hedef Girişim 2,24 -0,88 -14,18
Hektaş 13,05 -1,14 62,72
HUB Girişim 23,04 9,92 145,40
Hürriyet Gzt. 1,46 -1,35 28,07
ICBC Turkey Bank 4,46 -2,83 -15,37
İdealist Danışmanlık 3,87 -9,79 16,57
İdealist GMYO 4,13 2,99 34,97
İhlas Ev Aletleri 1,74 -2,25 -44,41
İhlas Gayrimenkul 1,17 0,00 -2,50
İhlas Gazetecilik 3,50 -1,41 -48,60
İhlas Holding 0,67 -2,90 -26,37
İhlas Yayın Holding 0,99 -1,00 -2,94
İndeks Bilgisayar 10,56 6,56 8,87
Info Yatırım 7,05 0,57 -20,79
İntema 9,05 -1,74 -2,27
İpek Doğal Enerji 14,14 0,86 83,16
İskenderun Demir Çelik 6,90 -1,43 -13,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Satılık 2009 model Opel Astra

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