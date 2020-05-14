Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,47
|-0,80
|32,80
|Acıpayam Selüloz
|9,60
|-4,67
|50,71
|Adana Çimento (A)
|9,93
|-1,19
|2,27
|Adana Çimento (B)
|7,04
|-0,98
|-1,26
|Adana Çimento (C)
|1,96
|-2,00
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|11,73
|-0,42
|-25,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|-2,00
|2,92
|Afyon Çimento
|2,75
|-0,36
|20,71
|Ak Enerji
|1,03
|0,00
|-5,50
|Akbank
|5,48
|-1,62
|-32,43
|Akçansa
|7,64
|-1,16
|-21,19
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,83
|-1,61
|-13,27
|Akfen GMYO
|3,04
|-0,65
|-24,94
|Akın Tekstil
|13,20
|-1,71
|-4,28
|Akiş GMYO
|3,30
|-2,65
|-18,32
|Akmerkez GMYO
|28,20
|-2,42
|25,87
|Aksa
|6,41
|0,16
|-8,47
|Aksa Enerji
|4,56
|-5,00
|20,00
|Aksigorta
|5,84
|0,34
|7,79
|Aksu Enerji
|9,48
|-0,21
|-36,25
|Alarko Carrıer
|53,15
|-4,06
|-11,42
|Alarko GMYO
|14,41
|-2,57
|-5,09
|Alarko Holding
|4,71
|1,73
|-20,84
|Albaraka Türk
|1,32
|-2,22
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,06
|-0,68
|58,31
|Alkim Kağıt
|11,30
|-9,96
|108,50
|Alkim Kimya
|15,77
|-9,99
|154,27
|Altınyağ
|1,60
|-9,60
|290,24
|Altınyunus Çeşme
|25,00
|-0,40
|150,25
|Anadolu Cam
|4,00
|-1,96
|-8,26
|Anadolu Efes
|16,95
|-2,02
|-26,56
|Anadolu Grubu Holding
|15,72
|-1,32
|-10,63
|Anadolu Hayat Emek.
|6,48
|1,25
|6,49
|Anadolu Isuzu
|11,28
|-0,35
|-7,31
|Anadolu Sigorta
|5,05
|0,00
|21,58
|Anel Elektrik
|3,54
|0,28
|10,28
|Arçelik
|15,13
|-0,72
|-27,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,76
|-3,99
|Arena Bilgisayar
|15,00
|-3,23
|105,90
|Armada Bilgisayar
|22,04
|-0,09
|34,47
|Arsan Tekstil
|4,09
|-2,62
|14,25
|Artı Yatırım Holding
|3,18
|-9,92
|292,59
|Aselsan
|28,94
|0,98
|38,20
|Aslan Çimento
|36,78
|-0,59
|-7,96
|Ata GMYO
|3,54
|-1,12
|-21,85
|Atakule GMYO
|1,55
|-2,52
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,71
|4,27
|71,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-1,36
|0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,57
|-1,10
|-6,23
|Avrasya GMYO
|1,81
|-1,63
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|-1,47
|10,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-9,84
|12,99
|Ayen Enerji
|3,23
|-1,22
|-6,92
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,45
|8,15
|57,53
|Aygaz
|10,15
|-0,20
|-16,43
|Bagfaş
|17,11
|-0,18
|1,72
|Bak Ambalaj
|8,38
|-0,12
|14,01
|Balatacılar Balatacılık
|2,65
|-9,86
|113,71
|Bantaş Ambalaj
|3,07
|-1,29
|21,83
|Banvit
|23,76
|-1,82
|27,95
|Baştaş Başkent Çimento
|3,62
|7,10
|39,77
|Batı Çimento
|2,78
|-0,36
|-16,01
|Batısöke Çimento
|1,18
|-1,67
|-9,92
|Bera Holding
|3,68
|-1,60
|-4,42
|Berkosan Yalıtım
|3,45
|-4,96
|25,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|-0,96
|-15,51
|Beyaz Filo
|3,94
|-5,29
|24,68
|Bilici Yatırım
|7,03
|-2,23
|60,87
|Bim Mağazalar
|53,60
|2,29
|15,99
|Birko Mensucat
|0,53
|-8,62
|70,97
|Birlik Mensucat
|1,45
|-4,61
|27,19
|Bizim Mağazaları
|12,58
|-1,41
|12,62
|Bolu Çimento
|4,59
|-1,92
|-2,34
|Bomonti Elektrik
|3,74
|-9,88
|192,19
|Borusan Mannesmann
|9,70
|-2,61
|-15,28
|Borusan Yat. Paz.
|61,70
|-3,44
|2,98
|Bosch Fren Sistemleri
|269,20
|-2,29
|-6,46
|Bossa
|9,05
|-1,63
|12,28
|Brisa
|8,70
|-1,92
|-7,24
|Burçelik
|7,30
|2,53
|25,65
|Burçelik Vana
|17,10
|-0,87
|76,11
|Bursa Çimento
|3,90
|-0,76
|-2,58
|Carrefoursa
|7,62
|0,26
|61,78
|Casa Emtia Petrol
|18,06
|9,99
|92,33
|Ceo Event Medya
|3,48
|-0,29
|-4,98
|Coca Cola İçecek
|36,70
|0,27
|-5,17
|Cosmos Yat. Holding
|3,16
|0,64
|54,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|3,29
|-12,85
|Çelebi
|85,40
|-0,81
|-16,36
|Çelik Halat
|10,10
|-1,56
|55,38
|Çemaş Döküm
|1,06
|-1,85
|-15,44
|Çemtaş
|7,10
|-2,74
|-12,66
|Çimbeton
|65,55
|0,85
|58,87
|Çimentaş
|24,30
|3,05
|62,00
|Çimsa
|7,51
|-0,79
|-17,29
|Çuhadaroğlu Metal
|2,99
|-0,99
|-6,27
|Dagi Giyim
|3,42
|-4,47
|36,80
|Dagi Yatırım Holding
|4,57
|1,11
|102,21
|Dardanel
|8,49
|9,97
|124,01
|Datagate Bilgisayar
|8,67
|2,36
|11,01
|Demısaş Döküm
|3,70
|-1,86
|6,32
|Denge Holding
|1,69
|-9,63
|23,36
|Deniz GMYO
|3,93
|-2,72
|-22,18
|Denizli Cam
|7,33
|-1,87
|-12,11
|Derimod
|6,95
|-1,56
|-2,66
|Derlüks Deri
|4,77
|3,70
|17,90
|Desa Deri
|4,32
|-1,82
|-4,85
|Despec Bilgisayar
|5,53
|1,47
|30,42
|Deva Holding
|18,05
|-5,79
|102,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,21
|-9,70
|55,13
|Ditaş Doğan
|16,10
|-1,41
|69,20
|DO-CO
|319,50
|-2,14
|-43,35
|Doğan Burda
|11,66
|-7,53
|92,09
|Doğan Holding
|1,89
|0,00
|5,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,83
|-1,61
|10,91
|Doğusan
|2,08
|-3,70
|0,00
|Doğuş GMYO
|5,10
|-1,16
|12,58
|Doğuş Otomotiv
|9,41
|-1,67
|-1,16
|Döktaş Dökümcülük
|24,68
|-1,67
|-22,01
|Duran Doğan Basım
|17,40
|-2,25
|23,93
|Dyo Boya
|4,79
|-1,64
|-2,24
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|-2,68
|58,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,17
|-4,85
|26,34
|Edip Gayrimenkul
|1,85
|-3,14
|33,09
|Ege Endüstri
|561,00
|-3,36
|-0,28
|Ege Gübre
|55,00
|-0,81
|10,44
|Ege Profil
|14,75
|-1,60
|23,22
|Ege Seramik
|4,07
|-3,55
|9,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,63
|9,40
|409,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,26
|-9,35
|223,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,97
|8,99
|385,00
|Egeplast
|15,73
|10,00
|25,84
|Ekiz Kimya
|18,78
|-9,97
|2978,69
|Emek Elektrik
|1,89
|-3,57
|18,87
|Eminiş Ambalaj
|3,71
|9,76
|144,08
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|-0,79
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,52
|0,80
|11,64
|Enka İnşaat
|6,24
|-0,95
|-0,19
|Erbosan
|19,33
|-5,25
|-22,62
|Ereğli Demir Çelik
|7,98
|-2,09
|-11,73
|Ersu Gıda
|4,85
|-3,39
|134,30
|Escort Teknoloji
|3,89
|-1,77
|179,86
|Etiler Gıda
|3,50
|-9,79
|42,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|-4,86
|5,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|-3,36
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|-3,03
|35,59
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|0,00
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,00
|-0,89
|-30,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,83
|-1,03
|-16,19
|F-M İzmit Piston
|54,35
|-1,90
|14,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,14
|1,81
|31,86
|Ford Otosan
|57,10
|-1,47
|-13,63
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|2,51
|50,00
|Frigo Pak Gıda
|12,48
|-3,78
|-3,70
|Galatasaray Sportif
|2,51
|0,40
|23,65
|Garanti Bankası
|7,79
|-1,39
|-30,07
|Garanti Faktoring
|4,49
|-1,97
|16,02
|Garanti Yat. Ort.
|1,49
|-3,25
|37,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,85
|-4,80
|218,75
|Gedik Yatırım Holding
|27,10
|-6,62
|252,41
|Gediz Ambalaj
|8,84
|-0,79
|30,77
|Gentaş
|2,16
|-0,46
|-1,37
|Gersan Elektrik
|4,02
|3,34
|26,02
|Global Men. Değ.
|2,85
|0,00
|51,60
|Global Yat. Holding
|3,29
|0,00
|-32,44
|Good-Year
|4,71
|-0,21
|16,30
|Göltaş Çimento
|15,30
|-0,97
|-14,00
|Gözde Girişim
|3,83
|-1,79
|-25,49
|GSD Denizcilik
|2,70
|-1,10
|5,47
|GSD Holding
|1,65
|-2,94
|10,74
|Gübre Fabrik.
|17,88
|1,30
|97,79
|Güler Yat. Holding
|20,04
|-9,97
|887,19
|Güneş Sigorta
|3,02
|-0,66
|38,53
|Halk GMYO
|1,46
|-1,35
|19,67
|Halk Sigorta
|3,91
|0,00
|97,47
|Hatay Tekstil
|9,88
|-6,62
|43,81
|Hedef Girişim
|2,24
|-0,88
|-14,18
|Hektaş
|13,05
|-1,14
|62,72
|HUB Girişim
|23,04
|9,92
|145,40
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-1,35
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|4,46
|-2,83
|-15,37
|İdealist Danışmanlık
|3,87
|-9,79
|16,57
|İdealist GMYO
|4,13
|2,99
|34,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|-2,25
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|-1,41
|-48,60
|İhlas Holding
|0,67
|-2,90
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|-1,00
|-2,94
|İndeks Bilgisayar
|10,56
|6,56
|8,87
|Info Yatırım
|7,05
|0,57
|-20,79
|İntema
|9,05
|-1,74
|-2,27
|İpek Doğal Enerji
|14,14
|0,86
|83,16
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|-1,43
|-13,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)