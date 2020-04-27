Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,13
|2,40
|14,52
|Acıpayam Selüloz
|6,89
|9,89
|8,16
|Adana Çimento (A)
|9,19
|2,00
|-5,36
|Adana Çimento (B)
|6,38
|1,75
|-10,52
|Adana Çimento (C)
|1,86
|2,20
|-16,59
|Adel Kalemcilik
|12,86
|3,96
|-18,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,28
|1,59
|-10,38
|Afyon Çimento
|2,53
|0,40
|11,05
|Ak Enerji
|1,06
|4,95
|-2,75
|Akbank
|5,94
|3,48
|-26,76
|Akçansa
|7,43
|2,06
|-23,36
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,66
|3,11
|-21,33
|Akfen GMYO
|2,98
|1,71
|-26,42
|Akın Tekstil
|10,23
|2,61
|-25,82
|Akiş GMYO
|3,25
|5,18
|-19,55
|Akmerkez GMYO
|23,52
|2,35
|4,98
|Aksa
|6,26
|1,79
|-10,61
|Aksa Enerji
|3,91
|5,39
|2,89
|Aksigorta
|6,19
|5,81
|14,25
|Aksu Enerji
|9,13
|2,24
|-38,60
|Alarko Carrıer
|50,30
|1,86
|-16,17
|Alarko GMYO
|14,21
|3,20
|-6,40
|Alarko Holding
|4,62
|5,24
|-22,35
|Albaraka Türk
|1,26
|3,28
|-17,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,26
|5,46
|76,58
|Alkim Kağıt
|7,38
|4,08
|36,17
|Alkim Kimya
|61,50
|9,92
|60,49
|Altınyağ
|0,79
|9,72
|92,68
|Altınyunus Çeşme
|20,92
|9,99
|109,41
|Anadolu Cam
|3,80
|1,33
|-12,84
|Anadolu Efes
|18,30
|1,39
|-20,71
|Anadolu Grubu Holding
|15,46
|3,07
|-12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|6,36
|1,11
|4,52
|Anadolu Isuzu
|11,89
|1,54
|-2,30
|Anadolu Sigorta
|4,91
|1,66
|18,21
|Anel Elektrik
|3,70
|0,82
|15,26
|Arçelik
|15,61
|2,29
|-25,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,20
|9,94
|Arena Bilgisayar
|12,78
|3,06
|75,43
|Armada Bilgisayar
|25,06
|-2,11
|52,90
|Arsan Tekstil
|3,54
|2,91
|-1,12
|Artı Yatırım Holding
|1,62
|9,46
|100,00
|Aselsan
|27,34
|2,47
|30,56
|Aslan Çimento
|35,32
|0,68
|-11,61
|Ata GMYO
|3,77
|-1,57
|-16,78
|Atakule GMYO
|1,57
|1,95
|-18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|1,55
|-0,64
|55,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|4,62
|-5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,88
|5,15
|3,54
|Avrasya GMYO
|1,67
|2,45
|10,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|3,66
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,90
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,36
|1,49
|-11,69
|Ayen Enerji
|3,02
|2,72
|-12,97
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,25
|6,13
|2,74
|Aygaz
|10,30
|0,49
|-15,20
|Bagfaş
|16,72
|2,83
|-0,59
|Bak Ambalaj
|8,84
|1,61
|20,27
|Balatacılar Balatacılık
|2,30
|-8,00
|85,48
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|8,64
|29,76
|Banvit
|24,20
|10,00
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,98
|1,02
|15,06
|Batı Çimento
|2,66
|1,92
|-19,64
|Batısöke Çimento
|1,07
|0,94
|-18,32
|Bera Holding
|3,57
|6,57
|-7,27
|Berkosan Yalıtım
|3,34
|3,41
|21,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|1,43
|-13,06
|Beyaz Filo
|3,31
|1,53
|4,75
|Bilici Yatırım
|6,92
|0,73
|58,35
|Bim Mağazalar
|55,80
|-0,36
|19,59
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,58
|5,33
|38,60
|Bizim Mağazaları
|14,04
|0,50
|25,69
|Bolu Çimento
|4,23
|1,68
|-10,00
|Bomonti Elektrik
|3,20
|-8,57
|150,00
|Borusan Mannesmann
|9,25
|2,10
|-19,21
|Borusan Yat. Paz.
|60,05
|3,45
|0,23
|Bosch Fren Sistemleri
|276,30
|3,91
|-4,69
|Bossa
|8,50
|3,41
|5,46
|Brisa
|8,12
|2,01
|-13,42
|Burçelik
|6,79
|6,76
|16,87
|Burçelik Vana
|17,60
|0,28
|81,26
|Bursa Çimento
|3,63
|3,42
|-9,33
|Carrefoursa
|8,12
|2,53
|72,40
|Casa Emtia Petrol
|20,10
|9,90
|114,06
|Ceo Event Medya
|3,23
|3,53
|-11,80
|Coca Cola İçecek
|38,18
|0,63
|-1,34
|Cosmos Yat. Holding
|2,53
|-0,39
|24,02
|Credıtwest Faktorıng
|2,29
|0,44
|-20,49
|Çelebi
|88,75
|6,22
|-13,08
|Çelik Halat
|9,00
|5,26
|38,46
|Çemaş Döküm
|1,02
|0,99
|-18,63
|Çemtaş
|7,62
|5,83
|-7,97
|Çimbeton
|37,38
|3,60
|-9,40
|Çimentaş
|14,21
|1,50
|-5,27
|Çimsa
|7,40
|2,21
|-18,50
|Çuhadaroğlu Metal
|2,71
|3,04
|-15,05
|Dagi Giyim
|2,53
|2,85
|1,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,14
|1,95
|38,94
|Dardanel
|8,60
|4,24
|126,91
|Datagate Bilgisayar
|8,88
|1,60
|13,70
|Demısaş Döküm
|3,39
|9,71
|-2,59
|Denge Holding
|1,39
|9,45
|1,46
|Deniz GMYO
|4,06
|2,53
|-19,60
|Denizli Cam
|7,22
|1,69
|-13,43
|Derimod
|7,12
|7,23
|-0,28
|Derlüks Deri
|3,43
|5,54
|-15,93
|Desa Deri
|4,53
|7,60
|-0,22
|Despec Bilgisayar
|5,66
|2,72
|33,49
|Deva Holding
|15,77
|9,97
|76,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-3,75
|-1,28
|Ditaş Doğan
|17,10
|0,35
|79,71
|DO-CO
|370,60
|7,42
|-34,29
|Doğan Burda
|6,53
|2,19
|7,58
|Doğan Holding
|1,85
|2,21
|3,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,56
|3,31
|-5,45
|Doğusan
|2,17
|7,43
|4,33
|Doğuş GMYO
|4,85
|6,36
|7,06
|Doğuş Otomotiv
|9,16
|3,97
|-3,78
|Döktaş Dökümcülük
|28,08
|2,11
|-11,27
|Duran Doğan Basım
|19,59
|2,35
|39,53
|Dyo Boya
|4,54
|6,57
|-7,35
|Eczacıbaşı İlaç
|4,98
|3,32
|36,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,47
|1,95
|8,70
|Edip Gayrimenkul
|1,98
|2,59
|42,45
|Ege Endüstri
|566,50
|1,07
|0,70
|Ege Gübre
|55,50
|3,35
|11,45
|Ege Profil
|11,50
|2,68
|-3,93
|Ege Seramik
|3,81
|2,42
|2,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,55
|10,00
|71,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|8,33
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|9,68
|70,00
|Egeplast
|14,65
|3,39
|17,20
|Ekiz Kimya
|7,35
|9,87
|1104,92
|Emek Elektrik
|1,73
|1,76
|8,81
|Eminiş Ambalaj
|2,52
|0,00
|65,79
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|2,46
|-14,38
|Enerjisa Enerji
|6,92
|0,29
|2,73
|Enka İnşaat
|6,33
|0,48
|1,25
|Erbosan
|18,46
|4,77
|-26,10
|Ereğli Demir Çelik
|8,12
|2,01
|-10,18
|Ersu Gıda
|5,41
|9,96
|161,35
|Escort Teknoloji
|4,02
|9,84
|189,21
|Etiler Gıda
|2,38
|9,68
|-2,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,98
|7,61
|18,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|1,53
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|5,52
|29,66
|Euro Yatırım Holding
|1,35
|3,85
|-10,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,33
|0,68
|-28,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,46
|2,37
|-24,29
|F-M İzmit Piston
|49,70
|6,65
|4,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,66
|2,01
|25,62
|Ford Otosan
|60,25
|2,64
|-8,87
|Formet Çelik Kapı
|3,55
|0,00
|18,33
|Frigo Pak Gıda
|13,90
|-7,33
|7,25
|Galatasaray Sportif
|2,59
|1,17
|27,59
|Garanti Bankası
|8,30
|2,22
|-25,49
|Garanti Faktoring
|4,38
|2,58
|13,18
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,86
|6,07
|236,79
|Gedik Yatırım Holding
|20,06
|9,92
|160,86
|Gediz Ambalaj
|8,15
|3,56
|20,56
|Gentaş
|2,11
|2,93
|-3,65
|Gersan Elektrik
|3,30
|4,76
|3,45
|Global Men. Değ.
|2,21
|2,79
|17,55
|Global Yat. Holding
|3,17
|3,59
|-34,91
|Good-Year
|4,21
|1,94
|3,95
|Göltaş Çimento
|13,55
|2,57
|-23,83
|Gözde Girişim
|4,15
|2,98
|-19,26
|GSD Denizcilik
|2,49
|2,47
|-2,73
|GSD Holding
|1,49
|2,76
|0,00
|Gübre Fabrik.
|15,87
|4,55
|75,55
|Güler Yat. Holding
|7,82
|9,99
|285,22
|Güneş Sigorta
|3,30
|6,45
|51,38
|Halk GMYO
|1,36
|4,62
|11,48
|Halk Sigorta
|4,18
|10,00
|111,11
|Hatay Tekstil
|8,08
|4,39
|17,61
|Hedef Girişim
|2,18
|2,83
|-16,48
|Hektaş
|12,90
|4,03
|60,85
|HUB Girişim
|23,06
|9,91
|145,62
|Hürriyet Gzt.
|1,25
|1,63
|9,65
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|2,84
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|9,73
|-1,51
|İdealist GMYO
|3,30
|2,48
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|3,51
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|-27,31
|İhlas Holding
|0,69
|4,55
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|2,33
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,35
|1,47
|6,70
|Info Yatırım
|5,49
|-1,44
|-38,31
|İntema
|8,79
|3,05
|-5,08
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|9,78
|58,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|1,16
|-12,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)