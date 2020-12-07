  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:47:44 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.950,001,0639,00
İş Bankası (C)6,42-2,870,16
İş Bankası (Kur.)373.000,00
77,62
İş Fin.Kir.3,67-1,87-3,42
İş Girişim17,22-1,03353,16
İş GMYO2,09-1,4218,75
İş Y. Men. Değ.13,262,08229,30
İş Yat. Ort.3,300,92104,80
İşbir Holding3.089,001,36618,37
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,284,07106,45
İttifak Holding2,605,6999,41
İz Hayvancılık Tarım14,70-5,16461,82
İzmir Demir Çelik18,12-3,62121,25
İzmir Fırça5,811,22222,78
Jantsa Jant Sanayi252,60-0,24374,92
Kafein Yazılım17,90-0,8361,18
Kaplamin25,202,44354,05
Kardemir (A)5,241,7597,74
Kardemir (B)4,812,3482,20
Kardemir (D)5,093,6791,35
Karel Elektronik19,48-3,8534,07
Karsan Otomotiv3,040,0092,41
Karsu Tekstil7,359,87126,85
Kartonsan2.664,00-6,08589,55
Katmerciler Ekipman3,02-0,9897,56
Kent Gıda436,00-6,401777,57
Kerevitaş Gıda6,77-2,73107,67
Kervan Gıda10,8910,00
Kervansaray Yat. Holding1,11-5,93101,82
Kiler GMYO2,501,63133,87
Klimasan Klima20,185,65-4,87
Koç Holding18,530,22-7,39
Konfrut Gıda16,21-3,68107,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,054,03
Konya Çimento1.086,00-4,59300,29
Kordsa Teknik Tekstil14,380,5613,09
Koza Altın78,751,356,35
Koza Madencilik13,260,9932,20
Körfez GMYO5,84-0,68144,35
Kristal Kola3,03-1,94100,66
Kron Telekomünikasyon25,88-0,31103,46
Kuştur Kuşadası Turizm164,50-1,26600,74
Kuyumcukent Gayrimenkul2,29-1,72104,23
Kütahya Porselen37,501,35466,47
Lider Faktoring3,559,5793,46
Link Bilgisayar47,280,94162,83
Logo Yazılım108,00-1,1077,63
Lokman Hekim Sağlık11,29-2,0096,84
Lüks Kadife27,06-2,24213,19
Makina Takım2,902,4754,26
Marka Yatırım Holding6,591,38458,47
Marmaris Altınyunus99,906,1140,70
Marshall328,10-1,53590,16
Martı GMYO2,900,69187,13
Martı Otel2,24-0,44146,15
Mavi Giyim50,201,41-13,30
Mazhar Zorlu Holding18,21-0,6550,62
Mega Polietilen10,40-2,80719,90
Menderes Tekstil3,220,63145,80
Merit Turizm81,00-0,31316,67
Merko Gıda11,99-6,331041,90
Metemtur Otelcilik13,852,14678,09
Metro Holding2,252,2763,04
Metro Petrol ve Tesisleri3,180,3262,24
Metro Yatırım Ortaklığı2,723,42-48,99
Migros Ticaret39,90-2,4964,74
Milpa4,49-2,39105,02
Mistral GMYO4,38-1,79133,40
MLP Sağlık19,45-2,1121,56
MMC San. Ve Tic. Yat.5,50-1,79382,46
Mondi Tire Kutsan6,60-2,5159,42
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,40-0,06178,30
Net Holding3,100,0019,23
Netaş Telekom.20,56-1,7257,43
Niğbaş Niğde Beton81,50-9,701214,52
Nuh Çimento47,682,49334,05
Nurol GMYO7,815,68118,77
Odaş Elektrik3,500,86142,10
Olmuksan-IP7,714,05201,06
Orge Enerji Elektrik7,44-1,2050,00
Orma Orman Mahsulleri12,572,11355,43
Osmanlı Menkul21,74-0,18421,18
Ostim Endüstriyel Yat4,03-0,98139,88
Otokar228,50-2,8155,40
Oyak Çimento8,080,0046,97
Oyak Yat. Ort.6,380,63176,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,170,1967,38
Özak GMYO4,48-3,8674,32
Özbal Çelik Boru7,011,74334,90
Özderici GMYO2,20-0,9040,13
Özerden Plastik8,50-3,19272,81
Pamukova Elektrik27,906,732079,69
Panora GMYO6,49-1,6715,86
Papilon Savunma19,90-2,55158,23
Park Elek.Madencilik5,08-0,5966,56
Parsan23,083,1336,25
Pegasus63,550,47-26,45
Peker GMYO2,28-1,72152,11
Penguen Gıda5,10-3,77457,14
Pera GMYO2,20-4,35134,04
Pergamon Dış Ticaret16,05-1,53107,43
Petkim5,109,9160,63
Petrokent Turizm997,00-5,94678,30
Pınar Et Ve Un23,56-2,64159,20
Pınar Su7,42-1,59219,83
Pınar Süt21,42-3,1669,87
Plastikkart13,185,3642,18
Polisan Holding3,93-3,2030,24
Politeknik Metal307,90-3,27304,75
Prizma Press Matbaacılık6,023,2640,00
QNB Finans Fin. Kir.130,00-2,910,70
QNB Finansbank70,80-4,3288,80
Ral Yatırım Holding4,82-0,6283,66
Ray Sigorta22,82-3,06567,25
Reysaş GMYO5,62-6,4922,44
Reysaş Lojistik9,06-9,94106,85
Rhea Girişim3,999,92235,29
Rodrigo Tekstil13,8610,00665,75
Royal Halı4,789,89248,91
RTA Laboratuvarları40,28-3,771636,21
Sabancı Holding10,19-0,1011,74
Safkar Ege Soğutmacılık16,529,99657,80
Sanel Mühendislik4,032,2837,35
Sanifoam Sünger13,008,79160,00
Sanko Pazarlama8,056,0610,49
Saray Matbaacılık8,341,46545,12
Sarkuysan8,221,11158,70
Sasa Polyester20,589,99166,24
Say Yenilenebilir Enerji8,08-2,77260,71
Sekuro Plastik12,062,20125,00
Selçuk Ecza Deposu16,519,99176,79
Selçuk Gıda4,192,70288,78
Senkron Güvenlik7,099,92159,71
Serve Film Prodüksiyon15,35-0,97865,41
Servet GMYO59,00-0,42594,12
Seyitler Kimya23,289,92242,86
Silverline Endüstri5,449,90151,85
Sinpaş GMYO3,71-0,27219,83
Smartiks Yazılım7,67-2,54-21,81
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-4,00523,99
Söktaş5,190,19205,20
Sönmez Filament46,561,48854,10
Sönmez Pamuklu19,119,95288,41
Sumaş Suni Tahta39,10-1,86298,46
Şeker Fin. Kir.5,199,968,58
Şekerbank1,37-2,8425,66
Şişe Cam6,85-2,1434,57
Şok Marketler11,76-1,599,29
T. Halk Bankası5,30-1,49-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,50-3,3542,65
T.S.K.B.1,81-6,2249,59
T.Tuborg18,65-2,3656,72
Taç Tarım Ürünleri10,01-4,58220,83
Tat Gıda10,93-2,3279,66
TAV Havalimanları20,542,29-24,39
Taze Kuru Gıda267,000,343587,85
Tek-Art Turizm2,000,5058,73
Tekfen Holding14,90-0,93-17,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,96-3,86232,38
Temapol Polimer Plastik10,190,4995,21
TGS Dış Ticaret9,23-1,8197,64
Tofaş Oto. Fab.29,760,6127,71
Torunlar GMYO3,71-1,5934,91
Trabzon Liman33,18-1,43216,79
Trabzonspor Sportif4,70-2,89118,60
Trend GMYO14,39-3,42554,09
TSKB GMYO4,420,45362,83
Tuğçelik7,955,30101,27
Tukaş11,60-1,69-6,07
Turcas Petrol5,28-2,2297,75
Turkcell15,38-1,7314,13
Tümosan Motor ve Traktör11,074,6372,70
Tüpraş96,653,26-23,78
Türk Hava Yolları12,270,82-15,15
Türk Prysmian Kablo13,01-0,38404,17
Türk Telekom7,73-1,907,13
Türk Traktör142,50-2,06169,32
Türker Proje Gayrimenkul91,60-1,08118,10
Türkiye Sigorta5,92-1,33171,83
Ufuk Yatırım13,99-4,57442,25
Ulaşlar Turizm Yat.4,461,36378,61
Ulusoy Elektrik46,98-1,0976,62
Ulusoy Un Sanayi11,71-1,43206,54
Umpaş Holding0,939,4150,00
Uşak Seramik2,372,1695,31
Utopya Turizm31,603,95542,28
Uzertaş Boya39,023,281657,66
Ülker Bisküvi21,44-2,55-4,11
Vakıf Fin. Kir.4,184,7697,40
Vakıf GMYO3,690,00113,17
Vakıf Yat. Ort.7,71-0,52323,36
Vakıflar Bankası4,46-3,46-19,06
Vakko Tekstil5,97-1,6531,50
Vanet Gıda8,00-5,33459,44
Verusa Holding44,76-1,41141,29
Verusaturk Girisim9,61-1,8482,74
Vestel20,12-1,0859,43
Vestel Beyaz Eşya34,480,1763,43
Viking Kağıt6,19-2,06231,02
Yapı Kredi Koray GMYO4,64-1,0791,74
Yapı ve Kredi Bank.2,83-2,7514,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,269,97527,55
Yataş13,103,0778,47
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,022,55149,69
Yeni Gimat GMYO12,57-0,485,00
Yeşil GMYO1,329,09106,25
Yeşil Yapı1,529,35130,30
Yeşil Yatırım Holding77,409,32589,23
Yibitaş İnşaat Malzeme17.298,90-1,99487,40
Yonga Mobilya30,66-1,10232,09
Yükselen Çelik6,93-0,72126,10
Yünsa13,90-2,5238,06
Zorlu Enerji2,720,3766,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu
Ekonomi

Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Söğüt'te milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu.

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi

Atina yönetimi,10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ g..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay