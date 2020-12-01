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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:42:22 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.350,301,1837,01
İş Bankası (C)6,794,305,93
İş Bankası (Kur.)315.994,90
50,47
İş Fin.Kir.3,753,02-1,32
İş Girişim16,303,89328,95
İş GMYO2,121,9220,45
İş Y. Men. Değ.13,051,16224,08
İş Yat. Ort.3,292,81104,18
İşbir Holding2.950,001,38586,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,180,8590,32
İttifak Holding2,290,8875,63
İz Hayvancılık Tarım14,980,00472,52
İzmir Demir Çelik20,34-1,55148,35
İzmir Fırça5,55-3,48208,33
Jantsa Jant Sanayi244,2010,00359,13
Kafein Yazılım18,204,1263,88
Kaplamin24,907,33348,65
Kardemir (A)5,140,9893,96
Kardemir (B)4,663,7976,52
Kardemir (D)4,940,8285,71
Karel Elektronik17,685,6221,68
Karsan Otomotiv3,003,4589,87
Karsu Tekstil6,551,71102,16
Kartonsan2.833,009,95633,29
Katmerciler Ekipman3,102,31102,79
Kent Gıda490,00-2,002010,11
Kerevitaş Gıda7,16-2,85119,63
Kervansaray Yat. Holding1,14-9,52107,27
Kiler GMYO2,503,31133,87
Klimasan Klima21,269,930,22
Koç Holding18,333,91-8,39
Konfrut Gıda16,93-4,73116,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,254,36
Konya Çimento1.066,0010,00292,92
Kordsa Teknik Tekstil14,923,6117,33
Koza Altın76,002,082,63
Koza Madencilik12,952,2129,11
Körfez GMYO6,062,36153,56
Kristal Kola3,115,42105,96
Kron Telekomünikasyon26,261,08106,45
Kuştur Kuşadası Turizm164,009,99598,61
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-2,08109,58
Kütahya Porselen37,403,54464,95
Lider Faktoring3,080,6567,85
Link Bilgisayar47,582,99164,50
Logo Yazılım112,600,3685,20
Lokman Hekim Sağlık11,69-5,42103,82
Lüks Kadife28,480,28229,63
Makina Takım2,722,6444,68
Marka Yatırım Holding6,71-7,45468,64
Marmaris Altınyunus98,008,7738,03
Marshall335,305,74605,30
Martı GMYO2,992,40196,04
Martı Otel2,250,45147,25
Mavi Giyim47,403,04-18,13
Mazhar Zorlu Holding18,122,9549,88
Mega Polietilen10,530,38730,14
Menderes Tekstil3,202,24144,27
Merit Turizm76,859,94295,32
Merko Gıda12,25-2,851066,67
Metemtur Otelcilik12,560,40605,62
Metro Holding2,180,0057,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,153,2860,71
Metro Yatırım Ortaklığı2,626,07-50,87
Migros Ticaret42,500,7675,47
Milpa4,474,44104,11
Mistral GMYO4,292,39128,61
MLP Sağlık20,18-4,5426,13
MMC San. Ve Tic. Yat.5,84-1,02412,28
Mondi Tire Kutsan6,512,6857,25
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,141,56176,26
Net Holding3,173,2621,92
Netaş Telekom.20,104,2553,91
Niğbaş Niğde Beton70,70-0,981040,32
Nuh Çimento44,169,96302,01
Nurol GMYO7,222,85102,24
Odaş Elektrik3,492,35141,40
Olmuksan-IP7,381,10188,17
Orge Enerji Elektrik7,331,8147,78
Orma Orman Mahsulleri12,614,13356,88
Osmanlı Menkul20,742,07397,21
Ostim Endüstriyel Yat4,130,73145,83
Otokar238,509,8662,20
Oyak Çimento8,201,8649,15
Oyak Yat. Ort.6,320,48173,75
Oylum Sınai Yatırımlar5,25-3,6769,97
Özak GMYO4,270,9566,15
Özbal Çelik Boru6,933,43329,94
Özderici GMYO2,222,3041,40
Özerden Plastik8,34-2,68265,79
Pamukova Elektrik25,66-9,961904,69
Panora GMYO6,623,4418,18
Papilon Savunma20,542,70166,53
Park Elek.Madencilik5,131,9968,20
Parsan23,283,0137,43
Pegasus62,909,97-27,20
Peker GMYO2,291,78153,22
Penguen Gıda5,44-4,06494,28
Pera GMYO2,38-2,46153,19
Pergamon Dış Ticaret16,655,31115,18
Petkim4,261,6734,17
Petrokent Turizm939,009,82633,02
Pınar Et Ve Un24,38-4,54168,22
Pınar Su7,64-3,54229,31
Pınar Süt22,38-4,5277,48
Plastikkart12,035,9029,77
Polisan Holding3,894,2928,91
Politeknik Metal327,501,64330,51
Prizma Press Matbaacılık5,69-0,1832,33
QNB Finans Fin. Kir.142,700,2110,53
QNB Finansbank80,902,80115,73
Ral Yatırım Holding4,910,6187,09
Ray Sigorta23,00-4,96572,51
Reysaş GMYO5,055,6510,02
Reysaş Lojistik10,271,68134,47
Rhea Girişim3,430,00188,24
Rodrigo Tekstil16,92-9,62834,81
Royal Halı3,96-0,75189,05
RTA Laboratuvarları43,12-4,851758,62
Sabancı Holding10,195,7111,74
Safkar Ege Soğutmacılık16,779,97669,27
Sanel Mühendislik3,698,5325,77
Sanifoam Sünger13,302,54166,00
Sanko Pazarlama7,563,563,76
Saray Matbaacılık7,931,67513,41
Sarkuysan7,051,44121,88
Sasa Polyester17,376,50124,71
Say Yenilenebilir Enerji8,252,10268,30
Sekuro Plastik11,17-0,45108,40
Selçuk Ecza Deposu13,799,97131,19
Selçuk Gıda4,082,00278,58
Senkron Güvenlik5,769,92110,99
Serve Film Prodüksiyon16,00-0,06906,29
Servet GMYO57,701,94578,82
Seyitler Kimya19,80-3,70191,61
Silverline Endüstri4,292,6398,61
Sinpaş GMYO3,810,53228,45
Smartiks Yazılım7,662,13-21,92
Sodaş Sodyum Sanayii25,209,57555,19
Söktaş5,051,20196,97
Sönmez Filament42,004,95760,66
Sönmez Pamuklu16,061,65226,42
Sumaş Suni Tahta39,94-2,49307,02
Şeker Fin. Kir.4,46-1,55-6,69
Şekerbank1,460,6933,91
Şişe Cam6,921,7635,94
Şok Marketler12,13-3,4212,73
T. Halk Bankası5,421,31-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,701,1146,10
T.S.K.B.2,310,8790,91
T.Tuborg17,261,5345,04
Taç Tarım Ürünleri10,90-0,09249,36
Tat Gıda11,21-1,6784,26
TAV Havalimanları20,407,42-24,90
Taze Kuru Gıda261,90-2,283517,40
Tek-Art Turizm2,00-1,9658,73
Tekfen Holding15,063,51-16,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,349,98217,62
Temapol Polimer Plastik10,443,98100,00
TGS Dış Ticaret9,261,7698,29
Tofaş Oto. Fab.29,182,3925,22
Torunlar GMYO3,681,6633,82
Trabzon Liman33,864,64223,28
Trabzonspor Sportif4,342,36101,86
Trend GMYO16,047,51629,09
TSKB GMYO4,029,84320,95
Tuğçelik7,192,2882,03
Tukaş11,65-1,94-5,67
Turcas Petrol5,043,2888,76
Turkcell15,293,3113,46
Tümosan Motor ve Traktör10,553,2364,59
Tüpraş93,102,36-26,58
Türk Hava Yolları12,509,65-13,55
Türk Prysmian Kablo13,310,83415,79
Türk Telekom7,771,177,68
Türk Traktör139,802,04164,22
Türker Proje Gayrimenkul91,153,34117,02
Türkiye Sigorta5,784,14165,41
Ufuk Yatırım13,469,97421,71
Ulaşlar Turizm Yat.3,783,00305,64
Ulusoy Elektrik48,341,0081,73
Ulusoy Un Sanayi11,87-3,57210,73
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,343,5492,84
Utopya Turizm25,40-1,40416,26
Uzertaş Boya35,669,991506,31
Ülker Bisküvi22,200,00-0,72
Vakıf Fin. Kir.3,852,1281,82
Vakıf GMYO3,752,18116,64
Vakıf Yat. Ort.7,751,31325,56
Vakıflar Bankası4,703,52-14,70
Vakko Tekstil6,083,0533,92
Vanet Gıda8,51-5,44495,10
Verusa Holding43,700,64135,57
Verusaturk Girisim9,772,4185,78
Vestel20,201,0060,06
Vestel Beyaz Eşya35,102,1566,36
Viking Kağıt6,39-0,62241,71
Yapı Kredi Koray GMYO4,681,3093,39
Yapı ve Kredi Bank.2,994,5520,56
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,50-1,39467,45
Yataş11,851,0261,44
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,802,15136,02
Yeni Gimat GMYO12,590,245,17
Yeşil GMYO1,202,5687,50
Yeşil Yapı1,362,26106,06
Yeşil Yatırım Holding73,655,21555,83
Yibitaş İnşaat Malzeme16.860,002,14472,50
Yonga Mobilya29,98-0,07224,72
Yükselen Çelik6,931,32126,10
Yünsa13,453,4633,59
Zorlu Enerji2,722,2666,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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