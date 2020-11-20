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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:52:26 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.499,80-1,1937,51
İş Bankası (C)6,82-1,306,40
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,841,861,05
İş Girişim16,191,06326,05
İş GMYO2,001,5213,64
İş Y. Men. Değ.13,08-0,53224,83
İş Yat. Ort.3,22-0,6299,83
İşbir Holding3.134,809,99629,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,18-0,8490,32
İttifak Holding2,27-1,3078,76
İz Hayvancılık Tarım14,039,95436,22
İzmir Demir Çelik19,200,58134,43
İzmir Fırça6,603,12266,67
Jantsa Jant Sanayi210,702,83296,14
Kafein Yazılım17,810,3460,36
Kaplamin28,505,56413,51
Kardemir (A)4,780,8480,38
Kardemir (B)4,021,2652,27
Kardemir (D)4,81-1,2380,83
Karel Elektronik17,300,9319,06
Karsan Otomotiv2,981,0288,61
Karsu Tekstil6,91-1,99113,27
Kartonsan2.724,509,20605,21
Katmerciler Ekipman3,302,17115,87
Kent Gıda471,609,981930,87
Kerevitaş Gıda7,15-1,11119,33
Kervansaray Yat. Holding0,899,8861,82
Kiler GMYO2,36-1,67120,77
Klimasan Klima18,759,97-11,61
Koç Holding19,501,83-2,54
Konfrut Gıda16,44-2,89110,23
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,805,45
Konya Çimento980,4010,00261,37
Kordsa Teknik Tekstil12,781,510,50
Koza Altın79,755,707,70
Koza Madencilik13,699,9636,49
Körfez GMYO6,701,98180,33
Kristal Kola2,36-0,4256,29
Kron Telekomünikasyon26,08-0,31105,03
Kuştur Kuşadası Turizm177,809,96657,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,33-0,43107,79
Kütahya Porselen40,040,05504,83
Lider Faktoring3,30-2,0879,84
Link Bilgisayar49,52-0,84175,28
Logo Yazılım98,85-0,3562,58
Lokman Hekim Sağlık11,23-0,6295,80
Lüks Kadife28,66-0,07231,71
Makina Takım2,882,1353,19
Marka Yatırım Holding7,99-9,92577,12
Marmaris Altınyunus88,300,4024,37
Marshall360,309,98657,89
Martı GMYO3,31-0,60227,72
Martı Otel2,60-3,70185,71
Mavi Giyim46,32-0,60-20,00
Mazhar Zorlu Holding18,00-0,0648,88
Mega Polietilen11,00-2,22767,20
Menderes Tekstil3,29-4,36151,15
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm70,50-0,63262,65
Merko Gıda12,001,521042,86
Metemtur Otelcilik12,001,78574,16
Metro Holding2,170,4657,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,260,9366,33
Metro Yatırım Ortaklığı2,350,86-55,93
Migros Ticaret40,682,0667,96
Milpa5,155,53135,16
Mistral GMYO4,41-1,12135,00
MLP Sağlık19,18-1,2919,88
MMC San. Ve Tic. Yat.6,178,44441,23
Mondi Tire Kutsan6,610,4659,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,34-0,46169,97
Net Holding3,23-0,3124,23
Netaş Telekom.20,401,4956,20
Niğbaş Niğde Beton66,003,13964,52
Nuh Çimento37,166,41238,28
Nurol GMYO6,921,7693,84
Odaş Elektrik3,532,02144,17
Olmuksan-IP7,1510,00179,19
Orge Enerji Elektrik7,300,0047,18
Orma Orman Mahsulleri13,147,27376,09
Osmanlı Menkul21,46-2,45414,47
Ostim Endüstriyel Yat4,302,87155,95
Otokar204,103,1338,80
Oyak Çimento8,061,6446,61
Oyak Yat. Ort.6,504,17181,55
Oylum Sınai Yatırımlar5,332,9072,56
Özak GMYO4,241,1964,98
Özbal Çelik Boru7,15-0,14343,59
Özderici GMYO2,336,8848,41
Özerden Plastik9,29-1,69307,46
Panora GMYO6,61-2,7918,00
Papilon Savunma23,243,01201,57
Park Elek.Madencilik5,212,7670,82
Parsan20,180,4019,13
Pegasus55,701,92-35,53
Peker GMYO2,50-1,96176,44
Penguen Gıda5,66-0,35518,31
Pera GMYO2,56-1,54172,34
Pergamon Dış Ticaret16,20-0,31109,36
Petkim4,04-1,0627,24
Petrokent Turizm847,0010,00561,20
Pınar Et Ve Un23,560,68159,20
Pınar Su7,620,40228,45
Pınar Süt20,360,4961,46
Plastikkart11,591,2225,03
Polisan Holding3,900,2629,24
Politeknik Metal320,005,96320,65
Prizma Press Matbaacılık6,010,6739,77
QNB Finans Fin. Kir.128,001,51-0,85
QNB Finansbank68,55-0,3682,80
Ral Yatırım Holding4,950,6188,61
Ray Sigorta23,349,99582,46
Reysaş GMYO4,810,634,79
Reysaş Lojistik8,555,4395,21
Rhea Girişim3,19-0,62168,07
Rodrigo Tekstil10,59-4,94485,08
Royal Halı3,991,27191,24
RTA Laboratuvarları43,58-2,331778,45
Sabancı Holding10,81-1,0118,53
Safkar Ege Soğutmacılık10,539,92383,03
Sanel Mühendislik3,600,5622,70
Sanifoam Sünger16,878,84237,40
Sanko Pazarlama7,49-0,792,80
Saray Matbaacılık7,512,18480,92
Sarkuysan6,97-0,14119,36
Sasa Polyester17,190,23122,38
Say Yenilenebilir Enerji8,50-0,35279,46
Sekuro Plastik12,805,35138,81
Selçuk Ecza Deposu9,480,4258,93
Selçuk Gıda4,092,25279,50
Senkron Güvenlik4,162,9752,38
Serve Film Prodüksiyon16,506,80937,74
Servet GMYO59,007,47594,12
Seyitler Kimya17,001,80150,37
Silverline Endüstri4,291,9098,61
Sinpaş GMYO4,012,30245,69
Smartiks Yazılım7,630,26-22,22
Sodaş Sodyum Sanayii23,920,50521,91
Söktaş5,36-1,47215,20
Sönmez Filament34,582,92608,61
Sönmez Pamuklu15,990,00225,00
Sumaş Suni Tahta35,2010,00258,71
Şeker Fin. Kir.4,260,00-10,88
Şekerbank1,511,3438,50
Şişe Cam7,024,3137,91
Şok Marketler12,08-0,0812,27
T. Halk Bankası5,42-0,18-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,40-0,5545,41
T.S.K.B.2,222,3083,47
T.Tuborg17,781,1449,41
Taç Tarım Ürünleri12,049,95285,90
Tat Gıda11,180,5483,77
TAV Havalimanları18,443,31-32,12
Taze Kuru Gıda310,809,984192,82
Tek-Art Turizm1,771,7240,48
Tekfen Holding14,910,81-17,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,190,88118,81
Temapol Polimer Plastik10,30-2,5597,32
TGS Dış Ticaret9,19-0,4396,79
Tofaş Oto. Fab.29,224,1325,39
Torunlar GMYO3,600,2830,91
Trabzon Liman32,40-0,49209,34
Trabzonspor Sportif4,522,26110,23
Trend GMYO13,253,11502,27
TSKB GMYO3,562,89272,78
Tuğçelik7,510,6790,13
Tukaş10,870,37-11,98
Turcas Petrol4,953,5685,39
Turkcell16,100,6316,67
Tümosan Motor ve Traktör11,362,0777,22
Tüpraş89,10-1,00-29,73
Türk Hava Yolları11,881,45-17,84
Türk Prysmian Kablo13,093,81407,27
Türk Telekom8,101,8912,26
Türk Traktör144,303,66172,72
Türker Proje Gayrimenkul83,150,0097,98
Türkiye Sigorta6,022,91176,43
Ufuk Yatırım11,89-0,92360,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,823,24309,93
Ulusoy Elektrik49,56-0,7686,32
Ulusoy Un Sanayi11,93-0,08212,30
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,520,40107,67
Utopya Turizm23,200,17371,54
Uzertaş Boya28,985,381205,41
Ülker Bisküvi22,500,900,63
Vakıf Fin. Kir.4,035,2290,32
Vakıf GMYO3,850,79122,42
Vakıf Yat. Ort.7,871,55332,14
Vakıflar Bankası4,860,62-11,80
Vakko Tekstil6,310,9638,99
Vanet Gıda9,09-0,55535,66
Verusa Holding45,781,37146,78
Verusaturk Girisim9,332,7577,42
Vestel20,002,7758,48
Vestel Beyaz Eşya33,945,6060,87
Viking Kağıt6,23-0,95233,16
Yapı Kredi Koray GMYO4,801,0598,35
Yapı ve Kredi Bank.3,09-0,6424,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,005,56507,41
Yataş11,19-1,2452,45
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,910,00142,86
Yeni Gimat GMYO12,71-0,246,17
Yeşil GMYO1,12-0,8875,00
Yeşil Yapı1,391,46110,61
Yeşil Yatırım Holding58,550,26421,37
Yibitaş İnşaat Malzeme17.000,00-0,58477,25
Yonga Mobilya31,981,52246,38
Yükselen Çelik7,040,43129,69
Yünsa13,650,8135,58
Zorlu Enerji2,710,3766,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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