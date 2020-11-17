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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:43:23 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)40.601,20-3,2134,53
İş Bankası (C)6,55-4,382,18
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,70-4,39-2,63
İş Girişim15,200,33300,00
İş GMYO1,94-2,5110,23
İş Y. Men. Değ.12,14-4,93201,48
İş Yat. Ort.3,10-3,4392,39
İşbir Holding2.600,00-3,70504,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,15-5,7485,48
İttifak Holding2,27-6,9778,76
İz Hayvancılık Tarım10,550,09303,21
İzmir Demir Çelik18,98-3,41131,75
İzmir Fırça6,70-1,47272,22
Jantsa Jant Sanayi194,90-5,25266,44
Kafein Yazılım16,95-3,8052,62
Kaplamin23,501,29323,42
Kardemir (A)4,60-3,3673,58
Kardemir (B)3,68-4,4239,39
Kardemir (D)4,18-4,5757,14
Karel Elektronik17,030,3517,21
Karsan Otomotiv2,94-2,6586,08
Karsu Tekstil6,516,20100,93
Kartonsan2.440,003,41531,57
Katmerciler Ekipman3,25-5,52112,60
Kent Gıda354,509,241426,60
Kerevitaş Gıda7,649,93134,36
Kervansaray Yat. Holding0,82-7,8749,09
Kiler GMYO2,43-3,95127,32
Klimasan Klima16,232,40-23,49
Koç Holding17,72-5,14-11,44
Konfrut Gıda18,539,97136,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,70-2,69
Konya Çimento777,60-3,66186,62
Kordsa Teknik Tekstil12,35-1,91-2,88
Koza Altın75,05-0,401,35
Koza Madencilik12,42-1,0423,83
Körfez GMYO6,68-2,34179,50
Kristal Kola2,36-0,4256,29
Kron Telekomünikasyon26,100,00105,19
Kuştur Kuşadası Turizm174,60-10,00643,77
Kuyumcukent Gayrimenkul2,29-1,72104,23
Kütahya Porselen39,96-3,48503,63
Lider Faktoring3,27-2,1078,20
Link Bilgisayar43,02-4,74139,15
Logo Yazılım98,75-0,2562,42
Lokman Hekim Sağlık11,822,96106,08
Lüks Kadife28,34-3,61228,01
Makina Takım2,71-3,9044,15
Marka Yatırım Holding8,969,94659,32
Marmaris Altınyunus87,30-2,0822,96
Marshall300,00-4,85531,05
Martı GMYO3,14-9,77210,89
Martı Otel3,32-9,78264,84
Mavi Giyim44,66-5,98-22,87
Mazhar Zorlu Holding17,78-1,2247,06
Mega Polietilen12,64-1,02896,49
Menderes Tekstil3,12-3,41138,17
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm70,00-5,72260,08
Merko Gıda12,431,971083,81
Metemtur Otelcilik11,50-2,21546,07
Metro Holding2,16-2,7056,52
Metro Petrol ve Tesisleri3,44-6,5275,51
Metro Yatırım Ortaklığı2,31-4,15-56,68
Migros Ticaret40,283,1866,31
Milpa5,11-9,88133,33
Mistral GMYO4,23-1,63125,41
MLP Sağlık19,502,0921,88
MMC San. Ve Tic. Yat.5,80-0,85408,77
Mondi Tire Kutsan6,46-3,8756,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,70-3,93164,94
Net Holding3,13-3,6920,38
Netaş Telekom.19,18-4,9646,86
Niğbaş Niğde Beton60,00-0,41867,74
Nuh Çimento34,40-3,80213,16
Nurol GMYO6,44-1,8380,39
Odaş Elektrik3,35-3,74131,72
Olmuksan-IP6,91-5,34169,82
Orge Enerji Elektrik7,26-3,8446,37
Orma Orman Mahsulleri11,25-1,32307,61
Osmanlı Menkul21,14-9,43406,80
Ostim Endüstriyel Yat3,94-4,14134,52
Otokar192,60-3,1730,98
Oyak Çimento7,90-2,3543,70
Oyak Yat. Ort.6,18-1,90167,69
Oylum Sınai Yatırımlar5,679,8883,57
Özak GMYO4,09-3,9959,14
Özbal Çelik Boru7,26-2,02350,41
Özderici GMYO2,18-4,8038,85
Özerden Plastik9,45-9,91314,47
Panora GMYO6,34-2,1613,18
Papilon Savunma20,94-5,42171,72
Park Elek.Madencilik4,95-3,5162,30
Parsan19,20-3,2713,34
Pegasus53,05-5,94-38,60
Peker GMYO2,61-3,69188,60
Penguen Gıda5,819,83534,70
Pera GMYO2,58-6,18174,47
Pergamon Dış Ticaret16,09-4,68107,94
Petkim4,50-4,0518,11
Petrokent Turizm729,00-10,00469,09
Pınar Et Ve Un24,706,37171,74
Pınar Su7,915,47240,95
Pınar Süt21,549,1770,82
Plastikkart11,35-3,9822,44
Polisan Holding3,79-4,2925,60
Politeknik Metal299,503,63293,71
Prizma Press Matbaacılık6,00-3,8539,53
QNB Finans Fin. Kir.125,00-2,04-3,18
QNB Finansbank67,60-1,4680,27
Ral Yatırım Holding4,85-0,8284,80
Ray Sigorta19,40-2,41467,25
Reysaş GMYO4,65-3,531,31
Reysaş Lojistik7,67-3,5275,11
Rhea Girişim2,99-4,17151,26
Rodrigo Tekstil10,80-9,92496,69
Royal Halı3,80-4,76177,37
RTA Laboratuvarları46,489,991903,45
Sabancı Holding10,13-3,8011,08
Safkar Ege Soğutmacılık7,9210,00263,30
Sanel Mühendislik3,56-2,2021,34
Sanifoam Sünger14,14-2,48182,80
Sanko Pazarlama7,44-2,112,11
Saray Matbaacılık7,15-0,69453,07
Sarkuysan6,94-0,57118,41
Sasa Polyester16,97-1,39119,53
Say Yenilenebilir Enerji8,27-4,94269,20
Sekuro Plastik11,28-0,62110,45
Selçuk Ecza Deposu9,492,4859,10
Selçuk Gıda4,102,50280,43
Senkron Güvenlik4,022,2947,25
Serve Film Prodüksiyon16,00-5,88906,29
Servet GMYO49,260,00479,53
Seyitler Kimya15,752,54131,96
Silverline Endüstri4,21-1,6494,91
Sinpaş GMYO4,023,61246,55
Smartiks Yazılım7,48-2,48-23,75
Sodaş Sodyum Sanayii22,90-4,34495,39
Söktaş4,96-4,06191,68
Sönmez Filament32,621,30568,44
Sönmez Pamuklu15,89-0,31222,97
Sumaş Suni Tahta31,00-4,50215,91
Şeker Fin. Kir.4,24-1,40-11,30
Şekerbank1,46-3,9533,91
Şişe Cam6,56-3,5328,87
Şok Marketler12,495,6716,08
T. Halk Bankası5,19-4,24-12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,05-2,8544,61
T.S.K.B.2,12-6,1975,21
T.Tuborg17,57-1,3547,65
Taç Tarım Ürünleri9,99-3,48220,19
Tat Gıda11,724,2792,64
TAV Havalimanları17,27-3,73-36,42
Taze Kuru Gıda348,80-9,994717,68
Tek-Art Turizm1,71-5,0035,71
Tekfen Holding14,35-2,65-20,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,84-4,43110,48
Temapol Polimer Plastik9,90-1,6989,66
TGS Dış Ticaret9,17-1,4096,36
Tofaş Oto. Fab.26,86-2,6115,27
Torunlar GMYO3,49-3,3226,91
Trabzon Liman32,06-9,02206,10
Trabzonspor Sportif4,29-2,0599,53
Trend GMYO12,54-1,49470,00
TSKB GMYO3,53-2,75269,64
Tuğçelik7,452,3488,61
Tukaş11,406,15-7,69
Turcas Petrol4,54-5,4270,04
Turkcell15,61-2,8013,12
Tümosan Motor ve Traktör10,34-1,6261,31
Tüpraş85,65-3,76-32,45
Türk Hava Yolları11,47-2,63-20,68
Türk Prysmian Kablo12,42-4,31381,30
Türk Telekom7,49-3,353,80
Türk Traktör137,600,66160,06
Türker Proje Gayrimenkul81,85-3,9994,88
Türkiye Sigorta5,51-2,99153,01
Ufuk Yatırım11,63-2,10350,78
Ulaşlar Turizm Yat.3,59-3,49285,25
Ulusoy Elektrik51,000,5991,73
Ulusoy Un Sanayi12,769,06234,03
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,47-3,14103,55
Utopya Turizm22,80-4,20363,41
Uzertaş Boya31,046,301298,20
Ülker Bisküvi21,86-1,35-2,24
Vakıf Fin. Kir.3,69-4,6574,26
Vakıf GMYO3,58-2,72106,82
Vakıf Yat. Ort.7,60-2,56317,32
Vakıflar Bankası4,50-5,66-18,33
Vakko Tekstil7,179,9757,93
Vanet Gıda9,50-0,21564,34
Verusa Holding44,50-3,85139,88
Verusaturk Girisim8,800,6967,34
Vestel19,34-1,8353,25
Vestel Beyaz Eşya32,10-2,4352,14
Viking Kağıt6,25-1,57234,22
Yapı Kredi Koray GMYO4,37-1,5880,58
Yapı ve Kredi Bank.2,67-6,647,66
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,501,35499,42
Yataş10,64-5,1744,96
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,87-2,76140,37
Yeni Gimat GMYO12,880,007,59
Yeşil GMYO1,02-2,8659,38
Yeşil Yapı1,20-3,2381,82
Yeşil Yatırım Holding48,289,98329,92
Yibitaş İnşaat Malzeme19.000,001,06545,16
Yonga Mobilya32,424,04251,15
Yükselen Çelik6,82-2,71122,51
Yünsa13,50-3,4334,09
Zorlu Enerji2,65-2,9362,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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