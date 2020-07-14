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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:48:33 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.300,00 0,00 63,35
İş Bankası (C) 5,29 -1,49 -17,47
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 3,97 -2,46 4,47
İş Girişim 7,55 -0,53 98,68
İş GMYO 2,15 0,47 22,16
İş Y. Men. Değ. 6,92 2,37 71,85
İş Yat. Ort. 2,65 -2,57 64,46
İşbir Holding 1.200,00 -2,35 179,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -1,98 59,68
İttifak Holding 3,50 -0,57 -5,91
İz Hayvancılık Tarım 5,06 -1,94 93,39
İzmir Demir Çelik 16,55 -3,78 102,08
İzmir Fırça 2,95 -5,75 63,89
Jantsa Jant Sanayi 83,30 5,44 56,61
Kafein Yazılım 18,65 -3,07 67,93
Kapital Yat. Holding 3,65 -1,35 50,83
Kaplamin 9,96 -3,02 79,46
Kardemir (A) 4,25 -2,07 60,38
Kardemir (B) 3,39 -2,31 28,41
Kardemir (D) 3,07 -2,23 15,41
Karel Elektronik 16,72 0,36 15,07
Karsan Otomotiv 3,38 0,60 113,92
Karsu Tekstil 5,25 4,79 62,04
Kartonsan 560,40 3,97 45,05
Katmerciler Ekipman 4,99 -0,60 29,95
Kent Gıda 1.134,90 9,99 545,56
Kerevitaş Gıda 5,18 -1,15 58,90
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -8,00 -16,36
Kiler GMYO 5,92 -4,05 56,20
Klimasan Klima 15,81 -2,11 -25,47
Koç Holding 17,45 -1,08 -12,79
Konfrut Gıda 10,45 -1,42 33,63
Konya Çimento 331,00 2,51 22,01
Kordsa Teknik Tekstil 12,38 -0,40 -2,64
Koza Altın 82,45 -0,30 11,34
Koza Madencilik 13,19 -0,68 31,51
Körfez GMYO 3,17 -0,94 32,64
Kristal Kola 2,24 0,90 48,34
Kron Telekomünikasyon 27,90 0,00 119,34
Kuştur Kuşadası Turizm 54,95 3,68 134,08
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,93 -2,33 77,58
Kütahya Porselen 43,00 1,56 549,55
Lider Faktoring 3,13 -0,95 70,57
Link Bilgisayar 25,12 -1,10 38,40
Logo Yazılım 89,00 -5,32 46,38
Lokman Hekim Sağlık 9,41 -1,77 62,80
Lüks Kadife 20,72 -2,72 139,81
Makina Takım 2,44 -2,01 29,79
Marka Yatırım Holding 2,66 -1,85 125,42
Marmaris Altınyunus 104,80 -7,83 47,61
Marshall 90,35 -0,88 90,05
Martı GMYO 2,41 -3,98 138,61
Martı Otel 1,34 3,08 47,25
Mavi Giyim 46,28 -0,34 -20,07
Mazhar Zorlu Holding 16,16 -0,86 33,66
Mega Polietilen 5,94 10,00 170,00
Menderes Tekstil 3,04 -1,94 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 25,46 3,50 30,97
Merko Gıda 1,73 2,98 64,76
Metemtur Otelcilik 2,42 -2,42 35,96
Metro Holding 1,96 0,51 42,03
Metro Petrol ve Tesisleri 3,87 -1,78 97,45
Metro Yatırım Ortaklığı 2,50 -2,34 -53,12
Migros Ticaret 41,88 -1,09 72,91
Milpa 3,98 -0,75 81,74
Mistral GMYO 2,55 -0,78 34,92
MLP Sağlık 21,00 0,96 31,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,69 -0,59 48,25
Mondi Tire Kutsan 6,65 -1,04 60,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,20 -3,89 98,11
Net Holding 2,53 -2,32 -2,69
Netaş Telekom. 15,91 2,18 21,82
Niğbaş Niğde Beton 14,00 -0,78 125,81
Nuh Çimento 16,61 -0,30 51,21
Nurol GMYO 5,14 9,83 43,98
Odaş Elektrik 2,85 -3,39 97,14
Olmuksan-IP 5,22 -2,61 103,83
Orge Enerji Elektrik 7,11 -1,25 43,35
Orma Orman Mahsulleri 8,50 5,20 207,97
Osmanlı Menkul 12,52 0,08 199,46
Ostim Endüstriyel Yat 3,08 -3,14 83,33
Otokar 158,00 -0,63 7,45
Oyak Çimento 9,25 -0,43 68,25
Oyak Yat. Ort. 6,91 -2,12 199,31
Oylum Sınai Yatırımlar 3,29 -1,79 6,51
Özak GMYO 4,91 8,63 91,05
Özbal Çelik Boru 3,77 -3,33 133,89
Özderici GMYO 2,42 -2,02 54,14
Özerden Plastik 2,34 -2,09 2,63
Panora GMYO 5,59 -1,06 -0,21
Papilon Savunma 16,76 -1,30 117,48
Park Elek.Madencilik 4,15 -2,35 36,07
Parsan 18,95 -0,79 11,87
Pegasus 51,45 -1,15 -40,45
Peker GMYO 8,77 -0,34 180,19
Penguen Gıda 4,55 4,84 119,81
Pera GMYO 1,57 1,29 67,02
Pergamon Dış Ticaret 11,77 10,00 52,11
Petkim 4,23 -2,08 11,02
Petrokent Turizm 334,80 9,99 161,36
Pınar Et Ve Un 18,85 -1,05 105,56
Pınar Su 5,62 -1,75 142,24
Pınar Süt 18,97 1,39 49,72
Plastikkart 14,80 0,20 59,65
Polisan Holding 3,20 -1,54 6,05
Politeknik Metal 135,00 -2,46 77,46
Prizma Press Matbaacılık 4,22 -2,99 -1,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,80 0,01 7,49
QNB Finans Fin. Kir. 85,70 -3,05 -33,62
QNB Finansbank 41,86 -2,24 11,63
Ral Yatırım Holding 18,18 1,06 167,35
Ray Sigorta 6,83 9,98 99,71
Reysaş GMYO 5,51 -3,16 20,04
Reysaş Lojistik 5,92 -1,99 35,16
Rhea Girişim 2,23 -2,19 87,39
Rodrigo Tekstil 2,58 -3,73 42,54
Royal Halı 2,10 -3,67 53,28
RTA Laboratuvarları 37,32 -1,84 1508,62
Sabancı Holding 9,52 2,04 4,39
Safkar Ege Soğutmacılık 4,32 -2,70 98,17
Sanel Mühendislik 3,85 -1,28 31,22
Sanifoam Sünger 5,70 -1,21 14,00
Sanko Pazarlama 7,83 -1,76 1,16
Saray Matbaacılık 3,07 -1,29 137,47
Sarkuysan 7,05 -2,49 47,92
Sasa Polyester 11,93 0,51 54,33
Say Reklamcılık 4,17 -0,95 86,16
Sekuro Plastik 7,38 -1,60 37,69
Selçuk Ecza Deposu 8,74 0,34 46,53
Selçuk Gıda 2,93 -1,68 70,35
Senkron Güvenlik 2,73 -1,80 0,00
Serve Film Prodüksiyon 6,30 -0,94 296,23
Servet GMYO 17,28 -0,12 103,29
Seyitler Kimya 8,90 -1,87 31,08
Silverline Endüstri 4,13 -2,13 91,20
Sinpaş GMYO 1,57 -0,63 35,34
Smartiks Yazılım 8,55 -1,72 -12,84
Soda Sanayii 7,20 1,98 21,48
Sodaş Sodyum Sanayii 11,11 -1,68 188,86
Söktaş 2,92 -3,63 71,71
Sönmez Filament 8,63 -0,12 76,84
Sönmez Pamuklu 8,72 -3,22 77,24
Sumaş Suni Tahta 12,70 -1,17 28,28
Şeker Fin. Kir. 4,56 -0,87 -4,60
Şekerbank 1,65 0,00 25,95
Şişe Cam 6,29 0,00 22,81
Şok Marketler 13,68 0,22 27,14
T. Halk Bankası 5,93 -1,50 0,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,08 -1,33 -8,07
T.S.K.B. 1,27 0,79 4,96
T.Tuborg 14,93 -0,99 25,46
Taç Tarım Ürünleri 5,52 -2,30 76,92
Tat Gıda 10,46 3,87 71,93
TAV Havalimanları 17,61 0,63 -35,17
Taze Kuru Gıda 19,01 7,71 162,57
Tek-Art Turizm 1,98 3,13 57,14
Tekfen Holding 17,41 -2,03 -6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,73 -1,61 60,24
Temapol Polimer Plastik 7,77 -0,89 48,85
TGS Dış Ticaret 8,31 6,54 77,94
Tofaş Oto. Fab. 26,42 -1,34 13,38
Torunlar GMYO 4,11 3,01 49,45
Trabzon Liman 13,84 -1,07 29,83
Trabzonspor Sportif 5,06 -9,96 135,35
Trakya Cam 4,64 1,98 36,83
Trend GMYO 4,95 -0,20 125,00
TSKB GMYO 3,23 -0,62 141,04
Tuğçelik 5,85 1,39 48,10
Tukaş 8,79 -0,90 -28,83
Turcas Petrol 3,87 1,31 44,94
Turkcell 16,14 -1,41 16,96
Tümosan Motor ve Traktör 7,81 5,40 21,84
Tüpraş 86,20 -1,99 -32,02
Türk Hava Yolları 11,80 -1,42 -18,40
Türk Prysmian Kablo 5,67 -2,58 119,72
Türk Telekom 8,05 -1,35 9,23
Türk Traktör 96,30 2,88 82,00
Türker Proje Gayrimenkul 54,65 -4,29 30,12
Ufuk Yatırım 5,70 -0,87 120,93
Ulaşlar Turizm Yat. 5,48 6,00 158,49
Ulusoy Elektrik 41,72 0,53 56,84
Ulusoy Un Sanayi 9,47 0,21 147,91
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,81 1,12 49,16
Utopya Turizm 6,72 -0,44 36,59
Uzertaş Boya 4,73 -2,87 113,06
Ülker Bisküvi 26,86 2,75 20,13
Vakıf Fin. Kir. 3,15 3,96 30,17
Vakıf GMYO 3,09 0,32 78,51
Vakıf Yat. Ort. 4,60 -9,98 152,59
Vakıflar Bankası 4,90 -1,80 -11,07
Vakko Tekstil 5,43 2,07 19,60
Vanet Gıda 1,74 -2,79 21,68
Verusa Holding 28,20 -0,07 52,02
Verusaturk Girisim 5,74 1,77 9,15
Vestel 17,71 3,51 40,33
Vestel Beyaz Eşya 28,00 -1,76 32,71
Viking Kağıt 4,75 -2,26 154,01
Yapı Kredi Koray GMYO 3,92 0,26 61,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -0,84 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,22 4,18 78,95
Yataş 8,42 -1,52 14,71
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,06 -3,16 90,06
Yeni Gimat GMYO 12,06 -0,58 0,74
Yeşil GMYO 0,94 -3,09 46,87
Yeşil Yapı 1,02 -0,97 54,55
Yeşil Yatırım Holding 16,22 -1,16 44,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 -1,41 137,69
Yonga Mobilya 24,30 -4,33 162,99
Yükselen Çelik 11,24 -2,77 83,36
Yünsa 15,81 -2,77 57,04
Zorlu Enerji 2,76 -1,08 69,33


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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