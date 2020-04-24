Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.999,90
|0,00
|42,48
|İş Bankası (C)
|4,84
|1,04
|-24,49
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|2,50
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,29
|-0,90
|-13,42
|İş Girişim
|5,53
|-1,07
|45,53
|İş GMYO
|1,51
|-0,66
|-14,20
|İş Y. Men. Değ.
|4,97
|0,40
|23,42
|İş Yat. Ort.
|2,30
|2,22
|42,74
|İşbir Holding
|519,00
|-1,14
|20,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,63
|4,37
|-29,30
|İz Hayvancılık Tarım
|3,02
|3,42
|15,42
|İzmir Demir Çelik
|9,20
|0,66
|12,33
|İzmir Fırça
|2,02
|9,19
|12,22
|Jantsa Jant Sanayi
|51,45
|-0,10
|-3,27
|Kafein Yazılım
|17,20
|3,30
|54,40
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|0,00
|-5,37
|Kaplamin
|5,79
|0,35
|4,32
|Kardemir (A)
|2,25
|-0,88
|-15,09
|Kardemir (B)
|2,25
|-0,44
|-14,77
|Kardemir (D)
|2,18
|-0,46
|-18,05
|Karel Elektronik
|16,00
|0,50
|10,12
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,91
|1,27
|Karsu Tekstil
|2,60
|3,17
|-19,75
|Kartonsan
|441,90
|9,98
|13,34
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|0,98
|-19,53
|Kent Gıda
|233,50
|9,99
|32,82
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|9,84
|30,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|5,41
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,79
|9,84
|-26,39
|Klimasan Klima
|16,07
|2,75
|-27,22
|Koç Holding
|14,66
|-0,68
|-26,73
|Konfrut Gıda
|12,38
|9,95
|58,31
|Konya Çimento
|224,00
|3,08
|-17,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|2,96
|-12,55
|Koza Altın
|71,60
|1,20
|-3,31
|Koza Madencilik
|11,74
|0,86
|17,05
|Körfez GMYO
|2,16
|0,47
|-9,62
|Kristal Kola
|1,75
|2,34
|15,89
|Kron Telekomünikasyon
|25,02
|9,93
|96,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,54
|0,09
|-0,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|0,00
|-7,27
|Kütahya Porselen
|8,01
|9,88
|21,00
|Lider Faktoring
|3,66
|-1,35
|-0,27
|Link Bilgisayar
|30,60
|-2,05
|68,60
|Logo Yazılım
|75,30
|-4,26
|23,85
|Lokman Hekim Sağlık
|6,40
|3,23
|10,73
|Lüks Kadife
|8,40
|0,60
|-2,78
|Makina Takım
|1,45
|0,69
|-22,87
|Mardin Çimento
|5,22
|0,77
|-11,82
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|63,40
|1,44
|-10,70
|Marshall
|47,94
|-1,44
|0,84
|Martı GMYO
|0,99
|1,02
|-1,98
|Martı Otel
|0,82
|1,23
|-9,89
|Mavi Giyim
|39,40
|1,44
|-31,95
|Mazhar Zorlu Holding
|13,80
|2,22
|14,14
|Mega Polietilen
|2,40
|5,73
|9,09
|Menderes Tekstil
|1,47
|0,68
|12,21
|Mensa
|0,31
|6,90
|-3,13
|Merit Turizm
|15,00
|-1,90
|-22,84
|Merko Gıda
|1,30
|3,17
|23,81
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|-5,88
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|0,00
|-1,12
|Metro Holding
|1,21
|-0,82
|-12,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,68
|0,60
|-14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,24
|-2,70
|-60,10
|Migros Ticaret
|28,72
|0,14
|18,58
|Milpa
|2,58
|3,20
|17,81
|Mistral GMYO
|1,80
|-0,55
|-4,76
|MLP Sağlık
|13,48
|4,50
|-15,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,90
|9,76
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|7,57
|-2,20
|82,85
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|0,00
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,47
|5,58
|29,48
|Net Holding
|1,79
|-1,65
|-31,15
|Netaş Telekom.
|13,29
|4,48
|1,76
|Niğbaş Niğde Beton
|7,01
|3,85
|13,06
|Nuh Çimento
|9,62
|1,16
|-12,42
|Nurol GMYO
|3,57
|9,17
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,61
|0,00
|11,36
|Olmuksan-IP
|4,04
|0,00
|57,75
|Orge Enerji Elektrik
|4,65
|3,56
|-6,25
|Orma Orman Mahsulleri
|4,32
|-6,70
|56,52
|Osmanlı Menkul
|8,91
|-1,00
|112,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,91
|-0,52
|13,69
|Otokar
|123,50
|-2,29
|-16,01
|Oyak Yat. Ort.
|5,00
|-0,99
|114,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,33
|0,91
|7,81
|Özak GMYO
|2,53
|1,20
|-1,56
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|0,00
|2,37
|Özderici GMYO
|1,37
|0,74
|-12,74
|Özerden Plastik
|2,50
|3,31
|9,65
|Panora GMYO
|5,08
|9,96
|-9,31
|Papilon Savunma
|10,91
|0,55
|41,57
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|-0,89
|9,51
|Parsan
|13,82
|0,95
|-18,42
|Pegasus
|46,48
|-4,52
|-46,20
|Peker GMYO
|3,71
|2,20
|18,53
|Penguen Gıda
|3,53
|-3,02
|70,53
|Pera GMYO
|0,85
|-2,30
|-9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,06
|0,75
|0,50
|Petkim
|3,46
|0,87
|-9,19
|Petrokent Turizm
|143,40
|2,43
|11,94
|Pınar Et Ve Un
|23,02
|9,93
|151,04
|Pınar Su
|5,88
|9,91
|153,45
|Pınar Süt
|15,65
|-1,45
|23,52
|Plastikkart
|10,40
|2,87
|12,19
|Polisan Holding
|2,33
|1,75
|-22,79
|Politeknik Metal
|84,70
|0,00
|11,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|-1,04
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,00
|0,83
|7,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,30
|-1,07
|-13,79
|QNB Finansbank
|57,20
|1,60
|52,53
|Ral Yatırım Holding
|7,35
|2,80
|8,09
|Ray Sigorta
|6,01
|9,87
|75,73
|Reysaş GMYO
|6,02
|-1,63
|31,15
|Reysaş Lojistik
|7,60
|3,26
|73,52
|Rhea Girişim
|1,84
|0,55
|54,62
|Rodrigo Tekstil
|2,07
|9,52
|14,36
|Royal Halı
|1,87
|-1,58
|36,50
|RTA Laboratuvarları
|15,30
|9,99
|559,48
|Sabancı Holding
|7,81
|2,76
|-14,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,64
|4,30
|66,97
|Salix Yatırım Holding
|5,54
|2,59
|-23,16
|Sanel Mühendislik
|4,59
|-0,86
|13,33
|Sanifoam Sünger
|6,79
|-0,73
|35,80
|Sanko Pazarlama
|6,37
|0,16
|-17,70
|Saray Matbaacılık
|1,89
|2,16
|5,59
|Sarkuysan
|5,25
|-0,57
|8,70
|Sasa Polyester
|8,86
|1,61
|14,62
|Say Reklamcılık
|2,90
|0,00
|29,46
|Sekuro Plastik
|4,74
|3,49
|-11,57
|Selçuk Ecza Deposu
|7,71
|1,85
|29,26
|Selçuk Gıda
|2,50
|2,04
|45,35
|Senkron Güvenlik
|2,61
|-0,76
|-4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|4,05
|6,58
|154,72
|Servet GMYO
|14,28
|6,97
|68,00
|Seyitler Kimya
|11,85
|4,87
|74,52
|Silverline Endüstri
|2,24
|0,00
|3,70
|Sinpaş GMYO
|0,96
|-1,03
|-17,24
|Smartiks Yazılım
|10,02
|3,41
|2,14
|Soda Sanayii
|6,18
|1,64
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,88
|4,28
|137,95
|Söktaş
|2,91
|-2,68
|9,81
|Sönmez Filament
|5,09
|0,00
|4,30
|Sönmez Pamuklu
|5,34
|-0,56
|8,54
|Sumaş Suni Tahta
|10,84
|9,94
|9,49
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-0,43
|-2,93
|Şekerbank
|0,96
|2,13
|-26,72
|Şişe Cam
|5,18
|-1,15
|-1,71
|Şok Marketler
|11,69
|9,97
|8,64
|T. Halk Bankası
|5,15
|0,19
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,00
|-0,29
|-5,96
|T.S.K.B.
|1,02
|3,03
|-15,70
|T.Tuborg
|13,27
|0,61
|11,51
|Taç Tarım Ürünleri
|3,21
|5,25
|2,88
|Tat Gıda
|7,86
|4,52
|29,20
|TAV Havalimanları
|18,07
|-4,69
|-33,48
|Taze Kuru Gıda
|9,37
|9,98
|29,42
|Tek-Art Turizm
|1,19
|5,31
|-5,56
|Tekfen Holding
|14,50
|4,47
|-24,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|3,01
|54,76
|Temapol Polimer Plastik
|4,87
|1,46
|-6,70
|TGS Dış Ticaret
|4,20
|-2,78
|-10,06
|Tofaş Oto. Fab.
|20,10
|0,30
|-13,74
|Torunlar GMYO
|2,30
|0,44
|-16,36
|Trabzon Liman
|10,26
|1,08
|-3,75
|Trabzonspor Sportif
|5,10
|6,47
|137,21
|Trakya Cam
|3,46
|-2,26
|-1,14
|Trend GMYO
|2,84
|7,17
|29,09
|TSKB GMYO
|1,57
|-0,63
|17,16
|Tuğçelik
|4,36
|1,63
|10,38
|Tukaş
|13,35
|6,04
|8,10
|Turcas Petrol
|2,56
|1,59
|-4,12
|Turkcell
|13,61
|0,22
|-1,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,29
|1,93
|-17,47
|Tüpraş
|85,60
|0,29
|-32,49
|Türk Hava Yolları
|10,27
|-0,96
|-28,98
|Türk Prysmian Kablo
|3,91
|2,89
|51,24
|Türk Telekom
|7,08
|1,43
|-3,93
|Türk Traktör
|54,45
|1,78
|2,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|-1,52
|-7,14
|Ufuk Yatırım
|3,89
|9,89
|50,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,00
|-0,99
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|32,38
|-2,23
|21,73
|Ulusoy Un Sanayi
|10,61
|9,95
|177,75
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-24,19
|Uşak Seramik
|1,47
|1,38
|-13,02
|Utopya Turizm
|4,42
|0,91
|-10,16
|Uzertaş Boya
|2,55
|-3,77
|14,86
|Ülker Bisküvi
|24,20
|0,33
|8,23
|Ünye Çimento
|4,75
|-0,42
|-11,71
|Vakıf Fin. Kir.
|1,93
|0,00
|-20,25
|Vakıf GMYO
|1,78
|-0,56
|2,83
|Vakıf Yat. Ort.
|2,03
|2,01
|-12,88
|Vakıflar Bankası
|4,45
|0,45
|-19,24
|Vakko Tekstil
|4,50
|1,81
|-0,88
|Vanet Gıda
|1,54
|10,00
|7,69
|Verusa Holding
|18,55
|1,87
|-0,05
|Verusaturk Girisim
|4,62
|3,82
|-14,29
|Vestel
|11,68
|-1,10
|-7,45
|Vestel Beyaz Eşya
|18,02
|0,56
|-16,57
|Viking Kağıt
|4,37
|0,46
|133,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,62
|0,38
|8,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|0,50
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|0,62
|30,30
|Yataş
|6,38
|0,16
|-13,08
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,94
|-1,02
|20,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,29
|1,99
|2,66
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|9,98
|-0,40
|-11,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.192,50
|-9,97
|144,23
|Yonga Mobilya
|10,50
|-3,67
|13,64
|Yükselen Çelik
|7,15
|0,42
|16,64
|Yünsa
|11,35
|9,98
|12,74
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,83
|-25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)