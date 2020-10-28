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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:35:43 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.000,00 5,88 42,48
İş Bankası (C) 5,21 -0,95 -18,72
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,58 -2,19 -5,79
İş Girişim 16,02 7,16 321,58
İş GMYO 1,90 -3,06 7,95
İş Y. Men. Değ. 10,21 -1,64 153,55
İş Yat. Ort. 2,92 -1,68 81,22
İşbir Holding 2.599,90 -6,87 504,63
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -2,50 88,71
İttifak Holding 3,24 5,19 155,15
İz Hayvancılık Tarım 7,76 0,78 196,58
İzmir Demir Çelik 21,60 9,92 163,74
İzmir Fırça 7,42 9,60 312,22
Jantsa Jant Sanayi 181,00 -0,55 240,30
Kafein Yazılım 16,35 -3,54 47,22
Kaplamin 21,64 -9,98 289,91
Kardemir (A) 5,34 0,00 101,51
Kardemir (B) 3,45 -3,63 30,68
Kardemir (D) 3,20 -2,44 20,30
Karel Elektronik 17,02 -3,02 17,14
Karsan Otomotiv 2,83 -2,08 79,11
Karsu Tekstil 5,84 -1,35 80,25
Kartonsan 1.648,00 10,00 326,57
Katmerciler Ekipman 3,19 -3,92 108,68
Kent Gıda 332,00 9,93 1329,71
Kerevitaş Gıda 6,62 0,00 103,07
Kervansaray Yat. Holding 0,98 -7,55 78,18
Kiler GMYO 12,90 6,26 240,37
Klimasan Klima 13,78 -2,27 -35,04
Koç Holding 14,30 -2,19 -28,53
Konfrut Gıda 16,21 8,43 107,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 14,72 9,93
Konya Çimento 667,00 -8,19 145,85
Kordsa Teknik Tekstil 11,04 -2,30 -13,18
Koza Altın 77,20 -2,83 4,25
Koza Madencilik 12,57 -3,08 25,32
Körfez GMYO 6,20 4,20 159,41
Kristal Kola 2,56 4,07 69,54
Kron Telekomünikasyon 26,00 -1,89 104,40
Kuştur Kuşadası Turizm 115,10 9,62 390,31
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -3,88 98,88
Kütahya Porselen 27,76 -0,07 319,34
Lider Faktoring 3,46 2,37 88,56
Link Bilgisayar 48,94 -8,18 172,06
Logo Yazılım 95,00 -5,09 56,25
Lokman Hekim Sağlık 12,21 0,58 112,88
Lüks Kadife 29,94 -2,48 246,53
Makina Takım 2,94 -2,00 56,38
Marka Yatırım Holding 3,22 1,58 172,88
Marmaris Altınyunus 79,80 -2,92 12,39
Marshall 324,10 9,98 581,74
Martı GMYO 3,26 -0,31 222,77
Martı Otel 2,17 4,83 138,46
Mavi Giyim 38,00 -4,43 -34,37
Mazhar Zorlu Holding 18,80 -0,79 55,50
Mega Polietilen 12,05 3,17 849,98
Menderes Tekstil 3,00 -4,46 129,01
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 70,00 2,34 260,08
Merko Gıda 15,42 9,83 1368,57
Metemtur Otelcilik 10,00 3,09 461,80
Metro Holding 2,15 -3,59 55,80
Metro Petrol ve Tesisleri 3,38 -1,74 72,45
Metro Yatırım Ortaklığı 2,43 3,40 -54,43
Migros Ticaret 39,50 -3,42 63,09
Milpa 5,00 -2,15 128,31
Mistral GMYO 4,09 -2,39 117,95
MLP Sağlık 17,18 -3,91 7,37
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,58 -7,15 389,47
Mondi Tire Kutsan 6,35 -2,76 53,38
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 3,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,16 -3,12 168,55
Net Holding 3,13 0,97 20,38
Netaş Telekom. 20,68 -1,90 58,35
Niğbaş Niğde Beton 42,90 4,13 591,94
Nuh Çimento 29,50 -2,32 168,55
Nurol GMYO 6,10 -1,61 70,87
Odaş Elektrik 3,06 -2,55 111,66
Olmuksan-IP 8,38 -6,79 227,22
Orge Enerji Elektrik 6,98 -3,06 40,73
Orma Orman Mahsulleri 13,57 4,55 391,67
Osmanlı Menkul 21,34 -3,00 411,59
Ostim Endüstriyel Yat 3,81 -3,54 126,79
Otokar 166,70 -1,59 13,37
Oyak Çimento 7,40 -2,89 34,60
Oyak Yat. Ort. 6,17 -2,83 167,26
Oylum Sınai Yatırımlar 4,71 -2,89 52,49
Özak GMYO 4,04 -3,58 57,20
Özbal Çelik Boru 5,82 -2,51 261,07
Özderici GMYO 2,20 -1,35 40,13
Özerden Plastik 8,98 8,98 293,86
Panora GMYO 5,71 -4,03 1,93
Papilon Savunma 17,75 -3,01 130,33
Park Elek.Madencilik 4,55 -3,81 49,18
Parsan 18,35 -2,65 8,32
Pegasus 40,80 -4,00 -52,78
Peker GMYO 2,52 -2,70 178,65
Penguen Gıda 5,52 5,34 503,02
Pera GMYO 2,70 1,12 187,23
Pergamon Dış Ticaret 15,01 -4,58 93,98
Petkim 4,03 -3,82 5,77
Petrokent Turizm 680,00 -3,34 430,84
Pınar Et Ve Un 24,18 -0,49 166,02
Pınar Su 7,45 -4,36 221,12
Pınar Süt 19,80 -3,88 57,02
Plastikkart 10,66 -1,75 14,99
Polisan Holding 3,92 5,95 29,91
Politeknik Metal 400,00 5,07 425,82
Prizma Press Matbaacılık 6,45 7,14 50,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.226,50 0,18 10,71
QNB Finans Fin. Kir. 129,00 -0,62 -0,08
QNB Finansbank 70,15 1,01 87,07
Ral Yatırım Holding 4,96 -0,20 88,99
Ray Sigorta 22,50 -0,79 557,89
Reysaş GMYO 4,50 -2,17 -1,96
Reysaş Lojistik 6,32 -2,92 44,29
Rhea Girişim 2,97 -3,26 149,58
Rodrigo Tekstil 9,73 1,35 437,57
Royal Halı 4,21 5,51 207,30
RTA Laboratuvarları 50,30 5,23 2068,10
Sabancı Holding 8,10 -0,98 -11,18
Safkar Ege Soğutmacılık 5,17 -1,52 137,16
Sanel Mühendislik 3,48 -0,29 18,61
Sanifoam Sünger 12,00 2,74 140,00
Sanko Pazarlama 7,61 1,74 4,45
Saray Matbaacılık 5,31 0,38 310,74
Sarkuysan 6,67 -0,45 109,92
Sasa Polyester 16,05 -2,85 107,63
Say Yenilenebilir Enerji 7,89 1,81 252,23
Sekuro Plastik 10,50 7,14 95,90
Selçuk Ecza Deposu 9,36 -0,85 56,92
Selçuk Gıda 4,00 4,44 271,15
Senkron Güvenlik 3,45 5,18 26,37
Serve Film Prodüksiyon 15,40 4,05 868,55
Servet GMYO 37,20 2,20 337,65
Seyitler Kimya 12,72 0,95 87,33
Silverline Endüstri 4,15 -2,58 92,13
Sinpaş GMYO 2,64 -2,22 127,59
Smartiks Yazılım 7,80 -1,02 -20,49
Sodaş Sodyum Sanayii 24,58 9,93 539,07
Söktaş 4,83 -1,23 184,03
Sönmez Filament 24,08 0,50 393,44
Sönmez Pamuklu 14,80 -0,07 200,81
Sumaş Suni Tahta 33,98 3,28 246,28
Şeker Fin. Kir. 4,35 0,46 -9,00
Şekerbank 1,98 5,32 51,15
Şişe Cam 6,31 -2,02 23,96
Şok Marketler 11,93 -1,81 10,87
T. Halk Bankası 4,81 -0,82 -18,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 76,35 6,78 75,11
T.S.K.B. 2,32 9,95 91,74
T.Tuborg 17,48 3,55 46,89
Taç Tarım Ürünleri 11,78 8,97 277,56
Tat Gıda 10,83 -2,43 78,01
TAV Havalimanları 14,00 -2,23 -48,46
Taze Kuru Gıda 281,30 9,97 3785,36
Tek-Art Turizm 1,65 -4,07 30,95
Tekfen Holding 13,70 -1,58 -24,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,52 -2,74 102,86
Temapol Polimer Plastik 9,19 -1,08 76,05
TGS Dış Ticaret 9,15 -0,54 95,93
Tofaş Oto. Fab. 25,50 -3,26 9,43
Torunlar GMYO 3,59 -3,23 30,55
Trabzon Liman 30,82 -1,28 194,26
Trabzonspor Sportif 4,02 -0,74 86,98
Trend GMYO 9,34 2,41 324,55
TSKB GMYO 3,49 4,80 265,45
Tuğçelik 7,78 -1,02 96,96
Tukaş 10,14 -0,69 -17,89
Turcas Petrol 4,34 -3,98 62,55
Turkcell 14,94 -3,74 8,26
Tümosan Motor ve Traktör 9,83 -1,90 53,35
Tüpraş 76,00 -2,19 -40,06
Türk Hava Yolları 9,16 -3,38 -36,65
Türk Prysmian Kablo 12,86 4,05 398,35
Türk Telekom 6,57 -2,95 -8,95
Türk Traktör 112,00 -3,45 111,68
Türker Proje Gayrimenkul 79,20 -1,92 88,57
Türkiye Sigorta 5,58 -2,62 156,22
Ufuk Yatırım 13,21 2,64 412,02
Ulaşlar Turizm Yat. 3,71 -3,64 298,13
Ulusoy Elektrik 48,90 -0,61 83,83
Ulusoy Un Sanayi 11,59 -1,36 203,40
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,06 -5,07 69,76
Utopya Turizm 24,48 2,00 397,56
Uzertaş Boya 41,08 -9,99 1750,45
Ülker Bisküvi 20,80 -2,99 -6,98
Vakıf Fin. Kir. 3,59 -3,23 69,54
Vakıf GMYO 3,56 -3,78 105,66
Vakıf Yat. Ort. 7,74 -0,64 325,01
Vakıflar Bankası 3,87 -1,28 -29,76
Vakko Tekstil 5,54 -0,89 22,03
Vanet Gıda 7,37 10,00 415,38
Verusa Holding 38,80 -2,51 109,16
Verusaturk Girisim 8,04 -1,47 52,89
Vestel 17,11 -5,05 35,58
Vestel Beyaz Eşya 30,74 -9,16 45,70
Viking Kağıt 6,75 -2,32 260,96
Yapı Kredi Koray GMYO 3,92 -2,24 61,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,93 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,00 5,38 507,41
Yataş 9,10 -2,36 23,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,93 -1,26 144,10
Yeni Gimat GMYO 13,00 -0,69 8,59
Yeşil GMYO 1,08 0,00 68,75
Yeşil Yapı 1,24 0,00 87,88
Yeşil Yatırım Holding 43,88 9,97 290,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.998,40 6,16 443,24
Yonga Mobilya 34,00 1,49 268,26
Yükselen Çelik 6,47 -2,27 111,09
Yünsa 12,40 -3,28 23,16
Zorlu Enerji 2,53 -3,80 55,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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