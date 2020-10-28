Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|5,88
|42,48
|İş Bankası (C)
|5,21
|-0,95
|-18,72
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,58
|-2,19
|-5,79
|İş Girişim
|16,02
|7,16
|321,58
|İş GMYO
|1,90
|-3,06
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|10,21
|-1,64
|153,55
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-1,68
|81,22
|İşbir Holding
|2.599,90
|-6,87
|504,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-2,50
|88,71
|İttifak Holding
|3,24
|5,19
|155,15
|İz Hayvancılık Tarım
|7,76
|0,78
|196,58
|İzmir Demir Çelik
|21,60
|9,92
|163,74
|İzmir Fırça
|7,42
|9,60
|312,22
|Jantsa Jant Sanayi
|181,00
|-0,55
|240,30
|Kafein Yazılım
|16,35
|-3,54
|47,22
|Kaplamin
|21,64
|-9,98
|289,91
|Kardemir (A)
|5,34
|0,00
|101,51
|Kardemir (B)
|3,45
|-3,63
|30,68
|Kardemir (D)
|3,20
|-2,44
|20,30
|Karel Elektronik
|17,02
|-3,02
|17,14
|Karsan Otomotiv
|2,83
|-2,08
|79,11
|Karsu Tekstil
|5,84
|-1,35
|80,25
|Kartonsan
|1.648,00
|10,00
|326,57
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|-3,92
|108,68
|Kent Gıda
|332,00
|9,93
|1329,71
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|0,00
|103,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,98
|-7,55
|78,18
|Kiler GMYO
|12,90
|6,26
|240,37
|Klimasan Klima
|13,78
|-2,27
|-35,04
|Koç Holding
|14,30
|-2,19
|-28,53
|Konfrut Gıda
|16,21
|8,43
|107,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|14,72
|9,93
|Konya Çimento
|667,00
|-8,19
|145,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|-2,30
|-13,18
|Koza Altın
|77,20
|-2,83
|4,25
|Koza Madencilik
|12,57
|-3,08
|25,32
|Körfez GMYO
|6,20
|4,20
|159,41
|Kristal Kola
|2,56
|4,07
|69,54
|Kron Telekomünikasyon
|26,00
|-1,89
|104,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|115,10
|9,62
|390,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|-3,88
|98,88
|Kütahya Porselen
|27,76
|-0,07
|319,34
|Lider Faktoring
|3,46
|2,37
|88,56
|Link Bilgisayar
|48,94
|-8,18
|172,06
|Logo Yazılım
|95,00
|-5,09
|56,25
|Lokman Hekim Sağlık
|12,21
|0,58
|112,88
|Lüks Kadife
|29,94
|-2,48
|246,53
|Makina Takım
|2,94
|-2,00
|56,38
|Marka Yatırım Holding
|3,22
|1,58
|172,88
|Marmaris Altınyunus
|79,80
|-2,92
|12,39
|Marshall
|324,10
|9,98
|581,74
|Martı GMYO
|3,26
|-0,31
|222,77
|Martı Otel
|2,17
|4,83
|138,46
|Mavi Giyim
|38,00
|-4,43
|-34,37
|Mazhar Zorlu Holding
|18,80
|-0,79
|55,50
|Mega Polietilen
|12,05
|3,17
|849,98
|Menderes Tekstil
|3,00
|-4,46
|129,01
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,00
|2,34
|260,08
|Merko Gıda
|15,42
|9,83
|1368,57
|Metemtur Otelcilik
|10,00
|3,09
|461,80
|Metro Holding
|2,15
|-3,59
|55,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,38
|-1,74
|72,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,43
|3,40
|-54,43
|Migros Ticaret
|39,50
|-3,42
|63,09
|Milpa
|5,00
|-2,15
|128,31
|Mistral GMYO
|4,09
|-2,39
|117,95
|MLP Sağlık
|17,18
|-3,91
|7,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,58
|-7,15
|389,47
|Mondi Tire Kutsan
|6,35
|-2,76
|53,38
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,30
|3,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,16
|-3,12
|168,55
|Net Holding
|3,13
|0,97
|20,38
|Netaş Telekom.
|20,68
|-1,90
|58,35
|Niğbaş Niğde Beton
|42,90
|4,13
|591,94
|Nuh Çimento
|29,50
|-2,32
|168,55
|Nurol GMYO
|6,10
|-1,61
|70,87
|Odaş Elektrik
|3,06
|-2,55
|111,66
|Olmuksan-IP
|8,38
|-6,79
|227,22
|Orge Enerji Elektrik
|6,98
|-3,06
|40,73
|Orma Orman Mahsulleri
|13,57
|4,55
|391,67
|Osmanlı Menkul
|21,34
|-3,00
|411,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,81
|-3,54
|126,79
|Otokar
|166,70
|-1,59
|13,37
|Oyak Çimento
|7,40
|-2,89
|34,60
|Oyak Yat. Ort.
|6,17
|-2,83
|167,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,71
|-2,89
|52,49
|Özak GMYO
|4,04
|-3,58
|57,20
|Özbal Çelik Boru
|5,82
|-2,51
|261,07
|Özderici GMYO
|2,20
|-1,35
|40,13
|Özerden Plastik
|8,98
|8,98
|293,86
|Panora GMYO
|5,71
|-4,03
|1,93
|Papilon Savunma
|17,75
|-3,01
|130,33
|Park Elek.Madencilik
|4,55
|-3,81
|49,18
|Parsan
|18,35
|-2,65
|8,32
|Pegasus
|40,80
|-4,00
|-52,78
|Peker GMYO
|2,52
|-2,70
|178,65
|Penguen Gıda
|5,52
|5,34
|503,02
|Pera GMYO
|2,70
|1,12
|187,23
|Pergamon Dış Ticaret
|15,01
|-4,58
|93,98
|Petkim
|4,03
|-3,82
|5,77
|Petrokent Turizm
|680,00
|-3,34
|430,84
|Pınar Et Ve Un
|24,18
|-0,49
|166,02
|Pınar Su
|7,45
|-4,36
|221,12
|Pınar Süt
|19,80
|-3,88
|57,02
|Plastikkart
|10,66
|-1,75
|14,99
|Polisan Holding
|3,92
|5,95
|29,91
|Politeknik Metal
|400,00
|5,07
|425,82
|Prizma Press Matbaacılık
|6,45
|7,14
|50,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.226,50
|0,18
|10,71
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|-0,62
|-0,08
|QNB Finansbank
|70,15
|1,01
|87,07
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|-0,20
|88,99
|Ray Sigorta
|22,50
|-0,79
|557,89
|Reysaş GMYO
|4,50
|-2,17
|-1,96
|Reysaş Lojistik
|6,32
|-2,92
|44,29
|Rhea Girişim
|2,97
|-3,26
|149,58
|Rodrigo Tekstil
|9,73
|1,35
|437,57
|Royal Halı
|4,21
|5,51
|207,30
|RTA Laboratuvarları
|50,30
|5,23
|2068,10
|Sabancı Holding
|8,10
|-0,98
|-11,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,17
|-1,52
|137,16
|Sanel Mühendislik
|3,48
|-0,29
|18,61
|Sanifoam Sünger
|12,00
|2,74
|140,00
|Sanko Pazarlama
|7,61
|1,74
|4,45
|Saray Matbaacılık
|5,31
|0,38
|310,74
|Sarkuysan
|6,67
|-0,45
|109,92
|Sasa Polyester
|16,05
|-2,85
|107,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,89
|1,81
|252,23
|Sekuro Plastik
|10,50
|7,14
|95,90
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|-0,85
|56,92
|Selçuk Gıda
|4,00
|4,44
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,45
|5,18
|26,37
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|4,05
|868,55
|Servet GMYO
|37,20
|2,20
|337,65
|Seyitler Kimya
|12,72
|0,95
|87,33
|Silverline Endüstri
|4,15
|-2,58
|92,13
|Sinpaş GMYO
|2,64
|-2,22
|127,59
|Smartiks Yazılım
|7,80
|-1,02
|-20,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,58
|9,93
|539,07
|Söktaş
|4,83
|-1,23
|184,03
|Sönmez Filament
|24,08
|0,50
|393,44
|Sönmez Pamuklu
|14,80
|-0,07
|200,81
|Sumaş Suni Tahta
|33,98
|3,28
|246,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|0,46
|-9,00
|Şekerbank
|1,98
|5,32
|51,15
|Şişe Cam
|6,31
|-2,02
|23,96
|Şok Marketler
|11,93
|-1,81
|10,87
|T. Halk Bankası
|4,81
|-0,82
|-18,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|76,35
|6,78
|75,11
|T.S.K.B.
|2,32
|9,95
|91,74
|T.Tuborg
|17,48
|3,55
|46,89
|Taç Tarım Ürünleri
|11,78
|8,97
|277,56
|Tat Gıda
|10,83
|-2,43
|78,01
|TAV Havalimanları
|14,00
|-2,23
|-48,46
|Taze Kuru Gıda
|281,30
|9,97
|3785,36
|Tek-Art Turizm
|1,65
|-4,07
|30,95
|Tekfen Holding
|13,70
|-1,58
|-24,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,52
|-2,74
|102,86
|Temapol Polimer Plastik
|9,19
|-1,08
|76,05
|TGS Dış Ticaret
|9,15
|-0,54
|95,93
|Tofaş Oto. Fab.
|25,50
|-3,26
|9,43
|Torunlar GMYO
|3,59
|-3,23
|30,55
|Trabzon Liman
|30,82
|-1,28
|194,26
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|-0,74
|86,98
|Trend GMYO
|9,34
|2,41
|324,55
|TSKB GMYO
|3,49
|4,80
|265,45
|Tuğçelik
|7,78
|-1,02
|96,96
|Tukaş
|10,14
|-0,69
|-17,89
|Turcas Petrol
|4,34
|-3,98
|62,55
|Turkcell
|14,94
|-3,74
|8,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,83
|-1,90
|53,35
|Tüpraş
|76,00
|-2,19
|-40,06
|Türk Hava Yolları
|9,16
|-3,38
|-36,65
|Türk Prysmian Kablo
|12,86
|4,05
|398,35
|Türk Telekom
|6,57
|-2,95
|-8,95
|Türk Traktör
|112,00
|-3,45
|111,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|79,20
|-1,92
|88,57
|Türkiye Sigorta
|5,58
|-2,62
|156,22
|Ufuk Yatırım
|13,21
|2,64
|412,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,71
|-3,64
|298,13
|Ulusoy Elektrik
|48,90
|-0,61
|83,83
|Ulusoy Un Sanayi
|11,59
|-1,36
|203,40
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,06
|-5,07
|69,76
|Utopya Turizm
|24,48
|2,00
|397,56
|Uzertaş Boya
|41,08
|-9,99
|1750,45
|Ülker Bisküvi
|20,80
|-2,99
|-6,98
|Vakıf Fin. Kir.
|3,59
|-3,23
|69,54
|Vakıf GMYO
|3,56
|-3,78
|105,66
|Vakıf Yat. Ort.
|7,74
|-0,64
|325,01
|Vakıflar Bankası
|3,87
|-1,28
|-29,76
|Vakko Tekstil
|5,54
|-0,89
|22,03
|Vanet Gıda
|7,37
|10,00
|415,38
|Verusa Holding
|38,80
|-2,51
|109,16
|Verusaturk Girisim
|8,04
|-1,47
|52,89
|Vestel
|17,11
|-5,05
|35,58
|Vestel Beyaz Eşya
|30,74
|-9,16
|45,70
|Viking Kağıt
|6,75
|-2,32
|260,96
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,92
|-2,24
|61,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,93
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|5,38
|507,41
|Yataş
|9,10
|-2,36
|23,98
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,93
|-1,26
|144,10
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|-0,69
|8,59
|Yeşil GMYO
|1,08
|0,00
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,24
|0,00
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|43,88
|9,97
|290,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.998,40
|6,16
|443,24
|Yonga Mobilya
|34,00
|1,49
|268,26
|Yükselen Çelik
|6,47
|-2,27
|111,09
|Yünsa
|12,40
|-3,28
|23,16
|Zorlu Enerji
|2,53
|-3,80
|55,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)