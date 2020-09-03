Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.240,00
|0,60
|33,33
|İş Bankası (C)
|5,00
|-0,40
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|0,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,74
|0,27
|-1,58
|İş Girişim
|8,20
|-1,91
|115,79
|İş GMYO
|1,63
|-1,81
|-7,39
|İş Y. Men. Değ.
|7,98
|-0,99
|98,17
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,35
|77,49
|İşbir Holding
|1.256,00
|-1,06
|192,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-2,27
|38,71
|İttifak Holding
|3,74
|5,06
|0,54
|İz Hayvancılık Tarım
|4,57
|-1,08
|74,66
|İzmir Demir Çelik
|20,58
|-9,97
|151,28
|İzmir Fırça
|3,79
|7,67
|110,56
|Jantsa Jant Sanayi
|108,50
|-1,00
|103,99
|Kafein Yazılım
|15,90
|-1,24
|43,17
|Kaplamin
|10,17
|3,04
|83,24
|Kardemir (A)
|4,14
|-1,90
|56,23
|Kardemir (B)
|3,45
|-1,71
|30,68
|Kardemir (D)
|2,97
|1,02
|11,65
|Karel Elektronik
|15,83
|-1,06
|8,95
|Karsan Otomotiv
|2,99
|-2,29
|89,24
|Karsu Tekstil
|5,80
|-5,69
|79,01
|Kartonsan
|587,50
|-1,23
|52,07
|Katmerciler Ekipman
|3,98
|-1,73
|3,65
|Kent Gıda
|458,50
|-9,99
|1874,46
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|0,79
|55,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,89
|1,38
|55,41
|Klimasan Klima
|13,20
|-1,12
|-37,78
|Koç Holding
|14,70
|-1,08
|-26,53
|Konfrut Gıda
|11,51
|0,09
|47,19
|Konya Çimento
|370,00
|-3,24
|36,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,66
|-0,19
|-16,17
|Koza Altın
|77,00
|1,52
|3,98
|Koza Madencilik
|12,90
|0,86
|28,61
|Körfez GMYO
|5,12
|9,87
|114,23
|Kristal Kola
|2,08
|-0,95
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|25,00
|2,04
|96,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|78,00
|5,05
|232,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,74
|-1,08
|66,06
|Kütahya Porselen
|27,00
|-1,75
|307,85
|Lider Faktoring
|3,07
|-1,29
|67,30
|Link Bilgisayar
|28,14
|2,40
|56,43
|Logo Yazılım
|90,60
|-2,42
|49,01
|Lokman Hekim Sağlık
|7,78
|-2,51
|34,60
|Lüks Kadife
|27,70
|1,32
|220,60
|Makina Takım
|2,23
|-1,33
|18,62
|Marka Yatırım Holding
|2,25
|-1,75
|90,68
|Marmaris Altınyunus
|84,80
|0,06
|19,44
|Marshall
|163,30
|9,97
|243,50
|Martı GMYO
|2,07
|9,52
|104,95
|Martı Otel
|1,22
|9,91
|34,07
|Mavi Giyim
|36,00
|-1,85
|-37,82
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|0,26
|26,55
|Mega Polietilen
|5,56
|-0,54
|338,33
|Menderes Tekstil
|3,54
|8,26
|170,23
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,42
|0,16
|92,49
|Merko Gıda
|2,15
|9,69
|104,76
|Metemtur Otelcilik
|3,48
|9,78
|95,51
|Metro Holding
|2,03
|0,50
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|1,10
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-2,65
|-58,75
|Migros Ticaret
|38,48
|-0,21
|58,88
|Milpa
|4,03
|-3,36
|84,02
|Mistral GMYO
|3,36
|-3,45
|77,78
|MLP Sağlık
|15,51
|-1,21
|-3,06
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|2,50
|9,65
|119,30
|Mondi Tire Kutsan
|6,20
|-0,80
|49,76
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,66
|-1,05
|78,14
|Net Holding
|2,17
|-0,46
|-16,54
|Netaş Telekom.
|15,47
|-2,27
|18,45
|Niğbaş Niğde Beton
|15,87
|-3,00
|155,97
|Nuh Çimento
|18,23
|-1,83
|65,96
|Nurol GMYO
|7,57
|-2,95
|112,04
|Odaş Elektrik
|2,45
|-4,30
|69,47
|Olmuksan-IP
|5,66
|-3,58
|121,01
|Orge Enerji Elektrik
|6,56
|-2,38
|32,26
|Orma Orman Mahsulleri
|8,69
|-1,25
|214,86
|Osmanlı Menkul
|15,39
|-0,39
|268,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,86
|-1,38
|70,24
|Otokar
|137,60
|-0,65
|-6,42
|Oyak Çimento
|7,58
|-1,43
|37,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-1,72
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,25
|1,56
|5,22
|Özak GMYO
|3,64
|-2,15
|41,63
|Özbal Çelik Boru
|6,41
|-2,73
|297,68
|Özderici GMYO
|2,01
|1,52
|28,03
|Özerden Plastik
|2,86
|2,51
|25,44
|Panora GMYO
|5,17
|1,37
|-7,71
|Papilon Savunma
|14,18
|-0,49
|84,00
|Park Elek.Madencilik
|4,18
|-3,24
|37,05
|Parsan
|17,71
|-2,48
|4,55
|Pegasus
|44,60
|-1,41
|-48,38
|Peker GMYO
|14,19
|10,00
|353,35
|Penguen Gıda
|3,00
|-1,64
|227,73
|Pera GMYO
|1,62
|-5,26
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|11,21
|-1,58
|44,87
|Petkim
|3,87
|-2,03
|1,57
|Petrokent Turizm
|1.244,40
|10,00
|871,43
|Pınar Et Ve Un
|19,40
|1,46
|111,56
|Pınar Su
|7,65
|9,91
|229,74
|Pınar Süt
|17,71
|1,49
|39,78
|Plastikkart
|10,88
|-3,20
|17,37
|Polisan Holding
|2,90
|-1,69
|-3,90
|Politeknik Metal
|153,70
|-3,94
|102,04
|Prizma Press Matbaacılık
|3,68
|-4,66
|-14,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.214,80
|0,10
|9,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,90
|-4,42
|2,17
|QNB Finansbank
|70,05
|-5,27
|86,80
|Ral Yatırım Holding
|5,59
|-6,05
|113,00
|Ray Sigorta
|10,25
|9,98
|199,71
|Reysaş GMYO
|4,61
|-1,71
|0,44
|Reysaş Lojistik
|5,78
|-4,46
|31,96
|Rhea Girişim
|2,41
|4,78
|102,52
|Rodrigo Tekstil
|3,20
|3,56
|76,80
|Royal Halı
|2,30
|-2,95
|67,88
|RTA Laboratuvarları
|61,15
|2,17
|2535,78
|Sabancı Holding
|7,83
|-0,51
|-14,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,27
|-4,47
|95,87
|Sanel Mühendislik
|3,60
|1,12
|22,70
|Sanifoam Sünger
|6,10
|-0,49
|22,00
|Sanko Pazarlama
|7,06
|2,92
|-3,10
|Saray Matbaacılık
|3,43
|0,00
|165,32
|Sarkuysan
|4,60
|-1,50
|44,77
|Sasa Polyester
|15,05
|-1,95
|94,70
|Say Reklamcılık
|5,20
|-2,26
|132,14
|Sekuro Plastik
|8,23
|2,49
|53,54
|Selçuk Ecza Deposu
|7,85
|-1,38
|31,61
|Selçuk Gıda
|2,48
|-1,98
|130,12
|Senkron Güvenlik
|2,29
|4,57
|-16,12
|Serve Film Prodüksiyon
|9,02
|-1,85
|467,30
|Servet GMYO
|22,94
|2,23
|169,88
|Seyitler Kimya
|11,08
|9,92
|63,18
|Silverline Endüstri
|3,69
|-1,60
|70,83
|Sinpaş GMYO
|1,49
|0,68
|28,45
|Smartiks Yazılım
|7,79
|1,17
|-20,59
|Soda Sanayii
|6,86
|-1,01
|15,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,50
|-0,61
|199,00
|Söktaş
|3,87
|-2,76
|127,58
|Sönmez Filament
|11,94
|5,94
|144,67
|Sönmez Pamuklu
|11,81
|6,78
|140,04
|Sumaş Suni Tahta
|17,60
|3,59
|77,78
|Şeker Fin. Kir.
|4,18
|-0,24
|-12,55
|Şekerbank
|1,34
|-2,90
|2,29
|Şişe Cam
|6,06
|-1,62
|18,32
|Şok Marketler
|12,30
|-1,13
|14,31
|T. Halk Bankası
|5,08
|-4,15
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,76
|-1,75
|-1,93
|T.S.K.B.
|1,09
|-1,80
|-9,92
|T.Tuborg
|14,50
|-1,69
|21,85
|Taç Tarım Ürünleri
|4,89
|-2,00
|56,73
|Tat Gıda
|10,15
|-1,26
|66,84
|TAV Havalimanları
|14,70
|-2,52
|-45,88
|Taze Kuru Gıda
|207,10
|9,98
|2760,50
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-0,67
|17,46
|Tekfen Holding
|14,68
|-1,81
|-20,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,65
|-1,57
|34,52
|Temapol Polimer Plastik
|7,60
|-3,80
|45,59
|TGS Dış Ticaret
|7,98
|-0,13
|70,88
|Tofaş Oto. Fab.
|22,12
|-0,81
|-5,07
|Torunlar GMYO
|3,43
|-1,72
|24,73
|Trabzon Liman
|14,75
|-0,81
|38,37
|Trabzonspor Sportif
|5,61
|1,45
|160,93
|Trakya Cam
|3,97
|-1,73
|17,07
|Trend GMYO
|7,49
|7,15
|240,45
|TSKB GMYO
|2,21
|0,91
|131,42
|Tuğçelik
|6,01
|1,01
|52,15
|Tukaş
|9,75
|-7,76
|-21,05
|Turcas Petrol
|3,34
|-1,18
|25,09
|Turkcell
|14,48
|-0,34
|4,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,39
|-1,86
|15,29
|Tüpraş
|79,30
|-0,69
|-37,46
|Türk Hava Yolları
|10,35
|-1,52
|-28,42
|Türk Prysmian Kablo
|6,61
|6,96
|156,15
|Türk Telekom
|6,93
|-1,70
|-3,96
|Türk Traktör
|91,20
|-0,22
|72,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,00
|-5,59
|92,86
|Türkiye Sigorta
|5,96
|-3,56
|173,67
|Ufuk Yatırım
|7,40
|2,07
|186,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,61
|-4,74
|180,08
|Ulusoy Elektrik
|43,90
|4,23
|65,04
|Ulusoy Un Sanayi
|9,93
|0,81
|159,95
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,62
|1,25
|33,50
|Utopya Turizm
|6,94
|0,58
|41,06
|Uzertaş Boya
|4,30
|-0,69
|93,69
|Ülker Bisküvi
|21,98
|-1,79
|-1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|4,47
|-4,08
|84,71
|Vakıf GMYO
|2,95
|-2,32
|70,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,85
|-4,85
|331,05
|Vakıflar Bankası
|4,09
|-2,39
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,01
|9,67
|32,38
|Vanet Gıda
|1,77
|2,91
|23,78
|Verusa Holding
|33,92
|0,47
|82,85
|Verusaturk Girisim
|5,98
|2,22
|13,71
|Vestel
|18,30
|0,77
|45,01
|Vestel Beyaz Eşya
|25,90
|0,08
|22,76
|Viking Kağıt
|4,72
|0,21
|152,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,08
|7,37
|68,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|-1,46
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,27
|-0,97
|128,10
|Yataş
|7,99
|0,00
|8,86
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,68
|-1,47
|66,46
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|-0,41
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,84
|0,00
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,90
|-1,10
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|15,74
|0,25
|40,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.600,00
|-2,22
|124,11
|Yonga Mobilya
|34,60
|9,98
|274,76
|Yükselen Çelik
|7,23
|-3,60
|135,89
|Yünsa
|12,10
|-1,87
|20,19
|Zorlu Enerji
|2,62
|-3,32
|60,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)