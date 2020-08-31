Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.000,10
|-3,94
|29,22
|İş Bankası (C)
|4,91
|-2,58
|-23,40
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,10
|-10,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,69
|-3,66
|-2,89
|İş Girişim
|8,35
|2,08
|119,74
|İş GMYO
|1,67
|-2,91
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|8,12
|0,50
|101,65
|İş Yat. Ort.
|2,87
|-1,71
|78,11
|İşbir Holding
|1.247,90
|-1,34
|190,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-3,33
|40,32
|İttifak Holding
|3,26
|-0,91
|-12,37
|İz Hayvancılık Tarım
|4,70
|5,62
|79,63
|İzmir Demir Çelik
|28,20
|8,21
|244,32
|İzmir Fırça
|3,47
|-8,20
|92,78
|Jantsa Jant Sanayi
|110,30
|-2,39
|107,38
|Kafein Yazılım
|15,80
|-2,41
|42,27
|Kaplamin
|9,81
|0,31
|76,76
|Kardemir (A)
|4,37
|0,92
|64,91
|Kardemir (B)
|3,58
|-0,56
|35,61
|Kardemir (D)
|3,05
|-1,29
|14,66
|Karel Elektronik
|15,95
|-1,54
|9,77
|Karsan Otomotiv
|3,06
|-0,97
|93,67
|Karsu Tekstil
|5,48
|1,11
|69,14
|Kartonsan
|590,40
|-2,17
|52,82
|Katmerciler Ekipman
|3,95
|-3,89
|2,86
|Kent Gıda
|543,00
|9,99
|2238,35
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|0,82
|51,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,85
|-6,25
|54,35
|Klimasan Klima
|13,27
|-0,60
|-37,45
|Koç Holding
|14,90
|-3,62
|-25,53
|Konfrut Gıda
|11,26
|-2,43
|43,99
|Konya Çimento
|378,10
|-4,06
|39,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,80
|-2,88
|-15,07
|Koza Altın
|77,70
|-1,33
|4,93
|Koza Madencilik
|12,85
|-1,08
|28,12
|Körfez GMYO
|4,52
|-2,16
|89,12
|Kristal Kola
|2,00
|1,01
|32,45
|Kron Telekomünikasyon
|23,84
|-3,17
|87,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,15
|-0,40
|215,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,60
|-2,62
|57,58
|Kütahya Porselen
|28,14
|-3,50
|325,08
|Lider Faktoring
|3,09
|0,32
|68,39
|Link Bilgisayar
|27,52
|1,40
|52,99
|Logo Yazılım
|93,05
|2,25
|53,04
|Lokman Hekim Sağlık
|7,44
|2,90
|28,72
|Lüks Kadife
|22,60
|-0,18
|161,57
|Makina Takım
|2,28
|-0,44
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|2,27
|-3,40
|92,37
|Marmaris Altınyunus
|84,40
|-1,86
|18,87
|Marshall
|148,00
|6,71
|211,32
|Martı GMYO
|1,82
|-1,09
|80,20
|Martı Otel
|1,09
|-2,68
|19,78
|Mavi Giyim
|37,18
|-2,41
|-35,79
|Mazhar Zorlu Holding
|15,70
|0,64
|29,86
|Mega Polietilen
|4,63
|7,93
|265,01
|Menderes Tekstil
|3,05
|-0,65
|132,82
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,00
|1,37
|90,33
|Merko Gıda
|1,74
|2,96
|65,71
|Metemtur Otelcilik
|3,02
|9,82
|69,66
|Metro Holding
|1,98
|-2,46
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,56
|-1,11
|81,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|1,42
|-59,68
|Migros Ticaret
|39,22
|1,29
|61,93
|Milpa
|3,95
|-1,99
|80,37
|Mistral GMYO
|3,32
|-2,64
|75,66
|MLP Sağlık
|15,30
|0,86
|-4,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|2,15
|9,69
|88,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,06
|0,17
|46,38
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,90
|-1,12
|80,03
|Net Holding
|2,17
|-1,81
|-16,54
|Netaş Telekom.
|15,62
|2,83
|19,60
|Niğbaş Niğde Beton
|16,00
|4,58
|158,06
|Nuh Çimento
|18,62
|0,38
|69,51
|Nurol GMYO
|7,11
|7,56
|99,16
|Odaş Elektrik
|2,63
|3,95
|81,92
|Olmuksan-IP
|5,51
|2,04
|115,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,77
|-1,74
|36,49
|Orma Orman Mahsulleri
|8,88
|-3,48
|221,74
|Osmanlı Menkul
|15,20
|0,73
|264,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,00
|0,67
|78,57
|Otokar
|140,00
|1,16
|-4,79
|Oyak Çimento
|7,54
|-1,82
|37,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,41
|-2,58
|177,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,16
|-1,25
|2,30
|Özak GMYO
|3,75
|-2,60
|45,91
|Özbal Çelik Boru
|6,66
|9,90
|313,19
|Özderici GMYO
|1,95
|-2,99
|24,20
|Özerden Plastik
|2,94
|1,73
|28,95
|Panora GMYO
|5,09
|-1,17
|-9,13
|Papilon Savunma
|13,77
|-2,82
|78,68
|Park Elek.Madencilik
|4,35
|-0,46
|42,62
|Parsan
|18,86
|9,97
|11,33
|Pegasus
|45,80
|-2,55
|-46,99
|Peker GMYO
|11,01
|1,47
|251,76
|Penguen Gıda
|3,09
|2,32
|237,56
|Pera GMYO
|1,62
|0,62
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|11,54
|-2,94
|49,14
|Petkim
|3,91
|-3,22
|2,62
|Petrokent Turizm
|935,00
|10,00
|629,90
|Pınar Et Ve Un
|19,18
|4,92
|109,16
|Pınar Su
|6,76
|9,92
|191,38
|Pınar Süt
|17,55
|3,17
|38,52
|Plastikkart
|10,59
|-2,22
|14,24
|Polisan Holding
|2,96
|0,34
|-1,91
|Politeknik Metal
|163,60
|-3,71
|115,06
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|10,00
|-7,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,70
|-0,01
|9,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,50
|-3,07
|0,31
|QNB Finansbank
|68,60
|-1,58
|82,93
|Ral Yatırım Holding
|6,68
|2,93
|154,53
|Ray Sigorta
|8,25
|1,35
|141,23
|Reysaş GMYO
|4,49
|-1,97
|-2,18
|Reysaş Lojistik
|5,55
|-1,42
|26,71
|Rhea Girişim
|2,30
|-2,95
|93,28
|Rodrigo Tekstil
|2,56
|-0,39
|41,44
|Royal Halı
|2,39
|7,66
|74,45
|RTA Laboratuvarları
|62,80
|4,75
|2606,90
|Sabancı Holding
|7,73
|-2,15
|-15,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,86
|-3,02
|77,06
|Sanel Mühendislik
|3,61
|-2,43
|23,04
|Sanifoam Sünger
|6,09
|5,91
|21,80
|Sanko Pazarlama
|6,96
|-0,71
|-4,47
|Saray Matbaacılık
|3,54
|7,60
|173,83
|Sarkuysan
|4,58
|-2,14
|44,14
|Sasa Polyester
|15,08
|-3,58
|95,08
|Say Reklamcılık
|5,10
|-2,30
|127,68
|Sekuro Plastik
|7,92
|10,00
|47,76
|Selçuk Ecza Deposu
|7,99
|2,96
|33,95
|Selçuk Gıda
|2,54
|-0,39
|135,68
|Senkron Güvenlik
|2,10
|-6,25
|-23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|7,97
|-7,33
|401,26
|Servet GMYO
|20,50
|-0,87
|141,18
|Seyitler Kimya
|9,38
|4,69
|38,14
|Silverline Endüstri
|3,77
|-2,33
|74,54
|Sinpaş GMYO
|1,50
|2,74
|29,31
|Smartiks Yazılım
|7,43
|-1,33
|-24,26
|Soda Sanayii
|6,81
|-1,73
|14,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,66
|-0,34
|203,16
|Söktaş
|4,04
|-0,25
|137,58
|Sönmez Filament
|11,16
|5,88
|128,69
|Sönmez Pamuklu
|11,62
|6,61
|136,18
|Sumaş Suni Tahta
|17,50
|3,61
|76,77
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|-0,47
|-11,72
|Şekerbank
|1,38
|-3,50
|5,34
|Şişe Cam
|6,04
|-1,63
|17,93
|Şok Marketler
|12,85
|3,46
|19,42
|T. Halk Bankası
|4,91
|-4,29
|-16,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,64
|1,82
|0,09
|T.S.K.B.
|1,09
|-0,91
|-9,92
|T.Tuborg
|14,78
|-1,07
|24,20
|Taç Tarım Ürünleri
|5,04
|1,82
|61,54
|Tat Gıda
|10,22
|-0,10
|67,99
|TAV Havalimanları
|15,00
|-4,94
|-44,78
|Taze Kuru Gıda
|155,70
|9,96
|2050,55
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-3,27
|17,46
|Tekfen Holding
|14,83
|-2,24
|-20,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,58
|-1,76
|32,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,94
|3,25
|52,11
|TGS Dış Ticaret
|8,14
|0,87
|74,30
|Tofaş Oto. Fab.
|22,46
|1,63
|-3,62
|Torunlar GMYO
|3,59
|-1,91
|30,55
|Trabzon Liman
|14,36
|-4,27
|34,71
|Trabzonspor Sportif
|4,88
|-4,69
|126,98
|Trakya Cam
|3,93
|-2,24
|15,89
|Trend GMYO
|6,50
|3,17
|195,45
|TSKB GMYO
|2,22
|0,00
|132,46
|Tuğçelik
|5,99
|4,36
|51,65
|Tukaş
|10,09
|9,91
|-18,30
|Turcas Petrol
|3,35
|-4,29
|25,47
|Turkcell
|14,32
|-1,24
|3,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,40
|-4,39
|15,44
|Tüpraş
|80,00
|-3,61
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,56
|-4,00
|-26,97
|Türk Prysmian Kablo
|6,02
|4,88
|133,29
|Türk Telekom
|6,83
|-1,59
|-5,34
|Türk Traktör
|93,50
|0,00
|76,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,70
|9,41
|99,29
|Türkiye Sigorta
|6,14
|-4,81
|181,65
|Ufuk Yatırım
|7,50
|4,17
|190,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,19
|10,00
|242,32
|Ulusoy Elektrik
|40,94
|-1,96
|53,91
|Ulusoy Un Sanayi
|10,73
|6,55
|180,89
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,57
|-3,09
|29,38
|Utopya Turizm
|6,68
|0,30
|35,77
|Uzertaş Boya
|4,15
|1,22
|86,94
|Ülker Bisküvi
|22,90
|-1,12
|2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|4,56
|0,00
|88,43
|Vakıf GMYO
|3,01
|-3,53
|73,89
|Vakıf Yat. Ort.
|8,77
|-4,05
|381,56
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-2,40
|-26,13
|Vakko Tekstil
|5,24
|2,34
|15,42
|Vanet Gıda
|1,55
|-3,13
|8,39
|Verusa Holding
|33,20
|1,59
|78,97
|Verusaturk Girisim
|5,91
|-0,51
|12,38
|Vestel
|18,36
|2,23
|45,48
|Vestel Beyaz Eşya
|26,14
|0,15
|23,90
|Viking Kağıt
|4,70
|-1,67
|151,34
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,74
|-1,06
|54,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|-0,98
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,66
|5,85
|134,33
|Yataş
|8,04
|-0,12
|9,54
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,59
|-1,15
|60,87
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|-0,41
|0,49
|Yeşil GMYO
|0,83
|-1,19
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,90
|-2,17
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|15,85
|-0,88
|41,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.819,90
|0,00
|131,58
|Yonga Mobilya
|26,00
|-3,99
|181,61
|Yükselen Çelik
|14,13
|-4,01
|130,51
|Yünsa
|12,06
|-2,58
|19,79
|Zorlu Enerji
|2,70
|-2,88
|65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)