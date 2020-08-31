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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:33:06 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 39.000,10 -3,94 29,22
İş Bankası (C) 4,91 -2,58 -23,40
İş Bankası (Kur.) 333.000,10 -10,00 58,57
İş Fin.Kir. 3,69 -3,66 -2,89
İş Girişim 8,35 2,08 119,74
İş GMYO 1,67 -2,91 -5,11
İş Y. Men. Değ. 8,12 0,50 101,65
İş Yat. Ort. 2,87 -1,71 78,11
İşbir Holding 1.247,90 -1,34 190,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -3,33 40,32
İttifak Holding 3,26 -0,91 -12,37
İz Hayvancılık Tarım 4,70 5,62 79,63
İzmir Demir Çelik 28,20 8,21 244,32
İzmir Fırça 3,47 -8,20 92,78
Jantsa Jant Sanayi 110,30 -2,39 107,38
Kafein Yazılım 15,80 -2,41 42,27
Kaplamin 9,81 0,31 76,76
Kardemir (A) 4,37 0,92 64,91
Kardemir (B) 3,58 -0,56 35,61
Kardemir (D) 3,05 -1,29 14,66
Karel Elektronik 15,95 -1,54 9,77
Karsan Otomotiv 3,06 -0,97 93,67
Karsu Tekstil 5,48 1,11 69,14
Kartonsan 590,40 -2,17 52,82
Katmerciler Ekipman 3,95 -3,89 2,86
Kent Gıda 543,00 9,99 2238,35
Kerevitaş Gıda 4,94 0,82 51,53
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 -29,09
Kiler GMYO 5,85 -6,25 54,35
Klimasan Klima 13,27 -0,60 -37,45
Koç Holding 14,90 -3,62 -25,53
Konfrut Gıda 11,26 -2,43 43,99
Konya Çimento 378,10 -4,06 39,37
Kordsa Teknik Tekstil 10,80 -2,88 -15,07
Koza Altın 77,70 -1,33 4,93
Koza Madencilik 12,85 -1,08 28,12
Körfez GMYO 4,52 -2,16 89,12
Kristal Kola 2,00 1,01 32,45
Kron Telekomünikasyon 23,84 -3,17 87,42
Kuştur Kuşadası Turizm 74,15 -0,40 215,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,60 -2,62 57,58
Kütahya Porselen 28,14 -3,50 325,08
Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39
Link Bilgisayar 27,52 1,40 52,99
Logo Yazılım 93,05 2,25 53,04
Lokman Hekim Sağlık 7,44 2,90 28,72
Lüks Kadife 22,60 -0,18 161,57
Makina Takım 2,28 -0,44 21,28
Marka Yatırım Holding 2,27 -3,40 92,37
Marmaris Altınyunus 84,40 -1,86 18,87
Marshall 148,00 6,71 211,32
Martı GMYO 1,82 -1,09 80,20
Martı Otel 1,09 -2,68 19,78
Mavi Giyim 37,18 -2,41 -35,79
Mazhar Zorlu Holding 15,70 0,64 29,86
Mega Polietilen 4,63 7,93 265,01
Menderes Tekstil 3,05 -0,65 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 37,00 1,37 90,33
Merko Gıda 1,74 2,96 65,71
Metemtur Otelcilik 3,02 9,82 69,66
Metro Holding 1,98 -2,46 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,56 -1,11 81,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 1,42 -59,68
Migros Ticaret 39,22 1,29 61,93
Milpa 3,95 -1,99 80,37
Mistral GMYO 3,32 -2,64 75,66
MLP Sağlık 15,30 0,86 -4,37
MMC San. Ve Tic. Yat. 2,15 9,69 88,60
Mondi Tire Kutsan 6,06 0,17 46,38
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,30 2,99
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,90 -1,12 80,03
Net Holding 2,17 -1,81 -16,54
Netaş Telekom. 15,62 2,83 19,60
Niğbaş Niğde Beton 16,00 4,58 158,06
Nuh Çimento 18,62 0,38 69,51
Nurol GMYO 7,11 7,56 99,16
Odaş Elektrik 2,63 3,95 81,92
Olmuksan-IP 5,51 2,04 115,15
Orge Enerji Elektrik 6,77 -1,74 36,49
Orma Orman Mahsulleri 8,88 -3,48 221,74
Osmanlı Menkul 15,20 0,73 264,05
Ostim Endüstriyel Yat 3,00 0,67 78,57
Otokar 140,00 1,16 -4,79
Oyak Çimento 7,54 -1,82 37,15
Oyak Yat. Ort. 6,41 -2,58 177,65
Oylum Sınai Yatırımlar 3,16 -1,25 2,30
Özak GMYO 3,75 -2,60 45,91
Özbal Çelik Boru 6,66 9,90 313,19
Özderici GMYO 1,95 -2,99 24,20
Özerden Plastik 2,94 1,73 28,95
Panora GMYO 5,09 -1,17 -9,13
Papilon Savunma 13,77 -2,82 78,68
Park Elek.Madencilik 4,35 -0,46 42,62
Parsan 18,86 9,97 11,33
Pegasus 45,80 -2,55 -46,99
Peker GMYO 11,01 1,47 251,76
Penguen Gıda 3,09 2,32 237,56
Pera GMYO 1,62 0,62 72,34
Pergamon Dış Ticaret 11,54 -2,94 49,14
Petkim 3,91 -3,22 2,62
Petrokent Turizm 935,00 10,00 629,90
Pınar Et Ve Un 19,18 4,92 109,16
Pınar Su 6,76 9,92 191,38
Pınar Süt 17,55 3,17 38,52
Plastikkart 10,59 -2,22 14,24
Polisan Holding 2,96 0,34 -1,91
Politeknik Metal 163,60 -3,71 115,06
Prizma Press Matbaacılık 3,96 10,00 -7,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.212,70 -0,01 9,47
QNB Finans Fin. Kir. 129,50 -3,07 0,31
QNB Finansbank 68,60 -1,58 82,93
Ral Yatırım Holding 6,68 2,93 154,53
Ray Sigorta 8,25 1,35 141,23
Reysaş GMYO 4,49 -1,97 -2,18
Reysaş Lojistik 5,55 -1,42 26,71
Rhea Girişim 2,30 -2,95 93,28
Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 41,44
Royal Halı 2,39 7,66 74,45
RTA Laboratuvarları 62,80 4,75 2606,90
Sabancı Holding 7,73 -2,15 -15,24
Safkar Ege Soğutmacılık 3,86 -3,02 77,06
Sanel Mühendislik 3,61 -2,43 23,04
Sanifoam Sünger 6,09 5,91 21,80
Sanko Pazarlama 6,96 -0,71 -4,47
Saray Matbaacılık 3,54 7,60 173,83
Sarkuysan 4,58 -2,14 44,14
Sasa Polyester 15,08 -3,58 95,08
Say Reklamcılık 5,10 -2,30 127,68
Sekuro Plastik 7,92 10,00 47,76
Selçuk Ecza Deposu 7,99 2,96 33,95
Selçuk Gıda 2,54 -0,39 135,68
Senkron Güvenlik 2,10 -6,25 -23,08
Serve Film Prodüksiyon 7,97 -7,33 401,26
Servet GMYO 20,50 -0,87 141,18
Seyitler Kimya 9,38 4,69 38,14
Silverline Endüstri 3,77 -2,33 74,54
Sinpaş GMYO 1,50 2,74 29,31
Smartiks Yazılım 7,43 -1,33 -24,26
Soda Sanayii 6,81 -1,73 14,90
Sodaş Sodyum Sanayii 11,66 -0,34 203,16
Söktaş 4,04 -0,25 137,58
Sönmez Filament 11,16 5,88 128,69
Sönmez Pamuklu 11,62 6,61 136,18
Sumaş Suni Tahta 17,50 3,61 76,77
Şeker Fin. Kir. 4,22 -0,47 -11,72
Şekerbank 1,38 -3,50 5,34
Şişe Cam 6,04 -1,63 17,93
Şok Marketler 12,85 3,46 19,42
T. Halk Bankası 4,91 -4,29 -16,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,64 1,82 0,09
T.S.K.B. 1,09 -0,91 -9,92
T.Tuborg 14,78 -1,07 24,20
Taç Tarım Ürünleri 5,04 1,82 61,54
Tat Gıda 10,22 -0,10 67,99
TAV Havalimanları 15,00 -4,94 -44,78
Taze Kuru Gıda 155,70 9,96 2050,55
Tek-Art Turizm 1,48 -3,27 17,46
Tekfen Holding 14,83 -2,24 -20,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,58 -1,76 32,86
Temapol Polimer Plastik 7,94 3,25 52,11
TGS Dış Ticaret 8,14 0,87 74,30
Tofaş Oto. Fab. 22,46 1,63 -3,62
Torunlar GMYO 3,59 -1,91 30,55
Trabzon Liman 14,36 -4,27 34,71
Trabzonspor Sportif 4,88 -4,69 126,98
Trakya Cam 3,93 -2,24 15,89
Trend GMYO 6,50 3,17 195,45
TSKB GMYO 2,22 0,00 132,46
Tuğçelik 5,99 4,36 51,65
Tukaş 10,09 9,91 -18,30
Turcas Petrol 3,35 -4,29 25,47
Turkcell 14,32 -1,24 3,77
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 -4,39 15,44
Tüpraş 80,00 -3,61 -36,91
Türk Hava Yolları 10,56 -4,00 -26,97
Türk Prysmian Kablo 6,02 4,88 133,29
Türk Telekom 6,83 -1,59 -5,34
Türk Traktör 93,50 0,00 76,71
Türker Proje Gayrimenkul 83,70 9,41 99,29
Türkiye Sigorta 6,14 -4,81 181,65
Ufuk Yatırım 7,50 4,17 190,70
Ulaşlar Turizm Yat. 3,19 10,00 242,32
Ulusoy Elektrik 40,94 -1,96 53,91
Ulusoy Un Sanayi 10,73 6,55 180,89
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,57 -3,09 29,38
Utopya Turizm 6,68 0,30 35,77
Uzertaş Boya 4,15 1,22 86,94
Ülker Bisküvi 22,90 -1,12 2,42
Vakıf Fin. Kir. 4,56 0,00 88,43
Vakıf GMYO 3,01 -3,53 73,89
Vakıf Yat. Ort. 8,77 -4,05 381,56
Vakıflar Bankası 4,07 -2,40 -26,13
Vakko Tekstil 5,24 2,34 15,42
Vanet Gıda 1,55 -3,13 8,39
Verusa Holding 33,20 1,59 78,97
Verusaturk Girisim 5,91 -0,51 12,38
Vestel 18,36 2,23 45,48
Vestel Beyaz Eşya 26,14 0,15 23,90
Viking Kağıt 4,70 -1,67 151,34
Yapı Kredi Koray GMYO 3,74 -1,06 54,55
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -0,98 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,66 5,85 134,33
Yataş 8,04 -0,12 9,54
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,59 -1,15 60,87
Yeni Gimat GMYO 12,03 -0,41 0,49
Yeşil GMYO 0,83 -1,19 29,69
Yeşil Yapı 0,90 -2,17 36,36
Yeşil Yatırım Holding 15,85 -0,88 41,14
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.819,90 0,00 131,58
Yonga Mobilya 26,00 -3,99 181,61
Yükselen Çelik 14,13 -4,01 130,51
Yünsa 12,06 -2,58 19,79
Zorlu Enerji 2,70 -2,88 65,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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