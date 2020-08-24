Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|-0,73
|35,85
|İş Bankası (C)
|4,97
|-1,00
|-22,46
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,99
|3,64
|5,00
|İş Girişim
|7,95
|9,96
|109,21
|İş GMYO
|1,76
|0,00
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,40
|-0,27
|83,77
|İş Yat. Ort.
|3,03
|0,33
|88,04
|İşbir Holding
|1.277,00
|-1,02
|196,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-1,12
|41,94
|İttifak Holding
|3,05
|-1,29
|-18,01
|İz Hayvancılık Tarım
|4,64
|0,87
|77,34
|İzmir Demir Çelik
|17,82
|10,00
|117,58
|İzmir Fırça
|3,23
|9,86
|79,44
|Jantsa Jant Sanayi
|109,30
|4,49
|105,50
|Kafein Yazılım
|16,05
|-3,37
|44,52
|Kaplamin
|9,20
|3,37
|65,77
|Kardemir (A)
|3,97
|1,53
|49,81
|Kardemir (B)
|3,36
|-2,89
|27,27
|Kardemir (D)
|3,00
|-1,32
|12,78
|Karel Elektronik
|15,98
|-0,99
|9,98
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,59
|75,32
|Karsu Tekstil
|5,17
|-1,90
|59,57
|Kartonsan
|611,00
|2,59
|58,15
|Katmerciler Ekipman
|4,07
|3,04
|5,99
|Kent Gıda
|337,30
|9,98
|1352,53
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|-0,40
|53,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Kiler GMYO
|5,72
|-3,21
|50,92
|Klimasan Klima
|13,45
|0,82
|-36,60
|Koç Holding
|16,02
|2,04
|-19,94
|Konfrut Gıda
|11,72
|4,27
|49,87
|Konya Çimento
|399,00
|3,58
|47,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,14
|-0,18
|-12,39
|Koza Altın
|80,80
|-0,49
|9,12
|Koza Madencilik
|13,07
|0,54
|30,31
|Körfez GMYO
|4,82
|9,79
|101,67
|Kristal Kola
|1,96
|0,51
|29,80
|Kron Telekomünikasyon
|25,22
|-2,40
|98,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|73,45
|9,96
|212,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,55
|0,39
|54,55
|Kütahya Porselen
|28,60
|4,15
|332,02
|Lider Faktoring
|3,15
|5,00
|71,66
|Link Bilgisayar
|27,60
|3,22
|53,43
|Logo Yazılım
|86,35
|0,23
|42,02
|Lokman Hekim Sağlık
|7,12
|-0,97
|23,18
|Lüks Kadife
|22,52
|2,46
|160,65
|Makina Takım
|2,40
|2,56
|27,66
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|1,88
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|91,70
|9,95
|29,15
|Marshall
|138,80
|-0,86
|191,96
|Martı GMYO
|1,88
|-1,05
|86,14
|Martı Otel
|1,19
|0,00
|30,77
|Mavi Giyim
|38,88
|-0,46
|-32,85
|Mazhar Zorlu Holding
|15,88
|1,73
|31,35
|Mega Polietilen
|3,65
|-3,95
|187,75
|Menderes Tekstil
|2,90
|-0,34
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,46
|4,00
|92,70
|Merko Gıda
|1,67
|-0,60
|59,05
|Metemtur Otelcilik
|2,29
|-0,43
|28,65
|Metro Holding
|2,00
|1,01
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,73
|0,27
|90,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|0,95
|-60,06
|Migros Ticaret
|39,54
|1,28
|63,25
|Milpa
|4,12
|1,98
|88,13
|Mistral GMYO
|3,36
|9,80
|77,78
|MLP Sağlık
|15,55
|-0,32
|-2,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,60
|-0,62
|40,35
|Mondi Tire Kutsan
|6,10
|2,69
|47,34
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,12
|-0,52
|81,76
|Net Holding
|2,26
|0,44
|-13,08
|Netaş Telekom.
|15,18
|1,13
|16,23
|Niğbaş Niğde Beton
|16,20
|-5,54
|161,29
|Nuh Çimento
|18,72
|-2,25
|70,42
|Nurol GMYO
|6,59
|6,81
|84,59
|Odaş Elektrik
|2,38
|0,00
|64,63
|Olmuksan-IP
|5,19
|1,17
|102,66
|Orge Enerji Elektrik
|6,99
|0,29
|40,93
|Orma Orman Mahsulleri
|8,55
|-10,00
|209,78
|Osmanlı Menkul
|15,15
|-0,98
|262,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|0,35
|68,45
|Otokar
|138,30
|-0,29
|-5,94
|Oyak Çimento
|7,70
|0,39
|40,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|1,06
|190,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|-0,96
|-0,29
|Özak GMYO
|3,98
|2,31
|54,86
|Özbal Çelik Boru
|4,70
|-1,67
|191,59
|Özderici GMYO
|2,03
|0,50
|29,30
|Özerden Plastik
|2,37
|-4,44
|3,95
|Panora GMYO
|5,20
|-0,95
|-7,17
|Papilon Savunma
|13,75
|-2,48
|78,42
|Park Elek.Madencilik
|4,28
|1,90
|40,33
|Parsan
|17,03
|0,18
|0,53
|Pegasus
|46,46
|1,00
|-46,23
|Peker GMYO
|11,20
|1,91
|257,83
|Penguen Gıda
|2,84
|0,00
|210,25
|Pera GMYO
|1,55
|4,73
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|11,89
|8,09
|53,66
|Petkim
|4,14
|-1,19
|8,66
|Petrokent Turizm
|715,00
|10,00
|458,16
|Pınar Et Ve Un
|18,64
|2,14
|103,27
|Pınar Su
|5,51
|9,98
|137,50
|Pınar Süt
|17,06
|2,90
|34,65
|Plastikkart
|10,82
|-0,82
|16,72
|Polisan Holding
|2,98
|-0,33
|-1,25
|Politeknik Metal
|166,90
|4,25
|119,40
|Prizma Press Matbaacılık
|3,41
|0,29
|-20,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,80
|-0,07
|9,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|136,10
|-1,38
|5,42
|QNB Finansbank
|71,95
|-1,44
|91,87
|Ral Yatırım Holding
|11,52
|0,17
|69,41
|Ray Sigorta
|7,35
|8,09
|114,91
|Reysaş GMYO
|4,73
|2,38
|3,05
|Reysaş Lojistik
|5,95
|2,06
|35,84
|Rhea Girişim
|2,43
|-0,82
|104,20
|Rodrigo Tekstil
|2,69
|3,07
|48,62
|Royal Halı
|2,49
|2,05
|81,75
|RTA Laboratuvarları
|59,20
|3,32
|2451,72
|Sabancı Holding
|8,30
|0,97
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,93
|-2,24
|80,28
|Sanel Mühendislik
|3,70
|6,02
|26,11
|Sanifoam Sünger
|5,49
|-0,18
|9,80
|Sanko Pazarlama
|7,40
|-0,54
|-3,27
|Saray Matbaacılık
|3,19
|1,92
|146,76
|Sarkuysan
|4,48
|0,22
|40,99
|Sasa Polyester
|14,90
|2,69
|92,76
|Say Reklamcılık
|5,17
|-5,66
|130,80
|Sekuro Plastik
|7,52
|-1,05
|40,30
|Selçuk Ecza Deposu
|7,81
|-0,64
|30,93
|Selçuk Gıda
|3,95
|-3,66
|129,65
|Senkron Güvenlik
|2,07
|0,98
|-24,18
|Serve Film Prodüksiyon
|7,14
|5,00
|349,06
|Servet GMYO
|21,88
|6,42
|157,41
|Seyitler Kimya
|8,56
|-0,58
|26,07
|Silverline Endüstri
|3,73
|-1,32
|72,69
|Sinpaş GMYO
|1,42
|0,71
|22,41
|Smartiks Yazılım
|7,52
|-0,79
|-23,34
|Soda Sanayii
|6,94
|-0,14
|17,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,60
|0,35
|201,60
|Söktaş
|4,14
|7,53
|143,46
|Sönmez Filament
|9,62
|0,00
|97,13
|Sönmez Pamuklu
|10,76
|2,97
|118,70
|Sumaş Suni Tahta
|16,43
|-2,49
|65,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|0,48
|-12,13
|Şekerbank
|1,47
|-2,00
|12,21
|Şişe Cam
|6,12
|-1,29
|19,49
|Şok Marketler
|12,36
|-0,32
|14,87
|T. Halk Bankası
|5,18
|-1,33
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,20
|2,31
|1,38
|T.S.K.B.
|1,13
|0,89
|-6,61
|T.Tuborg
|15,51
|1,44
|30,34
|Taç Tarım Ürünleri
|4,97
|-0,60
|59,29
|Tat Gıda
|9,77
|0,21
|60,59
|TAV Havalimanları
|16,56
|0,00
|-39,04
|Taze Kuru Gıda
|96,90
|9,99
|1238,40
|Tek-Art Turizm
|1,63
|3,82
|29,37
|Tekfen Holding
|15,99
|-0,12
|-13,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,72
|2,14
|36,19
|Temapol Polimer Plastik
|6,97
|1,01
|33,52
|TGS Dış Ticaret
|7,65
|-2,42
|63,81
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|0,27
|-5,50
|Torunlar GMYO
|3,56
|0,56
|29,45
|Trabzon Liman
|15,40
|-1,79
|44,47
|Trabzonspor Sportif
|4,40
|10,00
|104,65
|Trakya Cam
|4,03
|0,00
|18,84
|Trend GMYO
|6,48
|5,19
|194,55
|TSKB GMYO
|2,33
|2,64
|143,98
|Tuğçelik
|5,28
|0,38
|33,67
|Tukaş
|9,02
|2,85
|-26,96
|Turcas Petrol
|3,25
|-2,69
|21,72
|Turkcell
|14,76
|-1,60
|6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|2,64
|21,37
|Tüpraş
|84,30
|1,69
|-33,52
|Türk Hava Yolları
|11,08
|-0,27
|-23,37
|Türk Prysmian Kablo
|5,43
|-1,27
|110,42
|Türk Telekom
|6,97
|-1,97
|-3,40
|Türk Traktör
|89,30
|0,34
|68,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|75,00
|6,76
|78,57
|Ufuk Yatırım
|7,60
|3,40
|194,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,32
|2,65
|148,96
|Ulusoy Elektrik
|42,82
|2,54
|60,98
|Ulusoy Un Sanayi
|9,77
|0,31
|155,76
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,60
|-0,62
|31,85
|Utopya Turizm
|6,88
|-0,29
|39,84
|Uzertaş Boya
|4,07
|-3,10
|83,33
|Ülker Bisküvi
|22,72
|-0,35
|1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,54
|-5,02
|87,60
|Vakıf GMYO
|3,18
|-1,85
|83,71
|Vakıf Yat. Ort.
|9,92
|-2,46
|444,71
|Vakıflar Bankası
|4,19
|-1,64
|-23,96
|Vakko Tekstil
|4,97
|4,41
|9,47
|Vanet Gıda
|1,57
|-0,63
|9,79
|Verusa Holding
|30,84
|2,53
|66,25
|Verusaturk Girisim
|5,91
|1,20
|12,38
|Vestel
|16,59
|-2,53
|31,46
|Vestel Beyaz Eşya
|25,06
|0,16
|18,78
|Viking Kağıt
|4,99
|9,91
|166,84
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,71
|-0,27
|53,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,31
|1,22
|112,75
|Yataş
|7,93
|-1,00
|8,04
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,63
|0,38
|63,35
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|-0,08
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|34,37
|Yeşil Yapı
|0,92
|0,00
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|16,30
|0,06
|45,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.650,10
|0,76
|125,81
|Yonga Mobilya
|25,98
|6,04
|181,40
|Yükselen Çelik
|15,20
|3,05
|147,96
|Yünsa
|13,32
|9,99
|32,30
|Zorlu Enerji
|2,53
|-3,44
|55,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)