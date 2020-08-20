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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:38:41 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 12,00 68,84
İş Bankası (B) 39.992,00 -3,63 32,51
İş Bankası (C) 5,04 -1,18 -21,37
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,81 1,60 0,26
İş Girişim 6,58 0,15 73,16
İş GMYO 1,77 -1,67 0,57
İş Y. Men. Değ. 7,45 0,00 85,01
İş Yat. Ort. 2,96 -2,31 83,70
İşbir Holding 1.310,00 -0,76 204,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 7,78 56,45
İttifak Holding 3,16 -2,47 -15,05
İz Hayvancılık Tarım 4,66 -1,27 78,10
İzmir Demir Çelik 15,01 -1,90 83,27
İzmir Fırça 2,71 9,72 50,56
Jantsa Jant Sanayi 103,50 -0,10 94,59
Kafein Yazılım 16,64 -1,48 49,83
Kaplamin 8,89 -1,44 60,18
Kardemir (A) 4,07 1,50 53,58
Kardemir (B) 3,53 2,32 33,71
Kardemir (D) 3,10 5,80 16,54
Karel Elektronik 16,38 -0,49 12,73
Karsan Otomotiv 2,77 -2,46 75,32
Karsu Tekstil 5,29 1,15 63,27
Kartonsan 609,20 -2,67 57,69
Katmerciler Ekipman 4,08 3,29 6,25
Kent Gıda 2.244,10 10,00 1176,51
Kerevitaş Gıda 5,16 4,03 58,28
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45
Kiler GMYO 5,87 -9,97 54,88
Klimasan Klima 13,53 -0,37 -36,22
Koç Holding 15,47 -1,59 -22,68
Konfrut Gıda 10,99 3,19 40,54
Konya Çimento 393,90 -1,23 45,19
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 1,63 -11,92
Koza Altın 83,00 -1,54 12,09
Koza Madencilik 13,41 -2,33 33,70
Körfez GMYO 4,50 -5,46 88,28
Kristal Kola 2,02 3,06 33,77
Kron Telekomünikasyon 25,88 4,35 103,46
Kuştur Kuşadası Turizm 72,95 -6,47 210,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,65 2,71 60,61
Kütahya Porselen 26,54 -2,78 300,91
Lider Faktoring 3,03 1,00 65,12
Link Bilgisayar 27,00 -0,81 50,09
Logo Yazılım 87,00 0,35 43,09
Lokman Hekim Sağlık 7,33 1,52 26,82
Lüks Kadife 22,60 -0,70 161,57
Makina Takım 2,45 -2,78 30,32
Marka Yatırım Holding 2,19 -1,35 85,59
Marmaris Altınyunus 87,95 -3,30 23,87
Marshall 135,30 10,00 184,60
Martı GMYO 1,96 -7,55 94,06
Martı Otel 1,24 -2,36 36,26
Mavi Giyim 38,70 -1,53 -33,16
Mazhar Zorlu Holding 17,34 9,47 43,42
Mega Polietilen 3,84 -3,52 202,73
Menderes Tekstil 2,89 -2,03 120,61
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 33,98 -2,75 74,79
Merko Gıda 1,70 1,80 61,90
Metemtur Otelcilik 2,24 -1,75 25,84
Metro Holding 2,05 1,49 48,55
Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -0,52 96,43
Metro Yatırım Ortaklığı 2,13 -0,47 -60,06
Migros Ticaret 39,00 0,00 61,02
Milpa 4,06 1,50 85,39
Mistral GMYO 3,22 -3,88 70,37
MLP Sağlık 15,87 0,44 -0,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,65 0,61 44,74
Mondi Tire Kutsan 5,91 -0,67 42,75
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,70 4,56 102,04
Net Holding 2,33 0,87 -10,38
Netaş Telekom. 15,51 1,11 18,76
Niğbaş Niğde Beton 19,05 -9,97 207,26
Nuh Çimento 19,80 -3,60 80,25
Nurol GMYO 5,98 0,34 67,51
Odaş Elektrik 2,52 0,40 74,31
Olmuksan-IP 5,16 3,41 101,49
Orge Enerji Elektrik 7,25 -0,55 46,17
Orma Orman Mahsulleri 9,86 -9,95 257,25
Osmanlı Menkul 15,19 0,66 263,81
Ostim Endüstriyel Yat 2,91 -1,36 73,21
Otokar 137,80 -1,92 -6,28
Oyak Çimento 7,95 1,40 44,61
Oyak Yat. Ort. 6,49 1,41 181,12
Oylum Sınai Yatırımlar 3,23 -0,92 4,57
Özak GMYO 3,74 0,00 45,53
Özbal Çelik Boru 4,35 8,75 169,87
Özderici GMYO 2,08 0,00 32,48
Özerden Plastik 2,26 0,00 -0,88
Panora GMYO 5,16 0,39 -7,88
Papilon Savunma 14,12 -1,60 83,22
Park Elek.Madencilik 4,13 -0,48 35,41
Parsan 17,13 2,88 1,12
Pegasus 46,90 -1,55 -45,72
Peker GMYO 11,20 1,91 257,83
Penguen Gıda 2,90 2,11 216,80
Pera GMYO 1,54 -0,65 63,83
Pergamon Dış Ticaret 11,08 -0,36 43,19
Petkim 4,65 9,93 22,05
Petrokent Turizm 720,50 4,65 462,45
Pınar Et Ve Un 18,38 -0,76 100,44
Pınar Su 5,08 -0,97 118,97
Pınar Süt 16,75 -0,53 32,20
Plastikkart 11,17 2,01 20,50
Polisan Holding 3,04 1,33 0,74
Politeknik Metal 174,90 -0,62 129,91
Prizma Press Matbaacılık 3,44 -1,71 -20,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.209,60 -0,02 9,19
QNB Finans Fin. Kir. 143,90 -1,71 11,46
QNB Finansbank 75,55 -4,06 101,47
Ral Yatırım Holding 12,21 -6,58 79,56
Ray Sigorta 6,41 0,31 87,43
Reysaş GMYO 4,62 1,99 0,65
Reysaş Lojistik 5,54 6,74 26,48
Rhea Girişim 2,49 0,81 109,24
Rodrigo Tekstil 2,62 -0,76 44,75
Royal Halı 2,44 -8,27 78,10
RTA Laboratuvarları 52,40 -9,97 2158,62
Sabancı Holding 8,11 -1,58 -11,07
Safkar Ege Soğutmacılık 4,09 -2,85 87,61
Sanel Mühendislik 3,40 3,34 15,88
Sanifoam Sünger 5,53 0,55 10,60
Sanko Pazarlama 7,67 2,27 0,26
Saray Matbaacılık 3,01 2,38 132,83
Sarkuysan 4,56 -2,56 43,51
Sasa Polyester 14,10 -0,70 82,41
Say Reklamcılık 5,60 8,11 150,00
Sekuro Plastik 7,69 1,32 43,47
Selçuk Ecza Deposu 7,96 -1,12 33,45
Selçuk Gıda 3,99 2,31 131,98
Senkron Güvenlik 2,04 -4,23 -25,27
Serve Film Prodüksiyon 6,80 3,82 327,67
Servet GMYO 20,88 -1,14 145,65
Seyitler Kimya 8,58 -1,04 26,36
Silverline Endüstri 3,90 0,78 80,56
Sinpaş GMYO 1,48 3,50 27,59
Smartiks Yazılım 7,66 -0,39 -21,92
Soda Sanayii 7,02 0,00 18,44
Sodaş Sodyum Sanayii 11,60 -0,34 201,60
Söktaş 3,79 0,80 122,87
Sönmez Filament 9,61 0,31 96,93
Sönmez Pamuklu 10,40 -0,48 111,38
Sumaş Suni Tahta 17,67 -0,11 78,48
Şeker Fin. Kir. 4,25 0,24 -11,09
Şekerbank 1,54 2,67 17,56
Şişe Cam 6,24 -0,48 21,83
Şok Marketler 12,61 -0,24 17,19
T. Halk Bankası 5,20 0,19 -12,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,20 10,00 5,96
T.S.K.B. 1,14 1,79 -5,79
T.Tuborg 15,09 7,94 26,81
Taç Tarım Ürünleri 5,05 -1,94 61,86
Tat Gıda 9,48 -1,04 55,82
TAV Havalimanları 16,72 -0,83 -38,45
Taze Kuru Gıda 80,10 -10,00 1006,35
Tek-Art Turizm 1,54 -0,65 22,22
Tekfen Holding 15,21 3,19 -18,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 0,35 36,43
Temapol Polimer Plastik 6,99 2,04 33,91
TGS Dış Ticaret 8,71 -9,93 86,51
Tofaş Oto. Fab. 22,10 0,45 -5,16
Torunlar GMYO 3,53 -0,84 28,36
Trabzon Liman 17,42 9,97 63,41
Trabzonspor Sportif 4,09 1,24 90,23
Trakya Cam 4,08 -0,24 20,32
Trend GMYO 6,11 1,50 177,73
TSKB GMYO 2,28 -2,98 138,75
Tuğçelik 5,32 -1,12 34,68
Tukaş 8,80 -0,79 -28,74
Turcas Petrol 3,71 9,76 38,95
Turkcell 15,38 0,85 11,45
Tümosan Motor ve Traktör 7,78 3,87 21,37
Tüpraş 92,00 7,04 -27,44
Türk Hava Yolları 11,20 -0,53 -22,54
Türk Prysmian Kablo 5,45 -2,33 111,20
Türk Telekom 7,14 -0,70 -1,05
Türk Traktör 91,55 0,60 73,03
Türker Proje Gayrimenkul 70,25 -1,89 67,26
Ufuk Yatırım 7,44 0,68 188,37
Ulaşlar Turizm Yat. 4,92 3,80 132,08
Ulusoy Elektrik 41,86 -1,04 57,37
Ulusoy Un Sanayi 10,05 -3,92 163,09
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,66 0,00 36,80
Utopya Turizm 6,92 0,73 40,65
Uzertaş Boya 4,31 2,86 94,14
Ülker Bisküvi 22,98 0,44 2,77
Vakıf Fin. Kir. 4,35 -1,36 79,75
Vakıf GMYO 3,28 1,23 89,49
Vakıf Yat. Ort. 9,95 -9,95 446,36
Vakıflar Bankası 4,31 0,47 -21,78
Vakko Tekstil 5,08 9,96 11,89
Vanet Gıda 1,58 -0,63 10,49
Verusa Holding 30,50 1,94 64,42
Verusaturk Girisim 6,19 6,17 17,71
Vestel 17,11 5,49 35,58
Vestel Beyaz Eşya 25,54 -1,01 21,05
Viking Kağıt 4,57 2,01 144,39
Yapı Kredi Koray GMYO 3,71 -0,27 53,31
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,92 -12,90
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,55 -2,73 116,59
Yataş 8,13 4,90 10,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,86 7,52 77,64
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,41 0,24
Yeşil GMYO 0,90 -2,17 40,63
Yeşil Yapı 0,97 2,11 46,97
Yeşil Yatırım Holding 16,43 -3,30 46,30
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,00 3,77 124,11
Yonga Mobilya 26,44 -0,23 186,38
Yükselen Çelik 13,78 -0,86 124,80
Yünsa 12,02 2,56 19,39
Zorlu Enerji 2,91 9,81 78,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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