Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|6,30
|34,19
|İş Bankası (C)
|4,73
|2,60
|-26,21
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,60
|4,35
|-5,26
|İş Girişim
|7,07
|0,28
|86,05
|İş GMYO
|1,76
|1,73
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,49
|3,31
|86,01
|İş Yat. Ort.
|3,30
|3,45
|104,80
|İşbir Holding
|1.298,00
|10,00
|201,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|6,25
|37,10
|İttifak Holding
|3,05
|0,99
|-18,01
|İz Hayvancılık Tarım
|4,00
|-7,19
|52,88
|İzmir Demir Çelik
|15,99
|4,44
|95,24
|İzmir Fırça
|2,40
|0,84
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|98,00
|9,99
|84,25
|Kafein Yazılım
|17,15
|1,18
|54,42
|Kaplamin
|8,81
|2,56
|58,74
|Kardemir (A)
|3,64
|1,11
|37,36
|Kardemir (B)
|3,06
|2,68
|15,91
|Kardemir (D)
|2,66
|2,70
|0,00
|Karel Elektronik
|16,58
|3,56
|14,11
|Karsan Otomotiv
|2,71
|7,54
|71,52
|Karsu Tekstil
|4,93
|4,67
|52,16
|Kartonsan
|603,90
|10,00
|56,31
|Katmerciler Ekipman
|4,63
|3,58
|20,57
|Kent Gıda
|1.422,00
|-10,00
|708,87
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|3,78
|51,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|8,95
|2,76
|136,15
|Klimasan Klima
|13,70
|5,63
|-35,42
|Koç Holding
|15,00
|1,35
|-25,03
|Konfrut Gıda
|10,85
|-0,46
|38,75
|Konya Çimento
|419,90
|8,00
|54,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|2,97
|-12,71
|Koza Altın
|86,00
|-0,23
|16,14
|Koza Madencilik
|13,63
|-1,23
|35,89
|Körfez GMYO
|5,34
|-9,95
|123,43
|Kristal Kola
|1,88
|2,73
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|24,98
|-1,65
|96,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|61,20
|-9,93
|160,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|1,27
|45,45
|Kütahya Porselen
|26,00
|3,26
|292,75
|Lider Faktoring
|2,83
|2,17
|54,22
|Link Bilgisayar
|25,90
|6,58
|42,70
|Logo Yazılım
|84,95
|3,66
|39,72
|Lokman Hekim Sağlık
|7,41
|0,14
|28,20
|Lüks Kadife
|22,48
|-4,75
|160,19
|Makina Takım
|2,17
|0,93
|15,43
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|4,83
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|107,60
|9,24
|51,55
|Marshall
|117,80
|9,99
|147,79
|Martı GMYO
|1,90
|3,83
|88,12
|Martı Otel
|1,05
|3,96
|15,38
|Mavi Giyim
|36,42
|-0,92
|-37,10
|Mazhar Zorlu Holding
|13,60
|3,03
|12,49
|Mega Polietilen
|3,38
|-2,87
|166,47
|Menderes Tekstil
|2,94
|2,80
|124,43
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|29,40
|3,16
|51,23
|Merko Gıda
|1,70
|1,19
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|0,98
|15,73
|Metro Holding
|1,82
|1,11
|31,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,29
|0,61
|67,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,19
|3,79
|-58,93
|Migros Ticaret
|38,54
|-2,43
|59,12
|Milpa
|3,66
|7,02
|67,12
|Mistral GMYO
|2,87
|9,96
|51,85
|MLP Sağlık
|15,63
|5,54
|-2,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,64
|-0,61
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,75
|8,90
|38,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|0,05
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,04
|9,98
|73,27
|Net Holding
|2,27
|8,61
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,43
|7,53
|10,49
|Niğbaş Niğde Beton
|15,29
|3,17
|146,61
|Nuh Çimento
|17,70
|4,61
|61,13
|Nurol GMYO
|8,15
|5,16
|128,29
|Odaş Elektrik
|2,22
|4,72
|53,56
|Olmuksan-IP
|4,51
|-1,31
|76,11
|Orge Enerji Elektrik
|7,06
|3,82
|42,34
|Orma Orman Mahsulleri
|9,75
|-9,72
|253,26
|Osmanlı Menkul
|13,12
|0,08
|214,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,37
|2,16
|41,07
|Otokar
|153,20
|0,00
|4,19
|Oyak Çimento
|7,66
|3,23
|39,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,53
|0,31
|182,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|6,42
|1,98
|Özak GMYO
|3,92
|2,35
|52,53
|Özbal Çelik Boru
|2,98
|-4,79
|84,88
|Özderici GMYO
|2,02
|2,02
|28,66
|Özerden Plastik
|2,02
|-1,94
|-11,40
|Panora GMYO
|5,24
|3,15
|-6,46
|Papilon Savunma
|14,09
|4,29
|82,84
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|5,44
|20,66
|Parsan
|17,13
|3,82
|1,12
|Pegasus
|45,40
|3,70
|-47,45
|Peker GMYO
|9,96
|0,20
|218,21
|Penguen Gıda
|2,82
|6,02
|208,06
|Pera GMYO
|1,33
|3,10
|41,49
|Pergamon Dış Ticaret
|11,26
|1,90
|45,52
|Petkim
|3,64
|3,41
|-4,46
|Petrokent Turizm
|716,80
|2,99
|459,56
|Pınar Et Ve Un
|19,21
|-3,71
|109,49
|Pınar Su
|5,37
|-2,36
|131,47
|Pınar Süt
|19,20
|-3,27
|51,54
|Plastikkart
|10,42
|6,11
|12,41
|Polisan Holding
|2,99
|6,03
|-0,91
|Politeknik Metal
|154,00
|9,22
|102,44
|Prizma Press Matbaacılık
|3,46
|3,90
|-19,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.198,10
|0,12
|8,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|118,00
|-9,99
|-8,60
|QNB Finansbank
|58,45
|-9,94
|55,87
|Ral Yatırım Holding
|22,30
|-6,77
|227,94
|Ray Sigorta
|5,75
|1,59
|68,13
|Reysaş GMYO
|4,48
|2,28
|-2,40
|Reysaş Lojistik
|4,77
|6,47
|8,90
|Rhea Girişim
|2,29
|0,88
|92,44
|Rodrigo Tekstil
|2,36
|-2,48
|30,39
|Royal Halı
|2,67
|-4,64
|94,89
|RTA Laboratuvarları
|51,85
|9,90
|2134,91
|Sabancı Holding
|7,81
|-0,38
|-14,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,59
|4,06
|64,68
|Sanel Mühendislik
|3,18
|2,58
|8,38
|Sanifoam Sünger
|5,14
|2,59
|2,80
|Sanko Pazarlama
|7,05
|5,54
|-7,85
|Saray Matbaacılık
|3,35
|5,02
|159,13
|Sarkuysan
|6,60
|0,15
|38,48
|Sasa Polyester
|12,47
|9,96
|61,32
|Say Reklamcılık
|4,02
|9,84
|79,46
|Sekuro Plastik
|7,10
|4,11
|32,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,20
|0,24
|37,47
|Selçuk Gıda
|3,32
|1,84
|93,02
|Senkron Güvenlik
|2,11
|-2,31
|-22,71
|Serve Film Prodüksiyon
|5,50
|0,55
|245,91
|Servet GMYO
|20,88
|9,95
|145,65
|Seyitler Kimya
|8,80
|-4,35
|29,60
|Silverline Endüstri
|3,72
|-1,06
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,32
|3,13
|13,79
|Smartiks Yazılım
|7,41
|-1,20
|-24,46
|Soda Sanayii
|6,69
|3,24
|12,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,16
|-0,29
|164,16
|Söktaş
|3,71
|1,64
|118,17
|Sönmez Filament
|8,81
|-3,61
|80,53
|Sönmez Pamuklu
|10,01
|1,73
|103,46
|Sumaş Suni Tahta
|14,82
|-3,14
|49,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,41
|1,85
|-7,74
|Şekerbank
|1,35
|4,65
|3,05
|Şişe Cam
|6,03
|4,87
|17,73
|Şok Marketler
|11,53
|1,95
|7,16
|T. Halk Bankası
|5,00
|-0,60
|-15,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,66
|9,98
|-4,45
|T.S.K.B.
|1,07
|2,88
|-11,57
|T.Tuborg
|14,34
|6,62
|20,50
|Taç Tarım Ürünleri
|4,66
|-1,06
|49,36
|Tat Gıda
|9,83
|-1,70
|61,58
|TAV Havalimanları
|17,08
|0,35
|-37,12
|Taze Kuru Gıda
|41,68
|9,97
|475,69
|Tek-Art Turizm
|1,51
|6,34
|19,84
|Tekfen Holding
|14,33
|5,37
|-22,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|3,69
|40,48
|Temapol Polimer Plastik
|7,05
|4,14
|35,06
|TGS Dış Ticaret
|8,69
|5,21
|86,08
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|3,81
|-1,73
|Torunlar GMYO
|3,80
|3,83
|38,18
|Trabzon Liman
|12,17
|4,02
|14,17
|Trabzonspor Sportif
|3,36
|1,20
|56,28
|Trakya Cam
|3,90
|6,27
|15,01
|Trend GMYO
|4,75
|-1,66
|115,91
|TSKB GMYO
|3,12
|6,85
|132,84
|Tuğçelik
|5,19
|2,98
|31,39
|Tukaş
|8,54
|3,14
|-30,85
|Turcas Petrol
|3,10
|4,03
|16,10
|Turkcell
|14,90
|2,12
|7,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,71
|3,23
|4,68
|Tüpraş
|77,90
|2,23
|-38,56
|Türk Hava Yolları
|10,75
|5,19
|-25,66
|Türk Prysmian Kablo
|5,07
|2,22
|96,47
|Türk Telekom
|6,96
|1,31
|-3,54
|Türk Traktör
|96,50
|3,88
|82,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,00
|4,94
|61,90
|Ufuk Yatırım
|6,86
|-0,29
|165,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,27
|4,15
|101,42
|Ulusoy Elektrik
|41,58
|4,95
|56,32
|Ulusoy Un Sanayi
|9,85
|-3,90
|157,85
|Umpaş Holding
|0,68
|-4,23
|9,68
|Uşak Seramik
|1,61
|8,05
|32,68
|Utopya Turizm
|6,90
|2,83
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,19
|-3,46
|88,74
|Ülker Bisküvi
|22,10
|1,19
|-1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|4,58
|8,27
|89,26
|Vakıf GMYO
|3,40
|7,26
|96,42
|Vakıf Yat. Ort.
|10,48
|-9,97
|475,46
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-1,22
|-26,32
|Vakko Tekstil
|4,50
|3,69
|-0,88
|Vanet Gıda
|1,51
|1,34
|5,59
|Verusa Holding
|26,36
|1,38
|42,10
|Verusaturk Girisim
|5,56
|1,83
|5,73
|Vestel
|15,73
|5,36
|24,64
|Vestel Beyaz Eşya
|27,32
|6,72
|29,49
|Viking Kağıt
|4,61
|1,32
|146,52
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|0,54
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|-0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,00
|1,33
|107,80
|Yataş
|8,13
|4,50
|10,76
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,50
|6,38
|55,28
|Yeni Gimat GMYO
|11,70
|0,43
|-2,27
|Yeşil GMYO
|0,82
|6,49
|28,12
|Yeşil Yapı
|0,85
|4,94
|28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|16,15
|4,33
|43,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.645,00
|10,00
|159,59
|Yonga Mobilya
|25,74
|10,00
|178,80
|Yükselen Çelik
|14,46
|9,96
|135,89
|Yünsa
|11,85
|6,37
|17,70
|Zorlu Enerji
|2,21
|6,25
|35,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)