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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:36:00 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 38.100,00 -6,85 26,24
İş Bankası (C) 4,61 -2,95 -28,08
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,45 -9,92 -9,21
İş Girişim 7,05 -9,96 85,53
İş GMYO 1,73 -9,90 -1,70
İş Y. Men. Değ. 7,25 -3,85 80,05
İş Yat. Ort. 3,19 -4,49 97,97
İşbir Holding 1.180,00 -9,96 174,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,80 -9,09 29,03
İttifak Holding 3,02 -9,85 -18,82
İz Hayvancılık Tarım 4,31 -7,71 64,72
İzmir Demir Çelik 15,31 -9,89 86,94
İzmir Fırça 2,38 -5,56 32,22
Jantsa Jant Sanayi 89,10 -10,00 67,52
Kafein Yazılım 16,95 -8,33 52,62
Kaplamin 8,59 0,94 54,77
Kardemir (A) 3,60 -9,77 35,85
Kardemir (B) 2,98 -8,87 12,88
Kardemir (D) 2,59 -9,44 -2,63
Karel Elektronik 16,01 -9,96 10,19
Karsan Otomotiv 2,52 -9,68 59,49
Karsu Tekstil 4,71 -9,94 45,37
Kartonsan 549,00 -10,00 42,10
Katmerciler Ekipman 4,47 -9,88 16,41
Kent Gıda 1.580,00 -10,00 798,75
Kerevitaş Gıda 4,76 -7,39 46,01
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -6,98 -27,27
Kiler GMYO 8,71 9,97 129,82
Klimasan Klima 12,97 -9,99 -38,86
Koç Holding 14,80 -6,21 -26,03
Konfrut Gıda 10,90 0,28 39,39
Konya Çimento 388,80 -10,00 43,31
Kordsa Teknik Tekstil 10,78 -5,02 -15,22
Koza Altın 86,20 0,82 16,41
Koza Madencilik 13,80 -4,76 37,59
Körfez GMYO 5,93 -9,88 148,12
Kristal Kola 1,83 -9,85 21,19
Kron Telekomünikasyon 25,40 -1,24 99,69
Kuştur Kuşadası Turizm 67,95 -10,00 189,46
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 -9,89 43,64
Kütahya Porselen 25,18 -9,94 280,36
Lider Faktoring 2,77 -8,58 50,95
Link Bilgisayar 24,30 -7,95 33,88
Logo Yazılım 81,95 -5,42 34,79
Lokman Hekim Sağlık 7,40 -5,73 28,03
Lüks Kadife 23,60 7,96 173,15
Makina Takım 2,15 -9,66 14,36
Marka Yatırım Holding 2,07 -9,61 75,42
Marmaris Altınyunus 98,50 -9,96 38,73
Marshall 107,10 -9,92 125,28
Martı GMYO 1,83 -4,19 81,19
Martı Otel 1,01 -9,82 10,99
Mavi Giyim 36,76 -8,33 -36,51
Mazhar Zorlu Holding 13,20 -8,90 9,18
Mega Polietilen 3,48 -9,84 174,35
Menderes Tekstil 2,86 -5,30 118,32
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 28,50 -9,98 46,60
Merko Gıda 1,68 -3,45 60,00
Metemtur Otelcilik 2,04 -9,33 14,61
Metro Holding 1,80 -9,55 30,43
Metro Petrol ve Tesisleri 3,27 -9,92 66,84
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -9,83 -60,43
Migros Ticaret 39,50 -7,06 63,09
Milpa 3,42 -10,00 56,16
Mistral GMYO 2,61 -7,12 38,10
MLP Sağlık 14,81 -9,25 -7,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,65 -5,17 44,74
Mondi Tire Kutsan 5,28 -9,74 27,54
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,04 -8,83 57,55
Net Holding 2,09 -9,91 -19,62
Netaş Telekom. 13,42 -9,93 2,76
Niğbaş Niğde Beton 14,82 -1,27 139,03
Nuh Çimento 16,92 -1,63 54,03
Nurol GMYO 7,75 0,00 117,09
Odaş Elektrik 2,12 -9,40 46,64
Olmuksan-IP 4,57 -6,92 78,45
Orge Enerji Elektrik 6,80 -5,82 37,10
Orma Orman Mahsulleri 10,80 -10,00 291,30
Osmanlı Menkul 13,11 -1,06 213,99
Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -9,73 38,10
Otokar 153,20 -5,43 4,19
Oyak Çimento 7,42 -8,40 34,97
Oyak Yat. Ort. 6,51 -1,06 181,98
Oylum Sınai Yatırımlar 2,96 -7,50 -4,17
Özak GMYO 3,83 -8,59 49,03
Özbal Çelik Boru 3,13 9,82 94,19
Özderici GMYO 1,98 -9,59 26,11
Özerden Plastik 2,06 -1,90 -9,65
Panora GMYO 5,08 -4,87 -9,31
Papilon Savunma 13,51 -9,99 75,31
Park Elek.Madencilik 3,49 -9,82 14,43
Parsan 16,50 -8,44 -2,60
Pegasus 43,78 -9,17 -49,33
Peker GMYO 9,94 -0,40 217,57
Penguen Gıda 2,66 -3,97 190,59
Pera GMYO 1,29 -9,79 37,23
Pergamon Dış Ticaret 11,05 -3,49 42,81
Petkim 3,52 -4,09 -7,61
Petrokent Turizm 696,00 -10,00 443,33
Pınar Et Ve Un 19,95 6,97 117,56
Pınar Su 5,50 10,00 137,07
Pınar Süt 19,85 1,85 56,67
Plastikkart 9,82 -9,83 5,93
Polisan Holding 2,82 -9,32 -6,55
Politeknik Metal 141,00 -2,69 85,35
Prizma Press Matbaacılık 3,33 -9,76 -22,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,70 0,03 8,02
QNB Finans Fin. Kir. 131,10 -9,96 1,55
QNB Finansbank 64,90 -9,99 73,07
Ral Yatırım Holding 23,92 3,19 251,76
Ray Sigorta 5,66 0,53 65,50
Reysaş GMYO 4,38 -5,19 -4,58
Reysaş Lojistik 4,48 -4,27 2,28
Rhea Girişim 2,27 -9,92 90,76
Rodrigo Tekstil 2,42 -5,47 33,70
Royal Halı 2,80 9,80 104,38
RTA Laboratuvarları 47,18 9,98 1933,62
Sabancı Holding 7,84 -4,39 -14,03
Safkar Ege Soğutmacılık 3,45 -9,92 58,26
Sanel Mühendislik 3,10 -7,74 5,66
Sanifoam Sünger 5,01 -9,24 0,20
Sanko Pazarlama 6,68 -8,24 -12,68
Saray Matbaacılık 3,19 -9,89 146,76
Sarkuysan 6,59 -0,30 38,27
Sasa Polyester 11,34 -10,00 46,70
Say Reklamcılık 3,66 -8,73 63,39
Sekuro Plastik 6,82 -9,67 27,24
Selçuk Ecza Deposu 8,18 -4,55 37,14
Selçuk Gıda 3,26 -5,78 89,53
Senkron Güvenlik 2,16 -7,30 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 5,47 -5,03 244,03
Servet GMYO 18,99 -7,82 123,41
Seyitler Kimya 9,20 7,35 35,49
Silverline Endüstri 3,76 -6,00 74,07
Sinpaş GMYO 1,28 -9,86 10,34
Smartiks Yazılım 7,50 1,35 -23,55
Soda Sanayii 6,48 -5,68 9,33
Sodaş Sodyum Sanayii 10,19 -8,36 164,94
Söktaş 3,65 -9,88 114,64
Sönmez Filament 9,14 -3,79 87,30
Sönmez Pamuklu 9,84 0,10 100,00
Sumaş Suni Tahta 15,30 -10,00 54,55
Şeker Fin. Kir. 4,33 -5,87 -9,41
Şekerbank 1,29 -9,79 -1,53
Şişe Cam 5,75 -7,85 12,26
Şok Marketler 11,31 -7,67 5,11
T. Halk Bankası 5,03 -5,09 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,88 -9,46 -13,12
T.S.K.B. 1,04 -7,14 -14,05
T.Tuborg 13,45 -4,41 13,03
Taç Tarım Ürünleri 4,71 -8,54 50,96
Tat Gıda 10,00 -8,68 64,37
TAV Havalimanları 17,02 -3,84 -37,34
Taze Kuru Gıda 37,90 -9,98 423,48
Tek-Art Turizm 1,42 -9,55 12,70
Tekfen Holding 13,60 -7,55 -26,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,69 -8,67 35,48
Temapol Polimer Plastik 6,77 -9,97 29,69
TGS Dış Ticaret 8,26 -3,17 76,87
Tofaş Oto. Fab. 22,06 -8,31 -5,33
Torunlar GMYO 3,66 -9,85 33,09
Trabzon Liman 11,70 -10,00 9,76
Trabzonspor Sportif 3,32 -9,78 54,42
Trakya Cam 3,67 -7,32 8,23
Trend GMYO 4,83 -9,89 119,55
TSKB GMYO 2,92 -9,88 117,91
Tuğçelik 5,04 -10,00 27,59
Tukaş 8,28 -6,86 -32,96
Turcas Petrol 2,98 -9,97 11,61
Turkcell 14,59 -3,19 5,72
Tümosan Motor ve Traktör 6,50 -9,72 1,40
Tüpraş 76,20 -4,27 -39,91
Türk Hava Yolları 10,22 -5,63 -29,32
Türk Prysmian Kablo 4,96 -9,98 92,21
Türk Telekom 6,87 -7,79 -4,79
Türk Traktör 92,90 -8,56 75,58
Türker Proje Gayrimenkul 64,80 -8,80 54,29
Ufuk Yatırım 6,88 -9,95 166,67
Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -9,89 93,40
Ulusoy Elektrik 39,62 -7,65 48,95
Ulusoy Un Sanayi 10,25 5,24 168,32
Umpaş Holding 0,71 -4,05 14,52
Uşak Seramik 1,49 -9,70 22,79
Utopya Turizm 6,71 -4,14 36,38
Uzertaş Boya 4,34 2,60 95,50
Ülker Bisküvi 21,84 -9,75 -2,33
Vakıf Fin. Kir. 4,23 -9,81 74,79
Vakıf GMYO 3,17 -9,94 83,13
Vakıf Yat. Ort. 11,64 -9,98 539,16
Vakıflar Bankası 4,11 -5,73 -25,41
Vakko Tekstil 4,34 -9,21 -4,41
Vanet Gıda 1,49 -8,59 4,20
Verusa Holding 26,00 -6,07 40,16
Verusaturk Girisim 5,46 -3,87 3,83
Vestel 14,93 -8,91 18,30
Vestel Beyaz Eşya 25,60 -4,48 21,34
Viking Kağıt 4,55 0,44 143,32
Yapı Kredi Koray GMYO 3,71 -9,95 53,31
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 -2,37 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 12,83 -6,28 105,08
Yataş 7,78 -9,95 5,99
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,35 -9,96 45,96
Yeni Gimat GMYO 11,65 -1,69 -2,68
Yeşil GMYO 0,77 -9,41 20,31
Yeşil Yapı 0,81 -8,99 22,73
Yeşil Yatırım Holding 15,48 -9,95 37,85
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.950,00 -9,74 135,99
Yonga Mobilya 23,40 -10,00 153,45
Yükselen Çelik 13,15 -9,99 114,52
Yünsa 11,14 -9,72 10,65
Zorlu Enerji 2,08 -8,77 27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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