Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|38.100,00
|-6,85
|26,24
|İş Bankası (C)
|4,61
|-2,95
|-28,08
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,45
|-9,92
|-9,21
|İş Girişim
|7,05
|-9,96
|85,53
|İş GMYO
|1,73
|-9,90
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,25
|-3,85
|80,05
|İş Yat. Ort.
|3,19
|-4,49
|97,97
|İşbir Holding
|1.180,00
|-9,96
|174,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,80
|-9,09
|29,03
|İttifak Holding
|3,02
|-9,85
|-18,82
|İz Hayvancılık Tarım
|4,31
|-7,71
|64,72
|İzmir Demir Çelik
|15,31
|-9,89
|86,94
|İzmir Fırça
|2,38
|-5,56
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|89,10
|-10,00
|67,52
|Kafein Yazılım
|16,95
|-8,33
|52,62
|Kaplamin
|8,59
|0,94
|54,77
|Kardemir (A)
|3,60
|-9,77
|35,85
|Kardemir (B)
|2,98
|-8,87
|12,88
|Kardemir (D)
|2,59
|-9,44
|-2,63
|Karel Elektronik
|16,01
|-9,96
|10,19
|Karsan Otomotiv
|2,52
|-9,68
|59,49
|Karsu Tekstil
|4,71
|-9,94
|45,37
|Kartonsan
|549,00
|-10,00
|42,10
|Katmerciler Ekipman
|4,47
|-9,88
|16,41
|Kent Gıda
|1.580,00
|-10,00
|798,75
|Kerevitaş Gıda
|4,76
|-7,39
|46,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-6,98
|-27,27
|Kiler GMYO
|8,71
|9,97
|129,82
|Klimasan Klima
|12,97
|-9,99
|-38,86
|Koç Holding
|14,80
|-6,21
|-26,03
|Konfrut Gıda
|10,90
|0,28
|39,39
|Konya Çimento
|388,80
|-10,00
|43,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,78
|-5,02
|-15,22
|Koza Altın
|86,20
|0,82
|16,41
|Koza Madencilik
|13,80
|-4,76
|37,59
|Körfez GMYO
|5,93
|-9,88
|148,12
|Kristal Kola
|1,83
|-9,85
|21,19
|Kron Telekomünikasyon
|25,40
|-1,24
|99,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|67,95
|-10,00
|189,46
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|-9,89
|43,64
|Kütahya Porselen
|25,18
|-9,94
|280,36
|Lider Faktoring
|2,77
|-8,58
|50,95
|Link Bilgisayar
|24,30
|-7,95
|33,88
|Logo Yazılım
|81,95
|-5,42
|34,79
|Lokman Hekim Sağlık
|7,40
|-5,73
|28,03
|Lüks Kadife
|23,60
|7,96
|173,15
|Makina Takım
|2,15
|-9,66
|14,36
|Marka Yatırım Holding
|2,07
|-9,61
|75,42
|Marmaris Altınyunus
|98,50
|-9,96
|38,73
|Marshall
|107,10
|-9,92
|125,28
|Martı GMYO
|1,83
|-4,19
|81,19
|Martı Otel
|1,01
|-9,82
|10,99
|Mavi Giyim
|36,76
|-8,33
|-36,51
|Mazhar Zorlu Holding
|13,20
|-8,90
|9,18
|Mega Polietilen
|3,48
|-9,84
|174,35
|Menderes Tekstil
|2,86
|-5,30
|118,32
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|28,50
|-9,98
|46,60
|Merko Gıda
|1,68
|-3,45
|60,00
|Metemtur Otelcilik
|2,04
|-9,33
|14,61
|Metro Holding
|1,80
|-9,55
|30,43
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,27
|-9,92
|66,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|-9,83
|-60,43
|Migros Ticaret
|39,50
|-7,06
|63,09
|Milpa
|3,42
|-10,00
|56,16
|Mistral GMYO
|2,61
|-7,12
|38,10
|MLP Sağlık
|14,81
|-9,25
|-7,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,65
|-5,17
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|5,28
|-9,74
|27,54
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,04
|-8,83
|57,55
|Net Holding
|2,09
|-9,91
|-19,62
|Netaş Telekom.
|13,42
|-9,93
|2,76
|Niğbaş Niğde Beton
|14,82
|-1,27
|139,03
|Nuh Çimento
|16,92
|-1,63
|54,03
|Nurol GMYO
|7,75
|0,00
|117,09
|Odaş Elektrik
|2,12
|-9,40
|46,64
|Olmuksan-IP
|4,57
|-6,92
|78,45
|Orge Enerji Elektrik
|6,80
|-5,82
|37,10
|Orma Orman Mahsulleri
|10,80
|-10,00
|291,30
|Osmanlı Menkul
|13,11
|-1,06
|213,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-9,73
|38,10
|Otokar
|153,20
|-5,43
|4,19
|Oyak Çimento
|7,42
|-8,40
|34,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,51
|-1,06
|181,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,96
|-7,50
|-4,17
|Özak GMYO
|3,83
|-8,59
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|3,13
|9,82
|94,19
|Özderici GMYO
|1,98
|-9,59
|26,11
|Özerden Plastik
|2,06
|-1,90
|-9,65
|Panora GMYO
|5,08
|-4,87
|-9,31
|Papilon Savunma
|13,51
|-9,99
|75,31
|Park Elek.Madencilik
|3,49
|-9,82
|14,43
|Parsan
|16,50
|-8,44
|-2,60
|Pegasus
|43,78
|-9,17
|-49,33
|Peker GMYO
|9,94
|-0,40
|217,57
|Penguen Gıda
|2,66
|-3,97
|190,59
|Pera GMYO
|1,29
|-9,79
|37,23
|Pergamon Dış Ticaret
|11,05
|-3,49
|42,81
|Petkim
|3,52
|-4,09
|-7,61
|Petrokent Turizm
|696,00
|-10,00
|443,33
|Pınar Et Ve Un
|19,95
|6,97
|117,56
|Pınar Su
|5,50
|10,00
|137,07
|Pınar Süt
|19,85
|1,85
|56,67
|Plastikkart
|9,82
|-9,83
|5,93
|Polisan Holding
|2,82
|-9,32
|-6,55
|Politeknik Metal
|141,00
|-2,69
|85,35
|Prizma Press Matbaacılık
|3,33
|-9,76
|-22,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.196,70
|0,03
|8,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,10
|-9,96
|1,55
|QNB Finansbank
|64,90
|-9,99
|73,07
|Ral Yatırım Holding
|23,92
|3,19
|251,76
|Ray Sigorta
|5,66
|0,53
|65,50
|Reysaş GMYO
|4,38
|-5,19
|-4,58
|Reysaş Lojistik
|4,48
|-4,27
|2,28
|Rhea Girişim
|2,27
|-9,92
|90,76
|Rodrigo Tekstil
|2,42
|-5,47
|33,70
|Royal Halı
|2,80
|9,80
|104,38
|RTA Laboratuvarları
|47,18
|9,98
|1933,62
|Sabancı Holding
|7,84
|-4,39
|-14,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,45
|-9,92
|58,26
|Sanel Mühendislik
|3,10
|-7,74
|5,66
|Sanifoam Sünger
|5,01
|-9,24
|0,20
|Sanko Pazarlama
|6,68
|-8,24
|-12,68
|Saray Matbaacılık
|3,19
|-9,89
|146,76
|Sarkuysan
|6,59
|-0,30
|38,27
|Sasa Polyester
|11,34
|-10,00
|46,70
|Say Reklamcılık
|3,66
|-8,73
|63,39
|Sekuro Plastik
|6,82
|-9,67
|27,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,18
|-4,55
|37,14
|Selçuk Gıda
|3,26
|-5,78
|89,53
|Senkron Güvenlik
|2,16
|-7,30
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|5,47
|-5,03
|244,03
|Servet GMYO
|18,99
|-7,82
|123,41
|Seyitler Kimya
|9,20
|7,35
|35,49
|Silverline Endüstri
|3,76
|-6,00
|74,07
|Sinpaş GMYO
|1,28
|-9,86
|10,34
|Smartiks Yazılım
|7,50
|1,35
|-23,55
|Soda Sanayii
|6,48
|-5,68
|9,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,19
|-8,36
|164,94
|Söktaş
|3,65
|-9,88
|114,64
|Sönmez Filament
|9,14
|-3,79
|87,30
|Sönmez Pamuklu
|9,84
|0,10
|100,00
|Sumaş Suni Tahta
|15,30
|-10,00
|54,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-5,87
|-9,41
|Şekerbank
|1,29
|-9,79
|-1,53
|Şişe Cam
|5,75
|-7,85
|12,26
|Şok Marketler
|11,31
|-7,67
|5,11
|T. Halk Bankası
|5,03
|-5,09
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,88
|-9,46
|-13,12
|T.S.K.B.
|1,04
|-7,14
|-14,05
|T.Tuborg
|13,45
|-4,41
|13,03
|Taç Tarım Ürünleri
|4,71
|-8,54
|50,96
|Tat Gıda
|10,00
|-8,68
|64,37
|TAV Havalimanları
|17,02
|-3,84
|-37,34
|Taze Kuru Gıda
|37,90
|-9,98
|423,48
|Tek-Art Turizm
|1,42
|-9,55
|12,70
|Tekfen Holding
|13,60
|-7,55
|-26,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,69
|-8,67
|35,48
|Temapol Polimer Plastik
|6,77
|-9,97
|29,69
|TGS Dış Ticaret
|8,26
|-3,17
|76,87
|Tofaş Oto. Fab.
|22,06
|-8,31
|-5,33
|Torunlar GMYO
|3,66
|-9,85
|33,09
|Trabzon Liman
|11,70
|-10,00
|9,76
|Trabzonspor Sportif
|3,32
|-9,78
|54,42
|Trakya Cam
|3,67
|-7,32
|8,23
|Trend GMYO
|4,83
|-9,89
|119,55
|TSKB GMYO
|2,92
|-9,88
|117,91
|Tuğçelik
|5,04
|-10,00
|27,59
|Tukaş
|8,28
|-6,86
|-32,96
|Turcas Petrol
|2,98
|-9,97
|11,61
|Turkcell
|14,59
|-3,19
|5,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,50
|-9,72
|1,40
|Tüpraş
|76,20
|-4,27
|-39,91
|Türk Hava Yolları
|10,22
|-5,63
|-29,32
|Türk Prysmian Kablo
|4,96
|-9,98
|92,21
|Türk Telekom
|6,87
|-7,79
|-4,79
|Türk Traktör
|92,90
|-8,56
|75,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|64,80
|-8,80
|54,29
|Ufuk Yatırım
|6,88
|-9,95
|166,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-9,89
|93,40
|Ulusoy Elektrik
|39,62
|-7,65
|48,95
|Ulusoy Un Sanayi
|10,25
|5,24
|168,32
|Umpaş Holding
|0,71
|-4,05
|14,52
|Uşak Seramik
|1,49
|-9,70
|22,79
|Utopya Turizm
|6,71
|-4,14
|36,38
|Uzertaş Boya
|4,34
|2,60
|95,50
|Ülker Bisküvi
|21,84
|-9,75
|-2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|4,23
|-9,81
|74,79
|Vakıf GMYO
|3,17
|-9,94
|83,13
|Vakıf Yat. Ort.
|11,64
|-9,98
|539,16
|Vakıflar Bankası
|4,11
|-5,73
|-25,41
|Vakko Tekstil
|4,34
|-9,21
|-4,41
|Vanet Gıda
|1,49
|-8,59
|4,20
|Verusa Holding
|26,00
|-6,07
|40,16
|Verusaturk Girisim
|5,46
|-3,87
|3,83
|Vestel
|14,93
|-8,91
|18,30
|Vestel Beyaz Eşya
|25,60
|-4,48
|21,34
|Viking Kağıt
|4,55
|0,44
|143,32
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,71
|-9,95
|53,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|-2,37
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,83
|-6,28
|105,08
|Yataş
|7,78
|-9,95
|5,99
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,35
|-9,96
|45,96
|Yeni Gimat GMYO
|11,65
|-1,69
|-2,68
|Yeşil GMYO
|0,77
|-9,41
|20,31
|Yeşil Yapı
|0,81
|-8,99
|22,73
|Yeşil Yatırım Holding
|15,48
|-9,95
|37,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.950,00
|-9,74
|135,99
|Yonga Mobilya
|23,40
|-10,00
|153,45
|Yükselen Çelik
|13,15
|-9,99
|114,52
|Yünsa
|11,14
|-9,72
|10,65
|Zorlu Enerji
|2,08
|-8,77
|27,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)