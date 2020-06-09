Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|60.920,00
|4,85
|101,85
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,78
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,91
|1,56
|2,89
|İş Girişim
|7,39
|6,64
|94,47
|İş GMYO
|1,82
|4,00
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|5,96
|0,00
|48,01
|İş Yat. Ort.
|2,52
|1,20
|56,39
|İşbir Holding
|887,90
|10,00
|106,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|4,84
|İttifak Holding
|2,82
|0,36
|-24,19
|İz Hayvancılık Tarım
|6,05
|10,00
|131,23
|İzmir Demir Çelik
|13,22
|-0,30
|61,42
|İzmir Fırça
|2,22
|-1,77
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|74,25
|-1,39
|39,60
|Kafein Yazılım
|16,12
|-0,37
|45,15
|Kapital Yat. Holding
|3,18
|-6,47
|31,40
|Kaplamin
|8,05
|0,37
|45,05
|Kardemir (A)
|2,75
|0,00
|3,77
|Kardemir (B)
|2,61
|-0,76
|-1,14
|Kardemir (D)
|2,60
|-1,14
|-2,26
|Karel Elektronik
|15,11
|-1,76
|3,99
|Karsan Otomotiv
|2,03
|6,28
|28,48
|Karsu Tekstil
|3,45
|0,88
|6,48
|Kartonsan
|458,50
|-3,27
|18,68
|Katmerciler Ekipman
|3,87
|-1,28
|0,78
|Kent Gıda
|498,00
|1,26
|183,28
|Kerevitaş Gıda
|4,06
|-1,22
|24,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,01
|0,50
|5,80
|Klimasan Klima
|16,40
|-1,80
|-25,72
|Koç Holding
|17,50
|-2,56
|-12,54
|Konfrut Gıda
|9,84
|0,92
|25,83
|Konya Çimento
|267,70
|-0,67
|-1,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|-0,76
|-7,67
|Koza Altın
|74,60
|1,43
|0,74
|Koza Madencilik
|12,07
|2,29
|20,34
|Körfez GMYO
|3,39
|-0,88
|41,84
|Kristal Kola
|1,94
|0,00
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|23,40
|-4,26
|83,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,80
|-0,27
|55,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,93
|9,66
|16,97
|Kütahya Porselen
|27,66
|9,85
|317,82
|Lider Faktoring
|2,23
|-0,45
|21,53
|Link Bilgisayar
|25,32
|-3,06
|39,50
|Logo Yazılım
|72,50
|-0,89
|19,24
|Lokman Hekim Sağlık
|7,19
|3,60
|24,39
|Lüks Kadife
|16,36
|9,95
|89,35
|Makina Takım
|1,99
|0,51
|5,85
|Marka Yatırım Holding
|1,77
|-1,67
|50,00
|Marmaris Altınyunus
|80,00
|-8,78
|12,68
|Marshall
|83,50
|-5,76
|75,64
|Martı GMYO
|1,42
|-1,39
|40,59
|Martı Otel
|1,07
|0,00
|17,58
|Mavi Giyim
|45,36
|-0,96
|-21,66
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|1,12
|48,88
|Mega Polietilen
|4,07
|-3,10
|85,00
|Menderes Tekstil
|3,38
|9,74
|158,02
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,95
|2,10
|2,62
|Merko Gıda
|1,37
|2,24
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,26
|7,69
|38,46
|Metemtur Otelcilik
|2,08
|0,48
|16,85
|Metro Holding
|1,45
|0,00
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,55
|6,69
|30,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|4,04
|-56,50
|Migros Ticaret
|33,94
|0,89
|40,13
|Milpa
|4,12
|2,74
|88,13
|Mistral GMYO
|2,32
|0,87
|22,75
|MLP Sağlık
|16,93
|1,38
|5,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,89
|-0,53
|65,79
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|-0,15
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,80
|-1,77
|39,94
|Net Holding
|2,27
|-1,73
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,00
|-1,69
|7,20
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|13,57
|0,07
|23,53
|Nurol GMYO
|4,31
|-0,46
|20,73
|Odaş Elektrik
|2,02
|0,50
|39,72
|Olmuksan-IP
|4,44
|0,23
|73,37
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|-1,70
|16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,95
|2,06
|79,35
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,00
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,43
|1,67
|44,64
|Otokar
|136,60
|1,56
|-7,10
|Oyak Çimento
|5,97
|-0,83
|8,59
|Oyak Yat. Ort.
|5,97
|0,00
|158,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|0,33
|-1,26
|Özak GMYO
|3,27
|2,51
|27,24
|Özbal Çelik Boru
|2,28
|9,62
|41,45
|Özderici GMYO
|1,72
|0,58
|9,55
|Özerden Plastik
|2,28
|-0,87
|0,00
|Panora GMYO
|5,23
|-0,95
|-6,63
|Papilon Savunma
|16,23
|4,71
|110,60
|Park Elek.Madencilik
|3,53
|-0,84
|15,74
|Parsan
|18,09
|-0,60
|6,79
|Pegasus
|57,10
|-2,14
|-33,91
|Peker GMYO
|6,15
|-2,54
|96,49
|Penguen Gıda
|4,61
|-2,74
|122,71
|Pera GMYO
|1,09
|2,83
|15,96
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|0,78
|17,35
|Petkim
|3,75
|-0,79
|-1,57
|Petrokent Turizm
|175,20
|-2,67
|36,77
|Pınar Et Ve Un
|18,65
|-1,11
|103,38
|Pınar Su
|5,90
|-1,83
|154,31
|Pınar Süt
|18,39
|-1,39
|45,15
|Plastikkart
|10,86
|3,23
|17,15
|Polisan Holding
|2,93
|1,03
|-2,90
|Politeknik Metal
|131,00
|3,07
|72,20
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-0,26
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,20
|0,05
|7,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,60
|-1,43
|-19,75
|QNB Finansbank
|46,22
|-1,74
|23,25
|Ral Yatırım Holding
|13,18
|1,23
|93,82
|Ray Sigorta
|6,01
|-2,28
|75,73
|Reysaş GMYO
|5,12
|-2,66
|11,55
|Reysaş Lojistik
|6,16
|-2,22
|40,64
|Rhea Girişim
|2,38
|5,78
|100,00
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-1,53
|41,99
|Royal Halı
|2,22
|-2,63
|62,04
|RTA Laboratuvarları
|22,66
|10,00
|876,72
|Sabancı Holding
|9,04
|-0,66
|-0,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|0,00
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|12,29
|-2,07
|70,46
|Sanel Mühendislik
|5,26
|-1,13
|29,88
|Sanifoam Sünger
|5,90
|-0,51
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,76
|-2,02
|0,26
|Saray Matbaacılık
|1,88
|9,94
|45,42
|Sarkuysan
|5,81
|-0,51
|20,29
|Sasa Polyester
|10,11
|1,00
|30,79
|Say Reklamcılık
|3,76
|-1,31
|67,86
|Sekuro Plastik
|5,40
|-1,46
|0,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,25
|0,98
|38,31
|Selçuk Gıda
|3,03
|-2,57
|76,16
|Senkron Güvenlik
|3,80
|3,54
|39,19
|Serve Film Prodüksiyon
|4,57
|1,33
|187,42
|Servet GMYO
|17,04
|-1,22
|100,47
|Seyitler Kimya
|8,87
|-1,00
|30,63
|Silverline Endüstri
|2,84
|-1,05
|31,48
|Sinpaş GMYO
|1,27
|2,42
|9,48
|Smartiks Yazılım
|9,00
|-1,53
|-8,26
|Soda Sanayii
|5,73
|-0,87
|-3,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,58
|-3,23
|227,08
|Söktaş
|3,78
|-0,26
|42,64
|Sönmez Filament
|6,52
|-0,46
|33,61
|Sönmez Pamuklu
|6,55
|-0,91
|33,13
|Sumaş Suni Tahta
|12,00
|-1,40
|21,21
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|0,63
|0,00
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|-6,11
|Şişe Cam
|4,96
|-1,59
|-3,16
|Şok Marketler
|12,44
|3,67
|15,61
|T. Halk Bankası
|5,48
|-1,44
|-7,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,34
|-0,79
|-7,48
|T.S.K.B.
|1,14
|-0,87
|-5,79
|T.Tuborg
|15,50
|-0,83
|30,25
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|9,98
|115,38
|Tat Gıda
|8,92
|0,90
|46,62
|TAV Havalimanları
|19,99
|-0,15
|-26,41
|Taze Kuru Gıda
|17,50
|-3,85
|141,71
|Tek-Art Turizm
|1,48
|0,00
|17,46
|Tekfen Holding
|15,00
|-1,12
|-19,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|-0,83
|69,76
|Temapol Polimer Plastik
|6,89
|-2,68
|31,99
|TGS Dış Ticaret
|4,97
|-2,93
|6,42
|Tofaş Oto. Fab.
|22,82
|-1,98
|-2,07
|Torunlar GMYO
|2,88
|-0,35
|4,73
|Trabzon Liman
|14,46
|1,47
|35,65
|Trabzonspor Sportif
|5,42
|9,94
|152,09
|Trakya Cam
|3,32
|-0,90
|-2,09
|Trend GMYO
|3,97
|-0,50
|80,45
|TSKB GMYO
|3,34
|-1,18
|149,25
|Tuğçelik
|4,65
|-2,11
|17,72
|Tukaş
|9,42
|5,02
|-23,72
|Turcas Petrol
|3,07
|1,99
|14,98
|Turkcell
|14,22
|-1,73
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,42
|-0,62
|0,16
|Tüpraş
|88,60
|-0,84
|-30,13
|Türk Hava Yolları
|12,61
|-0,24
|-12,79
|Türk Prysmian Kablo
|4,00
|-0,74
|54,73
|Türk Telekom
|7,52
|-1,31
|2,04
|Türk Traktör
|66,90
|0,45
|26,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,06
|0,09
|2,52
|Ufuk Yatırım
|4,95
|-4,81
|91,86
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,05
|9,71
|43,87
|Ulusoy Elektrik
|34,26
|-0,81
|28,80
|Ulusoy Un Sanayi
|9,75
|4,39
|155,24
|Umpaş Holding
|0,76
|4,11
|22,58
|Uşak Seramik
|1,91
|-2,55
|13,02
|Utopya Turizm
|5,84
|-0,68
|18,70
|Uzertaş Boya
|4,12
|-1,90
|85,59
|Ülker Bisküvi
|23,30
|-0,77
|4,20
|Vakıf Fin. Kir.
|2,92
|9,77
|20,66
|Vakıf GMYO
|2,41
|1,69
|39,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,72
|9,68
|16,74
|Vakıflar Bankası
|4,79
|-1,44
|-13,07
|Vakko Tekstil
|4,91
|-0,61
|8,15
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,86
|10,49
|Verusa Holding
|21,28
|4,83
|14,71
|Verusaturk Girisim
|5,17
|4,02
|-1,69
|Vestel
|13,88
|0,87
|9,98
|Vestel Beyaz Eşya
|23,16
|-1,11
|7,22
|Viking Kağıt
|4,37
|-1,58
|133,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,18
|-0,63
|31,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-1,24
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,56
|1,38
|52,47
|Yataş
|7,22
|-1,23
|-1,63
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,12
|-0,47
|31,68
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|-1,08
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,71
|2,90
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,76
|5,56
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|13,80
|0,22
|22,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.000,00
|0,00
|171,65
|Yonga Mobilya
|29,48
|10,00
|219,05
|Yükselen Çelik
|9,12
|1,33
|48,78
|Yünsa
|12,86
|-2,58
|27,73
|Zorlu Enerji
|1,61
|3,87
|-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)