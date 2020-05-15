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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:04:46 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84
İş Bankası (B) 46.597,20 10,00 54,40
İş Bankası (C) 4,78 -1,04 -25,43
İş Bankası (Kur.) 471.900,00 10,00 124,72
İş Fin.Kir. 3,90 4,00 2,63
İş Girişim 5,84 -3,15 53,68
İş GMYO 1,61 3,21 -8,52
İş Y. Men. Değ. 5,50 -1,79 36,59
İş Yat. Ort. 2,24 0,00 39,02
İşbir Holding 740,60 10,00 72,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00
İttifak Holding 2,79 1,09 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 6,78 -9,96 159,13
İzmir Demir Çelik 9,60 7,14 17,22
İzmir Fırça 2,56 -5,19 42,22
Jantsa Jant Sanayi 62,40 4,00 17,32
Kafein Yazılım 16,97 -0,93 52,33
Kapital Yat. Holding 2,98 -5,10 23,14
Kaplamin 7,50 9,97 35,14
Kardemir (A) 2,71 -1,81 2,26
Kardemir (B) 2,53 -1,56 -4,17
Kardemir (D) 2,50 0,00 -6,02
Karel Elektronik 15,49 0,52 6,61
Karsan Otomotiv 1,72 2,38 8,86
Karsu Tekstil 3,36 -0,59 3,70
Kartonsan 459,20 1,55 18,86
Katmerciler Ekipman 3,99 9,92 3,91
Kent Gıda 371,80 10,00 111,49
Kerevitaş Gıda 3,98 2,31 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -9,43 -12,73
Kiler GMYO 2,73 0,37 -27,97
Klimasan Klima 16,82 2,94 -23,82
Koç Holding 14,90 -1,06 -25,53
Konfrut Gıda 10,66 2,90 36,32
Konya Çimento 250,40 1,79 -7,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,77 1,22 -15,30
Koza Altın 74,90 1,08 1,15
Koza Madencilik 12,66 2,68 26,22
Körfez GMYO 2,52 0,80 5,44
Kristal Kola 1,85 0,54 22,52
Kron Telekomünikasyon 23,52 -2,41 84,91
Kuştur Kuşadası Turizm 32,00 -9,60 35,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 1,24 -1,21
Kütahya Porselen 20,68 -9,93 212,39
Lider Faktoring 2,12 0,47 15,53
Link Bilgisayar 26,90 -1,61 48,21
Logo Yazılım 74,10 1,02 21,87
Lokman Hekim Sağlık 7,38 4,24 27,68
Lüks Kadife 11,27 3,39 30,44
Makina Takım 1,64 -0,61 -12,77
Mardin Çimento 5,60 1,08 -5,41
Marka Yatırım Holding 1,31 0,77 11,02
Marmaris Altınyunus 70,45 4,14 -0,77
Marshall 49,50 1,52 4,12
Martı GMYO 1,29 -0,77 27,72
Martı Otel 0,94 0,00 3,30
Mavi Giyim 40,80 0,25 -29,53
Mazhar Zorlu Holding 16,83 10,00 39,21
Mega Polietilen 4,65 -8,10 111,36
Menderes Tekstil 1,65 5,10 25,95
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,90 -0,50 2,37
Merko Gıda 1,35 1,50 28,57
Metal Gayrimenkul 1,30 -4,41 42,86
Metemtur Otelcilik 1,97 -0,51 10,67
Metro Holding 1,30 -0,76 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -1,50 0,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,28 -56,68
Migros Ticaret 32,74 0,37 35,18
Milpa 3,63 10,00 65,75
Mistral GMYO 2,08 -0,95 10,05
MLP Sağlık 15,92 2,64 -0,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,85 -3,65 62,28
Mondi Tire Kutsan 7,01 1,01 69,32
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 0,05 2,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,60 -0,53 46,23
Net Holding 2,06 0,00 -20,77
Netaş Telekom. 13,45 2,67 2,99
Niğbaş Niğde Beton 9,20 2,22 48,39
Nuh Çimento 12,32 10,00 12,15
Nurol GMYO 3,61 3,44 1,12
Odaş Elektrik 1,82 1,68 25,89
Olmuksan-IP 4,59 0,00 79,23
Orge Enerji Elektrik 5,43 0,37 9,48
Orma Orman Mahsulleri 4,82 -5,49 74,64
Osmanlı Menkul 7,85 0,26 87,76
Ostim Endüstriyel Yat 2,12 2,42 26,19
Otokar 136,00 2,72 -7,51
Oyak Yat. Ort. 5,88 -0,34 152,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 1,59 3,60
Özak GMYO 2,84 -0,70 10,51
Özbal Çelik Boru 1,77 0,57 9,81
Özderici GMYO 1,53 0,66 -2,55
Özerden Plastik 2,61 -1,14 14,47
Panora GMYO 5,11 0,59 -8,78
Papilon Savunma 15,30 -1,16 98,54
Park Elek.Madencilik 3,28 1,55 7,54
Parsan 15,49 0,32 -8,56
Pegasus 50,90 5,95 -41,09
Peker GMYO 5,02 7,49 60,38
Penguen Gıda 3,11 1,30 50,24
Pera GMYO 0,94 -2,08 0,00
Pergamon Dış Ticaret 8,56 0,59 10,63
Petkim 3,46 -2,26 -9,19
Petrokent Turizm 162,00 0,50 26,46
Pınar Et Ve Un 19,47 10,00 112,32
Pınar Su 6,40 9,97 175,86
Pınar Süt 17,09 9,97 34,89
Plastikkart 9,36 0,32 0,97
Polisan Holding 2,47 1,65 -18,15
Politeknik Metal 130,00 1,25 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,81 1,33 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,20 -0,05 6,99
QNB Finans Fin. Kir. 105,60 0,19 -18,20
QNB Finansbank 49,10 0,20 30,93
Ral Yatırım Holding 9,90 10,00 45,59
Ray Sigorta 6,85 4,42 100,29
Reysaş GMYO 4,96 -1,20 8,06
Reysaş Lojistik 6,50 -1,81 48,40
Rhea Girişim 1,98 1,54 66,39
Rodrigo Tekstil 2,55 -3,41 40,88
Royal Halı 2,19 1,86 59,85
RTA Laboratuvarları 38,76 -9,99 1570,69
Sabancı Holding 8,13 -0,73 -10,85
Safkar Ege Soğutmacılık 4,38 -0,45 100,92
Salix Yatırım Holding 8,14 3,69 12,90
Sanel Mühendislik 5,47 1,48 35,06
Sanifoam Sünger 6,04 0,67 20,80
Sanko Pazarlama 6,74 0,90 -12,92
Saray Matbaacılık 2,04 1,49 13,97
Sarkuysan 5,62 0,00 16,36
Sasa Polyester 10,14 9,98 31,18
Say Reklamcılık 3,11 0,00 38,84
Sekuro Plastik 5,33 1,33 -0,56
Selçuk Ecza Deposu 9,40 6,94 57,59
Selçuk Gıda 3,33 -9,76 93,60
Senkron Güvenlik 2,86 0,00 4,76
Serve Film Prodüksiyon 4,49 9,78 182,39
Servet GMYO 16,67 1,96 96,12
Seyitler Kimya 9,45 0,53 39,18
Silverline Endüstri 2,48 4,20 14,81
Sinpaş GMYO 1,04 1,96 -10,34
Smartiks Yazılım 10,02 -0,69 2,14
Soda Sanayii 5,64 0,36 -8,74
Sodaş Sodyum Sanayii 12,54 -9,85 226,04
Söktaş 3,20 1,27 20,75
Sönmez Filament 6,46 2,05 32,38
Sönmez Pamuklu 6,45 1,90 31,10
Sumaş Suni Tahta 11,54 -1,37 16,57
Şeker Fin. Kir. 4,94 0,82 3,35
Şekerbank 1,07 2,88 -18,32
Şişe Cam 4,79 0,63 -9,11
Şok Marketler 11,03 2,04 2,51
T. Halk Bankası 5,37 3,47 -9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 4,79 -3,67
T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05
T.Tuborg 14,74 1,66 23,87
Taç Tarım Ürünleri 8,10 -9,90 159,62
Tat Gıda 8,47 9,57 39,22
TAV Havalimanları 17,05 0,29 -37,23
Taze Kuru Gıda 15,69 -9,98 116,71
Tek-Art Turizm 1,30 0,00 3,17
Tekfen Holding 12,99 0,62 -29,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,30 -1,35 73,81
Temapol Polimer Plastik 6,20 4,55 18,77
TGS Dış Ticaret 4,51 0,45 -3,43
Tofaş Oto. Fab. 20,26 3,05 -13,06
Torunlar GMYO 2,32 -0,85 -15,64
Trabzon Liman 12,07 1,60 13,23
Trabzonspor Sportif 5,05 -1,17 134,88
Trakya Cam 3,14 0,00 -10,29
Trend GMYO 3,66 0,55 66,36
TSKB GMYO 2,00 9,89 49,25
Tuğçelik 4,68 2,63 18,48
Tukaş 17,42 2,35 41,05
Turcas Petrol 2,74 1,11 2,62
Turkcell 13,35 -0,67 -3,26
Tümosan Motor ve Traktör 6,11 6,82 -4,68
Tüpraş 81,90 -0,73 -35,41
Türk Hava Yolları 10,58 0,38 -26,83
Türk Prysmian Kablo 3,94 1,29 52,41
Türk Telekom 7,47 0,27 1,36
Türk Traktör 61,90 0,65 16,99
Türker Proje Gayrimenkul 38,88 4,29 -7,43
Ufuk Yatırım 5,00 5,26 93,80
Ulaşlar Turizm Yat. 2,78 -2,11 31,13
Ulusoy Elektrik 31,62 1,67 18,87
Ulusoy Un Sanayi 10,04 9,97 162,83
Umpaş Holding 0,96 9,09 54,84
Uşak Seramik 1,67 -0,60 -1,18
Utopya Turizm 5,60 2,38 13,82
Uzertaş Boya 5,28 -9,90 137,84
Ülker Bisküvi 23,20 -0,09 3,76
Ünye Çimento 5,21 2,36 -3,16
Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 -11,16
Vakıf GMYO 1,99 -1,00 14,96
Vakıf Yat. Ort. 2,22 -0,45 -4,72
Vakıflar Bankası 4,59 1,77 -16,70
Vakko Tekstil 4,68 2,41 3,08
Vanet Gıda 1,73 -0,57 20,98
Verusa Holding 19,23 0,73 3,61
Verusaturk Girisim 4,80 1,05 -8,72
Vestel 13,11 1,00 3,88
Vestel Beyaz Eşya 22,30 -3,63 3,24
Viking Kağıt 4,36 2,83 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 5,54 18,18
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,47 -12,90
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,99 -3,38 59,33
Yataş 6,88 1,18 -6,27
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,92 0,00 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,17 0,66 1,66
Yeşil GMYO 0,62 -3,13 -3,13
Yeşil Yapı 0,62 -3,13 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 13,48 -1,53 20,04
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.650,00 0,00 193,72
Yonga Mobilya 20,52 -9,92 122,08
Yükselen Çelik 8,27 6,16 34,91
Yünsa 13,79 6,40 36,97
Zorlu Enerji 1,33 1,53 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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