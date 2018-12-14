Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,56 -20,00 98,45 Acıpayam Selüloz 3,07 -1,29 18,50 Adana Çimento (A) 5,95 -0,17 11,09 Adana Çimento (B) 4,00 -0,74 6,49 Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21 Adel Kalemcilik 11,14 -2,19 -28,25 Adese Alışveriş Ticaret 3,54 -5,60 77,89 Afyon Çimento 4,56 -1,94 -41,39 Ak Enerji 0,61 -1,61 -32,97 Akbank 6,35 -1,09 -32,76 Akçansa 7,08 -1,94 -30,84 Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 -3,85 -62,29 Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83 Akın Tekstil 9,45 -3,96 -33,03 Akiş GMYO 2,52 0,00 -9,74 Akmerkez GMYO 16,64 -2,06 -10,77 Aksa 7,44 -2,36 -37,92 Aksa Enerji 2,62 -3,68 -36,56 Aksigorta 3,60 -1,10 18,70 Aksu Enerji 7,95 -6,36 50,02 Alarko Carrıer 38,98 -1,07 -32,24 Alarko GMYO 46,12 1,54 -6,26 Alarko Holding 2,05 -1,91 -41,56 Albaraka Türk 1,24 -0,80 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,68 2,53 -28,82 Alkim Kağıt 4,03 -3,82 -13,07 Alkim Kimya 23,50 -2,08 -0,88 Altınyağ 0,78 2,63 -34,79 Altınyunus Çeşme 4,25 -3,41 -15,84 Anadolu Cam 2,64 -2,94 3,41 Anadolu Efes 21,48 2,87 -9,78 Anadolu Grubu Holding 10,54 -3,57 -55,32 Anadolu Hayat Emek. 5,94 -0,17 -24,01 Anadolu Isuzu 6,45 -3,44 -29,12 Anadolu Sigorta 4,33 0,00 43,80 Anel Elektrik 1,55 -1,27 -55,95 Arçelik 15,66 0,06 -24,61 Arena Bilgisayar 3,70 3,35 -12,53 Armada Bilgisayar 9,31 -0,96 37,32 Arsan Tekstil 1,63 -5,78 -6,86 Artı Yatırım Holding 0,91 -7,14 -3,19 Aselsan 23,88 -3,94 -24,66 Aslan Çimento 27,80 -1,28 -26,03 Ata GMYO 3,90 -0,76 -18,58 Atakule GMYO 1,51 -1,95 -26,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,12 -11,11 14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,05 0,84 -31,93 Avrasya GMYO 0,92 -3,16 -41,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 -1,75 -33,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.234,70 0,05 Avrupa Yatırım Holding 1,95 -1,02 59,84 Ayen Enerji 2,48 -3,50 -48,65 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,40 -3,45 -14,55 Aygaz 11,53 -1,20 -20,46 Bagfaş 4,80 -4,19 -54,29 Bak Ambalaj 4,73 2,83 -2,84 Balatacılar Balatacılık 0,30 -9,09 -46,43 Bantaş Ambalaj 1,45 -2,68 -64,55 Banvit 10,50 -2,87 -50,98 Baştaş Başkent Çimento 2,08 4,52 -12,12 Batı Çimento 2,63 -2,23 -40,11 Batısöke Çimento 1,21 -6,20 -27,08 Bera Holding 1,91 -0,52 -38,39 Berkosan Yalıtım 1,63 -4,12 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -2,96 -59,90 Beyaz Filo 2,70 -6,90 -91,97 Bilici Yatırım 1,36 -2,16 -8,18 Bim Mağazalar 87,40 -1,41 14,94 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,31 -3,13 -24,39 Birlik Mensucat 0,87 -2,25 -38,30 Bizim Mağazaları 6,45 -0,62 -16,23 Bolu Çimento 3,37 -1,75 -29,35 Bomonti Elektrik 0,50 -5,66 -53,70 Borusan Mannesmann 7,55 -2,45 -31,64 Borusan Yat. Paz. 37,90 -1,56 -12,16 Bosch Fren Sistemleri 164,50 -2,78 -10,20 Bossa 5,73 -1,04 41,48 Boyner Perakende Yat. 4,04 3,32 -7,85 Brisa 6,17 -3,59 -15,13 Burçelik 3,05 -2,24 -20,78 Burçelik Vana 1,55 -3,73 -11,43 Bursa Çimento 4,48 -1,10 -11,53 Carrefoursa 3,43 -4,19 -38,53 Coca Cola İçecek 29,98 -0,07 -10,49 Cosmos Yat. Holding 1,06 17,78 -9,40 Credıtwest Faktorıng 1,27 -1,55 13,92 Çelebi 52,80 1,54 54,97 Çelik Halat 5,22 0,00 39,58 Çemaş Döküm 0,83 -12,63 -55,14 Çemtaş 6,26 -2,34 55,00 Çimbeton 26,80 -2,40 -27,41 Çimentaş 8,15 -0,85 -29,68 Çimsa 7,18 -1,64 -45,58 Çuhadaroğlu Metal 1,73 -2,81 -40,96 Dagi Giyim 1,30 -2,26 -42,73 Dagi Yatırım Holding 0,97 1,04 -32,17 Dardanel 1,05 0,00 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,07 -3,33 -58,13 Demirören Gazetecilik 9,34 19,90 255,80 Demısaş Döküm 2,50 -3,85 80,05 Denge Holding 1,18 -3,28 -37,63 Deniz GMYO 2,83 -1,05 4,81 Denizbank 9,90 -2,46 169,75 Denizli Cam 12,00 0,67 1,10 Derimod 9,03 -1,63 20,24 Desa Deri 1,79 -1,65 77,23 Despec Bilgisayar 3,08 -2,84 -14,21 Deva Holding 3,29 -1,50 -24,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61 Ditaş Doğan 5,54 -1,25 -7,61 DO-CO 513,60 1,26 148,56 Doğan Burda 2,98 -4,18 -10,24 Doğan Holding 1,10 1,85 26,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 0,00 -62,36 Doğusan 2,32 -1,69 58,90 Doğuş GMYO 2,30 4,07 -29,01 Doğuş Otomotiv 4,11 -2,14 -45,48 Döktaş Dökümcülük 7,80 -4,53 -29,09 Duran Doğan Basım 4,62 -2,12 22,55 Dyo Boya 2,99 -2,61 -60,71 Eczacıbaşı İlaç 2,79 -3,46 -33,26 Eczacıbaşı Yatırım 7,30 -2,54 -27,22 Edip Gayrimenkul 0,71 -2,74 -39,83 Ege Endüstri 358,20 -0,69 19,43 Ege Gübre 21,70 0,09 -14,97 Ege Profil 9,05 -0,22 -6,34 Ege Seramik 3,11 -2,81 -28,85 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,55 -0,56 -24,15 Ekiz Kimya 0,30 0,00 -47,37 Emek Elektrik 0,99 -2,94 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,08 -2,70 -76,72 Emlak Konut GMYO 1,50 -1,96 -42,25 Enerjisa Enerji 5,30 2,32 Enka İnşaat 4,57 -0,65 -14,96 Erbosan 61,65 -2,53 -22,27 Ereğli Demir Çelik 7,54 -2,84 -19,27 Ersu Gıda 0,92 -2,13 -29,77 Escort Teknoloji 0,75 5,63 -40,48 Etiler Gıda 2,18 -0,46 -53,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -3,80 -30,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 2,99 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,65 -5,80 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20 Fenerbahçe Futbol 6,85 2,85 -58,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 -5,57 -80,38 F-M İzmit Piston 16,44 -2,84 31,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,00 -2,60 -39,02 Ford Otosan 49,94 -0,12 -12,09 Formet Çelik Kapı 1,13 -2,59 Frigo Pak Gıda 1,99 -5,69 109,47 Galatasaray Sportif 1,17 -0,85 -44,22 Garanti Bankası 7,76 1,31 -24,49 Garanti Faktoring 2,01 -2,90 -38,34 Garanti Yat. Ort. 0,69 -13,75 -1,63 Gedik Y. Men. Değ. 3,25 -0,61 28,97 Gedik Yatırım Holding 2,52 -4,55 82,61 Gediz Ambalaj 4,23 -0,70 17,01 Gentaş 1,84 -1,60 22,66 Gersan Elektrik 2,94 -4,55 -37,58 Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44 Global Yat. Holding 2,80 -5,08 -22,44 Good-Year 3,42 -2,56 -17,75 Göltaş Çimento 38,60 0,36 -39,95 Gözde Girişim 2,62 -2,60 -53,71 GSD Denizcilik 1,32 -2,94 -2,22 GSD Holding 0,78 -2,50 8,33 Gübre Fabrik. 2,85 -1,38 -32,62 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -10,34 Güneş Sigorta 1,48 -3,27 -10,30 Halk GMYO 0,70 -5,41 -23,31 Halk Sigorta 1,09 -3,54 -18,15 Hatay Tekstil 3,82 -3,05 -23,14 Hedef Girişim 1,13 -4,24 -43,12 Hektaş 9,30 -1,38 32,86 HUB Girişim 1,80 0,56 51,26 Hürriyet Gzt. 0,93 -3,12 -30,60 ICBC Turkey Bank 9,02 -19,96 97,81 İdealist Danışmanlık 10,93 0,28 82,17 İdealist GMYO 1,59 -3,05 -22,06 İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 -3,91 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,29 -2,04 -48,24 Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86 İntema 18,90 -5,17 -22,35 İpek Doğal Enerji 5,53 -4,82 2,98 İskenderun Demir Çelik 5,70 -1,38 16,84









(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



(Sürecek)