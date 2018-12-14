Borsada günlük işlemler (1)14 Aralık 2018 Cuma 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,56
|-20,00
|98,45
|Acıpayam Selüloz
|3,07
|-1,29
|18,50
|Adana Çimento (A)
|5,95
|-0,17
|11,09
|Adana Çimento (B)
|4,00
|-0,74
|6,49
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,00
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,14
|-2,19
|-28,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,54
|-5,60
|77,89
|Afyon Çimento
|4,56
|-1,94
|-41,39
|Ak Enerji
|0,61
|-1,61
|-32,97
|Akbank
|6,35
|-1,09
|-32,76
|Akçansa
|7,08
|-1,94
|-30,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|-3,85
|-62,29
|Akfen GMYO
|1,45
|-2,03
|-39,83
|Akın Tekstil
|9,45
|-3,96
|-33,03
|Akiş GMYO
|2,52
|0,00
|-9,74
|Akmerkez GMYO
|16,64
|-2,06
|-10,77
|Aksa
|7,44
|-2,36
|-37,92
|Aksa Enerji
|2,62
|-3,68
|-36,56
|Aksigorta
|3,60
|-1,10
|18,70
|Aksu Enerji
|7,95
|-6,36
|50,02
|Alarko Carrıer
|38,98
|-1,07
|-32,24
|Alarko GMYO
|46,12
|1,54
|-6,26
|Alarko Holding
|2,05
|-1,91
|-41,56
|Albaraka Türk
|1,24
|-0,80
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,68
|2,53
|-28,82
|Alkim Kağıt
|4,03
|-3,82
|-13,07
|Alkim Kimya
|23,50
|-2,08
|-0,88
|Altınyağ
|0,78
|2,63
|-34,79
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|-3,41
|-15,84
|Anadolu Cam
|2,64
|-2,94
|3,41
|Anadolu Efes
|21,48
|2,87
|-9,78
|Anadolu Grubu Holding
|10,54
|-3,57
|-55,32
|Anadolu Hayat Emek.
|5,94
|-0,17
|-24,01
|Anadolu Isuzu
|6,45
|-3,44
|-29,12
|Anadolu Sigorta
|4,33
|0,00
|43,80
|Anel Elektrik
|1,55
|-1,27
|-55,95
|Arçelik
|15,66
|0,06
|-24,61
|Arena Bilgisayar
|3,70
|3,35
|-12,53
|Armada Bilgisayar
|9,31
|-0,96
|37,32
|Arsan Tekstil
|1,63
|-5,78
|-6,86
|Artı Yatırım Holding
|0,91
|-7,14
|-3,19
|Aselsan
|23,88
|-3,94
|-24,66
|Aslan Çimento
|27,80
|-1,28
|-26,03
|Ata GMYO
|3,90
|-0,76
|-18,58
|Atakule GMYO
|1,51
|-1,95
|-26,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,12
|-11,11
|14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,05
|0,84
|-31,93
|Avrasya GMYO
|0,92
|-3,16
|-41,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|-1,75
|-33,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.234,70
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|-1,02
|59,84
|Ayen Enerji
|2,48
|-3,50
|-48,65
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,40
|-3,45
|-14,55
|Aygaz
|11,53
|-1,20
|-20,46
|Bagfaş
|4,80
|-4,19
|-54,29
|Bak Ambalaj
|4,73
|2,83
|-2,84
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-9,09
|-46,43
|Bantaş Ambalaj
|1,45
|-2,68
|-64,55
|Banvit
|10,50
|-2,87
|-50,98
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|4,52
|-12,12
|Batı Çimento
|2,63
|-2,23
|-40,11
|Batısöke Çimento
|1,21
|-6,20
|-27,08
|Bera Holding
|1,91
|-0,52
|-38,39
|Berkosan Yalıtım
|1,63
|-4,12
|-26,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-2,96
|-59,90
|Beyaz Filo
|2,70
|-6,90
|-91,97
|Bilici Yatırım
|1,36
|-2,16
|-8,18
|Bim Mağazalar
|87,40
|-1,41
|14,94
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,31
|-3,13
|-24,39
|Birlik Mensucat
|0,87
|-2,25
|-38,30
|Bizim Mağazaları
|6,45
|-0,62
|-16,23
|Bolu Çimento
|3,37
|-1,75
|-29,35
|Bomonti Elektrik
|0,50
|-5,66
|-53,70
|Borusan Mannesmann
|7,55
|-2,45
|-31,64
|Borusan Yat. Paz.
|37,90
|-1,56
|-12,16
|Bosch Fren Sistemleri
|164,50
|-2,78
|-10,20
|Bossa
|5,73
|-1,04
|41,48
|Boyner Perakende Yat.
|4,04
|3,32
|-7,85
|Brisa
|6,17
|-3,59
|-15,13
|Burçelik
|3,05
|-2,24
|-20,78
|Burçelik Vana
|1,55
|-3,73
|-11,43
|Bursa Çimento
|4,48
|-1,10
|-11,53
|Carrefoursa
|3,43
|-4,19
|-38,53
|Coca Cola İçecek
|29,98
|-0,07
|-10,49
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|17,78
|-9,40
|Credıtwest Faktorıng
|1,27
|-1,55
|13,92
|Çelebi
|52,80
|1,54
|54,97
|Çelik Halat
|5,22
|0,00
|39,58
|Çemaş Döküm
|0,83
|-12,63
|-55,14
|Çemtaş
|6,26
|-2,34
|55,00
|Çimbeton
|26,80
|-2,40
|-27,41
|Çimentaş
|8,15
|-0,85
|-29,68
|Çimsa
|7,18
|-1,64
|-45,58
|Çuhadaroğlu Metal
|1,73
|-2,81
|-40,96
|Dagi Giyim
|1,30
|-2,26
|-42,73
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|1,04
|-32,17
|Dardanel
|1,05
|0,00
|-46,15
|Datagate Bilgisayar
|4,07
|-3,33
|-58,13
|Demirören Gazetecilik
|9,34
|19,90
|255,80
|Demısaş Döküm
|2,50
|-3,85
|80,05
|Denge Holding
|1,18
|-3,28
|-37,63
|Deniz GMYO
|2,83
|-1,05
|4,81
|Denizbank
|9,90
|-2,46
|169,75
|Denizli Cam
|12,00
|0,67
|1,10
|Derimod
|9,03
|-1,63
|20,24
|Desa Deri
|1,79
|-1,65
|77,23
|Despec Bilgisayar
|3,08
|-2,84
|-14,21
|Deva Holding
|3,29
|-1,50
|-24,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-37,61
|Ditaş Doğan
|5,54
|-1,25
|-7,61
|DO-CO
|513,60
|1,26
|148,56
|Doğan Burda
|2,98
|-4,18
|-10,24
|Doğan Holding
|1,10
|1,85
|26,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,37
|0,00
|-62,36
|Doğusan
|2,32
|-1,69
|58,90
|Doğuş GMYO
|2,30
|4,07
|-29,01
|Doğuş Otomotiv
|4,11
|-2,14
|-45,48
|Döktaş Dökümcülük
|7,80
|-4,53
|-29,09
|Duran Doğan Basım
|4,62
|-2,12
|22,55
|Dyo Boya
|2,99
|-2,61
|-60,71
|Eczacıbaşı İlaç
|2,79
|-3,46
|-33,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,30
|-2,54
|-27,22
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|-2,74
|-39,83
|Ege Endüstri
|358,20
|-0,69
|19,43
|Ege Gübre
|21,70
|0,09
|-14,97
|Ege Profil
|9,05
|-0,22
|-6,34
|Ege Seramik
|3,11
|-2,81
|-28,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|-4,17
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,55
|-0,56
|-24,15
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-47,37
|Emek Elektrik
|0,99
|-2,94
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,08
|-2,70
|-76,72
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-1,96
|-42,25
|Enerjisa Enerji
|5,30
|2,32
|Enka İnşaat
|4,57
|-0,65
|-14,96
|Erbosan
|61,65
|-2,53
|-22,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,54
|-2,84
|-19,27
|Ersu Gıda
|0,92
|-2,13
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,75
|5,63
|-40,48
|Etiler Gıda
|2,18
|-0,46
|-53,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-3,80
|-30,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|2,99
|-26,01
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-5,80
|-21,98
|Euro Yatırım Holding
|0,56
|-1,75
|-8,20
|Fenerbahçe Futbol
|6,85
|2,85
|-58,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|-5,57
|-80,38
|F-M İzmit Piston
|16,44
|-2,84
|31,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,00
|-2,60
|-39,02
|Ford Otosan
|49,94
|-0,12
|-12,09
|Formet Çelik Kapı
|1,13
|-2,59
|Frigo Pak Gıda
|1,99
|-5,69
|109,47
|Galatasaray Sportif
|1,17
|-0,85
|-44,22
|Garanti Bankası
|7,76
|1,31
|-24,49
|Garanti Faktoring
|2,01
|-2,90
|-38,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|-13,75
|-1,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,25
|-0,61
|28,97
|Gedik Yatırım Holding
|2,52
|-4,55
|82,61
|Gediz Ambalaj
|4,23
|-0,70
|17,01
|Gentaş
|1,84
|-1,60
|22,66
|Gersan Elektrik
|2,94
|-4,55
|-37,58
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|4,44
|Global Yat. Holding
|2,80
|-5,08
|-22,44
|Good-Year
|3,42
|-2,56
|-17,75
|Göltaş Çimento
|38,60
|0,36
|-39,95
|Gözde Girişim
|2,62
|-2,60
|-53,71
|GSD Denizcilik
|1,32
|-2,94
|-2,22
|GSD Holding
|0,78
|-2,50
|8,33
|Gübre Fabrik.
|2,85
|-1,38
|-32,62
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,48
|-3,27
|-10,30
|Halk GMYO
|0,70
|-5,41
|-23,31
|Halk Sigorta
|1,09
|-3,54
|-18,15
|Hatay Tekstil
|3,82
|-3,05
|-23,14
|Hedef Girişim
|1,13
|-4,24
|-43,12
|Hektaş
|9,30
|-1,38
|32,86
|HUB Girişim
|1,80
|0,56
|51,26
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|-3,12
|-30,60
|ICBC Turkey Bank
|9,02
|-19,96
|97,81
|İdealist Danışmanlık
|10,93
|0,28
|82,17
|İdealist GMYO
|1,59
|-3,05
|-22,06
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-3,91
|-37,24
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|-1,43
|-41,53
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|0,00
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,29
|-2,04
|-48,24
|Info Yatırım
|1,04
|0,00
|-11,86
|İntema
|18,90
|-5,17
|-22,35
|İpek Doğal Enerji
|5,53
|-4,82
|2,98
|İskenderun Demir Çelik
|5,70
|-1,38
|16,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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