Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,36
|-2,80
|403,23
|Acıpayam Selüloz
|17,03
|0,47
|169,69
|Adel Kalemcilik
|21,54
|1,32
|37,20
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|1,68
|111,44
|Afyon Çimento
|4,44
|2,78
|94,88
|Ak Enerji
|2,20
|1,38
|101,83
|Akbank
|6,31
|4,82
|-22,19
|Akçansa
|15,74
|6,42
|62,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,15
|1,99
|191,47
|Akfen GMYO
|4,35
|3,57
|7,41
|Akın Tekstil
|26,48
|6,77
|92,02
|Akiş GMYO
|3,60
|2,27
|14,93
|Akmerkez GMYO
|54,75
|-0,99
|144,37
|Aksa
|10,88
|1,78
|55,35
|Aksa Enerji
|7,21
|3,00
|89,74
|Aksigorta
|7,69
|3,50
|41,94
|Aksu Enerji
|13,75
|4,80
|-7,53
|Alarko Carrıer
|233,60
|9,98
|291,12
|Alarko GMYO
|19,92
|1,17
|35,53
|Alarko Holding
|6,50
|2,85
|10,64
|Albaraka Türk
|1,72
|1,18
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,12
|2,25
|133,55
|Alkim Kağıt
|13,20
|1,30
|143,55
|Alkim Kimya
|13,92
|1,98
|124,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|-1,64
|485,37
|Altınyunus Çeşme
|47,98
|3,63
|380,28
|Anadolu Efes
|22,16
|5,83
|4,15
|Anadolu Grubu Holding
|21,60
|4,15
|22,80
|Anadolu Hayat Emek.
|7,99
|1,78
|31,30
|Anadolu Isuzu
|16,34
|4,68
|34,26
|Anadolu Sigorta
|7,14
|-0,56
|71,90
|Anel Elektrik
|3,24
|1,25
|83,79
|Arçelik
|28,14
|3,23
|35,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,10
|3,24
|Arena Bilgisayar
|34,08
|2,28
|367,81
|Armada Bilgisayar
|50,85
|3,19
|210,25
|Arsan Tekstil
|7,04
|3,99
|96,65
|Artı Yatırım Holding
|6,65
|9,92
|720,99
|Aselsan
|17,99
|4,05
|72,80
|Ata GMYO
|5,14
|6,20
|13,47
|Atakule GMYO
|2,50
|1,63
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|0,00
|330,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|2,26
|87,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,28
|1,28
|6,52
|Avrasya GMYO
|3,88
|2,11
|156,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|3,61
|73,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,19
|3,39
|237,01
|Ayen Enerji
|5,55
|2,78
|59,94
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,33
|10,00
|417,35
|Aygaz
|12,96
|6,23
|6,70
|Bagfaş
|19,86
|2,32
|18,07
|Bak Ambalaj
|19,84
|4,97
|172,35
|Balatacılar Balatacılık
|8,71
|9,97
|602,42
|Bantaş Ambalaj
|5,80
|4,32
|130,16
|Banvit
|32,08
|9,86
|72,75
|Baştaş Başkent Çimento
|11,37
|-9,98
|339,00
|Batı Çimento
|4,35
|1,16
|31,42
|Batısöke Çimento
|2,41
|3,43
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|9,40
|-1,26
|Bera Holding
|13,44
|1,20
|249,09
|Berkosan Yalıtım
|6,24
|0,65
|127,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,53
|7,62
|44,08
|Beyaz Filo
|9,53
|8,67
|204,49
|Bilici Yatırım
|6,16
|1,99
|114,90
|Bim Mağazalar
|70,35
|0,50
|52,24
|Birko Mensucat
|1,22
|4,27
|293,55
|Birlik Mensucat
|2,64
|-1,12
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,38
|-3,36
|47,92
|Borusan Mannesmann
|16,31
|0,68
|42,45
|Borusan Yat. Paz.
|227,10
|9,98
|279,05
|Bosch Fren Sistemleri
|1.293,60
|10,00
|349,51
|Bossa
|12,70
|1,84
|57,57
|Brisa
|19,07
|1,87
|103,33
|Burçelik
|22,06
|1,38
|279,69
|Burçelik Vana
|60,70
|2,19
|525,13
|Bursa Çimento
|9,18
|2,80
|129,31
|Carrefoursa
|115,90
|2,02
|338,23
|Casa Emtia Petrol
|86,80
|9,94
|824,39
|Ceo Event Medya
|6,72
|4,02
|83,50
|Coca Cola İçecek
|58,80
|4,91
|55,31
|Cosmos Yat. Holding
|7,55
|-5,03
|270,10
|Credıtwest Faktorıng
|5,45
|-0,55
|89,24
|Çelebi
|99,85
|8,30
|0,50
|Çelik Halat
|22,16
|2,50
|240,92
|Çemaş Döküm
|2,37
|6,28
|89,07
|Çemtaş
|15,04
|2,94
|85,02
|Çimbeton
|178,50
|9,98
|332,62
|Çimentaş
|33,82
|3,11
|125,47
|Çimsa
|15,70
|5,80
|72,91
|Çuhadaroğlu Metal
|6,75
|2,27
|111,60
|Dagi Giyim
|8,73
|4,05
|249,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,89
|4,44
|514,60
|Dardanel
|26,00
|2,52
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,44
|2,05
|97,70
|Demısaş Döküm
|6,17
|1,65
|77,30
|Denge Holding
|5,80
|0,00
|323,36
|Deniz GMYO
|3,27
|0,93
|55,41
|Derimod
|9,97
|1,63
|39,64
|Derlüks Deri
|9,73
|-0,21
|140,50
|Desa Deri
|8,54
|7,96
|88,11
|Despec Bilgisayar
|11,89
|1,71
|180,42
|Deva Holding
|24,40
|-3,94
|173,31
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,39
|3,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|4,44
|502,56
|Ditaş Doğan
|32,88
|0,86
|245,56
|DO-CO
|508,10
|8,15
|-9,91
|Doğan Burda
|22,50
|0,00
|270,68
|Doğan Holding
|2,58
|7,50
|43,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|2,71
|60,61
|Doğusan
|3,58
|2,29
|72,12
|Doğuş GMYO
|9,54
|0,21
|110,60
|Doğuş Otomotiv
|28,98
|8,54
|204,41
|Döktaş Dökümcülük
|33,10
|3,05
|4,60
|Duran Doğan Basım
|23,88
|1,27
|70,09
|Dyo Boya
|11,02
|3,57
|124,90
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|-0,98
|94,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,50
|-2,38
|112,82
|Edip Gayrimenkul
|3,00
|2,04
|115,83
|Ege Endüstri
|1.663,20
|10,00
|195,65
|Ege Gübre
|136,80
|4,19
|177,51
|Ege Profil
|27,00
|4,98
|125,56
|Ege Seramik
|9,34
|2,86
|153,91
|Egeplast
|19,05
|7,02
|52,40
|Ekiz Kimya
|8,09
|1,00
|1226,23
|Emek Elektrik
|3,76
|5,92
|136,48
|Eminiş Ambalaj
|23,80
|8,18
|1465,79
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|1,39
|51,28
|Enerjisa Enerji
|10,92
|1,11
|62,11
|Enka İnşaat
|7,12
|0,28
|27,55
|Erbosan
|31,94
|2,44
|27,86
|Ereğli Demir Çelik
|11,30
|2,73
|28,29
|Ersu Gıda
|5,25
|-2,60
|153,62
|Escort Teknoloji
|6,52
|3,82
|369,06
|Esenboğa Elektrik
|17,39
|2,29
|Etiler Gıda
|4,60
|1,10
|293,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|9,92
|148,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,08
|9,97
|241,76
|Euro Yat. Ort.
|5,98
|9,93
|431,20
|Euro Yatırım Holding
|2,98
|4,20
|98,67
|Fade Gıda
|6,16
|-3,45
|Fenerbahçe Futbol
|33,12
|0,18
|128,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,41
|2,63
|62,14
|F-M İzmit Piston
|130,70
|5,15
|175,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,33
|0,27
|47,33
|Ford Otosan
|114,90
|6,59
|73,79
|Formet Çelik Kapı
|4,69
|9,58
|56,33
|Frigo Pak Gıda
|25,42
|4,61
|262,86
|Galatasaray Sportif
|3,85
|2,12
|89,66
|Garanti Bankası
|9,23
|5,49
|-17,15
|Garanti Faktoring
|10,68
|-1,75
|175,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,99
|-0,33
|199,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,32
|1,75
|196,35
|Gediz Ambalaj
|19,99
|1,22
|195,71
|Gentaş
|5,12
|4,49
|148,30
|Gersan Elektrik
|6,18
|2,49
|93,73
|Global Men. Değ.
|4,86
|0,62
|158,51
|Global Yat. Holding
|4,66
|1,97
|-4,31
|Good-Year
|7,73
|3,07
|90,86
|Göltaş Çimento
|29,36
|7,55
|65,04
|Gözde Girişim
|6,82
|2,40
|32,68
|GSD Denizcilik
|4,99
|1,42
|94,92
|GSD Holding
|2,27
|4,13
|52,35
|Gübre Fabrik.
|51,40
|-0,58
|468,58
|Güler Yat. Holding
|14,31
|-5,86
|604,93
|Halk GMYO
|3,03
|-2,57
|160,17
|Hatay Tekstil
|13,11
|2,42
|94,68
|Hedef Girişim
|6,16
|3,53
|158,14
|Hektaş
|12,83
|1,91
|59,98
|HUB Girişim
|17,13
|2,88
|82,46
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|2,71
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|1,53
|26,19
|İdealist Danışmanlık
|10,31
|1,48
|210,54
|İdealist GMYO
|6,37
|2,58
|108,17
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|2,17
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,56
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,49
|2,98
|-1,10
|İhlas Holding
|1,18
|1,72
|29,67
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|2,56
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,11
|1,96
|71,75
|Info Yatırım
|5,04
|3,70
|163,21
|İntema
|19,76
|1,65
|113,39
|Inveo Yatırım Holding
|28,92
|4,78
|276,07
|İpek Doğal Enerji
|11,84
|2,69
|53,37
|İskenderun Demir Çelik
|8,53
|4,28
|9,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)