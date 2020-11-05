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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:49:59 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım12,395,18566,13
Acıpayam Selüloz15,194,54140,55
Adel Kalemcilik19,000,7421,02
Adese Alışveriş Ticaret2,815,6496,74
Afyon Çimento4,260,9586,98
Ak Enerji2,280,44109,17
Akbank5,010,20-38,22
Akçansa13,101,1635,13
Akdeniz Yatırım Hold.6,781,50221,33
Akfen GMYO3,961,54-2,22
Akın Tekstil19,285,4139,81
Akiş GMYO3,98-2,2127,06
Akmerkez GMYO65,550,15192,57
Aksa8,683,2123,94
Aksa Enerji6,993,1083,95
Aksigorta7,361,2435,85
Aksu Enerji12,260,99-17,55
Alarko Carrıer136,703,33128,88
Alarko GMYO17,351,8218,04
Alarko Holding6,15-0,324,68
Albaraka Türk1,703,6611,11
Alcatel Lucent Teletaş35,589,95195,51
Alkim Kağıt13,420,52147,61
Alkim Kimya14,411,41132,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,550,00521,95
Altınyunus Çeşme47,263,91373,07
Anadolu Efes21,282,110,01
Anadolu Grubu Holding19,465,1910,63
Anadolu Hayat Emek.8,480,0039,36
Anadolu Isuzu16,553,3135,99
Anadolu Sigorta6,700,6061,31
Anel Elektrik3,38-0,2991,73
Arçelik27,984,6434,26
ARD Bilişim Teknolojileri34,620,06
Arena Bilgisayar38,664,09430,68
Armada Bilgisayar51,350,69213,30
Arsan Tekstil5,731,0660,06
Artı Yatırım Holding5,75-7,41609,88
Aselsan17,400,1267,13
Ata GMYO3,912,89-13,69
Atakule GMYO2,370,8523,44
Atlantis Yatırım Holding6,00-0,50500,00
Atlas Yat. Ort.1,805,2686,22
AvivaSA Emeklilik Hayat13,632,401,67
Avrasya GMYO3,182,58110,60
Avrasya Petrol ve Tur.2,86-1,3857,14
Avrasya Stratejik GMYF1.452,000,0312,92
Avrupa Yatırım Holding5,539,94259,09
Ayen Enerji5,631,9962,25
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,202,20365,75
Aygaz11,511,32-5,24
Bagfaş17,361,883,21
Bak Ambalaj17,493,06140,09
Balatacılar Balatacılık9,179,95639,52
Bantaş Ambalaj5,232,95107,54
Banvit24,920,0034,19
Baştaş Başkent Çimento8,755,42237,84
Batı Çimento4,012,0421,15
Batısöke Çimento2,282,7074,05
Bayrak Taban Sanayi7,860,38
Bera Holding9,971,73158,96
Berkosan Yalıtım6,17-0,64125,18
Beşiktaş Futbol Yat.2,910,3418,78
Beyaz Filo11,071,93253,69
Bilici Yatırım6,6010,00130,25
Bim Mağazalar69,000,0049,32
Birko Mensucat1,30-9,72319,35
Birlik Mensucat2,58-0,39126,32
Bizim Mağazaları15,001,6335,46
Bomonti Elektrik12,00-2,44837,50
Borusan Mannesmann14,984,9830,83
Borusan Yat. Paz.180,605,99201,43
Bosch Fren Sistemleri878,00-1,35205,09
Bossa13,28-1,7064,76
Brisa15,80-0,0668,46
Burçelik23,28-1,69300,69
Burçelik Vana74,004,52662,10
Bursa Çimento6,772,5869,11
Carrefoursa23,502,53398,94
Casa Emtia Petrol41,8010,00345,15
Ceo Event Medya6,80-2,5885,68
Coca Cola İçecek50,401,4933,12
Cosmos Yat. Holding6,450,94216,18
Credıtwest Faktorıng5,003,0973,61
Çelebi74,003,64-25,52
Çelik Halat15,120,13132,62
Çemaş Döküm2,111,9368,33
Çemtaş14,454,3377,76
Çimbeton135,702,26228,89
Çimentaş30,74-0,19104,93
Çimsa13,520,6048,90
Çuhadaroğlu Metal6,51-1,21104,08
Dagi Giyim9,164,93266,40
Dagi Yatırım Holding16,5010,00630,09
Dardanel28,307,20646,70
Datagate Bilgisayar16,594,73112,42
Demısaş Döküm6,01-0,3372,70
Denge Holding5,163,20276,64
Deniz GMYO3,361,8259,68
Derimod10,403,5945,66
Derlüks Deri8,881,25119,49
Desa Deri7,10-0,2856,39
Despec Bilgisayar12,703,42199,53
Deva Holding23,60-1,34164,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,540,96
Diriteks Diriliş Tekstil3,329,93325,64
Ditaş Doğan30,609,99221,59
DO-CO307,600,13-45,46
Doğan Burda23,000,00278,91
Doğan Holding2,605,2644,81
Doğtaş Kelebek Mobilya2,661,1461,21
Doğusan3,572,5971,63
Doğuş GMYO8,69-0,1191,83
Doğuş Otomotiv20,826,44118,70
Döktaş Dökümcülük32,74-1,093,46
Duran Doğan Basım22,202,3058,12
Dyo Boya11,531,59135,31
Eczacıbaşı İlaç7,080,2893,94
Eczacıbaşı Yatırım18,931,1896,52
Edip Gayrimenkul3,01-0,66116,55
Ege Endüstri1.151,00-5,89104,60
Ege Gübre125,502,45154,59
Ege Profil21,862,8282,62
Ege Seramik8,375,95127,54
Egeplast18,311,5046,48
Ekiz Kimya8,271,471255,74
Emek Elektrik3,663,98130,19
Eminiş Ambalaj18,459,951113,82
Emlak Konut GMYO1,781,7122,96
Enerjisa Enerji9,57-0,2142,07
Enka İnşaat7,574,5635,62
Erbosan27,101,048,49
Ereğli Demir Çelik10,17-1,8315,46
Ersu Gıda5,090,39145,89
Escort Teknoloji6,444,72363,31
Esenboğa Elektrik18,961,17
Etiler Gıda3,970,51240,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,95-9,82146,30
Euro Trend Yat. Ort.5,68-9,98375,78
Euro Yat. Ort.10,44-10,00827,38
Euro Yatırım Holding3,00-3,23100,00
Fade Gıda5,890,86
Fenerbahçe Futbol34,360,82137,46
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.160,300,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,619,9766,52
F-M İzmit Piston112,401,81137,32
Fonet Bilgi Teknolojileri11,915,1254,88
Ford Otosan114,000,9772,43
Formet Çelik Kapı5,310,3877,00
Frigo Pak Gıda20,821,46197,20
Galatasaray Sportif3,370,9066,01
Garanti Bankası6,960,43-37,52
Garanti Faktoring10,925,00182,17
Garanti Yat. Ort.2,91-3,64191,93
Gedik Y. Men. Değ.9,300,43195,71
Gediz Ambalaj17,302,85155,92
Gentaş4,275,69107,08
Gersan Elektrik6,353,2599,06
Global Men. Değ.4,801,27155,32
Global Yat. Holding4,55-1,52-6,57
Good-Year6,571,2362,22
Göltaş Çimento23,021,5029,40
Gözde Girişim6,756,3031,32
GSD Denizcilik4,821,9088,28
GSD Holding2,211,8448,32
Gübre Fabrik.38,569,55326,55
Güler Yat. Holding14,432,49610,84
Halk GMYO2,581,57121,53
Hatay Tekstil12,910,8691,71
Hedef Girişim6,394,07167,78
Hektaş12,410,4054,74
HUB Girişim16,691,2177,77
Hürriyet Gzt.2,251,8197,37
ICBC Turkey Bank6,800,1529,03
İdealist Danışmanlık11,206,26237,35
İdealist GMYO6,24-0,48103,92
İhlas Ev Aletleri1,841,66-41,21
İhlas Gayrimenkul1,261,6122,41
İhlas Gazetecilik4,48-0,44-1,32
İhlas Holding1,130,8924,18
İhlas Yayın Holding1,240,0048,74
İndeks Bilgisayar18,107,9392,97
Info Yatırım11,613,66138,76
İntema22,086,36138,44
Inveo Yatırım Holding28,00-0,36264,11
İpek Doğal Enerji11,412,1547,80
İskenderun Demir Çelik7,73-0,13-1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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