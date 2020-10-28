Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|11,26
|9,21
|505,38
|Acıpayam Selüloz
|14,35
|-1,44
|127,25
|Adel Kalemcilik
|19,62
|-1,85
|24,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,75
|-3,51
|92,54
|Afyon Çimento
|4,15
|-1,66
|82,16
|Ak Enerji
|2,15
|-5,29
|97,25
|Akbank
|4,89
|-1,81
|-39,70
|Akçansa
|12,39
|-4,47
|27,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,94
|1,02
|228,91
|Akfen GMYO
|4,04
|-0,49
|-0,25
|Akın Tekstil
|19,80
|5,43
|43,58
|Akiş GMYO
|4,15
|-1,19
|32,48
|Akmerkez GMYO
|69,90
|2,79
|211,99
|Aksa
|7,90
|-1,99
|12,80
|Aksa Enerji
|6,40
|-0,93
|68,42
|Aksigorta
|7,19
|-2,71
|32,71
|Aksu Enerji
|11,79
|-1,83
|-20,71
|Alarko Carrıer
|140,00
|4,56
|134,41
|Alarko GMYO
|17,37
|-4,03
|18,18
|Alarko Holding
|6,08
|-2,25
|3,49
|Albaraka Türk
|1,77
|3,51
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,14
|6,01
|175,25
|Alkim Kağıt
|13,22
|-2,44
|143,92
|Alkim Kimya
|13,82
|-2,61
|122,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|9,83
|526,83
|Altınyunus Çeşme
|48,50
|-0,53
|385,49
|Anadolu Efes
|20,52
|-4,02
|-3,56
|Anadolu Grubu Holding
|18,18
|-5,02
|3,35
|Anadolu Hayat Emek.
|8,40
|-2,33
|38,04
|Anadolu Isuzu
|15,11
|-1,56
|24,16
|Anadolu Sigorta
|6,80
|0,00
|63,72
|Anel Elektrik
|3,20
|-3,32
|81,52
|Arçelik
|25,74
|-3,96
|23,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,00
|-5,03
|Arena Bilgisayar
|36,02
|-2,28
|394,44
|Armada Bilgisayar
|55,85
|0,63
|240,76
|Arsan Tekstil
|5,53
|-2,12
|54,47
|Artı Yatırım Holding
|6,64
|-5,82
|719,75
|Aselsan
|17,40
|0,23
|67,13
|Ata GMYO
|3,88
|0,00
|-14,35
|Atakule GMYO
|2,34
|-3,31
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|6,75
|-10,00
|575,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|0,57
|81,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,08
|-4,11
|-2,43
|Avrasya GMYO
|3,07
|-5,25
|103,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,80
|-4,76
|53,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,00
|0,00
|12,84
|Avrupa Yatırım Holding
|5,55
|-3,81
|260,39
|Ayen Enerji
|5,40
|-2,70
|55,62
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,98
|-0,10
|355,71
|Aygaz
|11,45
|-2,05
|-5,73
|Bagfaş
|16,85
|-3,93
|0,18
|Bak Ambalaj
|17,70
|-0,56
|142,98
|Balatacılar Balatacılık
|5,71
|-7,00
|360,48
|Bantaş Ambalaj
|5,08
|-3,05
|101,59
|Banvit
|26,74
|2,06
|44,00
|Baştaş Başkent Çimento
|8,40
|4,48
|224,32
|Batı Çimento
|3,93
|-2,48
|18,73
|Batısöke Çimento
|2,28
|-5,39
|74,05
|Bayrak Taban Sanayi
|8,16
|-2,04
|Bera Holding
|9,09
|-1,20
|136,10
|Berkosan Yalıtım
|6,30
|0,80
|129,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,04
|-1,94
|24,08
|Beyaz Filo
|10,51
|0,00
|235,80
|Bilici Yatırım
|5,55
|-1,25
|93,62
|Bim Mağazalar
|68,50
|-2,97
|48,24
|Birko Mensucat
|1,25
|9,65
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,79
|8,14
|144,74
|Bizim Mağazaları
|15,05
|-4,08
|35,91
|Bomonti Elektrik
|12,00
|-2,20
|837,50
|Borusan Mannesmann
|13,97
|-1,48
|22,01
|Borusan Yat. Paz.
|165,00
|2,48
|175,40
|Bosch Fren Sistemleri
|852,00
|0,24
|196,06
|Bossa
|12,40
|0,16
|53,85
|Brisa
|14,51
|-0,48
|54,71
|Burçelik
|22,76
|4,40
|291,74
|Burçelik Vana
|72,30
|9,79
|644,59
|Bursa Çimento
|6,75
|-1,17
|68,61
|Carrefoursa
|24,30
|-0,25
|415,92
|Casa Emtia Petrol
|33,00
|10,00
|251,44
|Ceo Event Medya
|6,57
|-1,05
|79,40
|Coca Cola İçecek
|46,10
|-3,84
|21,77
|Cosmos Yat. Holding
|5,77
|-1,20
|182,84
|Credıtwest Faktorıng
|5,02
|-1,38
|74,31
|Çelebi
|68,65
|-1,01
|-30,90
|Çelik Halat
|15,09
|-2,65
|132,15
|Çemaş Döküm
|2,07
|0,49
|65,14
|Çemtaş
|13,95
|-4,71
|71,61
|Çimbeton
|130,00
|2,44
|215,08
|Çimentaş
|30,90
|1,38
|106,00
|Çimsa
|12,69
|-3,94
|39,76
|Çuhadaroğlu Metal
|5,70
|-3,39
|78,68
|Dagi Giyim
|10,10
|-1,85
|304,00
|Dagi Yatırım Holding
|16,51
|2,93
|630,53
|Dardanel
|26,36
|-0,08
|595,51
|Datagate Bilgisayar
|16,36
|-2,73
|109,48
|Demısaş Döküm
|5,83
|-2,35
|67,53
|Denge Holding
|5,10
|2,00
|272,26
|Deniz GMYO
|3,38
|-2,31
|60,63
|Derimod
|10,10
|-1,27
|41,46
|Derlüks Deri
|8,45
|1,81
|108,86
|Desa Deri
|6,65
|-0,89
|46,48
|Despec Bilgisayar
|13,11
|-1,43
|209,20
|Deva Holding
|22,76
|-1,47
|154,94
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,98
|1,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,50
|6,38
|220,51
|Ditaş Doğan
|28,38
|-3,40
|198,26
|DO-CO
|296,50
|-2,60
|-47,43
|Doğan Burda
|22,00
|4,76
|262,44
|Doğan Holding
|2,36
|-0,42
|31,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-1,91
|55,76
|Doğusan
|3,58
|-2,19
|72,12
|Doğuş GMYO
|9,25
|-0,11
|104,19
|Doğuş Otomotiv
|17,80
|-2,04
|86,97
|Döktaş Dökümcülük
|32,12
|-0,86
|1,50
|Duran Doğan Basım
|22,42
|2,75
|59,69
|Dyo Boya
|12,43
|10,00
|153,67
|Eczacıbaşı İlaç
|7,03
|-1,13
|92,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,00
|5,73
|97,25
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-2,82
|123,02
|Ege Endüstri
|935,00
|-1,12
|66,20
|Ege Gübre
|120,50
|-1,39
|144,44
|Ege Profil
|19,96
|-0,70
|66,75
|Ege Seramik
|6,69
|-0,89
|81,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,71
|5,56
|434,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,86
|0,00
|376,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,16
|-5,69
|480,00
|Egeplast
|20,08
|5,68
|60,64
|Ekiz Kimya
|9,10
|0,00
|1391,80
|Emek Elektrik
|3,82
|-3,05
|140,25
|Eminiş Ambalaj
|19,70
|-9,96
|1196,05
|Emlak Konut GMYO
|1,70
|-1,73
|17,43
|Enerjisa Enerji
|8,99
|-2,39
|33,46
|Enka İnşaat
|7,22
|0,28
|29,35
|Erbosan
|25,92
|0,86
|3,76
|Ereğli Demir Çelik
|9,29
|-3,93
|5,47
|Ersu Gıda
|5,15
|-1,34
|148,79
|Escort Teknoloji
|6,15
|3,36
|342,45
|Esenboğa Elektrik
|19,19
|4,92
|Etiler Gıda
|3,90
|-0,76
|234,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,00
|0,00
|87,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,37
|9,80
|266,05
|Euro Yat. Ort.
|7,99
|9,90
|609,75
|Euro Yatırım Holding
|2,55
|-1,92
|70,00
|Fade Gıda
|6,03
|0,50
|Fenerbahçe Futbol
|36,14
|-0,99
|149,76
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,50
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,22
|3,44
|57,99
|F-M İzmit Piston
|113,00
|-3,00
|138,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,39
|-2,82
|48,11
|Ford Otosan
|100,80
|-0,88
|52,46
|Formet Çelik Kapı
|5,97
|9,94
|99,00
|Frigo Pak Gıda
|19,21
|-3,18
|174,22
|Galatasaray Sportif
|3,51
|-1,96
|72,91
|Garanti Bankası
|6,78
|-1,74
|-39,14
|Garanti Faktoring
|10,71
|-0,83
|176,74
|Garanti Yat. Ort.
|3,44
|-0,86
|245,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,43
|-0,21
|199,84
|Gediz Ambalaj
|16,87
|-1,00
|149,56
|Gentaş
|3,86
|0,00
|87,20
|Gersan Elektrik
|6,34
|-2,16
|98,75
|Global Men. Değ.
|4,77
|4,84
|153,72
|Global Yat. Holding
|5,87
|9,93
|20,53
|Good-Year
|6,41
|2,89
|58,27
|Göltaş Çimento
|23,20
|-4,61
|30,41
|Gözde Girişim
|5,65
|-4,88
|9,92
|GSD Denizcilik
|4,74
|0,21
|85,16
|GSD Holding
|2,12
|-3,20
|42,28
|Gübre Fabrik.
|34,66
|-2,75
|283,41
|Güler Yat. Holding
|15,84
|4,62
|680,30
|Halk GMYO
|2,38
|-4,42
|104,36
|Hatay Tekstil
|11,89
|-0,08
|76,57
|Hedef Girişim
|6,67
|2,46
|179,51
|Hektaş
|12,36
|-2,83
|54,11
|HUB Girişim
|16,72
|-1,99
|78,09
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-3,17
|87,72
|ICBC Turkey Bank
|7,10
|6,29
|34,72
|İdealist Danışmanlık
|10,50
|9,95
|216,27
|İdealist GMYO
|6,00
|1,52
|96,08
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|-1,67
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-4,07
|14,64
|İhlas Gazetecilik
|4,62
|1,76
|1,76
|İhlas Holding
|1,10
|-5,17
|20,88
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-5,60
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|17,37
|-3,77
|85,19
|Info Yatırım
|12,54
|3,72
|157,88
|İntema
|19,20
|2,95
|107,34
|Inveo Yatırım Holding
|27,12
|-4,37
|252,67
|İpek Doğal Enerji
|11,21
|-3,61
|45,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,41
|-2,76
|-5,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)