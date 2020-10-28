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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:35:43 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 11,26 9,21 505,38
Acıpayam Selüloz 14,35 -1,44 127,25
Adel Kalemcilik 19,62 -1,85 24,97
Adese Alışveriş Ticaret 2,75 -3,51 92,54
Afyon Çimento 4,15 -1,66 82,16
Ak Enerji 2,15 -5,29 97,25
Akbank 4,89 -1,81 -39,70
Akçansa 12,39 -4,47 27,81
Akdeniz Yatırım Hold. 6,94 1,02 228,91
Akfen GMYO 4,04 -0,49 -0,25
Akın Tekstil 19,80 5,43 43,58
Akiş GMYO 4,15 -1,19 32,48
Akmerkez GMYO 69,90 2,79 211,99
Aksa 7,90 -1,99 12,80
Aksa Enerji 6,40 -0,93 68,42
Aksigorta 7,19 -2,71 32,71
Aksu Enerji 11,79 -1,83 -20,71
Alarko Carrıer 140,00 4,56 134,41
Alarko GMYO 17,37 -4,03 18,18
Alarko Holding 6,08 -2,25 3,49
Albaraka Türk 1,77 3,51 15,69
Alcatel Lucent Teletaş 33,14 6,01 175,25
Alkim Kağıt 13,22 -2,44 143,92
Alkim Kimya 13,82 -2,61 122,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 9,83 526,83
Altınyunus Çeşme 48,50 -0,53 385,49
Anadolu Efes 20,52 -4,02 -3,56
Anadolu Grubu Holding 18,18 -5,02 3,35
Anadolu Hayat Emek. 8,40 -2,33 38,04
Anadolu Isuzu 15,11 -1,56 24,16
Anadolu Sigorta 6,80 0,00 63,72
Anel Elektrik 3,20 -3,32 81,52
Arçelik 25,74 -3,96 23,51
ARD Bilişim Teknolojileri 34,00 -5,03
Arena Bilgisayar 36,02 -2,28 394,44
Armada Bilgisayar 55,85 0,63 240,76
Arsan Tekstil 5,53 -2,12 54,47
Artı Yatırım Holding 6,64 -5,82 719,75
Aselsan 17,40 0,23 67,13
Ata GMYO 3,88 0,00 -14,35
Atakule GMYO 2,34 -3,31 21,87
Atlantis Yatırım Holding 6,75 -10,00 575,00
Atlas Yat. Ort. 1,75 0,57 81,05
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,08 -4,11 -2,43
Avrasya GMYO 3,07 -5,25 103,31
Avrasya Petrol ve Tur. 2,80 -4,76 53,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,00 12,84
Avrupa Yatırım Holding 5,55 -3,81 260,39
Ayen Enerji 5,40 -2,70 55,62
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 9,98 -0,10 355,71
Aygaz 11,45 -2,05 -5,73
Bagfaş 16,85 -3,93 0,18
Bak Ambalaj 17,70 -0,56 142,98
Balatacılar Balatacılık 5,71 -7,00 360,48
Bantaş Ambalaj 5,08 -3,05 101,59
Banvit 26,74 2,06 44,00
Baştaş Başkent Çimento 8,40 4,48 224,32
Batı Çimento 3,93 -2,48 18,73
Batısöke Çimento 2,28 -5,39 74,05
Bayrak Taban Sanayi 8,16 -2,04
Bera Holding 9,09 -1,20 136,10
Berkosan Yalıtım 6,30 0,80 129,93
Beşiktaş Futbol Yat. 3,04 -1,94 24,08
Beyaz Filo 10,51 0,00 235,80
Bilici Yatırım 5,55 -1,25 93,62
Bim Mağazalar 68,50 -2,97 48,24
Birko Mensucat 1,25 9,65 303,23
Birlik Mensucat 2,79 8,14 144,74
Bizim Mağazaları 15,05 -4,08 35,91
Bomonti Elektrik 12,00 -2,20 837,50
Borusan Mannesmann 13,97 -1,48 22,01
Borusan Yat. Paz. 165,00 2,48 175,40
Bosch Fren Sistemleri 852,00 0,24 196,06
Bossa 12,40 0,16 53,85
Brisa 14,51 -0,48 54,71
Burçelik 22,76 4,40 291,74
Burçelik Vana 72,30 9,79 644,59
Bursa Çimento 6,75 -1,17 68,61
Carrefoursa 24,30 -0,25 415,92
Casa Emtia Petrol 33,00 10,00 251,44
Ceo Event Medya 6,57 -1,05 79,40
Coca Cola İçecek 46,10 -3,84 21,77
Cosmos Yat. Holding 5,77 -1,20 182,84
Credıtwest Faktorıng 5,02 -1,38 74,31
Çelebi 68,65 -1,01 -30,90
Çelik Halat 15,09 -2,65 132,15
Çemaş Döküm 2,07 0,49 65,14
Çemtaş 13,95 -4,71 71,61
Çimbeton 130,00 2,44 215,08
Çimentaş 30,90 1,38 106,00
Çimsa 12,69 -3,94 39,76
Çuhadaroğlu Metal 5,70 -3,39 78,68
Dagi Giyim 10,10 -1,85 304,00
Dagi Yatırım Holding 16,51 2,93 630,53
Dardanel 26,36 -0,08 595,51
Datagate Bilgisayar 16,36 -2,73 109,48
Demısaş Döküm 5,83 -2,35 67,53
Denge Holding 5,10 2,00 272,26
Deniz GMYO 3,38 -2,31 60,63
Derimod 10,10 -1,27 41,46
Derlüks Deri 8,45 1,81 108,86
Desa Deri 6,65 -0,89 46,48
Despec Bilgisayar 13,11 -1,43 209,20
Deva Holding 22,76 -1,47 154,94
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,98 1,29
Diriteks Diriliş Tekstil 2,50 6,38 220,51
Ditaş Doğan 28,38 -3,40 198,26
DO-CO 296,50 -2,60 -47,43
Doğan Burda 22,00 4,76 262,44
Doğan Holding 2,36 -0,42 31,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -1,91 55,76
Doğusan 3,58 -2,19 72,12
Doğuş GMYO 9,25 -0,11 104,19
Doğuş Otomotiv 17,80 -2,04 86,97
Döktaş Dökümcülük 32,12 -0,86 1,50
Duran Doğan Basım 22,42 2,75 59,69
Dyo Boya 12,43 10,00 153,67
Eczacıbaşı İlaç 7,03 -1,13 92,57
Eczacıbaşı Yatırım 19,00 5,73 97,25
Edip Gayrimenkul 3,10 -2,82 123,02
Ege Endüstri 935,00 -1,12 66,20
Ege Gübre 120,50 -1,39 144,44
Ege Profil 19,96 -0,70 66,75
Ege Seramik 6,69 -0,89 81,87
Egeli & Co Tarım Girişim 1,71 5,56 434,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,86 0,00 376,92
Egeli&Co Yatırım Holding 1,16 -5,69 480,00
Egeplast 20,08 5,68 60,64
Ekiz Kimya 9,10 0,00 1391,80
Emek Elektrik 3,82 -3,05 140,25
Eminiş Ambalaj 19,70 -9,96 1196,05
Emlak Konut GMYO 1,70 -1,73 17,43
Enerjisa Enerji 8,99 -2,39 33,46
Enka İnşaat 7,22 0,28 29,35
Erbosan 25,92 0,86 3,76
Ereğli Demir Çelik 9,29 -3,93 5,47
Ersu Gıda 5,15 -1,34 148,79
Escort Teknoloji 6,15 3,36 342,45
Esenboğa Elektrik 19,19 4,92
Etiler Gıda 3,90 -0,76 234,02
Euro Kapital Yat. Ort. 3,00 0,00 87,06
Euro Trend Yat. Ort. 4,37 9,80 266,05
Euro Yat. Ort. 7,99 9,90 609,75
Euro Yatırım Holding 2,55 -1,92 70,00
Fade Gıda 6,03 0,50
Fenerbahçe Futbol 36,14 -0,99 149,76
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.158,50 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,22 3,44 57,99
F-M İzmit Piston 113,00 -3,00 138,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,39 -2,82 48,11
Ford Otosan 100,80 -0,88 52,46
Formet Çelik Kapı 5,97 9,94 99,00
Frigo Pak Gıda 19,21 -3,18 174,22
Galatasaray Sportif 3,51 -1,96 72,91
Garanti Bankası 6,78 -1,74 -39,14
Garanti Faktoring 10,71 -0,83 176,74
Garanti Yat. Ort. 3,44 -0,86 245,10
Gedik Y. Men. Değ. 9,43 -0,21 199,84
Gediz Ambalaj 16,87 -1,00 149,56
Gentaş 3,86 0,00 87,20
Gersan Elektrik 6,34 -2,16 98,75
Global Men. Değ. 4,77 4,84 153,72
Global Yat. Holding 5,87 9,93 20,53
Good-Year 6,41 2,89 58,27
Göltaş Çimento 23,20 -4,61 30,41
Gözde Girişim 5,65 -4,88 9,92
GSD Denizcilik 4,74 0,21 85,16
GSD Holding 2,12 -3,20 42,28
Gübre Fabrik. 34,66 -2,75 283,41
Güler Yat. Holding 15,84 4,62 680,30
Halk GMYO 2,38 -4,42 104,36
Hatay Tekstil 11,89 -0,08 76,57
Hedef Girişim 6,67 2,46 179,51
Hektaş 12,36 -2,83 54,11
HUB Girişim 16,72 -1,99 78,09
Hürriyet Gzt. 2,14 -3,17 87,72
ICBC Turkey Bank 7,10 6,29 34,72
İdealist Danışmanlık 10,50 9,95 216,27
İdealist GMYO 6,00 1,52 96,08
İhlas Ev Aletleri 1,77 -1,67 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,18 -4,07 14,64
İhlas Gazetecilik 4,62 1,76 1,76
İhlas Holding 1,10 -5,17 20,88
İhlas Yayın Holding 1,18 -5,60 41,55
İndeks Bilgisayar 17,37 -3,77 85,19
Info Yatırım 12,54 3,72 157,88
İntema 19,20 2,95 107,34
Inveo Yatırım Holding 27,12 -4,37 252,67
İpek Doğal Enerji 11,21 -3,61 45,21
İskenderun Demir Çelik 7,41 -2,76 -5,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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