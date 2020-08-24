Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,68
|4,84
|97,85
|Acıpayam Selüloz
|9,13
|-0,11
|44,58
|Adel Kalemcilik
|16,66
|2,15
|6,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-2,05
|33,73
|Afyon Çimento
|3,95
|0,25
|73,38
|Ak Enerji
|1,83
|-4,69
|67,89
|Akbank
|5,00
|-1,38
|-38,35
|Akçansa
|12,05
|-1,23
|24,30
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,77
|9,91
|126,07
|Akfen GMYO
|3,10
|-3,43
|-23,46
|Akın Tekstil
|14,71
|0,96
|6,67
|Akiş GMYO
|2,67
|-0,74
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|44,80
|4,92
|99,96
|Aksa
|6,89
|-0,86
|-1,62
|Aksa Enerji
|5,11
|-3,77
|34,47
|Aksigorta
|6,85
|-1,58
|26,43
|Aksu Enerji
|9,98
|-2,73
|-32,89
|Alarko Carrıer
|87,40
|1,51
|46,34
|Alarko GMYO
|14,92
|-1,45
|1,51
|Alarko Holding
|4,81
|-0,41
|-19,16
|Albaraka Türk
|1,53
|-0,65
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,80
|5,26
|105,98
|Alkim Kağıt
|13,72
|-6,79
|153,15
|Alkim Kimya
|12,80
|-0,93
|106,39
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,21
|0,83
|195,12
|Altınyunus Çeşme
|45,00
|4,02
|350,45
|Anadolu Cam
|5,25
|-0,59
|24,03
|Anadolu Efes
|19,80
|0,00
|-6,95
|Anadolu Grubu Holding
|17,09
|-1,21
|-2,84
|Anadolu Hayat Emek.
|7,29
|-1,35
|19,80
|Anadolu Isuzu
|14,05
|3,08
|15,45
|Anadolu Sigorta
|6,27
|-0,16
|50,96
|Anel Elektrik
|5,31
|0,38
|65,67
|Arçelik
|22,34
|-0,98
|7,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,86
|-0,85
|Arena Bilgisayar
|26,00
|6,56
|256,90
|Armada Bilgisayar
|33,06
|-5,54
|101,71
|Arsan Tekstil
|5,16
|2,18
|44,13
|Artı Yatırım Holding
|2,35
|-2,89
|190,12
|Aselsan
|17,19
|-0,92
|64,67
|Ata GMYO
|3,25
|0,31
|-28,26
|Atakule GMYO
|2,33
|-3,72
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|2,12
|0,00
|112,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|9,79
|62,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,08
|-0,53
|-2,43
|Avrasya GMYO
|2,13
|0,95
|41,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,46
|-3,15
|35,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,90
|0,01
|12,91
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|-1,18
|9,09
|Ayen Enerji
|5,32
|-5,51
|53,31
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,50
|-2,65
|151,14
|Aygaz
|11,90
|-1,98
|-2,02
|Bagfaş
|13,82
|-2,19
|-17,84
|Bak Ambalaj
|9,63
|-0,62
|32,20
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|2,87
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|0,28
|44,05
|Banvit
|23,70
|-0,34
|27,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,00
|-2,91
|54,44
|Batı Çimento
|3,43
|0,00
|3,63
|Batısöke Çimento
|1,61
|-0,62
|22,90
|Bayrak Taban Sanayi
|6,49
|-0,15
|Bera Holding
|8,53
|-3,62
|121,56
|Berkosan Yalıtım
|4,49
|3,46
|63,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,18
|7,80
|29,80
|Beyaz Filo
|3,47
|0,00
|10,87
|Bilici Yatırım
|7,43
|-0,93
|72,80
|Bim Mağazalar
|69,55
|2,28
|50,51
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,34
|-2,50
|105,26
|Bizim Mağazaları
|14,67
|0,00
|31,33
|Bomonti Elektrik
|5,99
|1,53
|367,97
|Borusan Mannesmann
|12,70
|-1,70
|10,92
|Borusan Yat. Paz.
|88,05
|-1,73
|46,96
|Bosch Fren Sistemleri
|843,80
|10,00
|193,21
|Bossa
|9,10
|1,22
|12,90
|Brisa
|11,83
|3,77
|26,13
|Burçelik
|23,00
|-6,20
|295,87
|Burçelik Vana
|59,00
|-0,34
|507,62
|Bursa Çimento
|5,53
|-0,18
|38,13
|Carrefoursa
|6,24
|0,48
|32,48
|Casa Emtia Petrol
|28,30
|-0,70
|201,38
|Ceo Event Medya
|3,93
|0,26
|7,31
|Coca Cola İçecek
|43,84
|-1,39
|15,80
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|-0,68
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|6,28
|9,98
|118,06
|Çelebi
|72,20
|1,55
|-29,29
|Çelik Halat
|12,44
|2,22
|91,38
|Çemaş Döküm
|1,58
|-0,63
|26,05
|Çemtaş
|10,50
|3,55
|29,17
|Çimbeton
|72,10
|5,72
|74,75
|Çimentaş
|24,90
|2,30
|66,00
|Çimsa
|11,95
|-0,33
|31,61
|Çuhadaroğlu Metal
|4,65
|9,93
|45,77
|Dagi Giyim
|9,60
|1,16
|284,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,68
|1,37
|195,58
|Dardanel
|11,90
|0,00
|213,98
|Datagate Bilgisayar
|8,71
|0,69
|11,52
|Demısaş Döküm
|5,18
|3,39
|48,85
|Denge Holding
|2,46
|9,82
|79,56
|Deniz GMYO
|3,36
|-4,00
|59,68
|Denizli Cam
|7,04
|0,28
|-15,59
|Derimod
|6,29
|1,62
|-11,90
|Derlüks Deri
|9,60
|6,19
|137,28
|Desa Deri
|5,91
|1,37
|30,18
|Despec Bilgisayar
|7,04
|-0,28
|66,04
|Deva Holding
|19,30
|-2,23
|116,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,20
|-2,22
|182,05
|Ditaş Doğan
|27,96
|-1,41
|193,85
|DO-CO
|330,00
|0,70
|-41,49
|Doğan Burda
|27,04
|3,13
|345,47
|Doğan Holding
|2,10
|0,00
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|4,44
|56,97
|Doğusan
|2,90
|2,47
|39,42
|Doğuş GMYO
|12,90
|9,97
|184,77
|Doğuş Otomotiv
|15,29
|-0,13
|60,61
|Döktaş Dökümcülük
|26,50
|0,08
|-16,26
|Duran Doğan Basım
|16,11
|-0,06
|14,74
|Dyo Boya
|5,73
|0,35
|16,94
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|-0,87
|56,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,28
|-0,49
|48,25
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|0,00
|65,47
|Ege Endüstri
|702,50
|2,72
|24,87
|Ege Gübre
|96,90
|0,31
|96,57
|Ege Profil
|16,40
|0,61
|37,01
|Ege Seramik
|5,37
|0,75
|45,98
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,96
|-3,03
|200,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,93
|-5,10
|138,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,67
|-2,90
|235,00
|Egeplast
|15,50
|-1,15
|24,00
|Ekiz Kimya
|8,80
|0,11
|1342,62
|Emek Elektrik
|3,30
|10,00
|107,55
|Eminiş Ambalaj
|3,52
|1,44
|131,58
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-1,03
|33,32
|Enerjisa Enerji
|8,41
|-0,83
|24,85
|Enka İnşaat
|6,62
|0,00
|18,60
|Erbosan
|21,82
|-3,88
|-12,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,96
|0,22
|1,72
|Ersu Gıda
|4,34
|9,87
|109,66
|Escort Teknoloji
|3,45
|-3,09
|148,20
|Etiler Gıda
|3,85
|-1,28
|57,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|1,13
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,68
|3,07
|40,72
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|35,91
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|1,20
|12,00
|Fade Gıda
|5,51
|9,98
|Fenerbahçe Futbol
|21,38
|9,98
|47,75
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,10
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,70
|1,09
|-19,04
|F-M İzmit Piston
|84,90
|9,97
|79,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,18
|-0,20
|32,38
|Ford Otosan
|88,80
|-0,78
|34,31
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-0,99
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|30,40
|-1,94
|134,57
|Galatasaray Sportif
|2,92
|9,77
|43,84
|Garanti Bankası
|6,96
|-1,69
|-37,52
|Garanti Faktoring
|11,63
|-5,60
|200,52
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|0,67
|109,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,06
|-0,55
|188,08
|Gedik Yatırım Holding
|22,18
|-1,33
|188,43
|Gediz Ambalaj
|13,12
|2,02
|94,08
|Gentaş
|2,82
|1,08
|36,76
|Gersan Elektrik
|6,70
|6,86
|110,03
|Global Men. Değ.
|4,80
|2,35
|155,32
|Global Yat. Holding
|4,32
|0,00
|-11,29
|Good-Year
|4,57
|0,88
|12,84
|Göltaş Çimento
|20,10
|1,01
|12,98
|Gözde Girişim
|5,25
|0,77
|2,14
|GSD Denizcilik
|4,01
|1,26
|56,64
|GSD Holding
|2,20
|1,38
|47,65
|Gübre Fabrik.
|27,70
|-2,12
|206,42
|Güler Yat. Holding
|19,47
|2,91
|859,11
|Güneş Sigorta
|6,44
|6,80
|195,41
|Halk GMYO
|2,09
|-0,95
|71,69
|Halk Sigorta
|3,62
|4,93
|116,29
|Hatay Tekstil
|9,29
|1,75
|37,96
|Hedef Girişim
|4,15
|3,75
|59,00
|Hektaş
|12,07
|0,92
|50,50
|HUB Girişim
|20,94
|9,98
|123,04
|Hürriyet Gzt.
|1,66
|3,11
|45,61
|ICBC Turkey Bank
|6,30
|9,95
|19,54
|İdealist Danışmanlık
|4,16
|0,24
|25,30
|İdealist GMYO
|4,70
|1,29
|53,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|5,59
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|-0,64
|29,17
|İhlas Gazetecilik
|2,53
|3,69
|-44,27
|İhlas Holding
|0,84
|3,70
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|1,69
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|12,65
|3,10
|34,86
|Info Yatırım
|6,65
|8,66
|36,76
|İntema
|13,00
|9,06
|40,39
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|-4,66
|51,04
|İskenderun Demir Çelik
|6,94
|0,14
|-11,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)