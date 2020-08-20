  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:37:50 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,35 1,52 80,11
Acıpayam Selüloz 9,00 3,81 42,53
Adel Kalemcilik 16,33 0,55 4,01
Adese Alışveriş Ticaret 2,01 -1,95 40,73
Afyon Çimento 4,06 0,25 78,21
Ak Enerji 2,13 9,79 95,41
Akbank 5,08 -1,55 -37,36
Akçansa 12,43 0,81 28,22
Akdeniz Yatırım Hold. 4,58 -7,47 117,06
Akfen GMYO 3,16 0,64 -21,98
Akın Tekstil 14,71 -1,28 6,67
Akiş GMYO 2,75 0,00 -12,21
Akmerkez GMYO 43,00 -0,05 91,92
Aksa 7,01 0,29 0,10
Aksa Enerji 5,89 8,47 55,00
Aksigorta 7,16 1,27 32,16
Aksu Enerji 11,38 6,95 -23,47
Alarko Carrıer 88,10 -2,81 47,51
Alarko GMYO 15,12 1,54 2,87
Alarko Holding 4,85 -1,22 -18,49
Albaraka Türk 1,58 1,94 3,27
Alcatel Lucent Teletaş 24,88 1,88 106,64
Alkim Kağıt 13,39 -2,19 147,06
Alkim Kimya 12,70 -1,32 104,77
Altınyağ Madencilik Ve Enerji 1,23 -1,60 200,00
Altınyunus Çeşme 40,50 -10,00 305,41
Anadolu Cam 5,36 0,56 25,70
Anadolu Efes 19,50 -0,91 -8,36
Anadolu Grubu Holding 16,96 0,41 -3,58
Anadolu Hayat Emek. 7,41 0,00 21,77
Anadolu Isuzu 13,20 0,38 8,46
Anadolu Sigorta 6,36 0,16 53,12
Anel Elektrik 5,30 1,53 65,35
Arçelik 22,88 -0,09 9,79
ARD Bilişim Teknolojileri 28,50 0,21
Arena Bilgisayar 23,30 6,39 219,84
Armada Bilgisayar 35,12 9,96 114,28
Arsan Tekstil 4,91 -1,41 37,15
Artı Yatırım Holding 2,68 -9,76 230,86
Aselsan 17,68 -1,17 69,36
Ata GMYO 3,23 0,00 -28,70
Atakule GMYO 2,61 7,41 35,94
Atlantis Yatırım Holding 2,14 0,00 114,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 -1,92 58,29
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,35 2,14 -0,41
Avrasya GMYO 2,19 3,30 45,03
Avrasya Petrol ve Tur. 2,64 1,93 45,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89
Avrupa Yatırım Holding 1,65 0,61 7,14
Ayen Enerji 6,25 -3,25 80,12
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 5,80 -0,85 164,84
Aygaz 12,80 2,73 5,38
Bagfaş 14,39 -0,07 -14,45
Bak Ambalaj 9,48 -3,07 30,14
Balatacılar Balatacılık 2,07 7,25 66,94
Bantaş Ambalaj 3,70 1,93 46,83
Banvit 24,20 -0,33 30,32
Baştaş Başkent Çimento 3,99 7,55 54,05
Batı Çimento 3,46 -2,26 4,53
Batısöke Çimento 1,64 -2,96 25,19
Bayrak Taban Sanayi 6,55 -1,50
Bera Holding 8,47 10,00 120,00
Berkosan Yalıtım 4,05 0,50 47,81
Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 5,04 19,18
Beyaz Filo 3,57 0,56 14,06
Bilici Yatırım 7,53 -1,18 75,13
Bim Mağazalar 68,65 -2,00 48,56
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,26 -7,76 98,25
Bizim Mağazaları 14,94 -1,90 33,75
Bomonti Elektrik 6,55 -0,15 411,72
Borusan Mannesmann 12,85 2,96 12,23
Borusan Yat. Paz. 89,70 -0,33 49,72
Bosch Fren Sistemleri 784,00 0,51 172,43
Bossa 9,25 0,76 14,76
Brisa 11,36 -0,18 21,12
Burçelik 23,80 -4,34 309,64
Burçelik Vana 58,00 -2,93 497,32
Bursa Çimento 5,63 -0,35 40,63
Carrefoursa 6,29 -0,79 33,55
Casa Emtia Petrol 30,00 5,56 219,49
Ceo Event Medya 4,02 -1,95 9,77
Coca Cola İçecek 44,28 -1,51 16,96
Cosmos Yat. Holding 3,10 0,32 51,96
Credıtwest Faktorıng 6,10 -4,84 111,81
Çelebi 71,90 -0,42 -29,58
Çelik Halat 12,38 0,24 90,46
Çemaş Döküm 1,63 0,62 30,04
Çemtaş 10,09 1,31 24,12
Çimbeton 71,75 0,99 73,90
Çimentaş 25,02 0,64 66,80
Çimsa 12,16 3,05 33,92
Çuhadaroğlu Metal 3,85 -0,52 20,69
Dagi Giyim 9,50 -3,16 280,00
Dagi Yatırım Holding 6,79 -2,02 200,44
Dardanel 11,99 -4,08 216,36
Datagate Bilgisayar 8,81 0,69 12,80
Demısaş Döküm 5,08 1,40 45,98
Denge Holding 2,40 7,62 75,18
Deniz GMYO 3,66 9,80 73,94
Denizli Cam 7,05 -2,49 -15,47
Derimod 6,14 -0,32 -14,01
Derlüks Deri 8,22 4,31 103,17
Desa Deri 5,90 0,51 29,96
Despec Bilgisayar 6,97 -1,13 64,39
Deva Holding 19,78 -1,40 121,56
Diriteks Diriliş Tekstil 2,33 9,91 198,72
Ditaş Doğan 28,58 -1,92 200,36
DO-CO 328,90 -0,30 -41,68
Doğan Burda 26,20 -7,36 331,63
Doğan Holding 2,14 2,88 19,19
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 -2,33 52,73
Doğusan 2,89 9,89 38,94
Doğuş GMYO 10,67 10,00 135,54
Doğuş Otomotiv 15,98 -1,54 67,86
Döktaş Dökümcülük 27,08 0,67 -14,43
Duran Doğan Basım 16,49 0,55 17,45
Dyo Boya 5,83 4,11 18,98
Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,70 58,06
Eczacıbaşı Yatırım 14,38 0,28 49,29
Edip Gayrimenkul 2,38 3,03 71,22
Ege Endüstri 691,90 -0,59 22,99
Ege Gübre 100,40 0,75 103,67
Ege Profil 16,25 -4,41 35,76
Ege Seramik 5,55 3,74 50,88
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 6,12 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 2,86 260,00
Egeplast 16,88 5,76 35,04
Ekiz Kimya 9,02 1,46 1378,69
Emek Elektrik 2,73 -2,50 71,70
Eminiş Ambalaj 3,46 0,00 127,63
Emlak Konut GMYO 2,03 -1,46 40,22
Enerjisa Enerji 8,70 -0,34 29,16
Enka İnşaat 6,62 -0,30 18,60
Erbosan 22,66 7,80 -9,29
Ereğli Demir Çelik 9,00 1,81 2,17
Ersu Gıda 3,97 -0,25 91,79
Escort Teknoloji 3,24 1,57 133,09
Etiler Gıda 3,78 -3,08 54,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 1,13 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 0,00 30,67
Euro Yat. Ort. 1,51 -1,31 34,13
Euro Yatırım Holding 1,71 -1,16 14,00
Fade Gıda 5,56 -9,89
Fenerbahçe Futbol 18,10 9,96 25,09
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,30 0,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 4,20 -18,60
F-M İzmit Piston 79,35 -5,54 67,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,44 2,15 35,76
Ford Otosan 92,10 0,49 39,30
Formet Çelik Kapı 3,04 -1,94 1,33
Frigo Pak Gıda 31,16 -0,13 140,43
Galatasaray Sportif 2,67 3,09 31,53
Garanti Bankası 7,14 -1,92 -35,91
Garanti Faktoring 11,20 -3,45 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,27 -2,16 110,19
Gedik Y. Men. Değ. 9,30 -1,06 195,71
Gedik Yatırım Holding 22,38 -2,27 191,03
Gediz Ambalaj 13,38 -0,82 97,93
Gentaş 2,68 3,08 29,97
Gersan Elektrik 6,20 0,65 94,36
Global Men. Değ. 4,70 0,86 150,00
Global Yat. Holding 4,64 8,92 -4,72
Good-Year 4,56 -0,44 12,59
Göltaş Çimento 20,06 0,10 12,76
Gözde Girişim 5,36 1,71 4,28
GSD Denizcilik 3,99 -2,68 55,86
GSD Holding 2,27 -3,81 52,35
Gübre Fabrik. 28,70 0,35 217,48
Güler Yat. Holding 17,47 -9,99 760,59
Güneş Sigorta 6,10 0,66 179,82
Halk GMYO 2,11 2,43 73,33
Halk Sigorta 3,30 -5,71 97,17
Hatay Tekstil 9,22 -0,22 36,92
Hedef Girişim 3,92 -2,00 50,19
Hektaş 12,37 5,10 54,24
HUB Girişim 17,58 -7,72 87,25
Hürriyet Gzt. 1,56 0,65 36,84
ICBC Turkey Bank 5,94 9,59 12,71
İdealist Danışmanlık 4,21 -0,94 26,81
İdealist GMYO 4,69 0,64 53,27
İhlas Ev Aletleri 1,81 0,00 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,62 1,25 35,00
İhlas Gazetecilik 2,52 6,78 -44,49
İhlas Holding 0,83 0,00 -8,79
İhlas Yayın Holding 1,20 -1,46 43,95
İndeks Bilgisayar 12,33 1,15 31,45
Info Yatırım 6,06 -1,46 24,62
İntema 11,97 -1,64 29,27
İpek Doğal Enerji 13,58 9,96 75,91
İskenderun Demir Çelik 7,00 1,01 -10,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...
Gündem

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cuma günü müjdemiz olacak” şeklindeki sözlerine ilişkin d..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı