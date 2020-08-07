Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,41
|1,79
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|8,81
|4,26
|39,52
|Adel Kalemcilik
|15,51
|4,44
|-1,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|4,52
|29,53
|Afyon Çimento
|3,84
|6,96
|68,55
|Ak Enerji
|1,64
|7,19
|50,46
|Akbank
|4,76
|1,28
|-41,31
|Akçansa
|11,38
|9,95
|17,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,10
|5,35
|189,10
|Akfen GMYO
|2,90
|0,00
|-28,40
|Akın Tekstil
|15,93
|1,08
|15,52
|Akiş GMYO
|2,86
|4,76
|-8,70
|Akmerkez GMYO
|42,90
|10,00
|91,48
|Aksa
|7,18
|4,97
|2,52
|Aksa Enerji
|4,80
|6,43
|26,32
|Aksigorta
|7,18
|4,36
|32,52
|Aksu Enerji
|9,61
|5,03
|-35,37
|Alarko Carrıer
|78,20
|9,99
|30,93
|Alarko GMYO
|14,60
|5,19
|-0,67
|Alarko Holding
|4,96
|6,44
|-16,64
|Albaraka Türk
|1,47
|8,89
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,20
|4,84
|51,16
|Alkim Kağıt
|12,07
|5,23
|122,70
|Alkim Kimya
|12,80
|5,52
|106,39
|Altınyağ
|1,13
|3,67
|175,61
|Altınyunus Çeşme
|38,90
|3,90
|289,39
|Anadolu Cam
|5,03
|4,14
|17,96
|Anadolu Efes
|18,65
|3,78
|-12,35
|Anadolu Grubu Holding
|17,38
|2,24
|-1,19
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|2,60
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,41
|8,41
|10,19
|Anadolu Sigorta
|6,13
|1,49
|47,59
|Anel Elektrik
|5,24
|3,15
|63,48
|Arçelik
|21,72
|7,00
|4,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,04
|0,43
|Arena Bilgisayar
|21,90
|3,99
|200,62
|Armada Bilgisayar
|22,12
|9,94
|34,96
|Arsan Tekstil
|4,86
|2,32
|35,75
|Artı Yatırım Holding
|1,44
|-6,49
|77,78
|Aselsan
|16,79
|9,95
|60,84
|Ata GMYO
|3,17
|1,60
|-30,02
|Atakule GMYO
|2,14
|3,88
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,99
|1,53
|99,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,90
|7,34
|96,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,98
|-3,85
|-3,17
|Avrasya GMYO
|2,03
|4,10
|34,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|4,62
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,00
|0,01
|12,84
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|2,50
|6,49
|Ayen Enerji
|4,88
|9,66
|40,63
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,00
|3,31
|128,31
|Aygaz
|12,48
|1,63
|2,75
|Bagfaş
|15,51
|4,02
|-7,79
|Bak Ambalaj
|8,90
|0,34
|21,09
|Balatacılar Balatacılık
|1,73
|-0,57
|39,52
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|0,28
|44,05
|Banvit
|25,00
|0,08
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|3,75
|-2,60
|44,79
|Batı Çimento
|3,44
|3,93
|3,93
|Batısöke Çimento
|1,62
|3,18
|23,66
|Bayrak Taban Sanayi
|6,15
|1,49
|Bera Holding
|7,58
|9,86
|96,88
|Berkosan Yalıtım
|3,67
|4,56
|33,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|2,68
|9,39
|Beyaz Filo
|3,40
|3,03
|8,63
|Bilici Yatırım
|7,61
|1,74
|76,99
|Bim Mağazalar
|62,60
|0,16
|35,47
|Birko Mensucat
|0,42
|2,44
|35,48
|Birlik Mensucat
|1,86
|-4,12
|63,16
|Bizim Mağazaları
|14,45
|3,14
|29,36
|Bomonti Elektrik
|6,50
|0,31
|407,81
|Borusan Mannesmann
|12,25
|7,36
|6,99
|Borusan Yat. Paz.
|82,15
|9,97
|37,11
|Bosch Fren Sistemleri
|710,00
|-8,15
|146,72
|Bossa
|8,63
|3,11
|7,07
|Brisa
|10,60
|9,96
|13,02
|Burçelik
|21,60
|-9,92
|271,77
|Burçelik Vana
|64,40
|-9,99
|563,23
|Bursa Çimento
|5,96
|8,56
|48,87
|Carrefoursa
|6,74
|0,90
|43,10
|Casa Emtia Petrol
|26,72
|9,96
|184,56
|Ceo Event Medya
|4,14
|3,24
|13,05
|Coca Cola İçecek
|40,02
|3,41
|5,71
|Cosmos Yat. Holding
|3,02
|1,68
|48,04
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|-9,86
|84,03
|Çelebi
|69,65
|2,80
|-31,78
|Çelik Halat
|12,87
|1,90
|98,00
|Çemaş Döküm
|1,55
|3,33
|23,65
|Çemtaş
|10,40
|7,22
|27,94
|Çimbeton
|65,90
|9,92
|59,72
|Çimentaş
|24,34
|9,94
|62,27
|Çimsa
|9,88
|4,99
|8,81
|Çuhadaroğlu Metal
|3,59
|1,13
|12,54
|Dagi Giyim
|7,88
|9,90
|215,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,94
|8,10
|207,08
|Dardanel
|12,50
|3,31
|229,82
|Datagate Bilgisayar
|8,56
|3,76
|9,60
|Demısaş Döküm
|5,30
|4,95
|52,30
|Denge Holding
|1,95
|8,33
|42,34
|Deniz GMYO
|7,56
|-9,68
|49,70
|Denizli Cam
|7,10
|2,16
|-14,87
|Derimod
|6,58
|5,45
|-7,84
|Derlüks Deri
|8,36
|4,50
|106,63
|Desa Deri
|6,35
|-9,93
|39,87
|Despec Bilgisayar
|8,37
|9,84
|97,41
|Deva Holding
|21,26
|-1,02
|138,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,41
|0,71
|80,77
|Ditaş Doğan
|25,14
|-1,41
|164,21
|DO-CO
|342,00
|2,30
|-39,36
|Doğan Burda
|29,08
|3,86
|379,08
|Doğan Holding
|1,97
|4,23
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|9,96
|73,94
|Doğusan
|2,53
|1,61
|21,63
|Doğuş GMYO
|8,17
|9,37
|80,35
|Doğuş Otomotiv
|15,85
|9,01
|66,49
|Döktaş Dökümcülük
|27,40
|2,39
|-13,42
|Duran Doğan Basım
|16,65
|4,72
|18,59
|Dyo Boya
|5,59
|4,68
|14,08
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|-1,34
|61,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,98
|0,22
|45,14
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|4,69
|60,43
|Ege Endüstri
|687,90
|9,99
|22,28
|Ege Gübre
|95,15
|10,00
|93,02
|Ege Profil
|15,95
|5,35
|33,25
|Ege Seramik
|4,74
|3,27
|28,86
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,93
|4,49
|190,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,87
|-2,25
|123,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|215,00
|Egeplast
|13,38
|-1,25
|7,04
|Ekiz Kimya
|10,29
|9,94
|1586,89
|Emek Elektrik
|2,49
|2,89
|56,60
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|5,11
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|3,70
|35,39
|Enerjisa Enerji
|8,51
|1,19
|26,34
|Enka İnşaat
|6,39
|1,43
|14,48
|Erbosan
|21,00
|2,54
|-15,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|2,51
|-7,13
|Ersu Gıda
|4,14
|-6,33
|100,00
|Escort Teknoloji
|3,13
|2,29
|125,18
|Etiler Gıda
|3,66
|9,91
|49,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|1,70
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|28,16
|Euro Yat. Ort.
|1,47
|0,00
|30,58
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|3,55
|16,67
|FADE GIDA
|2,90
|9,85
|Fenerbahçe Futbol
|13,34
|5,12
|-7,81
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,57
|1,71
|-21,88
|F-M İzmit Piston
|80,40
|-7,00
|69,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,64
|4,67
|25,36
|Ford Otosan
|77,00
|2,19
|16,46
|Formet Çelik Kapı
|2,86
|1,42
|-4,67
|Frigo Pak Gıda
|32,36
|-1,82
|149,69
|Galatasaray Sportif
|2,44
|7,02
|20,20
|Garanti Bankası
|6,58
|1,70
|-40,93
|Garanti Faktoring
|9,00
|4,05
|132,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,11
|1,93
|95,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,53
|0,35
|171,23
|Gedik Yatırım Holding
|20,50
|0,99
|166,58
|Gediz Ambalaj
|12,79
|1,67
|89,20
|Gentaş
|2,41
|3,88
|16,88
|Gersan Elektrik
|5,97
|9,94
|87,15
|Global Men. Değ.
|4,59
|0,22
|144,15
|Global Yat. Holding
|4,11
|0,74
|-15,61
|Good-Year
|4,64
|1,98
|14,57
|Göltaş Çimento
|18,00
|4,59
|1,18
|Gözde Girişim
|4,73
|4,19
|-7,98
|GSD Denizcilik
|3,61
|-1,63
|41,02
|GSD Holding
|2,31
|2,21
|55,03
|Gübre Fabrik.
|28,26
|2,02
|212,61
|Güler Yat. Holding
|18,23
|9,95
|798,03
|Güneş Sigorta
|5,48
|7,03
|151,38
|Halk GMYO
|2,12
|-1,85
|74,15
|Halk Sigorta
|2,82
|-5,05
|68,49
|Hatay Tekstil
|8,74
|1,75
|29,79
|Hedef Girişim
|3,70
|-9,76
|41,76
|Hektaş
|13,90
|1,53
|73,32
|HUB Girişim
|16,13
|4,94
|71,80
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|4,03
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|1,92
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|4,22
|-3,21
|27,11
|İdealist GMYO
|4,51
|-2,17
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|4,00
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|2,11
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|2,53
|5,42
|-44,27
|İhlas Holding
|0,80
|5,26
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,43
|8,33
|40,20
|İndeks Bilgisayar
|12,28
|7,72
|30,92
|Info Yatırım
|6,79
|1,19
|39,63
|İntema
|11,80
|-0,17
|27,43
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|1,87
|55,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,67
|3,89
|-14,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)