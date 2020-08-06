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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:35:10 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,35 -9,21 80,11
Acıpayam Selüloz 8,45 -8,65 33,82
Adel Kalemcilik 14,85 -7,71 -5,41
Adese Alışveriş Ticaret 1,77 -9,69 23,92
Afyon Çimento 3,59 -9,80 57,58
Ak Enerji 1,53 -8,38 40,37
Akbank 4,70 -6,37 -42,05
Akçansa 10,35 -10,00 6,76
Akdeniz Yatırım Hold. 5,79 -9,95 174,41
Akfen GMYO 2,90 -9,94 -28,40
Akın Tekstil 15,76 -2,72 14,29
Akiş GMYO 2,73 -9,30 -12,85
Akmerkez GMYO 39,00 -9,30 74,07
Aksa 6,84 -3,80 -2,33
Aksa Enerji 4,51 -4,85 18,68
Aksigorta 6,88 -5,75 26,99
Aksu Enerji 9,15 -8,41 -38,47
Alarko Carrıer 71,10 -10,00 19,04
Alarko GMYO 13,88 -6,28 -5,57
Alarko Holding 4,66 -9,34 -21,68
Albaraka Türk 1,35 -10,00 -11,76
Alcatel Lucent Teletaş 17,36 -8,78 44,19
Alkim Kağıt 11,47 -7,28 111,63
Alkim Kimya 12,13 -5,09 95,58
Altınyağ 1,09 -9,17 165,85
Altınyunus Çeşme 37,44 -2,80 274,77
Anadolu Cam 4,83 -7,65 13,27
Anadolu Efes 17,97 -3,90 -15,55
Anadolu Grubu Holding 17,00 -2,69 -3,35
Anadolu Hayat Emek. 7,31 -7,00 20,13
Anadolu Isuzu 12,37 -9,97 1,64
Anadolu Sigorta 6,04 -3,67 45,42
Anel Elektrik 5,08 -3,97 58,49
Arçelik 20,30 -9,37 -2,59
ARD Bilişim Teknolojileri 27,92 -1,34
Arena Bilgisayar 21,06 -9,77 189,09
Armada Bilgisayar 20,12 -9,94 22,76
Arsan Tekstil 4,75 -1,86 32,68
Artı Yatırım Holding 1,54 -9,94 90,12
Aselsan 15,27 -9,32 46,28
Ata GMYO 3,12 -7,96 -31,13
Atakule GMYO 2,06 -9,65 7,29
Atlantis Yatırım Holding 1,96 0,51 96,00
Atlas Yat. Ort. 1,77 -9,69 83,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,50 -3,50 0,70
Avrasya GMYO 1,95 -9,72 29,14
Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 -8,45 7,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,90 0,01 12,83
Avrupa Yatırım Holding 1,60 -8,05 3,90
Ayen Enerji 4,45 -9,92 28,24
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,84 0,00 121,00
Aygaz 12,28 -5,97 1,10
Bagfaş 14,91 -9,31 -11,36
Bak Ambalaj 8,87 -5,94 20,68
Balatacılar Balatacılık 1,74 -6,45 40,32
Bantaş Ambalaj 3,62 -9,95 43,65
Banvit 24,98 -1,65 34,52
Baştaş Başkent Çimento 3,85 -6,10 48,65
Batı Çimento 3,31 -9,81 0,00
Batısöke Çimento 1,57 -9,77 19,85
Bayrak Taban Sanayi 6,06 -9,01
Bera Holding 6,90 -3,63 79,22
Berkosan Yalıtım 3,51 -10,00 28,10
Beşiktaş Futbol Yat. 2,61 -9,69 6,53
Beyaz Filo 3,30 -9,34 5,44
Bilici Yatırım 7,48 -5,67 73,97
Bim Mağazalar 62,50 -1,57 35,25
Birko Mensucat 0,41 -8,89 32,26
Birlik Mensucat 1,94 -9,77 70,18
Bizim Mağazaları 14,01 -9,96 25,43
Bomonti Elektrik 6,48 -8,86 406,25
Borusan Mannesmann 11,41 -9,94 -0,35
Borusan Yat. Paz. 74,70 -4,23 24,68
Bosch Fren Sistemleri 773,00 -9,99 168,61
Bossa 8,37 -8,72 3,85
Brisa 9,64 -9,40 2,78
Burçelik 23,98 -9,98 312,74
Burçelik Vana 71,55 -10,00 636,87
Bursa Çimento 5,49 -6,15 37,13
Carrefoursa 6,68 -5,25 41,83
Casa Emtia Petrol 24,30 -10,00 158,79
Ceo Event Medya 4,01 -9,89 9,50
Coca Cola İçecek 38,70 -5,52 2,22
Cosmos Yat. Holding 2,97 1,37 45,59
Credıtwest Faktorıng 5,88 9,91 104,17
Çelebi 67,75 -9,30 -33,64
Çelik Halat 12,63 -2,70 94,31
Çemaş Döküm 1,50 -9,64 19,66
Çemtaş 9,70 -9,51 19,33
Çimbeton 59,95 -9,98 45,30
Çimentaş 22,14 -10,00 47,60
Çimsa 9,41 -9,52 3,63
Çuhadaroğlu Metal 3,55 -8,03 11,29
Dagi Giyim 7,17 -1,78 186,80
Dagi Yatırım Holding 6,42 -9,96 184,07
Dardanel 12,10 -6,13 219,26
Datagate Bilgisayar 8,25 -7,72 5,63
Demısaş Döküm 5,05 -8,18 45,11
Denge Holding 1,80 -10,00 31,39
Deniz GMYO 8,37 -10,00 65,74
Denizli Cam 6,95 -9,39 -16,67
Derimod 6,24 -9,96 -12,61
Derlüks Deri 8,00 -4,99 97,74
Desa Deri 7,05 -9,96 55,29
Despec Bilgisayar 7,62 -3,91 79,72
Deva Holding 21,48 -0,83 140,60
Diriteks Diriliş Tekstil 1,40 -2,10 79,49
Ditaş Doğan 25,50 -2,45 167,99
DO-CO 334,30 -5,99 -40,73
Doğan Burda 28,00 -8,44 361,29
Doğan Holding 1,89 -7,35 5,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -9,69 58,18
Doğusan 2,49 -9,78 19,71
Doğuş GMYO 7,47 -10,00 64,90
Doğuş Otomotiv 14,54 -9,41 52,73
Döktaş Dökümcülük 26,76 -9,96 -15,44
Duran Doğan Basım 15,90 -8,09 13,25
Dyo Boya 5,34 -9,95 8,98
Eczacıbaşı İlaç 5,99 -3,54 64,08
Eczacıbaşı Yatırım 13,95 -7,25 44,82
Edip Gayrimenkul 2,13 -9,75 53,24
Ege Endüstri 625,40 -9,82 11,17
Ege Gübre 86,50 -8,76 75,47
Ege Profil 15,14 -5,26 26,48
Ege Seramik 4,59 -9,47 24,78
Egeli & Co Tarım Girişim 0,89 -9,18 178,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 -9,18 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,63 -10,00 215,00
Egeplast 13,55 -6,42 8,40
Ekiz Kimya 9,36 9,99 1434,43
Emek Elektrik 2,42 -9,70 52,20
Eminiş Ambalaj 3,52 8,64 131,58
Emlak Konut GMYO 1,89 -9,57 30,55
Enerjisa Enerji 8,41 -2,66 24,85
Enka İnşaat 6,30 -2,17 12,86
Erbosan 20,48 -9,14 -18,01
Ereğli Demir Çelik 7,98 -0,62 -9,41
Ersu Gıda 4,42 9,95 113,53
Escort Teknoloji 3,06 -10,00 120,14
Etiler Gıda 3,33 -9,26 35,92
Euro Kapital Yat. Ort. 1,76 -9,74 9,74
Euro Trend Yat. Ort. 1,52 -9,52 27,32
Euro Yat. Ort. 1,47 -9,82 30,58
Euro Yatırım Holding 1,69 -9,14 12,67
FADE GIDA 2,64
Fenerbahçe Futbol 12,69 -2,38 -12,30
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,51 -10,00 -23,19
F-M İzmit Piston 86,45 -9,99 82,53
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,21 -9,79 19,77
Ford Otosan 75,35 -4,44 13,97
Formet Çelik Kapı 2,82 -6,31 -6,00
Frigo Pak Gıda 32,96 0,49 154,32
Galatasaray Sportif 2,28 -9,16 12,32
Garanti Bankası 6,47 -4,57 -41,92
Garanti Faktoring 8,65 -9,99 123,51
Garanti Yat. Ort. 2,07 -9,61 91,67
Gedik Y. Men. Değ. 8,50 -5,87 170,27
Gedik Yatırım Holding 20,30 -5,58 163,98
Gediz Ambalaj 12,58 -0,87 86,09
Gentaş 2,32 -8,30 12,51
Gersan Elektrik 5,43 -9,95 70,22
Global Men. Değ. 4,58 -9,84 143,62
Global Yat. Holding 4,08 -9,93 -16,22
Good-Year 4,55 -9,18 12,35
Göltaş Çimento 17,21 -9,66 -3,26
Gözde Girişim 4,54 -9,92 -11,67
GSD Denizcilik 3,67 -7,79 43,36
GSD Holding 2,26 -8,13 51,68
Gübre Fabrik. 27,70 -2,81 206,42
Güler Yat. Holding 16,58 9,95 716,75
Güneş Sigorta 5,12 -9,86 134,86
Halk GMYO 2,16 -10,00 77,44
Halk Sigorta 2,97 -10,00 77,45
Hatay Tekstil 8,59 -7,63 27,56
Hedef Girişim 4,10 -9,89 57,09
Hektaş 13,69 -6,36 70,70
HUB Girişim 15,37 -7,35 63,71
Hürriyet Gzt. 1,49 -4,49 30,70
ICBC Turkey Bank 5,20 -0,19 -1,33
İdealist Danışmanlık 4,36 -9,92 31,33
İdealist GMYO 4,61 -9,96 50,65
İhlas Ev Aletleri 1,75 -9,79 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,42 -9,55 18,33
İhlas Gazetecilik 2,40 -9,77 -47,14
İhlas Holding 0,76 -9,52 -16,48
İhlas Yayın Holding 1,32 -9,59 29,41
İndeks Bilgisayar 11,40 -6,25 21,54
Info Yatırım 6,71 -9,93 37,99
İntema 11,82 -9,98 27,65
İpek Doğal Enerji 11,75 -7,70 52,20
İskenderun Demir Çelik 6,42 -4,18 -17,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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