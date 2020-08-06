Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,35
|-9,21
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|8,45
|-8,65
|33,82
|Adel Kalemcilik
|14,85
|-7,71
|-5,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,77
|-9,69
|23,92
|Afyon Çimento
|3,59
|-9,80
|57,58
|Ak Enerji
|1,53
|-8,38
|40,37
|Akbank
|4,70
|-6,37
|-42,05
|Akçansa
|10,35
|-10,00
|6,76
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,79
|-9,95
|174,41
|Akfen GMYO
|2,90
|-9,94
|-28,40
|Akın Tekstil
|15,76
|-2,72
|14,29
|Akiş GMYO
|2,73
|-9,30
|-12,85
|Akmerkez GMYO
|39,00
|-9,30
|74,07
|Aksa
|6,84
|-3,80
|-2,33
|Aksa Enerji
|4,51
|-4,85
|18,68
|Aksigorta
|6,88
|-5,75
|26,99
|Aksu Enerji
|9,15
|-8,41
|-38,47
|Alarko Carrıer
|71,10
|-10,00
|19,04
|Alarko GMYO
|13,88
|-6,28
|-5,57
|Alarko Holding
|4,66
|-9,34
|-21,68
|Albaraka Türk
|1,35
|-10,00
|-11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,36
|-8,78
|44,19
|Alkim Kağıt
|11,47
|-7,28
|111,63
|Alkim Kimya
|12,13
|-5,09
|95,58
|Altınyağ
|1,09
|-9,17
|165,85
|Altınyunus Çeşme
|37,44
|-2,80
|274,77
|Anadolu Cam
|4,83
|-7,65
|13,27
|Anadolu Efes
|17,97
|-3,90
|-15,55
|Anadolu Grubu Holding
|17,00
|-2,69
|-3,35
|Anadolu Hayat Emek.
|7,31
|-7,00
|20,13
|Anadolu Isuzu
|12,37
|-9,97
|1,64
|Anadolu Sigorta
|6,04
|-3,67
|45,42
|Anel Elektrik
|5,08
|-3,97
|58,49
|Arçelik
|20,30
|-9,37
|-2,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,92
|-1,34
|Arena Bilgisayar
|21,06
|-9,77
|189,09
|Armada Bilgisayar
|20,12
|-9,94
|22,76
|Arsan Tekstil
|4,75
|-1,86
|32,68
|Artı Yatırım Holding
|1,54
|-9,94
|90,12
|Aselsan
|15,27
|-9,32
|46,28
|Ata GMYO
|3,12
|-7,96
|-31,13
|Atakule GMYO
|2,06
|-9,65
|7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,96
|0,51
|96,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|-9,69
|83,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,50
|-3,50
|0,70
|Avrasya GMYO
|1,95
|-9,72
|29,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|-8,45
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,90
|0,01
|12,83
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|-8,05
|3,90
|Ayen Enerji
|4,45
|-9,92
|28,24
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,84
|0,00
|121,00
|Aygaz
|12,28
|-5,97
|1,10
|Bagfaş
|14,91
|-9,31
|-11,36
|Bak Ambalaj
|8,87
|-5,94
|20,68
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|-6,45
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-9,95
|43,65
|Banvit
|24,98
|-1,65
|34,52
|Baştaş Başkent Çimento
|3,85
|-6,10
|48,65
|Batı Çimento
|3,31
|-9,81
|0,00
|Batısöke Çimento
|1,57
|-9,77
|19,85
|Bayrak Taban Sanayi
|6,06
|-9,01
|Bera Holding
|6,90
|-3,63
|79,22
|Berkosan Yalıtım
|3,51
|-10,00
|28,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,61
|-9,69
|6,53
|Beyaz Filo
|3,30
|-9,34
|5,44
|Bilici Yatırım
|7,48
|-5,67
|73,97
|Bim Mağazalar
|62,50
|-1,57
|35,25
|Birko Mensucat
|0,41
|-8,89
|32,26
|Birlik Mensucat
|1,94
|-9,77
|70,18
|Bizim Mağazaları
|14,01
|-9,96
|25,43
|Bomonti Elektrik
|6,48
|-8,86
|406,25
|Borusan Mannesmann
|11,41
|-9,94
|-0,35
|Borusan Yat. Paz.
|74,70
|-4,23
|24,68
|Bosch Fren Sistemleri
|773,00
|-9,99
|168,61
|Bossa
|8,37
|-8,72
|3,85
|Brisa
|9,64
|-9,40
|2,78
|Burçelik
|23,98
|-9,98
|312,74
|Burçelik Vana
|71,55
|-10,00
|636,87
|Bursa Çimento
|5,49
|-6,15
|37,13
|Carrefoursa
|6,68
|-5,25
|41,83
|Casa Emtia Petrol
|24,30
|-10,00
|158,79
|Ceo Event Medya
|4,01
|-9,89
|9,50
|Coca Cola İçecek
|38,70
|-5,52
|2,22
|Cosmos Yat. Holding
|2,97
|1,37
|45,59
|Credıtwest Faktorıng
|5,88
|9,91
|104,17
|Çelebi
|67,75
|-9,30
|-33,64
|Çelik Halat
|12,63
|-2,70
|94,31
|Çemaş Döküm
|1,50
|-9,64
|19,66
|Çemtaş
|9,70
|-9,51
|19,33
|Çimbeton
|59,95
|-9,98
|45,30
|Çimentaş
|22,14
|-10,00
|47,60
|Çimsa
|9,41
|-9,52
|3,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,55
|-8,03
|11,29
|Dagi Giyim
|7,17
|-1,78
|186,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,42
|-9,96
|184,07
|Dardanel
|12,10
|-6,13
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|8,25
|-7,72
|5,63
|Demısaş Döküm
|5,05
|-8,18
|45,11
|Denge Holding
|1,80
|-10,00
|31,39
|Deniz GMYO
|8,37
|-10,00
|65,74
|Denizli Cam
|6,95
|-9,39
|-16,67
|Derimod
|6,24
|-9,96
|-12,61
|Derlüks Deri
|8,00
|-4,99
|97,74
|Desa Deri
|7,05
|-9,96
|55,29
|Despec Bilgisayar
|7,62
|-3,91
|79,72
|Deva Holding
|21,48
|-0,83
|140,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,40
|-2,10
|79,49
|Ditaş Doğan
|25,50
|-2,45
|167,99
|DO-CO
|334,30
|-5,99
|-40,73
|Doğan Burda
|28,00
|-8,44
|361,29
|Doğan Holding
|1,89
|-7,35
|5,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-9,69
|58,18
|Doğusan
|2,49
|-9,78
|19,71
|Doğuş GMYO
|7,47
|-10,00
|64,90
|Doğuş Otomotiv
|14,54
|-9,41
|52,73
|Döktaş Dökümcülük
|26,76
|-9,96
|-15,44
|Duran Doğan Basım
|15,90
|-8,09
|13,25
|Dyo Boya
|5,34
|-9,95
|8,98
|Eczacıbaşı İlaç
|5,99
|-3,54
|64,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,95
|-7,25
|44,82
|Edip Gayrimenkul
|2,13
|-9,75
|53,24
|Ege Endüstri
|625,40
|-9,82
|11,17
|Ege Gübre
|86,50
|-8,76
|75,47
|Ege Profil
|15,14
|-5,26
|26,48
|Ege Seramik
|4,59
|-9,47
|24,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|-9,18
|178,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|-9,18
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,63
|-10,00
|215,00
|Egeplast
|13,55
|-6,42
|8,40
|Ekiz Kimya
|9,36
|9,99
|1434,43
|Emek Elektrik
|2,42
|-9,70
|52,20
|Eminiş Ambalaj
|3,52
|8,64
|131,58
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-9,57
|30,55
|Enerjisa Enerji
|8,41
|-2,66
|24,85
|Enka İnşaat
|6,30
|-2,17
|12,86
|Erbosan
|20,48
|-9,14
|-18,01
|Ereğli Demir Çelik
|7,98
|-0,62
|-9,41
|Ersu Gıda
|4,42
|9,95
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,06
|-10,00
|120,14
|Etiler Gıda
|3,33
|-9,26
|35,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|-9,74
|9,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,52
|-9,52
|27,32
|Euro Yat. Ort.
|1,47
|-9,82
|30,58
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|-9,14
|12,67
|FADE GIDA
|2,64
|Fenerbahçe Futbol
|12,69
|-2,38
|-12,30
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,51
|-10,00
|-23,19
|F-M İzmit Piston
|86,45
|-9,99
|82,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,21
|-9,79
|19,77
|Ford Otosan
|75,35
|-4,44
|13,97
|Formet Çelik Kapı
|2,82
|-6,31
|-6,00
|Frigo Pak Gıda
|32,96
|0,49
|154,32
|Galatasaray Sportif
|2,28
|-9,16
|12,32
|Garanti Bankası
|6,47
|-4,57
|-41,92
|Garanti Faktoring
|8,65
|-9,99
|123,51
|Garanti Yat. Ort.
|2,07
|-9,61
|91,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,50
|-5,87
|170,27
|Gedik Yatırım Holding
|20,30
|-5,58
|163,98
|Gediz Ambalaj
|12,58
|-0,87
|86,09
|Gentaş
|2,32
|-8,30
|12,51
|Gersan Elektrik
|5,43
|-9,95
|70,22
|Global Men. Değ.
|4,58
|-9,84
|143,62
|Global Yat. Holding
|4,08
|-9,93
|-16,22
|Good-Year
|4,55
|-9,18
|12,35
|Göltaş Çimento
|17,21
|-9,66
|-3,26
|Gözde Girişim
|4,54
|-9,92
|-11,67
|GSD Denizcilik
|3,67
|-7,79
|43,36
|GSD Holding
|2,26
|-8,13
|51,68
|Gübre Fabrik.
|27,70
|-2,81
|206,42
|Güler Yat. Holding
|16,58
|9,95
|716,75
|Güneş Sigorta
|5,12
|-9,86
|134,86
|Halk GMYO
|2,16
|-10,00
|77,44
|Halk Sigorta
|2,97
|-10,00
|77,45
|Hatay Tekstil
|8,59
|-7,63
|27,56
|Hedef Girişim
|4,10
|-9,89
|57,09
|Hektaş
|13,69
|-6,36
|70,70
|HUB Girişim
|15,37
|-7,35
|63,71
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-4,49
|30,70
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-0,19
|-1,33
|İdealist Danışmanlık
|4,36
|-9,92
|31,33
|İdealist GMYO
|4,61
|-9,96
|50,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-9,79
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-9,55
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|2,40
|-9,77
|-47,14
|İhlas Holding
|0,76
|-9,52
|-16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,32
|-9,59
|29,41
|İndeks Bilgisayar
|11,40
|-6,25
|21,54
|Info Yatırım
|6,71
|-9,93
|37,99
|İntema
|11,82
|-9,98
|27,65
|İpek Doğal Enerji
|11,75
|-7,70
|52,20
|İskenderun Demir Çelik
|6,42
|-4,18
|-17,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)