Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,30
|-4,07
|77,42
|Acıpayam Selüloz
|9,41
|-3,19
|47,72
|Adel Kalemcilik
|13,65
|4,28
|-13,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,62
|0,00
|13,42
|Afyon Çimento
|2,85
|-1,04
|25,09
|Ak Enerji
|1,21
|-3,97
|11,01
|Akbank
|5,90
|-0,34
|-27,25
|Akçansa
|9,98
|-0,80
|2,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|3,74
|5,21
|Akfen GMYO
|3,59
|9,79
|-11,36
|Akın Tekstil
|14,72
|-2,00
|6,74
|Akiş GMYO
|3,62
|-2,43
|-10,40
|Akmerkez GMYO
|26,92
|-0,15
|20,15
|Aksa
|6,67
|-1,62
|-4,76
|Aksa Enerji
|4,65
|-2,31
|22,37
|Aksigorta
|6,65
|-1,04
|22,74
|Aksu Enerji
|9,97
|-0,20
|-32,95
|Alarko Carrıer
|68,90
|1,32
|14,83
|Alarko GMYO
|14,97
|-0,86
|-1,40
|Alarko Holding
|5,29
|-0,94
|-11,09
|Albaraka Türk
|1,46
|0,69
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,01
|-0,89
|57,89
|Alkim Kağıt
|10,05
|-0,59
|85,43
|Alkim Kimya
|12,50
|-0,40
|101,55
|Altınyağ
|1,22
|-9,63
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|34,54
|10,00
|245,75
|Anadolu Cam
|4,37
|0,92
|2,48
|Anadolu Efes
|19,68
|-1,16
|-14,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,17
|-1,62
|3,30
|Anadolu Hayat Emek.
|6,51
|-3,41
|6,98
|Anadolu Isuzu
|12,03
|0,59
|-1,15
|Anadolu Sigorta
|6,14
|4,07
|47,83
|Anel Elektrik
|4,06
|1,75
|26,48
|Arçelik
|16,90
|1,26
|-18,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,42
|-2,27
|Arena Bilgisayar
|15,07
|-1,25
|106,86
|Armada Bilgisayar
|22,40
|0,09
|36,67
|Arsan Tekstil
|5,04
|0,60
|40,78
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|-2,17
|177,78
|Aselsan
|31,70
|-0,56
|51,38
|Ata GMYO
|3,42
|0,00
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,75
|-1,69
|-8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,75
|-0,57
|75,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,93
|0,15
|-3,55
|Avrasya GMYO
|2,18
|3,32
|44,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,99
|2,58
|9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|-2,29
|11,04
|Ayen Enerji
|3,44
|-1,15
|-0,86
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,99
|1,36
|36,53
|Aygaz
|11,40
|0,18
|-6,14
|Bagfaş
|17,05
|0,00
|1,37
|Bak Ambalaj
|8,40
|2,82
|14,29
|Balatacılar Balatacılık
|2,24
|-5,08
|80,65
|Bantaş Ambalaj
|3,66
|4,57
|45,24
|Banvit
|23,88
|-0,50
|28,59
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,57
|35,14
|Batı Çimento
|3,10
|-2,21
|-6,34
|Batısöke Çimento
|1,32
|-0,75
|0,76
|Bayrak Taban Sanayi
|4,35
|9,85
|Bera Holding
|4,29
|-1,15
|11,43
|Berkosan Yalıtım
|3,72
|0,00
|35,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|3,59
|6,12
|Beyaz Filo
|3,79
|-1,56
|19,94
|Bilici Yatırım
|7,46
|-0,67
|70,71
|Bim Mağazalar
|64,60
|-2,71
|39,80
|Birko Mensucat
|0,45
|-2,17
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,51
|-0,66
|32,46
|Bizim Mağazaları
|16,39
|10,00
|46,73
|Bomonti Elektrik
|4,64
|0,43
|262,50
|Borusan Mannesmann
|10,50
|-1,50
|-8,30
|Borusan Yat. Paz.
|71,00
|1,00
|18,50
|Bosch Fren Sistemleri
|292,10
|2,13
|1,50
|Bossa
|9,50
|-1,25
|17,87
|Brisa
|10,95
|-1,35
|16,75
|Burçelik
|8,46
|-0,94
|45,61
|Burçelik Vana
|19,07
|-3,20
|96,40
|Bursa Çimento
|4,14
|-1,19
|3,41
|Carrefoursa
|7,20
|1,12
|52,87
|Casa Emtia Petrol
|22,98
|-0,43
|144,73
|Ceo Event Medya
|3,54
|-0,84
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|40,80
|-1,07
|7,77
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|-2,95
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|4,01
|3,35
|39,24
|Çelebi
|85,50
|-1,78
|-16,26
|Çelik Halat
|9,87
|-0,30
|51,85
|Çemaş Döküm
|1,20
|-2,44
|-4,27
|Çemtaş
|8,16
|4,75
|0,38
|Çimbeton
|63,30
|-4,52
|53,42
|Çimentaş
|24,94
|-0,24
|66,27
|Çimsa
|8,94
|1,02
|-1,54
|Çuhadaroğlu Metal
|3,42
|1,48
|7,21
|Dagi Giyim
|3,99
|2,84
|59,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,94
|7,73
|251,33
|Dardanel
|11,80
|-1,67
|211,35
|Datagate Bilgisayar
|9,01
|0,45
|15,36
|Demısaş Döküm
|3,87
|2,38
|11,21
|Denge Holding
|1,46
|-2,01
|6,57
|Deniz GMYO
|4,61
|-0,86
|-8,71
|Denizli Cam
|7,78
|0,39
|-6,71
|Derimod
|6,84
|-1,30
|-4,20
|Derlüks Deri
|5,10
|-0,78
|26,06
|Desa Deri
|4,63
|-2,53
|1,98
|Despec Bilgisayar
|6,72
|1,97
|58,49
|Deva Holding
|18,20
|-0,82
|103,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-3,10
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,18
|-1,82
|70,05
|DO-CO
|406,00
|4,72
|-28,01
|Doğan Burda
|12,27
|-3,99
|102,14
|Doğan Holding
|1,95
|-1,02
|8,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,03
|1,00
|23,03
|Doğusan
|2,33
|0,00
|12,02
|Doğuş GMYO
|5,52
|1,47
|21,85
|Doğuş Otomotiv
|11,11
|-0,63
|16,70
|Döktaş Dökümcülük
|25,74
|0,55
|-18,66
|Duran Doğan Basım
|16,44
|2,24
|17,09
|Dyo Boya
|5,74
|-2,05
|17,14
|Eczacıbaşı İlaç
|5,64
|-0,35
|54,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,37
|-0,08
|28,42
|Edip Gayrimenkul
|2,05
|1,99
|47,48
|Ege Endüstri
|580,00
|1,22
|3,10
|Ege Gübre
|83,65
|-3,29
|67,97
|Ege Profil
|15,02
|0,81
|25,48
|Ege Seramik
|4,74
|-1,66
|27,76
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,37
|9,60
|328,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,22
|9,91
|212,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,81
|9,46
|305,00
|Egeplast
|17,50
|2,64
|40,00
|Ekiz Kimya
|7,35
|9,87
|1104,92
|Emek Elektrik
|2,18
|-3,54
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|3,62
|-6,46
|138,16
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|6,10
|19,18
|Enerjisa Enerji
|8,34
|-0,12
|23,81
|Enka İnşaat
|5,55
|0,73
|-0,57
|Erbosan
|21,08
|-1,95
|-15,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,71
|0,46
|-3,65
|Ersu Gıda
|4,74
|-0,63
|128,99
|Escort Teknoloji
|3,81
|0,00
|174,10
|Etiler Gıda
|2,97
|-0,67
|21,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|-0,53
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|-0,67
|18,40
|Euro Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|31,36
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|-2,31
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,20
|2,09
|-8,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,06
|-1,22
|-11,16
|F-M İzmit Piston
|50,15
|0,34
|5,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,23
|1,17
|46,03
|Ford Otosan
|68,25
|1,41
|3,23
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|5,60
|63,33
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|7,04
|46,60
|Galatasaray Sportif
|3,74
|7,16
|84,24
|Garanti Bankası
|8,26
|-0,36
|-25,85
|Garanti Faktoring
|4,79
|0,42
|23,77
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,90
|-3,98
|214,79
|Gedik Yatırım Holding
|24,98
|-4,66
|224,84
|Gediz Ambalaj
|10,29
|5,11
|52,22
|Gentaş
|2,41
|-5,12
|10,05
|Gersan Elektrik
|4,63
|0,00
|45,14
|Global Men. Değ.
|4,85
|-6,01
|157,98
|Global Yat. Holding
|3,44
|-2,82
|-29,36
|Good-Year
|4,86
|-0,21
|20,00
|Göltaş Çimento
|16,90
|2,67
|-5,00
|Gözde Girişim
|4,54
|1,34
|-11,67
|GSD Denizcilik
|4,82
|2,34
|88,28
|GSD Holding
|1,80
|0,00
|20,81
|Gübre Fabrik.
|25,84
|4,11
|185,84
|Güler Yat. Holding
|8,88
|9,90
|337,44
|Güneş Sigorta
|3,61
|2,56
|65,60
|Halk GMYO
|1,95
|0,00
|59,84
|Halk Sigorta
|3,81
|-2,31
|92,42
|Hatay Tekstil
|9,97
|1,73
|45,12
|Hedef Girişim
|2,64
|-0,38
|1,15
|Hektaş
|14,62
|-1,48
|82,29
|HUB Girişim
|21,88
|-1,17
|133,05
|Hürriyet Gzt.
|1,69
|3,68
|48,25
|ICBC Turkey Bank
|4,73
|-1,05
|-10,25
|İdealist Danışmanlık
|3,36
|-1,18
|1,20
|İdealist GMYO
|4,59
|0,66
|50,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,93
|9,66
|-38,34
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|1,53
|10,83
|İhlas Gazetecilik
|4,09
|9,95
|-39,94
|İhlas Holding
|0,74
|1,37
|-18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|0,91
|8,82
|İndeks Bilgisayar
|11,28
|-1,48
|16,29
|Info Yatırım
|8,09
|-1,82
|-9,10
|İntema
|11,63
|9,92
|25,59
|İpek Doğal Enerji
|14,07
|-3,37
|82,25
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|2,30
|-11,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)