Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,61
|3,16
|40,32
|Acıpayam Selüloz
|10,00
|0,50
|56,99
|Adana Çimento (A)
|10,13
|2,43
|4,33
|Adana Çimento (B)
|7,13
|1,42
|0,00
|Adana Çimento (C)
|1,99
|0,51
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|11,68
|-0,60
|-25,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,49
|2,05
|4,32
|Afyon Çimento
|2,72
|0,74
|19,39
|Ak Enerji
|1,02
|0,00
|-6,42
|Akbank
|5,44
|0,37
|-32,92
|Akçansa
|7,58
|-1,04
|-21,81
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,85
|1,65
|-12,32
|Akfen GMYO
|3,06
|0,00
|-24,44
|Akın Tekstil
|13,31
|3,50
|-3,48
|Akiş GMYO
|3,28
|-1,20
|-18,81
|Akmerkez GMYO
|27,00
|0,00
|20,51
|Aksa
|6,48
|0,93
|-7,47
|Aksa Enerji
|4,67
|-0,21
|22,89
|Aksigorta
|5,87
|-1,01
|8,35
|Aksu Enerji
|9,72
|1,67
|-34,63
|Alarko Carrıer
|55,40
|3,65
|-7,67
|Alarko GMYO
|14,56
|1,11
|-4,10
|Alarko Holding
|4,79
|1,48
|-19,50
|Albaraka Türk
|1,33
|0,76
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,07
|0,47
|58,39
|Alkim Kağıt
|11,26
|-4,74
|107,76
|Alkim Kimya
|14,20
|-9,96
|128,96
|Altınyağ
|1,44
|-10,00
|251,22
|Altınyunus Çeşme
|25,00
|0,73
|150,25
|Anadolu Cam
|3,99
|0,25
|-8,49
|Anadolu Efes
|16,94
|-0,29
|-26,60
|Anadolu Grubu Holding
|15,77
|2,40
|-10,35
|Anadolu Hayat Emek.
|6,74
|3,69
|10,76
|Anadolu Isuzu
|11,10
|1,19
|-8,79
|Anadolu Sigorta
|5,10
|0,99
|22,79
|Anel Elektrik
|3,66
|1,10
|14,02
|Arçelik
|14,84
|-1,13
|-28,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,14
|-0,44
|Arena Bilgisayar
|15,03
|-0,60
|106,31
|Armada Bilgisayar
|22,24
|0,09
|35,69
|Arsan Tekstil
|4,14
|-1,19
|15,64
|Artı Yatırım Holding
|2,87
|-9,75
|254,32
|Aselsan
|28,86
|-1,23
|37,82
|Aslan Çimento
|37,66
|4,32
|-5,76
|Ata GMYO
|3,51
|-1,13
|-22,52
|Atakule GMYO
|1,55
|0,00
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,51
|-7,93
|51,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,36
|-0,88
|-7,80
|Avrasya GMYO
|1,81
|-0,55
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|3,88
|17,58
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,70
|0,01
|11,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,86
|6,90
|20,78
|Ayen Enerji
|3,25
|1,56
|-6,34
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,97
|-10,00
|35,62
|Aygaz
|10,17
|1,19
|-16,27
|Bagfaş
|18,19
|5,76
|8,15
|Bak Ambalaj
|8,96
|5,91
|21,90
|Balatacılar Balatacılık
|2,52
|-4,91
|103,23
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|1,64
|22,62
|Banvit
|24,48
|1,16
|31,83
|Baştaş Başkent Çimento
|3,45
|-5,48
|33,20
|Batı Çimento
|2,82
|2,55
|-14,80
|Batısöke Çimento
|1,19
|2,59
|-9,16
|Bera Holding
|3,72
|3,05
|-3,38
|Berkosan Yalıtım
|3,69
|1,65
|34,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|0,49
|-15,51
|Beyaz Filo
|3,94
|2,34
|24,68
|Bilici Yatırım
|7,19
|0,00
|64,53
|Bim Mağazalar
|56,50
|4,24
|22,27
|Birko Mensucat
|0,48
|-9,43
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,51
|4,14
|32,46
|Bizim Mağazaları
|12,52
|1,21
|12,09
|Bolu Çimento
|4,66
|2,19
|-0,85
|Bomonti Elektrik
|4,11
|9,89
|221,09
|Borusan Mannesmann
|9,85
|2,50
|-13,97
|Borusan Yat. Paz.
|62,30
|1,30
|3,98
|Bosch Fren Sistemleri
|268,10
|0,07
|-6,84
|Bossa
|9,26
|2,89
|14,89
|Brisa
|9,53
|9,92
|1,61
|Burçelik
|7,26
|-0,55
|24,96
|Burçelik Vana
|16,61
|-7,67
|71,06
|Bursa Çimento
|4,11
|5,38
|2,66
|Carrefoursa
|7,73
|2,38
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|19,86
|9,97
|111,50
|Ceo Event Medya
|3,51
|0,57
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|36,24
|-0,38
|-6,36
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|-1,59
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|1,63
|-13,19
|Çelebi
|86,60
|2,49
|-15,18
|Çelik Halat
|10,15
|1,50
|56,15
|Çemaş Döküm
|1,06
|0,95
|-15,44
|Çemtaş
|7,44
|4,79
|-8,48
|Çimbeton
|78,65
|10,00
|90,62
|Çimentaş
|26,74
|9,95
|78,27
|Çimsa
|7,52
|0,53
|-17,18
|Çuhadaroğlu Metal
|3,26
|-1,81
|2,19
|Dagi Giyim
|4,32
|9,92
|72,80
|Dagi Yatırım Holding
|5,46
|9,86
|141,59
|Dardanel
|8,98
|5,77
|136,94
|Datagate Bilgisayar
|9,07
|1,91
|16,13
|Demısaş Döküm
|3,67
|0,27
|5,46
|Denge Holding
|1,56
|-7,69
|13,87
|Deniz GMYO
|4,00
|1,27
|-20,79
|Denizli Cam
|7,31
|-0,54
|-12,35
|Derimod
|7,30
|2,38
|2,24
|Derlüks Deri
|4,54
|-5,22
|12,22
|Desa Deri
|4,38
|0,69
|-3,52
|Despec Bilgisayar
|6,31
|9,93
|48,82
|Deva Holding
|18,90
|-3,47
|111,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,36
|9,68
|74,36
|Ditaş Doğan
|16,65
|6,80
|74,98
|DO-CO
|315,00
|-0,47
|-44,15
|Doğan Burda
|13,14
|9,96
|116,47
|Doğan Holding
|1,91
|2,14
|6,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,86
|2,20
|12,73
|Doğusan
|2,17
|3,83
|4,33
|Doğuş GMYO
|5,08
|1,40
|12,14
|Doğuş Otomotiv
|9,65
|3,10
|1,37
|Döktaş Dökümcülük
|25,20
|1,20
|-20,37
|Duran Doğan Basım
|17,21
|0,06
|22,58
|Dyo Boya
|4,81
|1,26
|-1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,87
|58,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,91
|-0,75
|23,65
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|1,08
|34,53
|Ege Endüstri
|562,20
|1,39
|-0,06
|Ege Gübre
|57,40
|5,22
|15,26
|Ege Profil
|15,18
|0,73
|26,82
|Ege Seramik
|4,14
|0,73
|11,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|-10,00
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|-9,52
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|-9,47
|330,00
|Egeplast
|17,26
|9,73
|38,08
|Ekiz Kimya
|16,91
|-9,96
|2672,13
|Emek Elektrik
|1,90
|0,00
|19,50
|Eminiş Ambalaj
|3,79
|2,16
|149,34
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|0,00
|-14,38
|Enerjisa Enerji
|7,84
|3,16
|16,39
|Enka İnşaat
|6,19
|0,00
|-0,99
|Erbosan
|19,23
|-0,05
|-23,02
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|-1,12
|-12,50
|Ersu Gıda
|5,34
|9,88
|157,97
|Escort Teknoloji
|3,91
|-0,51
|181,29
|Etiler Gıda
|3,15
|-10,00
|28,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|4,49
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|2,11
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,69
|7,64
|43,22
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|-0,69
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,94
|0,00
|-31,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,97
|3,39
|-13,13
|F-M İzmit Piston
|53,15
|-2,83
|12,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,55
|-2,76
|37,19
|Ford Otosan
|58,00
|0,00
|-12,27
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|0,00
|49,67
|Frigo Pak Gıda
|12,50
|2,38
|-3,55
|Galatasaray Sportif
|2,48
|-0,80
|22,17
|Garanti Bankası
|7,70
|0,13
|-30,88
|Garanti Faktoring
|4,43
|0,23
|14,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,54
|3,36
|42,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,20
|-0,16
|242,86
|Gedik Yatırım Holding
|26,84
|-1,25
|249,02
|Gediz Ambalaj
|8,90
|-0,67
|31,66
|Gentaş
|2,25
|0,00
|2,74
|Gersan Elektrik
|4,07
|0,00
|27,59
|Global Men. Değ.
|3,09
|3,69
|64,36
|Global Yat. Holding
|3,26
|0,31
|-33,06
|Good-Year
|4,92
|4,68
|21,48
|Göltaş Çimento
|15,19
|-0,65
|-14,61
|Gözde Girişim
|3,89
|2,64
|-24,32
|GSD Denizcilik
|2,97
|10,00
|16,02
|GSD Holding
|1,69
|1,20
|13,42
|Gübre Fabrik.
|18,30
|-1,45
|102,43
|Güler Yat. Holding
|18,04
|-9,98
|788,67
|Güneş Sigorta
|2,96
|0,00
|35,78
|Halk GMYO
|1,45
|0,69
|18,85
|Halk Sigorta
|4,09
|-0,24
|106,57
|Hatay Tekstil
|9,97
|1,22
|45,12
|Hedef Girişim
|2,29
|2,69
|-12,26
|Hektaş
|13,09
|1,39
|63,22
|HUB Girişim
|24,14
|4,77
|157,12
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|-1,37
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|4,44
|0,45
|-15,75
|İdealist Danışmanlık
|3,75
|-3,10
|12,95
|İdealist GMYO
|4,51
|2,27
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|0,88
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|3,54
|1,14
|-48,02
|İhlas Holding
|0,67
|1,52
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|3,03
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|11,05
|1,38
|13,92
|Info Yatırım
|7,20
|-0,83
|-19,10
|İntema
|9,11
|1,22
|-1,62
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|-1,77
|80,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-0,72
|-13,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)