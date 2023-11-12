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Ekonomi Borsa’da en çok kazandıran hisseler belli oldu
Ekonomi

Borsa’da en çok kazandıran hisseler belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-12 07:18:00 -
Borsa’da en çok kazandıran hisseler belli oldu

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

  • ISKUR
  • BALAT
  • SNPAM
  • QNBFL
  • YBTAS
  • EMNIS
  • ISBTR
  • SNKRN
  • ARASE
  • CASA

En çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • UFUK
  • MRSHL
  • ADEL
  • AVTUR
  • TETMT
  • VAKKO
  • ELITE
  • CMENT
  • GEREL
  • DURDO

 

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