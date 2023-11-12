Borsa’da en çok kazandıran hisseler belli oldu
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- ISKUR
- BALAT
- SNPAM
- QNBFL
- YBTAS
- EMNIS
- ISBTR
- SNKRN
- ARASE
- CASA
En çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- UFUK
- MRSHL
- ADEL
- AVTUR
- TETMT
- VAKKO
- ELITE
- CMENT
- GEREL
- DURDO
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Ekonomi
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