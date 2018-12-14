Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler14 Aralık 2018 Cuma 18:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|0,41
|19,51
|Polisan Holding
|5,26
|5,02
|4,78
|Metro Holding
|0,81
|0,78
|3,85
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Anadolu Efes
|21,48
|20,88
|2,87
|Tekfen Holding
|21,56
|20,96
|2,86
|Fenerbahçe Futbol
|6,85
|6,66
|2,85
|Tüpraş
|123,70
|120,70
|2,49
|Enerjisa Enerji
|5,30
|5,18
|2,32
|Doğan Holding
|1,10
|1,08
|1,85
|Alarko GMYO
|46,12
|45,42
|1,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,81
|9,68
|1,34
|Garanti Bankası
|7,76
|7,66
|1,31
|İş Fin.Kir.
|5,02
|4,99
|0,60
|Petkim
|5,15
|5,12
|0,59
|Koç Holding
|14,33
|14,25
|0,56
|TAV Havalimanları
|21,92
|21,80
|0,55
|Göltaş Çimento
|38,60
|38,46
|0,36
|Şok Marketler
|10,97
|10,94
|0,27
|İş Bankası (C)
|4,11
|4,10
|0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ