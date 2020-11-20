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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:54:06 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO416,70378,909,98
Koza Madencilik13,6912,459,96
Gübre Fabrikaları45,7241,589,96
Bursa Çimento9,448,599,90
Kartonsan2.724,502.494,909,20
İpek Doğal Enerji12,3411,556,84
Ege Endüstri1.415,501.325,006,83
Koza Altın79,7575,455,70
Bagfaş18,9717,985,51
Şişe Cam7,026,734,31
Coca Cola İçecek61,0058,504,27
Tofaş Oto Fabrikası29,2228,064,13
Çelebi86,3583,053,97
Türk Traktör144,30139,203,66
Anadolu Grubu Holding22,2621,483,63
TAV Havalimanları18,4417,853,31
Otokar204,10197,903,13
Çemtaş14,8914,443,12
Anadolu Efes22,1821,542,97
Türkiye Sigorta6,025,852,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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