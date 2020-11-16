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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:52:34 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.359,502.145,0010,00
Doğuş Otomotiv31,9229,029,99
Bursa Çimento8,467,769,02
DO-CO381,30356,506,96
Türk Traktör136,70129,905,23
MLP Sağlık19,1018,155,23
Yataş11,2210,685,06
Kerevitaş Gıda6,956,624,98
Ford Otosan121,90116,604,55
TAV Havalimanları17,9417,244,06
Ege Endüstri1.350,001.300,003,85
Çelebi83,4581,003,02
Tofaş Oto Fabrikası27,5826,802,91
Pegasus56,4054,852,83
Tümosan Motor ve Traktör10,5110,232,74
GSD Holding2,332,272,64
Şok Marketler11,8211,532,52
Türk Hava Yolları11,7811,502,43
Zorlu Enerji2,732,672,25
ARD Bilişim Teknolojileri35,9035,162,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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