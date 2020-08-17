Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,84
|3,61
|6,37
|GSD Holding
|2,42
|2,30
|5,22
|Borusan Mannesmann
|12,70
|12,10
|4,96
|Kartonsan
|644,00
|615,80
|4,58
|Kardemir (D)
|2,85
|2,73
|4,40
|Alarko GMYO
|15,12
|14,52
|4,13
|Gözde Girişim
|5,06
|4,87
|3,90
|Çemtaş
|9,76
|9,44
|3,39
|ASELSAN
|17,84
|17,27
|3,30
|Migros Ticaret
|39,30
|38,16
|2,99
|Global Yatırım Holding
|4,15
|4,03
|2,98
|Garanti Bankası
|6,96
|6,78
|2,65
|Tüpraş
|80,70
|78,75
|2,48
|Koza Altın
|82,15
|80,20
|2,43
|Koza Madencilik
|13,16
|12,85
|2,41
|İpek Doğal Enerji
|11,13
|10,94
|1,74
|Türk Traktör
|96,80
|95,25
|1,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,15
|7,04
|1,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,10
|2,07
|1,45
|Torunlar GMYO
|3,67
|3,62
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)